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За "экстремистские преступления" МВД Беларуси предлагает лишать гражданства, а как дополнительное наказание - конфисковать имущество

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

За

МВД Беларуси предлагает лишать гражданства за "экстремистские преступления" и установить безусловную административную ответственность за подписку на "экстремистские интернет-ресурсы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В настоящий момент нами совместно с заинтересованными государственными органами прорабатываются законодательные инициативы, направленные на обеспечение национальной безопасности государства. В частности, полагаем, что гражданство Республики Беларусь может быть утрачено лицами, признанными виновными в совершении отдельных категорий преступлений экстремистской направленности или причинении тяжкого вреда интересам Республики Беларусь, независимо от способа приобретения гражданства", - заявил в интервью изданию "Минская правда" начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси Андрей Паршин. Интервью опубликовано во вторник на сайте издания mlyn.by.

Кроме того, в МВД считают "необходимым установить безусловную административную ответственность за подписку на интернет-ресурсы, чьи материалы признаны экстремистскими, и применять к лицам, совершим преступления экстремистской направленности, в качестве дополнительного наказания общую конфискацию их имущества".

По словам Паршина, в 2021 году Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией установило 120 владельцев и администраторов интернет-ресурсов деструктивной направленности. Ограничен доступ к 104 таким интернет-ресурсам, материалы 125 телеграм-каналов и чатов признаны экстремистскими. По решению МВД Беларуси являются экстремистскими формированиями 13 групп граждан, их деятельность запрещена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вырежем всех мерзавцев": Лукашенко о репрессиях против гражданского общества в Беларуси

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+7
Ще забули "поражение в правах" на 5-10-20 років! І "10 лет без права переписки"!
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24.11.2021 08:09
+7
Придется отблагодарить МВД БелоруССии цветами
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24.11.2021 08:10
+6
Сначала били самых родовитых,
Потом стреляли самых работящих,
Потом ряды бессмысленно убитых
Росли из тысяч самых немолчащих.

Среди последних - всё интеллигенты,
Радетели достоинства и чести,
Негодные в работе инструменты
Для механизма поголовной лести.

В подручных поощряя бесталанность,
Выискивала власть себе подобных.
В средневековье шла тоталитарность,
Создав себе империю удобных,

Послушных, незаметных, молчаливых,
Готовых почитать вождём бездарность,
Изображать воистину счастливых,
По праву заслуживших легендарность...

Держава, обессиленная в пытках,
Ещё не знала о потерях сущих,
Не знала, что КОЛИЧЕСТВО убитых
Откликнется ей КАЧЕСТВОМ живущих.

(Ігор Коханівський 1989)
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24.11.2021 08:11
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Правила форума Совет форумчан
Ще забули "поражение в правах" на 5-10-20 років! І "10 лет без права переписки"!
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24.11.2021 08:09 Ответить
Придется отблагодарить МВД БелоруССии цветами
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24.11.2021 08:10 Ответить
Це голос *******. У них всюди екстрмісти. Пропала Білорусь.
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24.11.2021 08:10 Ответить
Сначала били самых родовитых,
Потом стреляли самых работящих,
Потом ряды бессмысленно убитых
Росли из тысяч самых немолчащих.

Среди последних - всё интеллигенты,
Радетели достоинства и чести,
Негодные в работе инструменты
Для механизма поголовной лести.

В подручных поощряя бесталанность,
Выискивала власть себе подобных.
В средневековье шла тоталитарность,
Создав себе империю удобных,

Послушных, незаметных, молчаливых,
Готовых почитать вождём бездарность,
Изображать воистину счастливых,
По праву заслуживших легендарность...

Держава, обессиленная в пытках,
Ещё не знала о потерях сущих,
Не знала, что КОЛИЧЕСТВО убитых
Откликнется ей КАЧЕСТВОМ живущих.

(Ігор Коханівський 1989)
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24.11.2021 08:11 Ответить
Не плохо было бы если бы у нас за экстремизм лишали гражданства и отсылали на рассею.
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24.11.2021 08:18 Ответить
Непогано би було вирішити таке питання в першу чергу з колабораціонізмом, це більша небезпека для держави.
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24.11.2021 09:31 Ответить
Да здравствуєт Белорусская СССР-2
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24.11.2021 08:20 Ответить
В Київській Русі це називалось "потік і пограбування".
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24.11.2021 08:24 Ответить
Колонией Беларусь уже 20 лет управляет коллегия ФСБ Расеи, мы видим по колонии Беларусь, что может произойти с государством Украина по этому...Многие понимают что Московией и её колониями управляет коллегия (клуб бывших КГБистов и настоящих ФСБщников), у них абсолютная власть в Расеи, потому в Украине нужно реформировать немедленно СБУ, и самое главное нужно раскрыть все списки всех бывших сотрудников КГБ и СБУ вместе с их стукачами, а то государство Украину поглотит коллегия ФСБ Расеи полностью и промедление смерти подобно..
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24.11.2021 08:36 Ответить
не буду насчет управления с Вами спорить, но Путин в кресло Лукашенко никогда не садился и генпрокурора за шесть часов Лукашенко по требованию Путина не менял. А у вас по требованию Байдена, даже не президента США, Порошенко Шохина снял.
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24.11.2021 09:45 Ответить
Четьітут забьіло, семитское нутро?
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24.11.2021 10:26 Ответить
А антисемит, я так и знал. Кали черепа мерить будете?
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24.11.2021 15:35 Ответить
Живым не меряем
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24.11.2021 16:54 Ответить
Ну так убейте
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24.11.2021 16:58 Ответить
сам убейся
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24.11.2021 17:34 Ответить
И шо?Как это снятие,повлияло на жизнь Лазаря Шниперсона?
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24.11.2021 10:35 Ответить
Бобгуйск стал вольным городом, как Черноморск в Золотом теленке.. Но пикейные жилеты это вы.
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24.11.2021 15:37 Ответить
Шо за бред ты несёшь?
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24.11.2021 15:44 Ответить
Суть в пикейных жилетах. Вы то Москву палите, то Кубань забираете и вам в этом деле обязательно должны помочь с Запада. Вспомни Чемберлен голова и Бриан голова я бы Чемберлену палец в рот не положил. Или не читал Ильфа и Петрова тады ой
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24.11.2021 15:56 Ответить
Да похеру что у них происходит, им это нравится)
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24.11.2021 09:49 Ответить
В нынешней Белорусе нет ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСТВА (как и во многих других странах мира), а лишиться ПОДДАНСТВА, а то и РАБСТВА - это не наказание, а награда и освобождение (вольная)!
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24.11.2021 09:55 Ответить
На руках рубцы от наручников.Стакан не поднесешь. Горе
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24.11.2021 16:03 Ответить
дружбан Бубочки прокидал Бубочку ...
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24.11.2021 10:07 Ответить
"Причинение тяжкого вреда интересам республики Беларусь". Вот тут непонятно, неужели на бацьку батон крошить вздумали? Еще и отобрать все, что нажито "непосильным трудом"?!
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24.11.2021 10:17 Ответить
привет Северная Корея...
хотя зеленский тоже к этому Украину ведёт
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24.11.2021 20:21 Ответить
 
 