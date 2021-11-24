В Пентагоне отказались комментировать сообщение о возможной отправке американского вооружения в Украину
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В Пентагоне отказались комментировать сообщение телеканала CNN, который со ссылкой на источники в администрации США заявил, что на фоне усиления угрозы российского вторжения Белый дом рассматривает возможность отправки в Украину дополнительного вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
Отвечая по просьбе корреспондента Российской службы "Голоса Америки" прокомментировать сообщение CNN, официальный представитель Министерства обороны США Антон Семельрот заявил, что "сейчас" Пентагон не может анонсировать факт предоставления военной помощи Украине.
"Как мы всегда говорили, мы постоянно оцениваем конкретные требования к (ужесточению обороноспособности. - Ред.) украинских Вооруженных сил", - добавил Семельрот.
Представитель Пентагона напомнил, что, начиная с 2014 года, США предоставили Украине помощь в сфере безопасности на общую сумму более 2,5 млрд долларов, причем только в этом году на эти цели было выделено 400 млн долларов.
Ранее издание CNN сообщало, что США рассматривают возможность отправки в Украину военных советников и вооружения из-за российской угрозы.
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Остается надеется на себя самих
Поэтому это внутреннее шоу и не более!!! НО наверное оно не просто так!!!
Сперва хотели, было, отправить в Украину USS "Zumwalt" (DDG-1000) и Northrop Grumman B-2 "Spirit", уже даже завернули в цветную шелестящую бумагу и пёстрой лентой с бантом перевязали, но тут прибежал укушенный жабой старый пердун Байден с криками: "Моё! Ни дам!"
Ну нет, так нет. А шо тут скажешь?