В Пентагоне отказались комментировать сообщение о возможной отправке американского вооружения в Украину

В Пентагоне отказались комментировать сообщение телеканала CNN, который со ссылкой на источники в администрации США заявил, что на фоне усиления угрозы российского вторжения Белый дом рассматривает возможность отправки в Украину дополнительного вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Отвечая по просьбе корреспондента Российской службы "Голоса Америки" прокомментировать сообщение CNN, официальный представитель Министерства обороны США Антон Семельрот заявил, что "сейчас" Пентагон не может анонсировать факт предоставления военной помощи Украине.

"Как мы всегда говорили, мы постоянно оцениваем конкретные требования к (ужесточению обороноспособности. - Ред.) украинских Вооруженных сил", - добавил Семельрот.

Представитель Пентагона напомнил, что, начиная с 2014 года, США предоставили Украине помощь в сфере безопасности на общую сумму более 2,5 млрд долларов, причем только в этом году на эти цели было выделено 400 млн долларов.

Ранее издание CNN сообщало, что США рассматривают возможность отправки в Украину военных советников и вооружения из-за российской угрозы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резников обсудил с главой Пентагона Остином, каким может быть ответ на агрессивные действия со стороны России