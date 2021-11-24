В мире возросло количество летальных исходов от COVID-19. Украина - в тройке лидеров по суточной смертности. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 24 ноября в мире зарегистрировали 557 738 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 8154 (вчера 5828) человека.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
По данным центра, в мире зафиксировали 259 091 743 случая инфицирования, из них 557 738 только за минувшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 184 309 человек, из них 8154 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 234,4 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 12-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 9-ю, по летальным случаям - 3-ю в мире и 2-ю в Европе.
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Есть статистика всей смерности - есть смерность от ковид (в ней) и есть куча других групп (в ней).
НАН говорит что смерность от ковид занижена - значит нужно отнять от всех групп и перевести в ковидную,не меняя общую = уменьшение других групп = % смерности от ковил в разы выше и оздоровление нации от других болячек? Вот так ничего не делая,путем математики можно оздаравливать и отчитываться???
Если наоборот, разнести из ковидной цифры (согласно вашему высказыванию -вирус в основном стал причиной их смерти,а не сердце ) всех кто умер от болячек своих но на момент смерти просто имел и ковид, каждого в свою группу, то у нас все станет на свои места по смерности + группа ковида как отдельной болячки уменьшится. НО тогда уменьшится и % смерности от ковид. А на это никто не пойдет в рамках сегодняшней вакханалии.
Само высказывание НАН на сегодня - для не думающих и не интерисующихся ничем и не умеющих считать, очередная пугалка и проверка на отупляемость населения, потом можно вообще любой бред писать. Для тех кто с математикой и логикой дружит - это треш.
Ну на сегодня это не вопрос - в зависимости от ситуации и надобности, запишут как нужно на сам момент смерти. У нас конечно не в первые пытаются манипулировать данными,записывая и увеличива/уменьшая группы исходя из ситуаций, но только с приходом ковида это стало настолько массово и цифры приобрели страшный вид.Именно математический подход на сегодня позволяет манипулирывать массой.Ведь увеличение графы сердечников/болезней крови не так испугает в новостях как ковид19
А вообще согласно тогоже вооз есть группы смертей верхних и нижних дыхательных (они в пятерке смертности)_, так вот по этим группам смертность в мире до ковида была более 5млн. (стандартно/ежесезонно) Только в 17м году более 800т детей до 5 лет умерло от пневмонии.И никого это не пугало
Сейчас стало очень трудно сравнивать смертность в мире по годам/группам, данные настолько размылили .Очень трудно сравнить теже 18 с 19, нет полных данных в развертке нигде.Поэтому манипулировать цифрами очень удобно.
Тобто ви отримаєте сертифікат без шкоди для здоров'я!
Не дякуйте!
Власть Украины же пошла путём «братских» советских республик - начхала на такую программу и здоровье украинцев .
НЕЧЕМУ удивляться - важнее содержать олигархов - они не болеют 😀