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Россия не уважает суверенитет Грузии и продолжает оккупацию наших территорий, - Гарибашвили назвал главные барьеры в отношениях с РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия не уважает суверенитет Грузии и продолжает оккупацию наших территорий, - Гарибашвили назвал главные барьеры в отношениях с РФ

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили заявляет, что главным барьером в отношениях с Россией является то, что РФ не уважает суверенитет и территориальную целостность республики.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил во вторник вечером в эфире Первого канала Общественного вещателя Грузии.

"Россия не уважает суверенитет нашей страны, единство нашей страны и продолжает оккупацию территорий нашей страны. Именно это является главным барьером в наших отношениях", - заявил Гарибашвили.

Комментируя состояние отношений с РФ, он напомнил, что в 2012 году, когда партия "Грузинская мечта" пришла к власти, с Россией не было никаких контактов, в том числе в экономическом и культурном направлении.

"Единственное, всем напомню, что тогдашний президент (Михеил. - ред.) Саакашвили пытался (добиться. - Ред.), чтобы хотя бы открылся российский рынок, чтобы восстановились торгово-экономические отношения. С этой целью прежние власти даже ввели безвизовый режим для России, а также безусловно поддержали вступление России во Всемирную торговую организацию, а взамен мы ничего не получили", - сказал Гарибашвили, упрекнув прежние власти республики в передаче и продаже многих стратегических активов и объектов российским компаниям.

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По словам премьера, когда пришла к власти "Грузинская мечта", со стороны европейских и американских партнеров были рекомендация и совет, чтобы Грузия смогла достичь деэскалации с Россией и, как он считает, это сделать получилось.

Гарибашвили указал на действующий формат неформального диалога Грузии и РФ "Абашидзе - Карасин" (Пражский переговорный формат Григорий Карасин - Зураб Абашидзе существует с 2012 года. - Ред.), отметив, что в его рамках было сделано много практических шагов.

В то же время, он отметил, что в политическом направлении никакого прогресса нет.

"В политическом направлении у нас нет никаких сдвигов в отношении России, это достаточно сложный вопрос. В отношении России нашей главной претензией или главной проблемой является территориальная целостность нашей страны", - заявил премьер Грузии.

Автор: Наталя Джума
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Глава грузинського уряду Іраклій Гарібашвілі заявляє, що головним бар'єром у відносинах з Росією є те, що РФ не поважає суверенітет і територіальну цілісність республіки. Джерело: https://censor.net/ua/n3301249

Це не зміниться НІКОЛИ.
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24.11.2021 08:21 Ответить
Маасковія поважає тільки себе. І то не кожного дня.
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24.11.2021 08:23 Ответить
Вона не поважає своїх особистих рабів,расіян.
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24.11.2021 09:14 Ответить
паРаша считается только с грубой силой, поэтому должна быть уничтожена!
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24.11.2021 08:55 Ответить
А вы у своего экса Михуила Карлсоновича ********** спросите, КАК он подписал с московитами документ по которому отдал им 20% вашей земли да ещё так подписал, что вы и притензий парашникам высавить теперь не можите даже в мехдународных судах. К слову, Михуил у вас сейчас "голодает", так что за ним далеко ехать не надо.
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24.11.2021 09:06 Ответить
он подписал с московитами документ по которому отдал им 20% вашей земли да ещё так подписал, что вы и притензий парашникам высавить теперь не можите .-Текст документа должен быть оглашён немедленно . Для вразумления защитников Саакашвили.
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24.11.2021 10:50 Ответить
Братан Грузии Николя Саркози получил от Путлера нехилое бабло за сдачу Грузии,типа посредник минимум 10 %...
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24.11.2021 09:11 Ответить
Братан Грузии Николя Саркози получил от Путлера нехилое бабло за сдачу Грузии,типа посредник минимум 10 %... / Количество бабла,в долларах, полученного братаном Грузии Николя Саркози от Путлера за сдачу Грузии,типа посредник должно быть опубликовано немедленно. Для вразумления и посрамления защитников Саакашвили.
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24.11.2021 10:58 Ответить
А вы больше их в жопу целуйте, они еще наглее и нахальнее будут! Был в Грузии, лаптей как собак нерезаных, и их там так кружат, как родных короткая память у грузинского народа, а ведь она дороже всяких заработанных денег!
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24.11.2021 09:27 Ответить
ЛЯ---ЛЯ___ЛЯ!!!! Уверен у вас с путиным все чики- пуки!!!!
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24.11.2021 09:46 Ответить
А почему, кстати, в 2008-м не ввели санкции против рашки за оккупацию Грузии ? Если бы тогда это сделали, то вряд ли бы путлер сунулся в Украину в 2014-м.
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24.11.2021 12:18 Ответить
Для начала деньги Иванишвили, - роSSийского олигарха, вынь из кармана, а потом о государственном суверенитете будешь рассуждать.
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24.11.2021 14:53 Ответить
 
 