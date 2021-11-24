В Украине за сутки от COVID-19 умерли 595 человек, зафиксированы 14 325 новых случаев заражения, 29 044 человека выздоровели
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В Украине зафиксированы 14 325 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 24 ноября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"Свыше 13 млн человек получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19! Всего с начала вакцинации от COVID-19 в Украине сделаны более 23 млн прививок.
За сутки 23 ноября в Украине:
зафиксированы 14 325 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 183, медработников);
286 121 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 86 299 человек, полностью иммунизированы – 199 822 человека.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы – 4077 человек;
летальных исходов – 595;
выздоровели - 29 044 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 3 367 461 человек;
выздоровели - 2 825 641 человек;
летальных исходов – 82 913;
проведено ПЦР-тестирований – 15 648 456.
С начала вакцинальной кампании привиты 13 000 634 человека, из них получили одну дозу – 13 000 632 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 225 182 человека. В общей сложности проведены 23 225 814 прививок.
88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.
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А вы предполагаете как и НАН что смерность занижена но ведь тогда в общей смерности нужно перевести в ковидную еще + какоето кол-во , а для этого нужно уменьшить смерность по главным болячкам ,то что неуменьшалось а наоборот росло всю независимость Украины.
Если гдето прибыло - значит где то убыло, это математика.Или вы думаете утилизируют не записав в смертность ??
Смерность от болячки есть, НО то что ВСЕ тварят в статистическом плане с цифрами - это реальный треш.
Немає причин журитися . Тим більше , що вакцини є багато і різної . А це головне .
Так що не все так погано . Немає горя без добра .
Ведь эффективность даже лучших вакцин где-то в районе 95, да и то в первое время.