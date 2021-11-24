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В Пентагоне отказались комментировать сообщение о возможной отправке американского вооружения в Украину

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

В Пентагоне отказались комментировать сообщение о возможной отправке американского вооружения в Украину

В Пентагоне отказались комментировать сообщение телеканала CNN, который со ссылкой на источники в администрации США заявил, что на фоне усиления угрозы российского вторжения Белый дом рассматривает возможность отправки в Украину дополнительного вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Отвечая по просьбе корреспондента Российской службы "Голоса Америки" прокомментировать сообщение CNN, официальный представитель Министерства обороны США Антон Семельрот заявил, что "сейчас" Пентагон не может анонсировать факт предоставления военной помощи Украине.

"Как мы всегда говорили, мы постоянно оцениваем конкретные требования к (ужесточению обороноспособности. - Ред.) украинских Вооруженных сил", - добавил Семельрот.

Представитель Пентагона напомнил, что, начиная с 2014 года, США предоставили Украине помощь в сфере безопасности на общую сумму более 2,5 млрд долларов, причем только в этом году на эти цели было выделено 400 млн долларов.

Ранее издание CNN сообщало, что США рассматривают возможность отправки в Украину военных советников и вооружения из-за российской угрозы.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+17
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24.11.2021 09:36
+7
ЯКось так треба привезти зброю, щоб не ллише путіносмокти не дізнались, а щоб навіть єрьмак і зейло не провідали.
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24.11.2021 09:50
+4
Надо все, что считают нужным делать тихо.
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24.11.2021 09:39
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Підтримую-не треба коментувати,треба надсилати...
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24.11.2021 09:36 Ответить
"Обиды записывай на песке, благие дела вырезай на камне!!!" Дали, ну и хорошо что дали, все на благое дело!!!
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24.11.2021 12:54 Ответить
Кацарылым просто хотят сюрприз сделать
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24.11.2021 09:36 Ответить
А как они обосрались, когда им подкинули мульку про использование Джавелинов! Это одна из штуковин, которую, наряду с Байрактарами, конкретно бздят.
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24.11.2021 11:38 Ответить
Журналюги щось пронюхали.
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24.11.2021 09:36 Ответить
А як же з "діями на випередженя"?
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24.11.2021 09:38 Ответить
Надо все, что считают нужным делать тихо.
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24.11.2021 09:39 Ответить
тихонько поставляли б да и все
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24.11.2021 09:42 Ответить
не нужно комментировать - дерьмак и так все сольет в генштаб рефе
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24.11.2021 09:44 Ответить
Видно прийшли до такого висновку, і без них буде відомо.
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24.11.2021 09:52 Ответить
Там старые Гарпуны берегового базирования с дальностью 120 км вроде бы полным полно на складах их нам не лишним будет для обороны сгодиться.
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24.11.2021 09:45 Ответить
ЯКось так треба привезти зброю, щоб не ллише путіносмокти не дізнались, а щоб навіть єрьмак і зейло не провідали.
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24.11.2021 09:50 Ответить
Вопрос не в том ЧЕМ воевать, а в том КТО будет воевать!
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24.11.2021 10:24 Ответить
касабам сказано - не ваше свинособачье дело.
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24.11.2021 10:24 Ответить
Nado stob amerikansi tixo postavyli Patriot pac3,oni protiv krylatix i balisticeskix raket.Iskanderi dlia nix netu problema takze ,sbjut takze
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24.11.2021 10:25 Ответить
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24.11.2021 10:27 Ответить
Это не очень хорошая новость! Пентагон откпзывает СМИ или если сееретная информация или нет решения. Боюсь накаркать, нотвторой вариант скрей всего и есть причина, еще не утвердили поставки на всх уровнях
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24.11.2021 10:33 Ответить
Да, внимательно прочтие новость. На своем веку написал не одну сотню подобных новостей для украинских СМИ. Из слов Пентагона очевидно, что пока ничего нового не дают и даже не спешат, увы это очевидно(
Остается надеется на себя самих
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24.11.2021 10:40 Ответить
Да каркай, не бойся хрюсский Ифан длбб в спаме..
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24.11.2021 11:06 Ответить
Идиот? Или косишь
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24.11.2021 12:52 Ответить
Заявления Бутусова о предательстве в высших эшелонах власти просто пыль!!! Америка никогда бы не работала с предателями!!!
Поэтому это внутреннее шоу и не более!!! НО наверное оно не просто так!!!
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24.11.2021 10:57 Ответить
А шо тут Пентагону комментировать?
Сперва хотели, было, отправить в Украину USS "Zumwalt" (DDG-1000) и Northrop Grumman B-2 "Spirit", уже даже завернули в цветную шелестящую бумагу и пёстрой лентой с бантом перевязали, но тут прибежал укушенный жабой старый пердун Байден с криками: "Моё! Ни дам!"
Ну нет, так нет. А шо тут скажешь?
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24.11.2021 11:03 Ответить
приклад розуміння ситуації "зєблан не Україна". Дякуємо. Пропозиції надання приватних територій і об'єктів в безкоштовне користування для військових потреб США в силі. 💛💙🇺🇲🇬🇧🇵🇱🇸🇪🇳🇿🇨🇦🇪🇪🇱🇹🇱🇻
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24.11.2021 11:29 Ответить
 
 