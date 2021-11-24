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В центре Киева временно ограничат движение транспорта из-за массового мероприятия, - МВД. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

В центре Киева временно ограничат движение транспорта из-за массового мероприятия, - МВД. КАРТА

В среду, 24 ноября, с 10:30 до 17:00 в центре Киева в связи с проведением массового мероприятия ограничат движение транспорта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба МВД в фейсбуке.

"В связи с проведением массового мероприятия 24 ноября с 10:30 до 17:00 в Киеве ограничат движение на: улице Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади); Европейской площади; улице Крещатик; бульваре Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской); улице Владимирской (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской)", – говорится в сообщении.

В МВД также призвали водителей с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.

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В центре Киева временно ограничат движение транспорта из-за массового мероприятия, - МВД 01
В центре Киева временно ограничат движение транспорта из-за массового мероприятия, - МВД 02

Автор: Наталя Джума
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Невже смєтуни будуть виносити клоуна?
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24.11.2021 08:44 Ответить
Річниця жертв Голодомору???
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24.11.2021 08:48 Ответить
Шо, опять марафон?!
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24.11.2021 08:51 Ответить
Протест проти порушення прав людини - примусового щеплення Експерементальними препаратами
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24.11.2021 08:56 Ответить
а ведь цензор не написал, по какой теме "масовий захід"
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24.11.2021 12:15 Ответить
Так він же цензор)
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24.11.2021 12:19 Ответить
Цікаво що це за ,,крестна хода,, про яку ніхто не знає?
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24.11.2021 09:03 Ответить
Купил упаковку Пфайзера и колись до самого не хочу...
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24.11.2021 09:04 Ответить
То не для того, Сенатор.
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24.11.2021 09:57 Ответить
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24.11.2021 09:06 Ответить
Путинские антивакцинаторы отрабатывают денюжку))
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24.11.2021 12:04 Ответить
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24.11.2021 12:56 Ответить
 
 