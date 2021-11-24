РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13867 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежом
5 701 34
Байден (2385) Госдепартамент США (1626) демократия (486) Китай (2404) Россия (91304) саммит (1033) США (23203)

США пригласили 110 стран на "саммит за демократию", среди которых и Украина. Россия, Китай и Венгрия - вне списка

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

США пригласили 110 стран на

Госдепартамент США опубликовал на своем сайте список из 110 стран, приглашенных участвовать в "саммите за демократию", организованном президентом США Джо Байденом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно опубликованному списку, Россию и Китай к участию в саммите не пригласили. При этом Тайвань входит в число 110 делегаций, приглашенных на "саммит за демократию".

Из стран-членов ЕС приглашены все, кроме Венгрии.

Союзника США по НАТО - Турцию - участвовать в саммите также не позвали.

Однако администрация Байдена пригласила Польшу, Индию и Филиппины.

Среди стран бывшего СССР в списке приглашенных Украина, Армения, Грузия, Молдавия, Литва, Латвия и Эстония. Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан в числе участников не значатся.

Также читайте: США будут очень внимательно следить за действиями России в ближайшие недели, - Госдеп

В дополнение к мировым лидерам Байден соберет представителей гражданского общества и частного сектора для проведения ряда мероприятий, посвященных "разработке конкретных обязательств и результатов для саммита".

Примерно через год Байден проведет второй саммит, чтобы "подвести итоги достигнутого прогресса и наметить общий путь вперед".

В августе сообщалось, что Байден решил созвать 9-10 декабря виртуальный саммит "лидеров за демократию". Этот саммит, говорилось в сообщении Белого дома, "стимулирует обязательства и инициативы по трем основным темам: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и содействие уважению прав человека".

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Все правильно.
Рашка і угорці то майже єдин нарот-урот.
А китайці...в них свої уявлення про світ. Мурахи.
показать весь комментарий
24.11.2021 08:10
+4
Мацковия стала демократической когда ее придумал Хан Батый в далеком 1237 году....
показать весь комментарий
24.11.2021 07:54
+4
Старина Джо по факту создал новый НАТО,где Британия США Австралия Япония и Тайвань будут играть ключевую роль...
показать весь комментарий
24.11.2021 08:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Демократія на расєє та в китаї?-це або жарт,або тролінг...
показать весь комментарий
24.11.2021 07:40 Ответить
я тоже так прочитал сперва, но там точка есть.
показать весь комментарий
24.11.2021 07:41 Ответить
Потому что США видят, как мы боремся с кацапами и хотят использовать наш опыт в борьбе с китайцами.
показать весь комментарий
24.11.2021 07:45 Ответить
Дуже зелено. Дуже.
показать весь комментарий
24.11.2021 07:57 Ответить
Будуть переймать наш досвід у копанні окопів? Він їм дуже знадобиться коли їм треба буде оборонну лінію створювать по Тихому океану - головне - щоб бризки не летіли!
показать весь комментарий
24.11.2021 08:00 Ответить
США відкинули мадярів ("дружбу народов"не з тим народом)
показать весь комментарий
24.11.2021 08:49 Ответить
Мацковия стала демократической когда ее придумал Хан Батый в далеком 1237 году....
показать весь комментарий
24.11.2021 07:54 Ответить
показать весь комментарий
24.11.2021 07:56 Ответить
показать весь комментарий
24.11.2021 08:00 Ответить
Нехрена ана стала называцца ё бань.
показать весь комментарий
24.11.2021 12:40 Ответить
Т.е. пригласили демократические и условно-демократические страны обсудить демократию. Это как собрать здоровых и обсуждать здоровье. А может стоит и с больными поговорить?
показать весь комментарий
24.11.2021 08:05 Ответить
Старина Джо по факту создал новый НАТО,где Британия США Австралия Япония и Тайвань будут играть ключевую роль...
показать весь комментарий
24.11.2021 08:08 Ответить
Все правильно.
Рашка і угорці то майже єдин нарот-урот.
А китайці...в них свої уявлення про світ. Мурахи.
показать весь комментарий
24.11.2021 08:10 Ответить
И вааще мехесрань мудянь (мегерское, мадярское, балота) родина (мастосрань) мардвы и мишарей.
показать весь комментарий
24.11.2021 12:43 Ответить
До 2 марта 2022 года...никакой войны не будет на горизонте...,
показать весь комментарий
24.11.2021 08:12 Ответить
Інколи маленька крапка має дуже велике значення.Декілька разів перечитував заголовок доки побачив ,крапку,. Можливо авторами так і було задумано щоб коментарі були агресивними.
показать весь комментарий
24.11.2021 08:23 Ответить
В Древней Греции термином ДЕМОС обозначались ТОЛЬКО СВОБОДНЫЕ граждане и ПОЛНОСТЬЮ ДЕЕСПОСОБНЫЕ, имеющие гражданские права, в отличие от рабов и других категорий неполноправного населения. 80-90% нынешнего НАСЕЛЕНИЯ планеты по факту не являются НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ, а значит не должны иметь ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ и не могут называться НАРОДОМ! Я за ВЛАСТЬ НАРОДА (ДЕМОКРАТИЮ), но против СОВРЕМЕННОЙ УЗУРПАЦИИ ВЛАСТИ под видом "народа" (а по факту БЕЗОТВЕТСТВЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ)! То, что сейчас называют якобы "демократией" ей по сути не является - это БОЛЬШЕВИЗМ! Подмена ДЕМОКРАТИИ БОЛЬШЕВИЗМОМ - это и есть основной прием УЗУРПАЦИИ ВЛАСТИ!
показать весь комментарий
24.11.2021 08:25 Ответить
Не может быть у человека прав ОТ РОЖДЕНИЯ больше, чем у ГОЛОЙ ОБЕЗЬЯНЫ! Права должны быть только у ГРАЖДАН, а чтоб стать ГРАЖДАНИНОМ нужно пройти серьезный путь становления (образования, воспитания и социализации). Декларация ПРАВ ГОЛЫХ ОБЕЗЬЯН - это бомба под фундамент цивилизации и выживание человеческого вида - это ДЕГРАДАЦИЯ культуры и 99% всех проблем от нищеты и преступности до экологического загрязнения планеты Земля!
показать весь комментарий
24.11.2021 08:40 Ответить
Из толстой ,,книги,, уклада жизни права человека занимают меньше страницы остальное обязаности которые ежедневно пополняют и так чересчур толстую ,,книгу,, в которой этот листок из правами затерялся как соль в воде.
показать весь комментарий
24.11.2021 08:57 Ответить
В том и вся проблема, что не могут НЕДЕЕСПОСОБНЫЕ выполнять обязанности, поэтому помимо прав и обязанностей у них тоже быть особых не может /кроме подчинения воли ПОПЕЧИТЕЛЕЙ-ОПЕКУНОВ/!
Чем больше прав - тем больше обязанностей, но у защитников прав ГОЛЫХ ОБЕЗЬЯН наблюдается полный дисбаланс: "права качают", а по обязанности вообще не вспоминают, а ткни их в это мордой, сразу обзывают "фашистами"!
показать весь комментарий
24.11.2021 09:09 Ответить
... не являются ДЕЕСПОСОБНЫМИ ... (сорри, опечатка)
показать весь комментарий
24.11.2021 08:43 Ответить
Идиот, грецискае - человек не принимающий участия в голосовании.
показать весь комментарий
24.11.2021 12:45 Ответить
Я знаю перевод (значение слова), но там было другое: так называли жителей которые имели право быть ГРАЖДАНАМИ, но сами добровольно отказались участвовать общественной жизни. Далеко не все из них были ГЛУПЦАМИ, как раз многие опередили свое время и были анархистами или либертарианцами, которые не признавали диктата большинства (государства) над приватной свободой!
показать весь комментарий
24.11.2021 12:59 Ответить
Если не будет импичмента, то это последний раз когда Украину куда то ещё приглашают.
показать весь комментарий
24.11.2021 08:26 Ответить
наркоманам там делать нечего
показать весь комментарий
24.11.2021 08:42 Ответить
сРаша то понятно.Нл почему Турцию и Азейбарджан не пригласили? Как по мне ( с разных источников,сам ни в Турции ни в Азербайджане не был.)то вполне демократия наблюдается.🧐
показать весь комментарий
24.11.2021 08:52 Ответить
Назовите список президентов Азербайджана за последние 25 лет)
показать весь комментарий
24.11.2021 11:13 Ответить
Вимальовуються два блоки суперники третьої світової, яка потрібна банді для виходу з пландемії. Війна все спише (с)
показать весь комментарий
24.11.2021 08:54 Ответить
Вірмени з США проти московитів і угорців?
показать весь комментарий
24.11.2021 09:32 Ответить
Довбиків з ********* не взяли, дивно що вірмен покликали.
показать весь комментарий
24.11.2021 09:31 Ответить
А чому іх нe кликати? Тому, що всупeрeч бажанню турків, в т. ч. азeрбайджанців, вони хочуть жити?
показать весь комментарий
24.11.2021 12:43 Ответить
зеленского с ярмаком и патрушевым не пригласили ...
показать весь комментарий
24.11.2021 10:05 Ответить
Подготовка к единству демократических стран для согласованных действий (санкций) против автократичных режимов. Поэтому и говорится об обязательствах, чтобы дем страны не крутили носом. Или во главу демократические принципы, а не бизнес, или китай и рф задавят своей экспансией.
показать весь комментарий
24.11.2021 10:27 Ответить
В этом что-то есть. Мне кажется, что Вы правы.
показать весь комментарий
24.11.2021 11:47 Ответить
 
 