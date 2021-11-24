Правительство Италии хочет ввести "локдаун для непривитых" и сократить срок действия COVID-сертификата до 9 месяцев.
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В правительстве Италии подготовили новое постановление о карантинных ограничениях. По информации итальянских СМИ, документ предусматривает в том числе сокращение срока действия COVID-сертификата о прививках с 12 месяцев до 9.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет Corriere della Sera.
Постановление предусматривает, что допуск в ряд заведений оставят возможным только для людей, привитых от коронавируса или недавно переболевших. Нужно будет предоставить сертификат, удостоверяющий вакцинацию или перенесенную болезнь. Таким образом, надеются избежать тотального закрытия многих заведений, как во время предыдущих волн эпидемии.
Заведения, на которые ожидаемо распространится новое ограничение – рестораны, бары, кинотеатры, театры, спортзалы, горнолыжные курорты, развлекательные заведения.
Предполагается, что этот "локдаун для непривитых" начнет действовать либо с 29 ноября, либо с 6 декабря.
Также пока не договорились, вступят ли такие правила в силу сразу на всей территории страны, или сначала начнут с регионов, где показатели заражений пересекли определенный порог.
Обсуждается также введение обязательной вакцинации для полиции и учителей.
В постановлении также ожидаемо появится пункт о сокращении срока признания ковид-сертификата о прививках - с 12 месяцев до 9 месяцев. Это может создать проблемы для украинцев, которые ездят в Италию по делам или надеялись на туристическое путешествие – поскольку в Украине вакцинацию усиливающей дозой еще не начинали, а у многих людей, вакцинированных в начале кампании, срок действия сертификата истечет через несколько месяцев.
Пожалуйста, подождите...
А що Ви думаєте з цього приводу?
С утреца ширнулся и целй день вольная птица!
Доречі, Ви так розраховували ймовірності, що в мене виникла пропозиція: чи не могли б Ви розрахувати кількість щеплень для однієї особи при якій вірогідність настання негативних наслідків від щеплення перевищить вірогідність настання негативних наслідків від хвороби. При цьому прошу врахувати в розрахунках настання негативних наслідків від хвороби, ймовірність захворіти на ковід.
Пусть только привитые работают!
Не вижу проблемы.
А если не болел не прививался.Шо им робить?
В Европе уже пипл подводят к тому шо без третьей дозы сертификат до жопы!
Маразм крепчает!
Ссуки! Практически из обычного сезонного гриппа сделали всемирный апокалипсис.
Сегодня прошёлся по нашему району: предрождественский период, а магазины все пустые стоят: нет покупателей. Телевизор захлёбывается слезами и соплями радости: "ах, локдаун закончился, добро пожаловать" ( но только проколотым; непроколотым вход запрещён); только вот репортажей из магазинов нет вообще, потому как что показывать ? Пустые залы где десять продавцов с кассирами, и один покупатель ?
В серьёзной организации всегда есть один или несколько ключевых работников, без которых всё встанет. Если один из них внезапно увольняется, это может привести к параличу всей организации, закрытию нескольких проектов или вообще к банкротству. Нет, это не менеджеры. Речь о технических специалистах, ответственных за определённые участки работы. Когда правительство сходит с ума и приказывает "всех колоть" - в противном случае человека увольняют - ни один работодатель не будет доволен, а скорее всего будет очень зол на всех этих паразитов: министров, чиновников и прочую погань. Потому что им зарплата капает независимо ни от чего, а он при потере нескольких ключевых работников - потеряет всё, возможно результаты работы многих лет.
Тебе не понять о чём я говорю; но профессиональные люди, которые это читают, всё понимают. И точно такие же эмоции испытывают к "слугам народа".
Італійці майже всі вакциновані, ніхто навіть не збирається втрачати роботу та руйнувати свою кар'єру. В Італії без грінпасу зараз лише рускагаварящіє заробітчани та безробітні ледарі.
Адекватні італійці, які зробили вакцину ведуть своє звичайне життя, та майже не хворіють. А спалах захворювання останнім часом до Італії завезли зі Словенії, та інших країн, де начебто роблять тест за гроші, а видають через п'ятнадцять хвилин всім туристам - «здоров» можеш їхати далі. Так робили влітку у Греції. Саме через Грецію можна було прорватись до Італії невакцинованим расєянам, що вони успішно і робили.
Тобі не зрозуміти, що я кажу, тому що сидиш на расєї та носа не висовуєш, боїшся рептилоідів та вакцинованих массонів.
Мне глубоко фиолетово кто там из РФ куда прорывается; не моё дело.
Займись делом каким-нибудь, вместо того чтобы здесь чепуху по форуму разносить.
Борща свари, что ли.
Замість того, щоб лякати українців своїми шизофренічними фантазіями на Цензорі та принижувати нас як націю, йди краще зроби якусь чоловічу працю: залатай дірки у даху, бо дощ піде, а ти з відрами знову будеш бігати. Чи колишні кагебісти не звикли руки напружувати!
Сам йди з мого українського сайту! Я у себе вдома, на улюбленому порталі читаю та коментую новини, а ти працюєш проти моєї країни, твої пости - це кремлівська пропаганда, яка руйнує усе живе навколо себе. Кагебешна гнида під австралійським прапорцем нам тут погоду робити не буде. Це я тобі обіцяю.
Включая мои научные публикации.
Если тебе в каждом комментаторе будет кагебе мерещиться, тебе нужно срочно к психиатру обратиться. Галоперидол тебе в помощь.
Боооже, яке кончене.
Пам'ятаєш, як коли ти був ще Макс Королтко, то Welt Schmerz завжди у відповідь на твої образи викладав тобі гіфку півня, без хвоста і ти одразу припиняв кукурікати. Це реально спрацьовувало. Бачу, що ти сумуєш за тими часами.