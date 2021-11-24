Перемещения войск РФ у границ Украины "крайне необычны", а заявления об учениях делаются для прикрытия, - заместитель генсека НАТО Джоанэ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
Организация Североатлантического договора обеспокоена "крайне необычным" наращиванием российского военного присутствия вокруг Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сказал заместитель генерального секретаря Северо-Атлантического альянса Мирча Джоанэ в интервью румынской редакции Радио Свобода.
Джоанэ назвал перемещения российских войск у границ Украины "крайне необычными".
"Мы обеспокоены, потому что видим необычную и значительную мобилизацию российского военного присутствия вокруг Украины (...) Мы считаем Крым и всегда будем рассматривать Крым как суверенную территорию Украины, незаконно оккупированную Российской Федерацией", - сказал он.
Таккже Джоанэ отказался однозначно интерпретировать движения войск РФ как прямую угрозу, но подчеркнул, что разведка НАТО внимательно наблюдает за ними.
"Мы пытаемся обеспечить ситуационную осведомленность, то есть, уверенность, что у нас есть полная картина происходящего", – сказал он.
Замглавы НАТО считает, что заявления России, будто она просто проводит учения на собственной территории, делаются лишь для прикрытия. По его данным, наблюдаемая активность не позволяет в это поверить. Он добавил, что руководство Альянса "убеждает российскую сторону отказаться от военного наращивания, которое происходит практически по всему периметру Украины".
Замгенсека НАТО подчеркнул, что все, что делает Альянс в регионе, носит исключительно оборонительный характер и полностью прозрачно. "В нашей реакции нет ничего политического, это просто самозащита", – пояснил он.
Он также заявил, что риторика, будто НАТО представляет потенциальную угрозу для России, "просто неверна".
"У нас на Черном море три члена союза – Румыния, Болгария и Турция, а также два важных партнера – Украина и Грузия. Поэтому вполне закономерно, что мы делаем то, что должны. В конце концов, это не блок НАТО оккупировал Крым и вторгся в восточную Украину", – сказал Джоанэ.
Пожалуйста, подождите...
Як і довбні з ОПи та МО мають заспокоювати іншими словами, заявами в іншій формі.
Скільки інвестицій прийшло в Україну ДО цих повідомлень в західних ЗМІ за ДВА З ПОЛОВИНОЮ роки правління зеленського?
Скільки інвестицій, анонсованих зеленським рік тому, прийшло з Оману?
Він же заради них їздив туди?
https://eurosolidarity.org/2021/04/30/sprava-pro-rozprodazh-majna-zsu-verhovnyj-sud-vidmovyv-eks-ministru-oborony-gryczenku-i-vyznav-zakonnym-poshyrennya-informacziyi-tsk/
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2669469-gricenko-na-posadi-glavi-minoboroni-spisav-i-prodav-919-tankiv-komisia-radi.html
Припускаю, що Путіна-Шойгу-Патрушева надзвичайно розізлило, як американці засвітили приховані й ретельно замасковані (як вони вважали) приготування до бліцкригу проти України, який мав би розпочатися невдовзі після завершення прискореної (що вони вважали за можливе) сертифікації та запуску в експлуатацію "Північного потоку-2" і припинення транзиту газу до ЄС через Україну. Цим викриттям військових приготувань Росії США зривають план-графік Кремля з силового відновлення СРСР до 100-річниці його утворення, яка буде відзначатися 2022 року.
А засвітити російські приготування США вдалося за допомогою супутникового угруповання Національного управління військово-космічної розвідки і зокрема, за допомогою "всевидячого ока" останнього з серії КН-11. Звісно, що з 15 см роздільною здатністю важко буде розрізнити, що там тримає в руках офіцер ЗС РФ - ПМ, АПС чи "Удав". А це й не потрібно. Зате добре видно, що танки Т-72 на залізничних платформах обладнані "антиджевеліновою парасолькою". І стає зрозумілим, що переміщати їх можуть тільки в одному напрямку - в наступ на Україну, і з однією метою - для ведення бойових дій в Україні.
Хоча насправді американські супутники бачать не тільки в оптичному діапазоні. І не обов'язково це мають бути супутники військово-космічної розвідки. Знімки, які були опубліковані в американських ЗМІ, були зроблені комерційними супутниками.
Справа в тім, що управління військової розвідки США має з 2019 року доступ до даних комерційних платформ BlackSky Global, Maxar Technologies та Planet. Наприклад, Planet використовує своє угруповання з приблизно 200 супутників для отримання понад 3 мільйонів зображень поверхні Землі щоденно.
Звісно, що США не будуть демонструвати знімки, зроблені КН-11-18, їм достатньо показати те, що бачить супутник Maxar. Що й було зроблено через американські ЗМІ. Ну, а глава ЦРУ Вільям Бернс, очевидно, мав під час візиту до Москви ще більш вагомі аргументи нищівного характеру. Ймовірно, що США поділились цією інформацією з союзниками - і вона була настільки переконливою, що навіть, висловлюючись словами Шевченка, "раби, підніжки, грязь Москви" в Парижі та Берліні не стали вигороджувати Путіна, а навпаки - зробили різкі заяви. - М. Гончар https://gazeta.ua/blog/56109/ssa-spijmali-rosiyu-na-garyachomu-kreml-lyutuye
А в военкоматы никого!!!!
Это примерно как знать , что завтра -20 по цельсию, но принципиально готовить шорты и майку для похода на работу!!!!
Или кто то пиз...т про -20 или мы отморозим яйца!!!