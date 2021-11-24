Двое несовершеннолетних парней жестоко избили, изнасиловали и ограбили 48-летнюю женщину в Кривом Роге, - полиция

За нападение на 48-летнюю женщину полиция задержала двоих несовершеннолетних парней. Злоумышленники посреди улицы жестоко избили местную жительницу, изнасиловали, затем забрали ее мобильный телефон и скрылись.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Криворожское районное управление полиции в Фейсбук.

"22 ноября в полицию сообщили об обнаружении без сознания женщины с многочисленными телесными повреждениями на одной из улиц Центрально-Городского района. Пострадавшую в тяжелом бессознательном состоянии, с многочисленными травмами, доставили в больницу.

В то же время, на линию "102" поступило сообщение от администрации одного из заведений отдыха об исчезновении их работницы. Отработав полученную информацию, правоохранители установили, что пропавшей является потерпевшая женщина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на раскрытие жестокого преступления по тревоге был поднят весь личный состав криминального отдела Криворожского районного управления полиции, оперативным путем установивший вероятных подозреваемых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 63-летний мужчина несколько раз изнасиловал 7-летнюю девочку на Волыни, - прокуратура

На задержание нападавших были нацелены все наряды патрульной милиции города. Благодаря слаженной работе стражей порядка, злоумышленников задержали за считанные часы.

Ими оказались двое местных несовершеннолетних ребят 2006 года рождения. По согласованию с окружной прокуратурой последние задержаны в порядке ст.208 УПК Украины.

Следственным отделом открыты уголовные производства по ч.2 ст.121 (умышленные тяжкие телесные повреждения), ч.3 ст.152 (изнасилование) и ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.