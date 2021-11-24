"Слуга народа" Яременко об угрозе наступления РФ: "Новая война" не будет воспроизведением 2014 года
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"Новая война" не будет полностью воссозданием "технологии" войны 2014 года.
Об этом заявил нардеп "СН" Богдан Яременко, передает Цензор.НЕТ.
"Объявлением войны было решение Федерального собрания РФ о включении АРК в состав РФ. Война, которая де-факто началась еще раньше, с тех пор не прекращалась ни на секунду. Не стоит при этом представлять войну в картинках 1914 или 1944 года. Это не о сплошных сотнях и километрах укрепрайонов или часовых артиллерийских обстрелах перед штыковыми атаками. И о том, что у нас достаточно обстрелянных и мотивированных воевать с оккупантом на всей территории противник тоже знает. "Новая война" не будет и полностью воссозданием "технологии" войны 2014 года. Прежде всего, основания говорить о новом витке обострения и возможности серьезной эскалации есть", - заявил он.
"Конфликт на Востоке Украины изнурительный для обеих сторон. И если маневры Украины заключаются в попытках снизить цену военных поражений 2014-2015 годов и максимально погасить боевые действия, то в России пространство для маневра больше. И даже те угрожающие будущему России тенденции в общественном и экономической жизни, которые по мнению многих обозревателей в Украине ставят в стратегическом измерении под сомнение будущее России, на самом деле в краткосрочной перспективе могут быть для политического руководства РФ сильным стимулом вести себя еще более агрессивно. Никто не отменял правила внутренние провалы компенсировать внешними успехами", - добавил политик.
"Кремлевские лидеры поняли, что быстро и эффективно взорвать Украину изнутри не смогут. Разочарован Кремль и активностью президента Зеленского в искоренении важных инструментов российского политического влияния на Украину (решение СНБОУ) и его неготовностью реализовать Минские договоренности любой ценой (в конце концов, Минские договоренности и являются навязанными Украине извне, но по сути и планом подрыва Украины изнутри). Интересно, что особое раздражение и беспокойство России вызывает украинская стратегия затягивать НАТО в Украину, пока мы не можем затянуть Украину в НАТО (в российском исполнении это звучит "войти в НАТО через заднюю дверь"). И здесь срабатывает логика - если не получается дешевле, то можно вернуться к "старым и проверенным методам" - силе. Тем более что дипломатическую неуступчивость Украина демонстрирует на фоне явной внутренней нестабильности, которая может быть легко расширена за счет реальных или надуманных причин", - подчеркнул нардеп.
"С другой стороны, США демонстрируют желание договориться. В российском представлении - это проявление слабости. Так почему же не сесть за стол переговоров, но с позиции сильной стороны, которая не просит об отмене санкций, а готова, например, освободить новые оккупированные территории Украины или прекратить военную кампанию в обмен на равнозначные действия Запада? Та же самая логика еще лучше действует по отношению к европейцам, которые даже из российских интервенций 2008 года в Грузии и 2014 года в Украине не смогли сделать выводов. - запуск "Северного потока 2", например. Там также силовые инструменты в российском представлении помогут быстро выиграть бюрократическую игру с затягиванием сертификации и тд.", - отметил "слуга народа".
"Следовательно, у России есть мотивы хотеть очередной эскалации в Украине. Силы для этого тоже есть. Очень грубо ошибаются те украинские обозреватели, которые потенциал России к военной эскалации считают в количестве "штыков" вдоль границы с Украиной. Повторюсь, это в 1914 или 1944 годах для наступательных операций нужно было достичь численного преимущества над противником в 3-5 раз, а арифметика военного баланса в исполнении некоторых обозревателей тоже очевидно манипулятивна: мол, у россиян вдоль границы с Украиной всего 90-100 тысяч войск, а ВСУ это почти 250 тысяч. Это не битва под Аустерлицем, где одна армия бросается на другую. Россияне вполне способны сосредотачивать преобладающие силы на определенных направлениях и "размазывать" оборонные ресурсы Украины, инициируя одновременно значительное количество "горячих точек".Но основное преимущество РФ в другом - на море и в воздухе, в высокоточных ракетных вооружениях, в киберсфере", - предостерег Яременко.
"Широкомасштабная агрессия против Украины может произойти и в виде сухопутной наступательной операции (например, с целью окружить и уничтожить все силы ООС и расширить временно оккупированные территории на Востоке, создав угрозу захвата основных центров Южной, Центральной и Северной Украины), и в виде сокрушительных ракетно- бомбовых ударов, когда под приводом подавления военной мощи Украины будет уничтожена ее стратегическая инфраструктура, и в виде гибридной атаки, и в виде комбинирования некоторых или всех вышеперечисленных способов", - добавил он.
"Поводами могут быть провокации хоть в акватории Черного или Азовского морей, хоть в Приднестровье", хоть на границе с Беларусью, хоть в зоне ООС. Заявления США и нескольких европейских стран о готовности оказать Украине расширенную оборонную помощь в случае нового вторжения со стороны России отражают их уверенность (кажется не только на основе спутниковых снимков наращивания российского военного присутствия вдоль границы с Украиной, о которых все говорят), в том, что худший сценарий очень вероятен. Потому они спешат его предупредить. И во избежание обвинений в повторении ошибок 2008 и 2014 годов и понимая, что нынешнее обострение в том числе является следствием и их коллективной неспособности обуздать Россию, особенно потому, что после победы над Украиной Россия не остановится. Действительно ли Россия готовится к новой войне в Украине, или только хочет, чтобы в контексте активизации разного рода попыток договориться Запад так думал - это покажет время. Но очевидно, что огромные усилия уходят у России именно для того, чтобы лишить Украину поддержки Запада. Россия убеждена, что без поддержки Запада у Украины нет возможности противостоять любым ее планам. Очевидно и другое - понимая, что Россия это уже не раз делала, и есть возможности и причины сделать это снова, мы не имеем права радоваться иллюзии, что проблема рассосется сама или без наших усилий", - резюмировал Яременко.
Пожалуйста, подождите...
Для того Буратину на Банковую и пропихивали.
Цього досить, щоб захистити повітряний простір від ворожих літаків ?
Ви навіть не спромоглись поставити паливо у збройні сили.
ІДІОТИ зелені.
Оце і ВСЕ !!? А далі ,, де конкретні висновки ?
Взагалі , яка мета цієї статті Яреми .? Розповісти про те - які підстуні кацапи ? Так це всім давно відомо . Чесно кажучи - я не розумію навіщо черговий раз "перемивати кістки " кацапні. Набагато цікавіше було б послухати - що планує зробити нинішня недовлада , щоб хоч якось нейтралізувати кацапські плани .
1 ч ·
Коротко о #моносброде. И доброе утро!
По-друге, при наявності біль ніж 400-сот тисяч УБД, 1,3 мільйона легальної, та більше 4 мільйонів одиниць нелегальної зброї, про який Майдан ти шепчеш?
Ти краще думай куди ти ховатися будеш, а то я чув, що патріотичні кібер-спільноти вже на всих подоляковських ботів "папочки" завели.
З твоїх слів, наш говнокомандувач, замість зміцнення армії будує дороги до кордону з ворогом, вочевидь збираючись здаваться, але нехай він залишається, а то нікому буде підписувати капітуляцію. Я тебе правильно зрозумів?
В твои попала сети.
А ты такой, мужчина с бородой!
Мечтаю о дуэте.
Будь осторожна, от этого бывают дети."©
А кто это у нас такой красивый? Так ведь это Очкастый Чубакка Верховной Рады, сенсей коннектинга с лахудрами, гуру чата "Анал-табу" великий и ужасный Бодя Яременка(!) выпхал своё щетинистое грызло за пределы "Территории сумрачного релакса" (пространство за колоннами сессионного зала Рады). Чем разглагольствовать о непотребной ерунде, типа войнушка и всё такое, не отвлекался бы от главной своей компетенции - организация и мониторинг взаимодействия со шлюхами, курвами и прочими лахудрами. А то ж без внимания Яременки, поди, осиротеют-то бабищи с пониженной социальной ответственностью.