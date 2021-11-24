В мире возросло количество летальных исходов от COVID-19. Украина - в тройке лидеров по суточной смертности. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 24 ноября в мире зарегистрировали 557 738 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 8154 (вчера 5828) человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 259 091 743 случая инфицирования, из них 557 738 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 184 309 человек, из них 8154 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 234,4 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 12-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 9-ю, по летальным случаям - 3-ю в мире и 2-ю в Европе.



