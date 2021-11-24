Двое несовершеннолетних парней жестоко избили, изнасиловали и ограбили 48-летнюю женщину в Кривом Роге, - полиция
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
За нападение на 48-летнюю женщину полиция задержала двоих несовершеннолетних парней. Злоумышленники посреди улицы жестоко избили местную жительницу, изнасиловали, затем забрали ее мобильный телефон и скрылись.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Криворожское районное управление полиции в Фейсбук.
"22 ноября в полицию сообщили об обнаружении без сознания женщины с многочисленными телесными повреждениями на одной из улиц Центрально-Городского района. Пострадавшую в тяжелом бессознательном состоянии, с многочисленными травмами, доставили в больницу.
В то же время, на линию "102" поступило сообщение от администрации одного из заведений отдыха об исчезновении их работницы. Отработав полученную информацию, правоохранители установили, что пропавшей является потерпевшая женщина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на раскрытие жестокого преступления по тревоге был поднят весь личный состав криминального отдела Криворожского районного управления полиции, оперативным путем установивший вероятных подозреваемых.
На задержание нападавших были нацелены все наряды патрульной милиции города. Благодаря слаженной работе стражей порядка, злоумышленников задержали за считанные часы.
Ими оказались двое местных несовершеннолетних ребят 2006 года рождения. По согласованию с окружной прокуратурой последние задержаны в порядке ст.208 УПК Украины.
Следственным отделом открыты уголовные производства по ч.2 ст.121 (умышленные тяжкие телесные повреждения), ч.3 ст.152 (изнасилование) и ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Следствие продолжается.
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Чого варті тільки криворізьськи війни бігунов.
Так що екологія тут ні до чого
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/20/7232544/
"25 листопада 2019 року фракція "Слуги народу" виключила нардепа Іванісова зі своїх лав через наявність інформації про судимість депутата за групове згвалтування.
Станом на серпень 2021 року Іванісов є депутатом ВРУ, його не позбавили мандата, попри обіцянку Зеленського."
Отдать на воспитание Анальному Табуину.
Будут боевым крылом партии....
"В городе Х три человека ограбили супермаркет Y, двое задержаны, полиция принимает меры к установлению личности 3-го подозреваемого!"
Зачем об этом вообще писать, без какой-либо конкретики?
Оц-тоц первертоц, кушает компот,
Оц-тоц первертоц, и мечтает снова
Оц-тоц первертоц, пережить налёт."©
Пора давно ввести понятие "возраст ответственности за свои действия", и установить его в 14 лет.
И наказывать и за грабежи, и за насилие, и за воровство.
Достатньо, що ********** звідти(
Спасибо жителям Кривбасса, за президента ...)))