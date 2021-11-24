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В случае усиления угрозы российской агрессии США будут помогать оружием и санкциями, - Хербст

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В случае усиления угрозы российской агрессии США будут помогать оружием и санкциями, - Хербст

В случае усиления угрозы российской агрессии против Украины, США наложат на РФ жесткие санкции и будут предоставлять Киеву оружие и военную технику.

Об этом отметил в комментарии Укринформу директор Евразийского центра Атлантического совета, бывший посол США в Украине Джон Гербст после состоявшейся во вторник в Постпредстве Украины при ООН в Нью-Йорке дискуссии по безопасности в Черном море и милитаризации Крыма, передает Цензор.НЕТ.

"Мы можем сообщить преступнику о четких условиях карательных санкций, которые будут наложены на него, – сказал он. – Также можем предоставить Украине оружие и военную технику уже сейчас. Так что Москве грозит большая опасность, если она приступит к военной операции. Это две вещи, которые мы можем сделать".

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Дипломат добавил, что в случае агрессии такие действия "точно очень тяжело обойдутся российской экономике, и военные РФ будут умирать каждый день".

Как рассказал Хербст в ходе дискуссии, новые "санкции будут выходить за рамки уже наложенных ограничений, введенных против России за ее донбасскую авантюру". Речь идет, в частности, о преследовании крупных российских банков, запрете на инвестиции на вторичном рынке, санкциях против чиновников.

По словам дипломата, нынешние санкции США обходятся экономике РФ в 1-1,25% ВВП, так что усиление их еще больше усугубит ситуацию. "И даже при росте цен на газ и нефть это будет существенным ударом", - добавил он.

В настоящее время Соединенные Штаты и НАТО должны усилить свое присутствие в Черном море как кораблями, так и самолетами, сказал Хербст.

Он напомнил, что Вашингтон забил тревогу не только из-за нагромождения российских войск на юго-западном направлении, но и из-за "разведывательных данных и других вещей, происходящих внутри Кремля". Речь идет, в частности, о публичных "высказываниях на исторические темы в искаженном виде, чтобы заранее выдвинуть претензии против Украины", а также о "философской статье" российского идеолога Владислава Суркова ("Куда девался хаос? Распаковка стабильности". - Ред.). "Достаточно претенциозно, но основной посыл (статьи) заключается в том, что России нравится расширяться", - отметил Хербст

Он рассказал, что Вашингтон прибег к "необычному шагу", когда президент Джо Байден в начале ноября послал директора ЦРУ Билла Бернса для неформальных переговоров в Москву, где у него хорошая репутация.

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"Вашингтон решил, что он будет идеальным посланником, и я согласен с этим… Но Бернс должен был передать очень четкое послание, в частности предупредить о мерах, которые могут предпринять Соединенные Штаты. Было ожидание, что Москва может дать нам некоторые заверения в частном порядке... Но от него отмахнулись. И это только усилило беспокойство в Вашингтоне", — сказал Хербст.

По его словам, поскольку частное предупреждение не имело эффекта, госсекретарь Энтони Блинкен, воспользовавшись случаем во время визита в Вашингтон министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы две недели назад, выступил "с очень четким публичным заявлением". В то же время, как добавил он, Госдепартамент начал соответствующие переговоры с европейскими союзниками.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+17
Щоб запобігти агресії краще надати українцям зброю вже і негайно.
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24.11.2021 08:46
+9
Просто на президентских выборах нужно было думать головой, а не жопой. Думаю, что ситуация была бы куда получше в таком случае...
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24.11.2021 09:33
+7
Coll Realist, жители Венесуэлы уже выбрали водителя автобуса - Мадуро, себе на голову. Жить лучше они не стали.Хотя страна имеет самые большие запасы нефти в мире. Нужен честный патриот с такой же честной, патриоточной командой. Тогда страна заживет. Вот только народ привык выбирать воров за подачки в виде продуктовых наборов. И это печалит... Ведь в умелых руках Украина спокойно может стать аграрной сверх-державой. Но нашим огромным потенциалом все время рапоряжаются либо коррупционеры - ставленники олигархов, либо же пророссийские манкурты, которые за 30 русских копеек готовы родную мать продать.Так и будем жить, пока народ не поумнеет и не поймет, что его будущее зависит только от него самого.
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24.11.2021 10:03
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Щоб запобігти агресії краще надати українцям зброю вже і негайно.
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24.11.2021 08:46 Ответить
Штати прищимлять дещо ***** і йому буде не до цього.
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24.11.2021 08:50 Ответить
Але додаткова зброя в українців додасть ваги прищимленню...
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24.11.2021 09:12 Ответить
Дурінь думкою багатіє.
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24.11.2021 09:26 Ответить
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24.11.2021 09:32 Ответить
дурень тут ты, Ифан
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24.11.2021 10:43 Ответить
Що ти мелеш, недолуга?? Та зброя, якщо отримають , вже завтра опиниться у русні.
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24.11.2021 09:25 Ответить
Та зброя буде з радниками і їхніми інструкторами, а агентам дбр -- покажуть дулю, а не клістрони.
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24.11.2021 09:41 Ответить
Пока у руля сидит кацапская агентура, никто ни чего нам давать не будет. Вы бы доверили секреты человеку, зная что он разболтает их вашему врагу. Все прямо говорят, что Дерьмак враг, а клоун не понимает о чем речь
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24.11.2021 10:53 Ответить
А-10 тандерболд дали хоча б ескадрилью для початку їх все одно на зберігання ставлять.
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24.11.2021 11:42 Ответить
Зер гут!
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24.11.2021 08:47 Ответить
Амерам-черговий респект...
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24.11.2021 08:50 Ответить
Просто на президентских выборах нужно было думать головой, а не жопой. Думаю, что ситуация была бы куда получше в таком случае...
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24.11.2021 09:33 Ответить
Я не раз убеждался, что самые умные люди, это таксисты! Таксиста было надо выбирать в президенты!
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24.11.2021 09:46 Ответить
Coll Realist, жители Венесуэлы уже выбрали водителя автобуса - Мадуро, себе на голову. Жить лучше они не стали.Хотя страна имеет самые большие запасы нефти в мире. Нужен честный патриот с такой же честной, патриоточной командой. Тогда страна заживет. Вот только народ привык выбирать воров за подачки в виде продуктовых наборов. И это печалит... Ведь в умелых руках Украина спокойно может стать аграрной сверх-державой. Но нашим огромным потенциалом все время рапоряжаются либо коррупционеры - ставленники олигархов, либо же пророссийские манкурты, которые за 30 русских копеек готовы родную мать продать.Так и будем жить, пока народ не поумнеет и не поймет, что его будущее зависит только от него самого.
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24.11.2021 10:03 Ответить
Вы хотите сказать, что среди таксистов, нет ни одного честного патриота с командой из парикмахеров? То Вы наверное и на такси не ездили.
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24.11.2021 10:37 Ответить
Все правильно, только.....в мире нет Аграрных Сверхдержав. У Аграрных Сверхдержав на вооружении копья, топоры и камни.
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24.11.2021 11:14 Ответить
Твоя паРаша может бодаться только с очком в сортире.
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24.11.2021 09:52 Ответить
Бодалка не выросла у Засрахи,недостраны 4го мира
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24.11.2021 10:46 Ответить
Дай-то Боже здійсненню думки дипломата. Бо п.Псакі 23.11.21р офіційно заявила про відсутність намірів керівництва США в цьому напрямку...
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24.11.2021 09:27 Ответить
Як дуже влучно сказав Подерев"янськй - "якщо нарід обрав блазня у час війни, то він бажає бути знищеним". І так і буде!
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24.11.2021 09:29 Ответить
З чого ти радієш, падло кацапське?
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24.11.2021 09:45 Ответить
навіть так...

Более 50%: американцы поддержали отправку войск в Украину в случае наступления РФ
https://flot2017.com/bolee-50-amerikancy-podderzhali-otpravku-vojsk-v-ukrainu-v-sluchae-nastupleniya-rf/
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24.11.2021 09:32 Ответить
Ругату худобу треба тримати в стійлі.
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24.11.2021 09:38 Ответить
Украина плохой пример для русских рабов. Поэтому им и их рабовладельцам плохо спится.
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24.11.2021 09:48 Ответить


Дядюшка Шу******

· 22 ч

Россиянин повесился на борту самолёта, летевшего в Самару из Шарм-эль-Шейха.
Не спешите осуждать - можно подумать, у вас не возникло бы такой мысли при возвращении из Шарм-эль-Шейха в Самару.
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24.11.2021 10:51 Ответить
Байден - старый маразматик, а "демократы" сыкливые "голуби мира"! Афганский ПОЗОР показал всему миру всю ГНИЛУЮ и ЛЖИВУЮ суть нынешней администрации и тех, кто за ней стоит!
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24.11.2021 09:51 Ответить
Нынешние санкции США обходятся экономике РФ в 1-1,25% ВВП. Это много?
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24.11.2021 09:54 Ответить
Какие то смешные санкции. Я могу им посоветовать запретить продажу микросхем в РФ.
от этих санкций станет весь ВПК рашки. А сейчас ситуаци такая, что я даже не заикаюсь о проектных ценах на микросхемы. Часть комплектации завозится в Украину через серых поставщиков. А в рашке эти микросхемы втрое дешевле.
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24.11.2021 10:15 Ответить
Нам нужны их комплексы ПВО и ПРО. Без них долго мы не продержимся. Вот это будет реальная помощь, которая, в принципе может заставить рашку передумать вторгаться к нам.
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24.11.2021 10:32 Ответить
А еще боеприпасы к оружию (много), т.к. те, что идут с оружием - ну этого хватит раве что для учений на полигоне. Для полноценной войны нужны огромные склады боеприпасов (защищенные). А так по-сути воюем тем, что осталось после уничтожения 5-ти самых больших складов и со многими видами боеприпасов (мина 120 мм., допустим) существует огромная проблема, их или уже нет, или уже почти нет. После нападения мордора везти их будет уже поздно.
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24.11.2021 11:24 Ответить
Краще би західні країни порекомендували своїм ЧВК повоювати проти орди та оплатили їх роботу.
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24.11.2021 10:38 Ответить
Ватные рашистские инфопдрсы страшно возбудились ,возбужденные помечены спамом
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24.11.2021 10:52 Ответить
Достаточно претенциозно, но основной посыл (статьи) заключается в том, что России нравится расширяться", - отметил Хербст.
Ну да,а в конце судьба Белого карлика.Потухшего солнца,у которого закончилась ядерная реакция для поглощения и хаос реакций.И вот из большого Красного гиганта,появляется потухший Белый карлик,размером с Замкадье.Як вариант
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24.11.2021 11:07 Ответить
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24.11.2021 11:45 Ответить
"Сліпий казав - поживемо-побачимо"©
Уже разное доводилось видеть и слышать: "Болтон в сраку" был, "Ходжес на Хербст" были, "Волкер позорный" тоже был да и у "Псаки в бельма" тоже как бы не первое пришествие.
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24.11.2021 12:05 Ответить
Главное, шоб оно доехало! До того как писец!
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24.11.2021 12:44 Ответить
Такое себе "обещание". 50 на 50. Если дать оружие заранее, то скорее всего не будет и нападения!
В общем, знаем цену таким обицянкам.
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24.11.2021 13:50 Ответить
Стингеры и джавеллины по 500 шт в качестве подержать на пару месяцев, а потом вернуть обратно, если не понадобятся? Лучшая помощь.
И арест всех активов рашистской элиты, с высылкой всех отпрысков на Родину к скрепам родным, если им вдруг покажутся какие то провокации со стороны Украины.
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24.11.2021 13:59 Ответить
 
 