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"Слуга народа" Яременко об угрозе наступления РФ: "Новая война" не будет воспроизведением 2014 года

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Новая война" не будет полностью воссозданием "технологии" войны 2014 года.

Об этом заявил нардеп "СН" Богдан Яременко, передает Цензор.НЕТ.

"Объявлением войны было решение Федерального собрания РФ о включении АРК в состав РФ. Война, которая де-факто началась еще раньше, с тех пор не прекращалась ни на секунду. Не стоит при этом представлять войну в картинках 1914 или 1944 года. Это не о сплошных сотнях и километрах укрепрайонов или часовых артиллерийских обстрелах перед штыковыми атаками. И о том, что у нас достаточно обстрелянных и мотивированных воевать с оккупантом на всей территории противник тоже знает. "Новая война" не будет и полностью воссозданием "технологии" войны 2014 года. Прежде всего, основания говорить о новом витке обострения и возможности серьезной эскалации есть", - заявил он.

"Конфликт на Востоке Украины изнурительный для обеих сторон. И если маневры Украины заключаются в попытках снизить цену военных поражений 2014-2015 годов и максимально погасить боевые действия, то в России пространство для маневра больше. И даже те угрожающие будущему России тенденции в общественном и экономической жизни, которые по мнению многих обозревателей в Украине ставят в стратегическом измерении под сомнение будущее России, на самом деле в краткосрочной перспективе могут быть для политического руководства РФ сильным стимулом вести себя еще более агрессивно. Никто не отменял правила внутренние провалы компенсировать внешними успехами", - добавил политик.

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"Кремлевские лидеры поняли, что быстро и эффективно взорвать Украину изнутри не смогут. Разочарован Кремль и активностью президента Зеленского в искоренении важных инструментов российского политического влияния на Украину (решение СНБОУ) и его неготовностью реализовать Минские договоренности любой ценой (в конце концов, Минские договоренности и являются навязанными Украине извне, но по сути и планом подрыва Украины изнутри). Интересно, что особое раздражение и беспокойство России вызывает украинская стратегия затягивать НАТО в Украину, пока мы не можем затянуть Украину в НАТО (в российском исполнении это звучит "войти в НАТО через заднюю дверь"). И здесь срабатывает логика - если не получается дешевле, то можно вернуться к "старым и проверенным методам" - силе. Тем более что дипломатическую неуступчивость Украина демонстрирует на фоне явной внутренней нестабильности, которая может быть легко расширена за счет реальных или надуманных причин", - подчеркнул нардеп.

"С другой стороны, США демонстрируют желание договориться. В российском представлении - это проявление слабости. Так почему же не сесть за стол переговоров, но с позиции сильной стороны, которая не просит об отмене санкций, а готова, например, освободить новые оккупированные территории Украины или прекратить военную кампанию в обмен на равнозначные действия Запада? Та же самая логика еще лучше действует по отношению к европейцам, которые даже из российских интервенций 2008 года в Грузии и 2014 года в Украине не смогли сделать выводов. - запуск "Северного потока 2", например. Там также силовые инструменты в российском представлении помогут быстро выиграть бюрократическую игру с затягиванием сертификации и тд.", - отметил "слуга народа".

"Следовательно, у России есть мотивы хотеть очередной эскалации в Украине. Силы для этого тоже есть. Очень грубо ошибаются те украинские обозреватели, которые потенциал России к военной эскалации считают в количестве "штыков" вдоль границы с Украиной. Повторюсь, это в 1914 или 1944 годах для наступательных операций нужно было достичь численного преимущества над противником в 3-5 раз, а арифметика военного баланса в исполнении некоторых обозревателей тоже очевидно манипулятивна: мол, у россиян вдоль границы с Украиной всего 90-100 тысяч войск, а ВСУ это почти 250 тысяч. Это не битва под Аустерлицем, где одна армия бросается на другую. Россияне вполне способны сосредотачивать преобладающие силы на определенных направлениях и "размазывать" оборонные ресурсы Украины, инициируя одновременно значительное количество "горячих точек".Но основное преимущество РФ в другом - на море и в воздухе, в высокоточных ракетных вооружениях, в киберсфере", - предостерег Яременко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США рассматривают возможность отправки в Украину военных советников и вооружения из-за российской угрозы, - CNN

"Широкомасштабная агрессия против Украины может произойти и в виде сухопутной наступательной операции (например, с целью окружить и уничтожить все силы ООС и расширить временно оккупированные территории на Востоке, создав угрозу захвата основных центров Южной, Центральной и Северной Украины), и в виде сокрушительных ракетно- бомбовых ударов, когда под приводом подавления военной мощи Украины будет уничтожена ее стратегическая инфраструктура, и в виде гибридной атаки, и в виде комбинирования некоторых или всех вышеперечисленных способов", - добавил он.

"Поводами могут быть провокации хоть в акватории Черного или Азовского морей, хоть в Приднестровье", хоть на границе с Беларусью, хоть в зоне ООС. Заявления США и нескольких европейских стран о готовности оказать Украине расширенную оборонную помощь в случае нового вторжения со стороны России отражают их уверенность (кажется не только на основе спутниковых снимков наращивания российского военного присутствия вдоль границы с Украиной, о которых все говорят), в том, что худший сценарий очень вероятен. Потому они спешат его предупредить. И во избежание обвинений в повторении ошибок 2008 и 2014 годов и понимая, что нынешнее обострение в том числе является следствием и их коллективной неспособности обуздать Россию, особенно потому, что после победы над Украиной Россия не остановится. Действительно ли Россия готовится к новой войне в Украине, или только хочет, чтобы в контексте активизации разного рода попыток договориться Запад так думал - это покажет время. Но очевидно, что огромные усилия уходят у России именно для того, чтобы лишить Украину поддержки Запада. Россия убеждена, что без поддержки Запада у Украины нет возможности противостоять любым ее планам. Очевидно и другое - понимая, что Россия это уже не раз делала, и есть возможности и причины сделать это снова, мы не имеем права радоваться иллюзии, что проблема рассосется сама или без наших усилий", - резюмировал Яременко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+16
Ваш клован більше паскудить Україні, аніж фуйло.
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24.11.2021 09:08
+16
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24.11.2021 09:41
+14
Що нового має армія, окрім Байрактарів і Джавелінів ?
Цього досить, щоб захистити повітряний простір від ворожих літаків ?
Ви навіть не спромоглись поставити паливо у збройні сили.

ІДІОТИ зелені.
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24.11.2021 09:11
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24.11.2021 09:38 Ответить
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24.11.2021 09:39 Ответить
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24.11.2021 09:41 Ответить
ЧЕМ БОЛЬШЕ ВОРУЕТ И МНОГО ВЛАСТЬ..... ЧЕМ БОЛЬШЕ ВЛАСТЬ УКРАИНЫ БРЕШЕТ ....ЧЕМ БОЛЬШЕ ВРАГОВ АГЕНТОВ ПУТИНА ВО ВЛАСТИ УКРАИНЫ..... ЧЕМ БОЛЬШЕ НАША ВЛАСТЬ ПОХОЖА НА УКРАИНСКИХ ГНИД И МОСКАЛЬСКИХ ВШЕЙ- ТЕМ СКОРРЕЕ ДОЛЖЕН НАПАСТЬ ПУТИН И РОССИЯ...а воровать меньше не пробовала власть..... а покаться не пробовалала власть.... а уйти в отставку не пробовалал власть?????
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24.11.2021 09:49 Ответить
Ваш клован більше паскудить Україні, аніж фуйло.
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24.11.2021 09:08 Ответить
Начитався різних "табу". Це скоріше за все зробили такі як ти Ярема у 2019 році.Зараз сиди і не дзявкай.
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24.11.2021 09:08 Ответить
Ну нарешті,ожив.Мабуть анал вже не табу і команда зелених моральних ********** провела реанімаційні захОди.
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24.11.2021 09:09 Ответить
Ну больше, чем сделал ЗЕ для потери доверия Запада, ***** сделать не в состоянии.

Для того Буратину на Банковую и пропихивали.
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24.11.2021 09:09 Ответить
Що нового має армія, окрім Байрактарів і Джавелінів ?
Цього досить, щоб захистити повітряний простір від ворожих літаків ?
Ви навіть не спромоглись поставити паливо у збройні сили.

ІДІОТИ зелені.
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24.11.2021 09:11 Ответить
Як там Безугла? Шо вана скаже?
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24.11.2021 09:12 Ответить
там Вишгород уже без води і світла...

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24.11.2021 09:13 Ответить
А там шо ,кроме жидов еще кто то был??
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24.11.2021 13:15 Ответить
йому це анальні "девочки" розказали?
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24.11.2021 09:27 Ответить
Очевидно і інше - розуміючи, що Росія це вже не раз робила, і має можливіть та причини зробити це знову, ми не маємо права тішитися іллюзією, що проблема розсмокчеться сама або без наших зусиль", - резюмував Яременко. ) Джерело: https://censor.net/ua/n3301254

Оце і ВСЕ !!? А далі ,, де конкретні висновки ?
Взагалі , яка мета цієї статті Яреми .? Розповісти про те - які підстуні кацапи ? Так це всім давно відомо . Чесно кажучи - я не розумію навіщо черговий раз "перемивати кістки " кацапні. Набагато цікавіше було б послухати - що планує зробити нинішня недовлада , щоб хоч якось нейтралізувати кацапські плани .
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24.11.2021 09:34 Ответить
В случае угрозы вторжения ЗЕ!шобла планирует собраться за пару часов и.... свалить за кордон
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24.11.2021 10:59 Ответить
Ярёма, это не твой уровень, ты бы лучче про бл#дей.
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24.11.2021 13:20 Ответить
И в то же время Ярёменко тратит огромные усилия на то что бы уговорить проституток на услуги без табу.
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24.11.2021 09:35 Ответить
Побільше в новинах бородатих зелених дуп. Ви самі творці свого ркйтингу.
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24.11.2021 09:36 Ответить
С проститутками своими сначала разберись
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24.11.2021 09:39 Ответить
Що він там розказує про активність Зеленського у викоріненні активних інструментів проросійського впливу! Невже не бачить хто займає керівні пості в ОПі і інших державних структурах і "мильної бульки" рішень РНБО? Чи це для нього "анал табу".
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24.11.2021 09:40 Ответить
Чіво блєать?!??: "Розчарований Кремль і активністю президента Зеленського у викоріненні важливих інструментів російського політичного впливу на Україну..." - ну це ж те що у проститутки було табу, але у викоганні язиком Яременка ЗЄлєфюреру.
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24.11.2021 09:41 Ответить
"Правакувыти не будемо"!
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24.11.2021 09:47 Ответить
Яременко стойко асоциируется с канализацией. Ничтожество, и оно до сих пор депутат и еще смеет что- то вякать. Цензор почему вы не игнорете негодяя Яременко?. Зе тот хоть президент, его невозможно игнорить, Арахмия умственно неполноценный, но главаСН, а Яременко пустое же место, зачем эту паршивую свинью пиарить ?
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24.11.2021 09:52 Ответить
что значит игнорить ? если молчать и не показывать тупость и подлость монобольшинства то лохторат будет продолжать думать что все нормально . выбор был правильный . а так хоть один из десяти почешет репу и задумается
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24.11.2021 10:48 Ответить
Борислав Береза

1 ч ·



Коротко о #моносброде. И доброе утро!
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24.11.2021 09:53 Ответить
И к сожалению у ***** это получается.По крайней мере Германия и Франция общается с Ураиной только ради приличия.
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24.11.2021 09:56 Ответить
Ти вибрало в преЗеденти блазня, який запоров всю дипломатичну роботу, але винен в цьому *****?!!!
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24.11.2021 10:38 Ответить
Та ніт,ЗЕ вибрали ми всі.Одні по приколу другі в надії на ліпше а треті своєю тупою бездіяльністю не зявившись на вибори.Так що і ти убогий винуватий не менше ніж ці 73-чи 78 відсотків.
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24.11.2021 10:50 Ответить
не мы, а вы.. я эту хню точно не выбирал
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24.11.2021 11:34 Ответить
З якого б я переляку обирав блазня? Я ж не ідіот, як ти!
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24.11.2021 14:01 Ответить
А чому Ви мене прирівнюєте до себе та ще у такій образливій формі,Адже я Вам не гаджу.
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24.11.2021 14:42 Ответить
Але ми маємо те що маємо та приходиться жити із тим що маємо.
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24.11.2021 14:54 Ответить
Не гаджу?!!! А як назвати те що ти понавибирало?!!!
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24.11.2021 15:07 Ответить
Путин розигрывает ту же карту - для того чтобы напасть надо страну лишить военно-политического руководства. Новый майдан и другие акции будет финансировать Кремль через националистов и других проукраинских организаций, которые за малым не видят большее. Да, малое - сменить президента большее потерять страну или часть земель. План таков - Украина лишается президента (Зеленский сбегает от майдана - скорее всего это ему насоветует Ермак) а Россия под видом миротворцев заходит на нужные им земли. Пусть у Украины будет президент, любой иначе кирдык
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24.11.2021 10:10 Ответить
Нова методичка від Подоляка? Як "оригінально"!
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24.11.2021 10:40 Ответить
Не, это я сам так думаю, тогда вопрос - сбежит Зеля и кто будет команды войскам давать? 2014 я хорошо помню, когда Янык сбежал А пастора никто не слушал. Я за то, что бы сохранить Украину а гетьманов много будет. Выберем еще. То думайте.
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24.11.2021 11:00 Ответить
По-перше, "мислитель", зараз не 14-тий рік, є кому керувать військом, та й військо поки ще є, твій блазень ще не все розвалив.
По-друге, при наявності біль ніж 400-сот тисяч УБД, 1,3 мільйона легальної, та більше 4 мільйонів одиниць нелегальної зброї, про який Майдан ти шепчеш?
Ти краще думай куди ти ховатися будеш, а то я чув, що патріотичні кібер-спільноти вже на всих подоляковських ботів "папочки" завели.
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24.11.2021 14:08 Ответить
я никуда прятаться не буду, я даже не знаю кто такое Подоляка и не в курсе ваших подковерных воин. Я рад, что ты уверен, что у нас достаточно войск защищать Украину. Да, сегодня не 2014 а 2021 и не утверждаю что Масква планирует именно так же каки в 14-м. Я видел аналитику, что большинство дорог "вяликого будивництва" подходят к Российской границе именно там где скопились войска путина. Я только за то, что бы был главнокомандующий когда если придется бороться (не дай бог).
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24.11.2021 15:54 Ответить
Коли Бог хоче покарати людину, він відбирає у неї розум.
З твоїх слів, наш говнокомандувач, замість зміцнення армії будує дороги до кордону з ворогом, вочевидь збираючись здаваться, але нехай він залишається, а то нікому буде підписувати капітуляцію. Я тебе правильно зрозумів?
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24.11.2021 18:26 Ответить
неправильно, оба вариана плохи. В одном случае если он сбежит - Путину и капитуляция не нужна, в другом есть маленькая надежда , что народ его вынудит держать оборону. Как по мне второй лучше первого
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25.11.2021 13:31 Ответить
а у 73% Украинцев бог давно разум забрал
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25.11.2021 13:33 Ответить
Ярёменко не желает про вооружение населения высказаться ?
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24.11.2021 10:11 Ответить
не . низзя . ежели дать оружие то народ ( и даже разочаровавшийся нарид ) в первую очередь зеленых расстреляет
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24.11.2021 10:45 Ответить
Давайте умничанинияя по этому поводу всех остальных 449 депутатов
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24.11.2021 10:13 Ответить
Он аналом и бородой всех врагов распугает.
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24.11.2021 10:34 Ответить
нужно будет забросить его за линию фронта . пускай ударит по москалям с тыла . в прямом и переносном смысле
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24.11.2021 10:43 Ответить
"А ты такой красивый, с бородой!
В твои попала сети.
А ты такой, мужчина с бородой!
Мечтаю о дуэте.
Будь осторожна, от этого бывают дети."©
А кто это у нас такой красивый? Так ведь это Очкастый Чубакка Верховной Рады, сенсей коннектинга с лахудрами, гуру чата "Анал-табу" великий и ужасный Бодя Яременка(!) выпхал своё щетинистое грызло за пределы "Территории сумрачного релакса" (пространство за колоннами сессионного зала Рады). Чем разглагольствовать о непотребной ерунде, типа войнушка и всё такое, не отвлекался бы от главной своей компетенции - организация и мониторинг взаимодействия со шлюхами, курвами и прочими лахудрами. А то ж без внимания Яременки, поди, осиротеют-то бабищи с пониженной социальной ответственностью.
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24.11.2021 10:36 Ответить
смех и слезы . специалист по аналу пытается рассуждать о серьезных вещах
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24.11.2021 10:41 Ответить
Пастор, вернись, мы всё ********.
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24.11.2021 11:20 Ответить
Малобюджетний відосік вийшов
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24.11.2021 11:29 Ответить
 
 