Разведки Великобритании, США и Украины обменялись информацией, режим риска нам ясен, - Резников

Разведки Украины, Великобритании и США провели обмен информацией о скоплении российских войск вокруг Украины.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время рабочей поездки на полигон "Широкий лан" в Николаевской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"У меня состоялись две важные встречи – с министрами обороны Великобритании Беном Уоллесом и США Ллойдом Остином. У нас были серьезные разговоры, где мы четко сравнили фактаж, который получает наша и их разведки. Сделали обмен информацией между нашими разведывательными агентствами – выводы одинаковые. Режим риска нам ясен", - сообщил министр.

По словам Резникова, партнеры заверили, что Украина наедине не останется.

"Они уже начали серьезные консультации с другими государствами-членами ЕС и НАТО. Реакция будет очень жесткой — об этом уже предупрежден непосредственно глава Кремля, во время визита в РФ серьезного должностного лица США", - подчеркнул министр обороны.

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