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Новости Война в Украине
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Учения проведены с соблюдением всех международных протоколов: в Пентагоне ответили на упреки Шойгу относительно "репетиции ядерного удара по РФ"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Учения проведены с соблюдением всех международных протоколов: в Пентагоне ответили на упреки Шойгу относительно

Стратегическое командование США и стран-союзников по НАТО публично объявляло о проведении испытаний по интеграции истребителей НАТО в Черноморском регионе в начале этого месяца, а обучение было проведено с соблюдением всех международных требований и протоколов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом официальный представитель Пентагона, комментируя заявление, сделанное во вторник министром обороны РФ Сергеем Шойгу во время переговоров с его китайским коллегой.

Шойгу пожаловался на то, что американские бомбардировщики в начале ноября отработали потенциальный ядерный удар по России по двум разным направлениям.

Следует отметить, что о проведении этих миссий было объявлено публично, они были тщательно спланированы Стратегическим командованием США (STRATCOM) и Командованием ВС США в Европе (EUCOM) совместно с союзниками и партнерами для обеспечения максимальных возможностей обучения и интеграции, с соблюдением всех национальных и международных требований и протоколов", - заявил официальный представитель Пентагона, подполковник Антон Семельрот в письменном ответе Российской службе "Голоса Америки".

Шойгу выдвинул это обвинение в момент очередного обострения американо-российских отношений из-за Украины после того, как высокопоставленные должностные лица администрации Джо Байдена выразили обеспокоенность по поводу возможного нападения России на своего южного соседа - предположение, которое Кремль отверг как ошибочное.

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Москва, в свою очередь, обвинила Соединенные Штаты, НАТО и Украину в "провокационном и безответственном" поведении, указав на поставку американского оружия Украине, использование Украиной турецких беспилотников против сепаратистов, поддерживаемых Россией, на востоке Украины и военные учения НАТО, проводимые поблизости ее границ.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва отмечает значительный рост активности американских стратегических бомбардировщиков, которые, по его словам, в этом месяце совершили 30 полетов вблизи российских границ. Это, по его словам, в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Шойгу пожаловался, в частности, на учения, в ходе которых американские бомбардировщики якобы имитировали нанесение ядерного удара по России, которые, по его словам, прошли в начале ноября.

"Министр обороны России подчеркнул, что в ходе обучения сил США Global Thunder десять американских стратегических бомбардировщиков отрабатывали применение ядерного оружия против России как по западному, так и по восточному направлениям, - говорится в официальном заявлении Минобороны РФ, - Минимальное удаление от нашей государственной границы составляло 20 километров".

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По словам Шойгу, российские подразделения ПВО "своевременно выявляли американские стратегические бомбардировщики, устанавливали непрерывный контроль и осуществляли меры по предотвращению инцидентов".

Шойгу заявил об этом во время видеоконференции с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ. Он сказал, что полеты американских бомбардировщиков у восточных границ России также представляют угрозу для Китая.

"На этом фоне российско-китайская координация становится стабилизирующим фактором по мировым делам", - сказал Шойгу.

ВВС США в Европейской зоне 6 ноября выпустили заявление, в котором говорится, что американские сверхзвуковые бомбардировщики В-1В "Лансер", входящие в состав 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи, совершили полет над Восточной Европой во время миссии по интеграции истребителей. В учениях приняли участие истребители ВВС Дании, Польши, Словакии, Венгрии и Турции.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+13
Вже давно помітна цікава тенденція: Росія починає верещать про "загрозу її безпеці" у тому випадку , коли бачить , що на її "бикування" на міжнародній арені , вживаються такі заходи щодо запобігання агресії , на які їй нічим відповісти!
Викликав кацап на дуель українця Через деякий час його питають:
- Ну и чем у вас дуэль закончилась?
- Да ничем! Не было её!
- Почему?
- Да он начал выяснять, каким оружием драться будем!
- Ну и что же?
- Так я думал - он к стенке станет, а я его из автомата завалю!
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24.11.2021 10:13
+10
Т.е. Роисе можно Ту-160 с ядерным оружием в Беларусь гонять, а НАТО нельзя проводить учения на территории стран, входящих в НАТО?
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24.11.2021 10:22
+9
Підтримую-гарна репетиція,треба продовжувати готуватись і до самої вистави...
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24.11.2021 09:49
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Підтримую-гарна репетиція,треба продовжувати готуватись і до самої вистави...
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24.11.2021 09:49 Ответить
Есть еще индивиды которые хотят ядерной войны и не понимают какие будут последствия?
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24.11.2021 10:56 Ответить
Очевидно что есть.
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24.11.2021 10:59 Ответить
І один із них пУтін.Хоче на кінці свого життя увійти в історію як "людина" яка розпочала "ядерную войну".
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24.11.2021 11:32 Ответить
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24.11.2021 12:06 Ответить
Україні просто потрібно переобладнувати військові аеродроми відповідно натовських стандартів.
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24.11.2021 09:51 Ответить
Не за цієї влади.
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24.11.2021 09:52 Ответить
А чим ти їх прикривать будеш? На кожний такий аеродром треба мінімум полк ППО!
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24.11.2021 10:16 Ответить
Навіщо? Навіть витративши всі свої неядерні ракети расеяне влучають може в 3 - 5 випадково.
Досвід влучання по Серії і Азербайджану це доводить.
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24.11.2021 10:58 Ответить
Да что за хрень ты несешь ,черт тебя подери,ватный Ифан - пригожинский инфоговнометчик? Отвечать то и не надо...
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24.11.2021 11:44 Ответить
Хорошою характеристику ты себе дал!
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24.11.2021 12:01 Ответить
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24.11.2021 10:54 Ответить
***** бздить коли сере.
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24.11.2021 09:56 Ответить
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24.11.2021 10:12 Ответить
Ядерный удар по оленям
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24.11.2021 10:03 Ответить
Ватажки расєї не можуть не говорити про "ядєрний удар НАТА" їм треба завжди тримати у тонусі тупориле расєйське населення...
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24.11.2021 10:12 Ответить
А что оленевод ожидал ? Массаж ног ? Так есть и другие места .
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24.11.2021 10:12 Ответить
Вже давно помітна цікава тенденція: Росія починає верещать про "загрозу її безпеці" у тому випадку , коли бачить , що на її "бикування" на міжнародній арені , вживаються такі заходи щодо запобігання агресії , на які їй нічим відповісти!
Викликав кацап на дуель українця Через деякий час його питають:
- Ну и чем у вас дуэль закончилась?
- Да ничем! Не было её!
- Почему?
- Да он начал выяснять, каким оружием драться будем!
- Ну и что же?
- Так я думал - он к стенке станет, а я его из автомата завалю!
показать весь комментарий
24.11.2021 10:13 Ответить
Highlander Freeman@highlander_free

13 ч



На кацапії звинуватили НАТО у катастрофі субмарини "Курск".
У московії колишній командувач Північного флоту звинуватив НАТО у тому, що москальський атомний підводний човен "Курск" затонув. Російський адмірал заявляє, що субмарина НАТО завдала пошкоджень "Курську".
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24.11.2021 11:00 Ответить
Я читав про це відразу як Попов це "дзявкнув" А що їм ще казать? Краще заявить про "происки врагов" ніж признаться у своїй "рукожопості"Адже відомо що та партія торпед (одна з яких рвонула) були браковані - "протікання зварних швів" Але морякам їх нав"язали в наказному порядку А зе це не вони повинні відповідать а "адмірали" А їм в тюрмі сидіть не хочеться - не дай бог - Путін "скопититься" і на нього (щоб помириться з НАТО і Європою) почнуть "вішать усіх собак" як це робили після смерті Сталіна І тоді може вилізти проблема "Курська" Так краще "засрать мізки" росіянам зараз ніж про це - рятуючи свої зади "перефарбовані" "путіністи" заговорять тоді!
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24.11.2021 11:43 Ответить
Т.е. Роисе можно Ту-160 с ядерным оружием в Беларусь гонять, а НАТО нельзя проводить учения на территории стран, входящих в НАТО?
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24.11.2021 10:22 Ответить
Низзя! Бо в бункере вонять начинает!
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24.11.2021 10:53 Ответить
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24.11.2021 10:25 Ответить
так а що не так з ядерною бомбою над мацквою? Я чув, що москалі ******* "радіААктівний пєпєл" і що після смерті вони - "сразу в рай"! Для них виходить суцільна вигода і плюси.
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24.11.2021 10:37 Ответить
На расее опять обхезались?
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24.11.2021 10:52 Ответить
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24.11.2021 10:53 Ответить
Шойгу - это чучело!!!!! Пустое чучело!!!! Это даже не человек!!!!
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24.11.2021 10:54 Ответить
не тот ли это шойгу который говорил идите нафиг, какие хотим учения такие и проводим...
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24.11.2021 10:59 Ответить
Запугивать весь мир ядерным пеплом , или - мы ( парашники) попадём в рай , а они ( весь оставшийся мир ) здохнут . в этих ублюдков считается правильным и им дозволиным. А когда находится сила , которая даст по зубам , что остатки мозгов вылетят , начинается соплетёк , нытьё и оболочки.
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24.11.2021 12:18 Ответить
B1B - красивый самолет. Жаль, не видел их над Москвой.
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24.11.2021 14:05 Ответить
 
 