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За сутки от коронавируса в Киеве умерли 35 человек, выявили 1743 новых случая, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

За сутки от коронавируса в Киеве умерли 35 человек, выявили 1743 новых случая, - Кличко

В Киеве выявили за минувшие сутки 1743 больных коронавирусом. 35 человек умерли.

Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Всего за период пандемии в Киеве 7284 летальных исхода в результате вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 291 437.

За прошедшие сутки заболели: 1003 женщины в возрасте от 18 до 93 лет и 646 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет. А также 52 девочки от 1 до 17 лет и 42 мальчика от 1 месяца до 17 лет.

Среди умерших: 24 женщины от 40 до 93 лет и 11 мужчин от 44 до 86 лет.

В больницы Киева госпитализировали 126 больных коронавирусом и 196 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В то же время выздоровели за прошедшие сутки 1504 человека. В общей сложности коронавирус преодолели 248 928 жителей Киева.

Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Соломенском районе - 261, в Дарницком - 253 и в Святошинском районе - 226 случаев.

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Автор: Наталя Джума
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Чиновники дочекались зменшення смертності і будуть рапортувати про свої перемоги над коронавірусом. Коли вже цього барана Кличка замінять на іншого бандита Тищенка?
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24.11.2021 11:14 Ответить
А що це змінить?
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24.11.2021 11:36 Ответить
Змінить систему прийняття рішень в Києві. Сьогодні Києвом керує мафія, є надія що Києвом почне керувати команда Зеленського!
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24.11.2021 11:53 Ответить
Так зміна мафіозних родин навряд чи щось змінить.
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24.11.2021 11:59 Ответить
Ніколи 😡
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24.11.2021 11:51 Ответить
. Коли вже цього барана ...
==-
Сам ти баран... Кличко при чому тут?
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24.11.2021 14:28 Ответить
 
 