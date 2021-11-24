Разведки Великобритании, США и Украины обменялись информацией, режим риска нам ясен, - Резников
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Разведки Украины, Великобритании и США провели обмен информацией о скоплении российских войск вокруг Украины.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время рабочей поездки на полигон "Широкий лан" в Николаевской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"У меня состоялись две важные встречи – с министрами обороны Великобритании Беном Уоллесом и США Ллойдом Остином. У нас были серьезные разговоры, где мы четко сравнили фактаж, который получает наша и их разведки. Сделали обмен информацией между нашими разведывательными агентствами – выводы одинаковые. Режим риска нам ясен", - сообщил министр.
По словам Резникова, партнеры заверили, что Украина наедине не останется.
"Они уже начали серьезные консультации с другими государствами-членами ЕС и НАТО. Реакция будет очень жесткой — об этом уже предупрежден непосредственно глава Кремля, во время визита в РФ серьезного должностного лица США", - подчеркнул министр обороны.
Пожалуйста, подождите...
Припускаю, що Путіна-Шойгу-Патрушева надзвичайно розізлило, як американці засвітили приховані й ретельно замасковані (як вони вважали) приготування до бліцкригу проти України, який мав би розпочатися невдовзі після завершення прискореної (що вони вважали за можливе) сертифікації та запуску в експлуатацію "Північного потоку-2" і припинення транзиту газу до ЄС через Україну. Цим викриттям військових приготувань Росії США зривають план-графік Кремля з силового відновлення СРСР до 100-річниці його утворення, яка буде відзначатися 2022 року.
А засвітити російські приготування США вдалося за допомогою супутникового угруповання Національного управління військово-космічної розвідки і зокрема, за допомогою "всевидячого ока" останнього з серії КН-11. Звісно, що з 15 см роздільною здатністю важко буде розрізнити, що там тримає в руках офіцер ЗС РФ - ПМ, АПС чи "Удав". А це й не потрібно. Зате добре видно, що танки Т-72 на залізничних платформах обладнані "антиджевеліновою парасолькою". І стає зрозумілим, що переміщати їх можуть тільки в одному напрямку - в наступ на Україну, і з однією метою - для ведення бойових дій в Україні.
Хоча насправді американські супутники бачать не тільки в оптичному діапазоні. І не обов'язково це мають бути супутники військово-космічної розвідки. Знімки, які були опубліковані в американських ЗМІ, були зроблені комерційними супутниками.
Справа в тім, що управління військової розвідки США має з 2019 року доступ до даних комерційних платформ BlackSky Global, Maxar Technologies та Planet. Наприклад, Planet використовує своє угруповання з приблизно 200 супутників для отримання понад 3 мільйонів зображень поверхні Землі щоденно.
Звісно, що США не будуть демонструвати знімки, зроблені КН-11-18, їм достатньо показати те, що бачить супутник Maxar. Що й було зроблено через американські ЗМІ. Ну, а глава ЦРУ Вільям Бернс, очевидно, мав під час візиту до Москви ще більш вагомі аргументи нищівного характеру. Ймовірно, що США поділились цією інформацією з союзниками - і вона була настільки переконливою, що навіть, висловлюючись словами Шевченка, "раби, підніжки, грязь Москви" в Парижі та Берліні не стали вигороджувати Путіна, а навпаки - зробили різкі заяви. - М. Гончар https://gazeta.ua/blog/56109/ssa-spijmali-rosiyu-na-garyachomu-kreml-lyutuye
США с Британией украинцев не пугают, а сильно помогают.
Они в курсе, что всё будет сразу же доложено.
Олександр Бригинець@bryhynets
У мене до Єрмака 3 питання:
- Єрмак, ти Тимофеєв?
- Єрмак, ти Казбек?
- Чи ти Казбек Тимофеєв?
🤫
Ясен пень, Расфеттчики!!!
🤣
Резников, что менжуешься?
Скажии уж сразу, что нынешний глава (или башня) Кремля - это Фридман.
Тот самый Фридман, который так желает в мемориале в Бабьем Яру выставить украинцев единственными виновникамо Холокоста.
Фамилия у него есть ?