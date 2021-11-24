Правительство Италии хочет ввести "локдаун для непривитых" и сократить срок действия COVID-сертификата до 9 месяцев.

В правительстве Италии подготовили новое постановление о карантинных ограничениях. По информации итальянских СМИ, документ предусматривает в том числе сокращение срока действия COVID-сертификата о прививках с 12 месяцев до 9.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет Corriere della Sera.

Постановление предусматривает, что допуск в ряд заведений оставят возможным только для людей, привитых от коронавируса или недавно переболевших. Нужно будет предоставить сертификат, удостоверяющий вакцинацию или перенесенную болезнь. Таким образом, надеются избежать тотального закрытия многих заведений, как во время предыдущих волн эпидемии.

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Заведения, на которые ожидаемо распространится новое ограничение – рестораны, бары, кинотеатры, театры, спортзалы, горнолыжные курорты, развлекательные заведения.

Предполагается, что этот "локдаун для непривитых" начнет действовать либо с 29 ноября, либо с 6 декабря.

Также пока не договорились, вступят ли такие правила в силу сразу на всей территории страны, или сначала начнут с регионов, где показатели заражений пересекли определенный порог.

Обсуждается также введение обязательной вакцинации для полиции и учителей.

В постановлении также ожидаемо появится пункт о сокращении срока признания ковид-сертификата о прививках - с 12 месяцев до 9 месяцев. Это может создать проблемы для украинцев, которые ездят в Италию по делам или надеялись на туристическое путешествие – поскольку в Украине вакцинацию усиливающей дозой еще не начинали, а у многих людей, вакцинированных в начале кампании, срок действия сертификата истечет через несколько месяцев.