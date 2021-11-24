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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 595 человек, зафиксированы 14 325 новых случаев заражения, 29 044 человека выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 595 человек, зафиксированы 14 325 новых случаев заражения, 29 044 человека выздоровели

В Украине зафиксированы 14 325 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 24 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Свыше 13 млн человек получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19! Всего с начала вакцинации от COVID-19 в Украине сделаны более 23 млн прививок.

За сутки 23 ноября в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 595 человек, зафиксированы 14 325 новых случаев заражения, 29 044 человека выздоровели 01 зафиксированы 14 325 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 183, медработников);

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 595 человек, зафиксированы 14 325 новых случаев заражения, 29 044 человека выздоровели 01 286 121 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 86 299 человек, полностью иммунизированы – 199 822 человека.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 595 человек, зафиксированы 14 325 новых случаев заражения, 29 044 человека выздоровели 01 госпитализированы – 4077 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 595 человек, зафиксированы 14 325 новых случаев заражения, 29 044 человека выздоровели 01 летальных исходов – 595;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 595 человек, зафиксированы 14 325 новых случаев заражения, 29 044 человека выздоровели 01 выздоровели - 29 044 человека.

Также читайте: Украина прошла пик смертности от COVID-19, - НАН

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 595 человек, зафиксированы 14 325 новых случаев заражения, 29 044 человека выздоровели 01 заболели – 3 367 461 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 595 человек, зафиксированы 14 325 новых случаев заражения, 29 044 человека выздоровели 01 выздоровели - 2 825 641 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 595 человек, зафиксированы 14 325 новых случаев заражения, 29 044 человека выздоровели 01 летальных исходов – 82 913;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 595 человек, зафиксированы 14 325 новых случаев заражения, 29 044 человека выздоровели 01 проведено ПЦР-тестирований – 15 648 456.

С начала вакцинальной кампании привиты 13 000 634 человека, из них получили одну дозу – 13 000 632 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 225 182 человека. В общей сложности проведены 23 225 814 прививок.

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 595 человек, зафиксированы 14 325 новых случаев заражения, 29 044 человека выздоровели 10
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 595 человек, зафиксированы 14 325 новых случаев заражения, 29 044 человека выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 595 человек, зафиксированы 14 325 новых случаев заражения, 29 044 человека выздоровели 12

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+3
Ну тут явно не клоуны виноватые, то что мудрий нарід» не очень умный
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24.11.2021 09:00
+2
У нас дети и так ходили в школы
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24.11.2021 08:42
+2
Клоуни у владі це факт, але це не клоуни не йшли вакцинуватись все літо, це не клоуни носили маски на шиї, ходили на масові концерти. Це ж люди які позастрягали на курортах коли відмінили рейси на початку пандемії, просили щоб їх держава забрала, бо вони застряли, після чого як дикуни тікали з Борисполя порушуючи своє зобовязання сиділи 14 днів на карантині. Я ще ні разу не хворів на коронавірус, а є такі що по 2-3 рази хворіють.
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24.11.2021 09:43
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Правила форума Совет форумчан
Це переміга, чи ще ні?
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24.11.2021 08:17 Ответить
Люди вышли за права человека на акцию в Киеве 24. 11 около 15000 человек. А 03.11 вышло всего 400-500 человек, динамика очевидна. Люди начинают понимать, что нужно отстаивать свои констатитуционные права. Людей будет все больше и больше, люди победят. ПЕРЕМОГА ЗА ЛЮДЬМИ!
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24.11.2021 12:32 Ответить
пиши доступною мовою,тоді буде недалекість кожного відкрита на загал.
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25.11.2021 00:38 Ответить
нiт, дiд Мороз! нiт, дiд Мороз! ну, дiд Мороз, погодi !
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24.11.2021 13:58 Ответить
Свыше 29 000 выздоровели слава Богу...
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24.11.2021 08:37 Ответить
Ты погоди, сейчас активно рекламируется буковель и детки пошли в школы. В январе будет 1000+ трупов в день - ведь долпоепы рулят страной
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24.11.2021 08:41 Ответить
У нас дети и так ходили в школы
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24.11.2021 08:42 Ответить
В австрии на 10 тыс зараженных, меньше 50 трупов. А у нас клоуны во власти, поэтому 600 умерших.
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24.11.2021 08:39 Ответить
Это единственное отличие от Австрии?
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24.11.2021 08:45 Ответить
Нехай це залишеться для тебе таємницею.
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24.11.2021 11:15 Ответить
Ну тут явно не клоуны виноватые, то что мудрий нарід» не очень умный
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24.11.2021 09:00 Ответить
Тут явно виноват тупой,,нарид,, выбравших клоуна. Бумеранг.
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24.11.2021 10:02 Ответить
Клоуни у владі це факт, але це не клоуни не йшли вакцинуватись все літо, це не клоуни носили маски на шиї, ходили на масові концерти. Це ж люди які позастрягали на курортах коли відмінили рейси на початку пандемії, просили щоб їх держава забрала, бо вони застряли, після чого як дикуни тікали з Борисполя порушуючи своє зобовязання сиділи 14 днів на карантині. Я ще ні разу не хворів на коронавірус, а є такі що по 2-3 рази хворіють.
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24.11.2021 09:43 Ответить
Зеленые со статистикой играются? Как по мне с нашем то уровнем медицины, реальных смертей должно быть куда больше...
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24.11.2021 09:36 Ответить
помимо ковида по 2500 каждый день умирает
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24.11.2021 09:39 Ответить
Из какого источника инфа?
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24.11.2021 11:13 Ответить
От ОБС (Одна Бабка Сказала), очевидно.
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24.11.2021 12:22 Ответить
Ну тогда нация должна здороветь получаеться Ведь это всего навсего математика, по данным открытым по август этого года у нас выросла цифра ковидных смертей существенно,выросла цифра смертности общая (если за 5 лет то на чуток, если за 10 то не сильно,если в разрезе 15-20 лет то и несильно вообще по сравнению с 2000-2005)..Ииииии уменьшилась смерность от балячек лидеров, не сильно но в несколько ТЫСЯЧ это уже заметно.Нация стала здороветь??? Отнють.
А вы предполагаете как и НАН что смерность занижена но ведь тогда в общей смерности нужно перевести в ковидную еще + какоето кол-во , а для этого нужно уменьшить смерность по главным болячкам ,то что неуменьшалось а наоборот росло всю независимость Украины.
Если гдето прибыло - значит где то убыло, это математика.Или вы думаете утилизируют не записав в смертность ??
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24.11.2021 09:55 Ответить
Пишут,,умеротсоплей,, или подставьте нужное
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24.11.2021 10:04 Ответить
так тут то и загвоздка и абсурд, НАН уверяет что смерность от ковид занижена в 2,5 раза,статистика показывает увеличение общей смертности именно из за ковида при том что идет УМЕНЬШЕНИЕ смертности по другим факторам (не сильное но есть) . Кому верить хз.Но на сейчас то что показывают в цифрах - получаеться нация ЗДОРОВЕЕТ ибо показывают цифры уменьшения в графах где они росли/стояли на месте всю независимость, и только из за ковида смерность повысилась. Если принять то что говорит НАН - нужно отнять ЕЩЕ от всех болячек и перевести в ковид - тогда нация ВООБЩЕ получается оздоровилась нехило Если пойти по вашему предположению - нужно отнять от ковида и прибавить к другим группам - что практически вернет цифры к реалиям прошлых лет, но уменьшит существенно ковидную графу ,а это значит что должен уменьшится % смерности от ковид в статистике и соответственно истерии недолжно быть.Но кто ж на это сейчас пойдет?
Смерность от болячки есть, НО то что ВСЕ тварят в статистическом плане с цифрами - это реальный треш.
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24.11.2021 10:42 Ответить
Серед цих 595 немає жодного вакцинованого , отже все ОК.
Немає причин журитися . Тим більше , що вакцини є багато і різної . А це головне .
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24.11.2021 13:34 Ответить
Я собі ще так міркую : Якщо родина , знайомі та друзі померлого антиваксера , навчаючись на його помилці , включають розум і вакцинуються - це буде означати , що померлий ціною власного життя врятував життя десятків людей . Показав їм на своєму прикладі , до чого призводить відмова від вакцинації . Однозначно - Герой . І прожив життя не зря . На його прикладі навчилися інші і врятувались .
Так що не все так погано . Немає горя без добра .
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24.11.2021 13:55 Ответить
А коли ваксер помирає через 3 місяці після вакцинації від ковіду, він теж герой?)
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24.11.2021 15:16 Ответить
Нет, он просто попал в 5 процентов.
Ведь эффективность даже лучших вакцин где-то в районе 95, да и то в первое время.
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24.11.2021 19:26 Ответить
 
 