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изнасилование (889) Кривой Рог (1131)

Двое несовершеннолетних парней жестоко избили, изнасиловали и ограбили 48-летнюю женщину в Кривом Роге, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Двое несовершеннолетних парней жестоко избили, изнасиловали и ограбили 48-летнюю женщину в Кривом Роге, - полиция

За нападение на 48-летнюю женщину полиция задержала двоих несовершеннолетних парней. Злоумышленники посреди улицы жестоко избили местную жительницу, изнасиловали, затем забрали ее мобильный телефон и скрылись.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Криворожское районное управление полиции в Фейсбук.

"22 ноября в полицию сообщили об обнаружении без сознания женщины с многочисленными телесными повреждениями на одной из улиц Центрально-Городского района. Пострадавшую в тяжелом бессознательном состоянии, с многочисленными травмами, доставили в больницу.

В то же время, на линию "102" поступило сообщение от администрации одного из заведений отдыха об исчезновении их работницы. Отработав полученную информацию, правоохранители установили, что пропавшей является потерпевшая женщина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на раскрытие жестокого преступления по тревоге был поднят весь личный состав криминального отдела Криворожского районного управления полиции, оперативным путем установивший вероятных подозреваемых.

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На задержание нападавших были нацелены все наряды патрульной милиции города. Благодаря слаженной работе стражей порядка, злоумышленников задержали за считанные часы.

Ими оказались двое местных несовершеннолетних ребят 2006 года рождения. По согласованию с окружной прокуратурой последние задержаны в порядке ст.208 УПК Украины.

Следственным отделом открыты уголовные производства по ч.2 ст.121 (умышленные тяжкие телесные повреждения), ч.3 ст.152 (изнасилование) и ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

Двое несовершеннолетних парней жестоко избили, изнасиловали и ограбили 48-летнюю женщину в Кривом Роге, - полиция 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+56
Подрастут, станут депутатами от Слуги народа...
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24.11.2021 09:15
+43
Хороший город Кривой Рагу. И презеденты в нем самые лутьшие
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24.11.2021 09:14
+38
Кандидати в партію Слуга урода.
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24.11.2021 09:15
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Знову Кривий Ріг...
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24.11.2021 09:13 Ответить
Змагається з Дамбасом.
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24.11.2021 09:17 Ответить
Екологія сприяє народжуванності видатних приматів...
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24.11.2021 09:30 Ответить
Після війни кривий ріг відновляли зекі на поселенні. Потім вони там осідали, створювали сім'ї, а зековськи звички лишались, передались в перше покоління, друге, третє.
Чого варті тільки криворізьськи війни бігунов.
Так що екологія тут ні до чого
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24.11.2021 10:39 Ответить
"Они же дети!" ! Ця вседозволеність дорого нам обійдеться. Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
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24.11.2021 12:25 Ответить
Хороший город Кривой Рагу. И презеденты в нем самые лутьшие
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24.11.2021 09:14 Ответить
все пора Рога переименовыватьв Квартальное... подростки несовершеннолетние не наказывайте их вы так сурьезно детки просто пошутили... ну с кем не бывает вот один даже по роялю елозил теперь страной управляет... может Вовчик в свое время вот так познавал "университтеты" просто не был пойман и выявлен... (как версия и не более чем...)*****
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24.11.2021 10:34 Ответить
Кривое Квартальное?
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24.11.2021 11:19 Ответить
Хороший город - Кривой Рог! И президенты оттуда - «саме криворожие»!
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24.11.2021 12:34 Ответить
У нас уже второй дебильный през из промзоны вылез. А промзона сурова и беспощадна.
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24.11.2021 09:14 Ответить
Подрастут, станут депутатами от Слуги народа...
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24.11.2021 09:15 Ответить
Кандидати в партію Слуга урода.
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24.11.2021 09:15 Ответить
А может это будущие порозоботы
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24.11.2021 09:17 Ответить
В ГПУ підтвердили, що нардеп "Слуги народу"Іванісов відсидів за зґвалтування.

https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/20/7232544/
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24.11.2021 09:24 Ответить
Зебіле, саме в твою улюблену партію слуга урода було взято гвалтівника іванісова.

"25 листопада 2019 року фракція "Слуги народу" виключила нардепа Іванісова зі своїх лав через наявність інформації про судимість депутата за групове згвалтування.

Станом на серпень 2021 року Іванісов є депутатом ВРУ, його не позбавили мандата, попри обіцянку Зеленського."
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24.11.2021 09:25 Ответить
Петро Олексійович таких не бере в команду це тільки зелені таких набирають
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24.11.2021 09:41 Ответить
Ну які порохоботи на батьківщині найвеличнішого? Скільки там за нього проголосували, 90%? Чи 95%? Та й гвалтівники ж в його партії найшлися!
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24.11.2021 10:08 Ответить
Порох из кривого рога? или кто сейчас в презиках из кривого?
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24.11.2021 14:44 Ответить
Було у батька шестеро синів-президентів Розумні і "не дуже"... А найменшенький - взагалі "**********"!!!
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24.11.2021 10:32 Ответить
Довічне обом! Люди з них вже ніколи не вийдуть.
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24.11.2021 09:18 Ответить
лучше на удобрения, содержать двух ублюдков за наши налоги не нужно
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24.11.2021 10:30 Ответить
не будьте таким марнотратом , шановний ! тисячі людей чекають трансплантації органів ...
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24.11.2021 10:40 Ответить
На жаль, закон цього не дозволяє. Хоча це було б справедливо. Але... гнити на зоні в 16 років, знаючи, що більше ніколи не побачать волі - це було б теж непогано. Але... дадуть років по 7, вийдуть в 23 роки у розквіті сил. І тоді ще хтось постраждає.
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24.11.2021 10:41 Ответить
Я за довічні примусові роботи... Хай самі платять за своє утримання.
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24.11.2021 11:31 Ответить
В КПЗ вже чекають.
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24.11.2021 09:19 Ответить
такие же как они.
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24.11.2021 12:04 Ответить
Циганчата просто порозважались. Знаючі люди говорять, що тепер вони будуть "чебурашками" на зоні.
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24.11.2021 09:20 Ответить
Из этих отморозков могут получится отличные депутаты для СН
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24.11.2021 09:21 Ответить
Ромські діт лахи із неблагонадійних родин.
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24.11.2021 09:22 Ответить
что им делать в бане? мыться что ли?
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24.11.2021 12:04 Ответить
Кривой Рог превращается в Чикаго прошлого века
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24.11.2021 09:22 Ответить
рагули с Кривого рагуля
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24.11.2021 09:25 Ответить
Это зебильные резервы. Понять и простить.
Отдать на воспитание Анальному Табуину.
Будут боевым крылом партии....
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24.11.2021 09:35 Ответить
Майбутні "слуги наріду"
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24.11.2021 09:40 Ответить
Какой же это чудесный край... Родина нашей Бубочки
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24.11.2021 09:55 Ответить
Тітонька пофліртувала з малолітніми відморозками?!
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24.11.2021 10:07 Ответить
Вийдуть із зони - підуть від партії земляка в депутати... В слузі народу вже ж мінімум один депутат-гвалтівник є!
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24.11.2021 10:09 Ответить
Стиль написания подобный новостей не можен не радовать!
"В городе Х три человека ограбили супермаркет Y, двое задержаны, полиция принимает меры к установлению личности 3-го подозреваемого!"
Зачем об этом вообще писать, без какой-либо конкретики?
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24.11.2021 10:11 Ответить
В этом вашем кривом рогу что-то много упырей рождается, странно
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24.11.2021 10:12 Ответить
Интересная улица,что никто ничего не видел.
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24.11.2021 10:28 Ответить
на банкомате как минимум есть видеокамера.
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24.11.2021 12:05 Ответить
Аж покоробило, когда прочитал строку - "Ими оказались двое местных несовершеннолетних ребят". Это не ребята, а выродки и бабуины!!!!! Из-за этого есть подозрения на мажоров.
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24.11.2021 10:31 Ответить
ДЕБИЛИЗМ и извращение (молодым со "старухой" сношаться)!
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24.11.2021 10:31 Ответить
Неужели в городе протяжённостью 120 км нет публичных домов?
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24.11.2021 10:43 Ответить
насилуют не ради секса, а ради самоутверждения.
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24.11.2021 12:05 Ответить
"Оц-тоц первертоц, бабушка здорова,
Оц-тоц первертоц, кушает компот,
Оц-тоц первертоц, и мечтает снова
Оц-тоц первертоц, пережить налёт."©
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24.11.2021 10:40 Ответить
Ненужно выбирать в Президенты людей из "Бассейнов" ,мы уже убедились к чему может это привести Кривбасс - Донбасс
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24.11.2021 10:41 Ответить
100% - любители 95 балагана, если президент может на сцене насиловать рояль то почему низзя это сделать с бабушкой!!!!
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24.11.2021 10:55 Ответить
ребята --- УБЛЮДКИ, ЦЕНЗОР ДУМАЙТЕ , ЧТО ПИШЕТЕИ КАК НАЗІВАЕТЕ ПРЕСТУПНИКОВ!!!
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24.11.2021 11:00 Ответить
У меня дети, занимались , рукопашным боем , так вот когда приезжали на соревнования ,представители с Кривого Рога , начинался ужас, . Поведение ихних родителей, как у приматов , если ребёнок проигрывал ,на него начинали кричать матом , и что он лох и лузер . Если же выигрывал , то они орали добей его , как в боях без правил , приходилось разнимать , и отганять обезьян блого их было не много . Вообщем уроды ещё те
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24.11.2021 11:01 Ответить
Теперь уже и адекватные криворожане идут под одну гребёнку со всякими уродами, как было и с дончанами?
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24.11.2021 12:02 Ответить
"адекватные криворожане" - это кто? можете назвать пару фамилий?
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25.11.2021 22:21 Ответить
Настало время вводить в Украине смертную казнь!
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24.11.2021 11:17 Ответить
Задолбали эти фразы: "Несовершеннолетние изнасиловали", "Несовершеннолетние жестоко избили..."

Пора давно ввести понятие "возраст ответственности за свои действия", и установить его в 14 лет.
И наказывать и за грабежи, и за насилие, и за воровство.
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24.11.2021 11:21 Ответить
о, Кривой Рог - это вообще колыбель детской преступности, в каком-то музее в Киеве есть такие экспонаты, которые относятся к детским бандам в Кривом Роге, там есть такое, что волосы встают дыбом...
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24.11.2021 11:54 Ответить
Достойні кадри для Слуг Урода. ЗЕеліта, ***.
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24.11.2021 12:25 Ответить
Скорее всему эти подростки принимали наркотики те что в закладках распространяют, а от них мозги едут на раз-два.
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24.11.2021 12:26 Ответить
Если она от них родит - будет кандидат в президенты.
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24.11.2021 13:00 Ответить
Нах.. ці давати новини з Кривого Рогу.
Достатньо, що ********** звідти(

Спасибо жителям Кривбасса, за президента ...)))
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24.11.2021 13:07 Ответить
Кривой Рог, почему я не удивлен?
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24.11.2021 13:26 Ответить
 
 