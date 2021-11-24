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Апелляционный суд разрешил Коломойскому не платить государству 4,7 млрд грн штрафа за завышение цен на бензин, - Загребельская

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Апелляционный суд разрешил Коломойскому не платить государству 4,7 млрд грн штрафа за завышение цен на бензин, - Загребельская

Бизнесмену Игорю Коломойскому по решению суда разрешили не платить в бюджет штраф в 4,7 млрд грн за завышение цен на бензин.

Об этом сообщила бывшая государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015-2019) Агия Загребельская, передает Цензор.НЕТ.

"Предлагаю 23 ноября в календаре назвать днем ​​олигарха и сделать государственным выходным. Ведь только сегодня они уже получили второй щедрый подарок от "государственников". Большой - всем. Но дополнительный "маленький" на 4,7 млрд грн - персонально Коломойскому. Рассказываю. Помните, Владимир Зеленский внес законопроект о ликвидации ОАСК? Тогда его на это побудило решение ОАСК, которым тот запретил АМКУ штрафовать топливный картель "Укрнафты" и Коломойского на 4,7 млрд грн и использовать в своих расследованиях добытые НАБУ доказательства. Тепер есть повод поздравить олигархов вообще и Коломойского, в частности, потому что апелляционный суд оставил это решение ОАСКу в силе. Коломойскому не нужно платить 4,7 млрд грн в бюджет. Олигархам можно расслабиться, потому что без помощи правоохранителей вряд ли АМКУ хоть какое-то их нарушение сможет доказать. А ОАСК дальше "чудить". С днем олигарха нас", – написала она.

По данным Бизнес.Цензор, розничная сеть "Привата" состоит из 1540 заправок, работающих под 11 брендами, это самая большая консолидированная сеть в стране. В ряде регионов они занимают более 40% общего количества АЗС.

Читайте также: В США вышла книга о Коломойском, его связях с Зеленским и схемах отмывания средств, – Гончаренко

В марте этого года Антимонопольный комитет признал действия компаний группы "Приват" Игоря Коломойского антиконкурентными согласованными действиями и наложил штраф в размере 4,7 млрд. грн. Санкция касается ООО ПТФ "Авиас", ООО "Торговый Дом "Авиас", ООО "Пром Гарант Плюс", ООО "Альянс Эволюшн", ПАО "Укртатнафта" и 169 операторов АЗС, в частности ПАО "Укрнафта".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+57
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24.11.2021 11:05
+53
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24.11.2021 11:07
+44
Зеленский коррумпированная МРАЗЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.11.2021 11:06
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Борются с олигархами
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24.11.2021 12:47 Ответить
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24.11.2021 12:48 Ответить
Еще 5 ярдов гривен подарили Коломою.

Ну какой еще борьбы ЗЕ с олигархами вам не хватает?
Коломою дарят, а у МВФ клянчат деньги.

ЗЕбилы, а ведь это и ваши в том числе, деньги.
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24.11.2021 12:53 Ответить
Беня під санкціями США, тому його треба зрозуміти і пробачити, а бюджет України під нинішнім ************ компенсує всі "незручності" бідному єврею)
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24.11.2021 12:56 Ответить
Це лядство колись закінчиться? Га, зелені? Щось мовчать... поснули чи може соромно?
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24.11.2021 13:00 Ответить
Черговий рішучий крок нєлоха офшорного в його героїчній боротьбі з олігархами! Зебуїни аплодують стоячи з відкритими ротами і просять добавки!
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24.11.2021 13:21 Ответить
Вот вам и верховенство права.
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24.11.2021 13:22 Ответить
Може дебільний суд І на заправках дозволить водіям не платити?
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24.11.2021 13:35 Ответить
Один очень бедный еврей Зеля решил немножко помочь еще более бедному еврею Бене...
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24.11.2021 13:39 Ответить
якийсь попередній нелох кричав криком - підвищимо зплату суддям , щоб не брали хабарів.підвищили _ а вони стали брати більше , щоб перекрити велику зарплату от і вся рехформа. гайда далі по граблях ...
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24.11.2021 13:41 Ответить
ЗЕ-суки !
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24.11.2021 13:55 Ответить
Ни дня без зашквара!
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24.11.2021 14:10 Ответить
О каких ценах речь? Розничных, тех, к-рые на АЗС? Так на Укрнафте, Авиасе, вроде, цены всегда ниже, чем на разных окко, шелах и прочих сокарах. Правда, и качество всегда хуже.
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24.11.2021 14:36 Ответить
Дуже цікаво було б ознайомитись з підставами для нарахування цього штрафу.
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24.11.2021 14:37 Ответить
тебе же пишут, оленю зеленому, завышение стоимости нефтепродуктов))))))
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24.11.2021 15:07 Ответить
Не можна вірити всьому тому, що пишуть, треба перевіряти інформацію. А ціни на заправках Коломойського дійсно були завжди нижчі, ніж на інших заправках. Я коли їздив на "Жигулях" на них заправлявся, тому і знаю це напевне. І зараз вони нижчі - https://index.minfin.com.ua/ua/markets/fuel/tm/
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24.11.2021 23:18 Ответить
откуда ты взял что речь о заправках? может в армию поставляли
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25.11.2021 10:30 Ответить
Ето другоє (с) зеленський
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24.11.2021 15:07 Ответить
В цю ненависну беню-морду хочеться тупо плювати, плювати, плювати. Поки що тільки плювати...
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24.11.2021 15:19 Ответить
Я пропоную віддати Бені з бюджету зразу 10 млрд.доларів І депортувати його в США. Хай докаже, що єврею всюди жити добре...
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24.11.2021 15:24 Ответить
Але при цьому самим дивним є "мудрість" нашого населення, яке не зважаючи на зраду, повне прикриття Зе-командою кримінально-олігархічних кланів-хижаків і повне обдирання і зневагу до людей продовжують вперто підтримувати Зеленського і його команду ! 25% цього "мудрого" населення до сих пір готові голосувати за цю ганьбу і лицемірство ... Це що клініка, чи просто мазохізм ?
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24.11.2021 15:35 Ответить
Тут немає нічого дивного. Просто українському народу весь час підсовують задачу, "Обери Васю із такого списку {Коля, Петя, Юра, Маша, Даша і Степан}" . А вам слабо?
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24.11.2021 20:43 Ответить
Антиолігархічний закон - кошерний розводняк малорозвинених шанувальників містечкового пройдисвіта.
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24.11.2021 16:19 Ответить
Влада пробачила Коломойському борг в 4,7 млрд грн Джерело: https://censor.net/ua/n3301279

ЯКА ДОБРА ВЛАДА

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24.11.2021 20:07 Ответить
Все правильно. Лучше еще один кредит у МВФ взять
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24.11.2021 20:10 Ответить
В Украине правит каганат. И зачем им платить налоги?
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24.11.2021 20:16 Ответить
интересно, сколько беня за это зеленскому ещё в офшор закинул отката
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24.11.2021 20:27 Ответить
Чего там, у нас богатая страна, всех кормим.
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24.11.2021 20:31 Ответить
А моему другу не простили,.... Газ весной отключили....
Верно говорит американская поговорка, - "Украдешь доллар - попадешь в тюрьму, а украдешь миллион - попадешь в Сенат"
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24.11.2021 20:38 Ответить
То табачной компании простили штраф 5 млрд. гривен, теперь Коломойскому 4,5 млрд.
А 1 млрд. гривен на увеличение добычи собственного угля найти не могут.
Министерство ходит по кабинетам с протянутой рукой...
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24.11.2021 20:46 Ответить
Ну бєня ш патріот, он танкі заправлял в 14-м... вайну в днєпр нє пустіл...
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24.11.2021 20:46 Ответить
А чи є борги у бізнесмена Порошенка перед державою? скаже нам якась зелена шмаркля?
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24.11.2021 20:52 Ответить
беня, моня і ермак, так війшли в смак, що як би було як, взяти за яйця пороха, то вони б йому, їх вже відірвали б. особливо коломойша з боголюбовим.
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24.11.2021 22:22 Ответить
Клоуни чи мавпи з гранатою? | ПолітФанКлуб
https://www.youtube.com/watch?v=v8_myDirxIg
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24.11.2021 21:06 Ответить
КАКОВА Х@Я????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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24.11.2021 23:57 Ответить
Окружний суд Вовка Зеля так и не распустил, как обещал - за это суд простил долги Бене. А Беня расплатится с Зелей.
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24.11.2021 23:57 Ответить
Барыга явно не дорабатывал в своё время.
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25.11.2021 07:27 Ответить
Так, так кремлівському шоблу в Україні все а народу,лохам-локдаун,військовий стан,воїни хай мруть за УКРАЇНУ і зберігають їх багатства,а Штати,Европа-гроші,озброєння-оце пристроїлись кровосісі....
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25.11.2021 08:46 Ответить
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