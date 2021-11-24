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Италия (1510) сертификат (224) локдаун (294)

Правительство Италии хочет ввести "локдаун для непривитых" и сократить срок действия COVID-сертификата до 9 месяцев.

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Правительство Италии хочет ввести

В правительстве Италии подготовили новое постановление о карантинных ограничениях. По информации итальянских СМИ, документ предусматривает в том числе сокращение срока действия COVID-сертификата о прививках с 12 месяцев до 9.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет Corriere della Sera.

Постановление предусматривает, что допуск в ряд заведений оставят возможным только для людей, привитых от коронавируса или недавно переболевших. Нужно будет предоставить сертификат, удостоверяющий вакцинацию или перенесенную болезнь. Таким образом, надеются избежать тотального закрытия многих заведений, как во время предыдущих волн эпидемии.

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Заведения, на которые ожидаемо распространится новое ограничение – рестораны, бары, кинотеатры, театры, спортзалы, горнолыжные курорты, развлекательные заведения.

Предполагается, что этот "локдаун для непривитых" начнет действовать либо с 29 ноября, либо с 6 декабря.

Также пока не договорились, вступят ли такие правила в силу сразу на всей территории страны, или сначала начнут с регионов, где показатели заражений пересекли определенный порог.

Обсуждается также введение обязательной вакцинации для полиции и учителей.

В постановлении также ожидаемо появится пункт о сокращении срока признания ковид-сертификата о прививках - с 12 месяцев до 9 месяцев. Это может создать проблемы для украинцев, которые ездят в Италию по делам или надеялись на туристическое путешествие – поскольку в Украине вакцинацию усиливающей дозой еще не начинали, а у многих людей, вакцинированных в начале кампании, срок действия сертификата истечет через несколько месяцев.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+23
Более эффективно выдавать сертификат на 1 день.
С утреца ширнулся и целй день вольная птица!
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24.11.2021 11:24
+18
Убогі, це не міфічні чіпи і розсіювання з літаків, це знищення вашого імунітету і підсажування на щорічну - щоквартальну і т.д. вакцинацію (кожен вибере, що йому подобається). Ви без цього жити не зможете. А на припинення "пандемії" це не вплине - вакциновані теж поширюють інфекцію, і на них вона теж діє, а от імунна система... Читайте нормальні роботи по проблемам вакцинації та вірусології, а також поцікавтеся що таке перехресний імунітет і як його знищити. Фінансуйте і далі фармкомпанії і сідайте до них на голку... Не вийшло з свинним, пташиним, то зашугали короною, яка і так вже десятки років ходить між людей...
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24.11.2021 12:03
+14
привитые делают вид что переживают за смертность непривитых, а на самом деле непривитый который не болеет взрывает им мозг, и они желают видеть его неприменно в гробу
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24.11.2021 11:52
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Правила форума Совет форумчан
Вона й так тут діє 9 місяців (після 2 ї дози)
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24.11.2021 11:18 Ответить
Мда, рашка отдыхает
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24.11.2021 11:19 Ответить
В морге.
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24.11.2021 11:33 Ответить
Фашисты (это кстати Родина фашизма Италия как раз) и национал- социалисты Рейх Германия времен Гитлера были куда прямолинейны и даже толлерантней..теперь "ковидный рейх" стал всемирного масштаба и концлагер-- спасем вас -чтобы вы нас-- не доставали-перешел все рамки приличия даже для фашистов и нацистов....здравомыслие уступило место дикости тупости такое впечатление-- что мир постепеннно с вакцинированием теряет остатки человечности и способности думатьпревращая все в ЗОМБИ... СТРАХ ГОНИТ ВСЕХ К ОБРЫВУ В ПРОПАСТЬ БЕЗДНУ и нет бежим и еще ускоряемся к своему концу.... тупицы во власти считают- что прививка решает вопросы???? как раз наоборот -чем больше будет привитых тем больше шансов заболеть потому что привитые болеют и более заразны но симптомов практически нет или они замаскирвоаны под насморк просто грипозность и так далее.... только уже есть Дельта + скоро будет Дельта ++ или какие там штаммы еще придумали в лабораториях...
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24.11.2021 11:50 Ответить
Ого, скільки хфашиздів лайкнуло.
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24.11.2021 12:33 Ответить
Так, комент VOLVO XC 70 - зразковий гівнезбірник.
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24.11.2021 12:41 Ответить
Так, по лайкам цьому лайномету можна усіх ботів кацапячих вирахувати.
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24.11.2021 13:03 Ответить
Ну так в открытую сказали или уколитесь или будете мертвы , а уже каким способом это сделать тут фантазии и возможности неограниченны
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24.11.2021 13:24 Ответить
антиваксеры Доколє ! единым фронтом
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24.11.2021 11:22 Ответить
Не карантин - а сегрегацію населення за медичними ознаками
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24.11.2021 11:22 Ответить
В Україні під Одесою є діючий лепрозорій. Можете там пікет організувати за відміну сегрегації за медичними ознаками. З братаннями, обіймами та поцілунками з пацієнтами. Їм важлива Ваша принципова позиція.
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24.11.2021 11:38 Ответить
Убогі, це не міфічні чіпи і розсіювання з літаків, це знищення вашого імунітету і підсажування на щорічну - щоквартальну і т.д. вакцинацію (кожен вибере, що йому подобається). Ви без цього жити не зможете. А на припинення "пандемії" це не вплине - вакциновані теж поширюють інфекцію, і на них вона теж діє, а от імунна система... Читайте нормальні роботи по проблемам вакцинації та вірусології, а також поцікавтеся що таке перехресний імунітет і як його знищити. Фінансуйте і далі фармкомпанії і сідайте до них на голку... Не вийшло з свинним, пташиним, то зашугали короною, яка і так вже десятки років ходить між людей...
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24.11.2021 12:03 Ответить
Бесполезно , ещё древние греки первыми определили процентов 80 населения как послушное чужой воле стадо
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24.11.2021 13:30 Ответить
От гарно, що Ви теж цікавитеся вірусологією! От я вважаю, що мутаціїу віруснійї РНК за межами ділянок, що кодують CDR ділянки спайк-протеїну SARS-CoV-2 нге вплине на їх імуногенну активність та не зменшить ефективність ******** м-РНК вакцин. Якщо, звісно, вони не призведуть до утворення стоп-кодону або до зсуву рамки зчитування.
А що Ви думаєте з цього приводу?
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24.11.2021 14:12 Ответить
Более эффективно выдавать сертификат на 1 день.
С утреца ширнулся и целй день вольная птица!
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24.11.2021 11:24 Ответить
Для Вас так и сделаем.
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24.11.2021 11:40 Ответить
чого ти постійно гавкаеш як собака до всіх?
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24.11.2021 11:48 Ответить
робота в них така
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24.11.2021 12:06 Ответить
Четко по методичке
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24.11.2021 12:07 Ответить
Что, брехать тебе мешаю? Это хорошо.
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24.11.2021 12:32 Ответить
это у него побочка вакцинации
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24.11.2021 16:03 Ответить
Ви ж тут за вакцинацію агресивно агітували, а запропонований підхід Вас мав надихнути на досягнення нових вершин.
Доречі, Ви так розраховували ймовірності, що в мене виникла пропозиція: чи не могли б Ви розрахувати кількість щеплень для однієї особи при якій вірогідність настання негативних наслідків від щеплення перевищить вірогідність настання негативних наслідків від хвороби. При цьому прошу врахувати в розрахунках настання негативних наслідків від хвороби, ймовірність захворіти на ковід.
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24.11.2021 11:57 Ответить
Ты что.у них мозг не переварит даже твой текст😂
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24.11.2021 12:43 Ответить
Пропоную запровадити карантин для тупих, з IQ нижче 120. Бо від тупих і на дорогах аварії і пити вони не вміють. І вся кримінальна хроніка на них грунтується. І нинішня влада вдома залишиться, менше шкоди від них буде
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24.11.2021 11:25 Ответить
И правильно.
Пусть только привитые работают!
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24.11.2021 11:51 Ответить
Я так понимаю они хотят подсадить людей ширятся два раза в год на постоянной основе. Что то тут не чисто. У людей столько побочки от вакцины, они начнут умирать теперь уже от вакцин.
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24.11.2021 11:51 Ответить
4 раза)
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24.11.2021 11:56 Ответить
я колюсь сам от обычного гриппа каждый год, в сентябре.
Не вижу проблемы.
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24.11.2021 12:01 Ответить
співчуваю
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24.11.2021 12:08 Ответить
в жизни этим г* не кололся
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24.11.2021 16:04 Ответить
Ти дійсно не бачиш проблем...? Співчуваю.
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24.11.2021 12:20 Ответить
От гриппа нет такой побочки, я её не колю, но уколол 3 года назад Превинар 13, но вакцина от ковида оченб уже быстро сделана и у меня есть ряд знакомых которые имели проблемы от вакцины, как лёгкие так и жесткие операции на сосудах.
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24.11.2021 12:32 Ответить
https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/#top Якщо зможете дочитати, зрозумієте, що не помилялися...
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24.11.2021 12:07 Ответить
шальные плановые заработки фармкомпаний - лишь побочный бабль-гум-эффект более широкого процесса... таким образом населению "прививают" новый порядок социального обустройства... менее свободный, более зависимый от желаний руководящих элит... останется только генерировать подходящие новые страшилки, а под них - аусвайсы, без которых не только за порог не выйдешь при надобности, а и дома не будешь себя чувствовать как-то защищенным...
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24.11.2021 12:28 Ответить
привитые делают вид что переживают за смертность непривитых, а на самом деле непривитый который не болеет взрывает им мозг, и они желают видеть его неприменно в гробу
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24.11.2021 11:52 Ответить
Нужно будет предоставить сертификат, удостоверяющий вакцинацию или перенесенную болезнь.
А если не болел не прививался.Шо им робить?
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24.11.2021 12:11 Ответить
І тут постанова. Прям як у театрі.
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24.11.2021 12:16 Ответить
Ха! Ха! Ха!
В Европе уже пипл подводят к тому шо без третьей дозы сертификат до жопы!
Маразм крепчает!
Ссуки! Практически из обычного сезонного гриппа сделали всемирный апокалипсис.
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24.11.2021 12:19 Ответить
Да пусть убьют свою экономику полностью; кто ж им лекарь ?
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24.11.2021 12:25 Ответить
Щоб вбити італійську економіку, треба дуже постаратися.
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24.11.2021 12:32 Ответить
Если запереть часть населения по домам и не давать им заработать на жизнь, от экономики осколки останутся. У нас в Австралии всё точно так же пробовали сделать. Результат: 20000 медсестёр и медбратьев единомоментно уволились - они не желают колоться пфизеровской дрянью.
Сегодня прошёлся по нашему району: предрождественский период, а магазины все пустые стоят: нет покупателей. Телевизор захлёбывается слезами и соплями радости: "ах, локдаун закончился, добро пожаловать" ( но только проколотым; непроколотым вход запрещён); только вот репортажей из магазинов нет вообще, потому как что показывать ? Пустые залы где десять продавцов с кассирами, и один покупатель ?
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24.11.2021 12:48 Ответить
А в Італії все працює, крамниці повні покупців. Вже готові до Різдва. Щепленим немає ніяких обмежень.
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24.11.2021 13:01 Ответить
Tы, очевидно, никогда не имела настоящей работы, поскольку не имеешь профессии.
В серьёзной организации всегда есть один или несколько ключевых работников, без которых всё встанет. Если один из них внезапно увольняется, это может привести к параличу всей организации, закрытию нескольких проектов или вообще к банкротству. Нет, это не менеджеры. Речь о технических специалистах, ответственных за определённые участки работы. Когда правительство сходит с ума и приказывает "всех колоть" - в противном случае человека увольняют - ни один работодатель не будет доволен, а скорее всего будет очень зол на всех этих паразитов: министров, чиновников и прочую погань. Потому что им зарплата капает независимо ни от чего, а он при потере нескольких ключевых работников - потеряет всё, возможно результаты работы многих лет.
Тебе не понять о чём я говорю; но профессиональные люди, которые это читают, всё понимают. И точно такие же эмоции испытывают к "слугам народа".
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24.11.2021 13:14 Ответить
Аквариус! Не вумнічай!

Італійці майже всі вакциновані, ніхто навіть не збирається втрачати роботу та руйнувати свою кар'єру. В Італії без грінпасу зараз лише рускагаварящіє заробітчани та безробітні ледарі.

Адекватні італійці, які зробили вакцину ведуть своє звичайне життя, та майже не хворіють. А спалах захворювання останнім часом до Італії завезли зі Словенії, та інших країн, де начебто роблять тест за гроші, а видають через п'ятнадцять хвилин всім туристам - «здоров» можеш їхати далі. Так робили влітку у Греції. Саме через Грецію можна було прорватись до Італії невакцинованим расєянам, що вони успішно і робили.

Тобі не зрозуміти, що я кажу, тому що сидиш на расєї та носа не висовуєш, боїшся рептилоідів та вакцинованих массонів.
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24.11.2021 13:32 Ответить
Если все вакцинированы, зачем такой террористический режим устанавливать ? Сказочница.
Мне глубоко фиолетово кто там из РФ куда прорывается; не моё дело.
Займись делом каким-нибудь, вместо того чтобы здесь чепуху по форуму разносить.
Борща свари, что ли.
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24.11.2021 13:36 Ответить
Іди валєжнік збирай, зима близько.

Замість того, щоб лякати українців своїми шизофренічними фантазіями на Цензорі та принижувати нас як націю, йди краще зроби якусь чоловічу працю: залатай дірки у даху, бо дощ піде, а ти з відрами знову будеш бігати. Чи колишні кагебісти не звикли руки напружувати!
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24.11.2021 13:44 Ответить
Иди уже своей дорогой, болтунья пустая. Надоела хуже редьки.
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24.11.2021 13:48 Ответить
Акваріус! Ти нік змінив, а стайл тролінгу - ніт ! Чому?

Сам йди з мого українського сайту! Я у себе вдома, на улюбленому порталі читаю та коментую новини, а ти працюєш проти моєї країни, твої пости - це кремлівська пропаганда, яка руйнує усе живе навколо себе. Кагебешна гнида під австралійським прапорцем нам тут погоду робити не буде. Це я тобі обіцяю.
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24.11.2021 13:54 Ответить
Девушка, меня очень легко найти по гуглу: кто я и чем занимаюсь.
Включая мои научные публикации.
Если тебе в каждом комментаторе будет кагебе мерещиться, тебе нужно срочно к психиатру обратиться. Галоперидол тебе в помощь.
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24.11.2021 13:57 Ответить
Aкваріус, я знаю, що у сусідній з тобою палаті лежить Наполеон, а лікують тебе галоперідолом. Ти все це вже розповідав, коли був акваріусом.
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24.11.2021 14:02 Ответить
Чувак, эта ваксерша нарывается специально, как чей то щенок на поводке на всех тявкает)
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24.11.2021 14:18 Ответить
Дебіл! Не гавкай! Без тебе тут ведеться цікава бесіда науковця-шизіка з Австралії
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24.11.2021 14:21 Ответить
Да понятно. Служба у неё такая.
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24.11.2021 14:24 Ответить
Шо дівчатка! Будете обговорювати мене за спиною, наче пєдікі?
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24.11.2021 14:30 Ответить
Антивакси! Вам Цензор кинув кістку! Фас!
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24.11.2021 12:30 Ответить
ко ко ко) кудах куд кудах) Кому, шо, а курам просо)
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24.11.2021 14:17 Ответить
Півень! Це все, що ти хотів кукарікнути?

Боооже, яке кончене.
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24.11.2021 14:19 Ответить
Я только написал, а главк курица гляди как растопырилась) Не бойся болезная, солдат ребенка не обидит Вы, ЗЕленые сами себя обидели, вам ущербным помогать надо, терапию когнетивную нужно бы)
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24.11.2021 14:28 Ответить
О! Ти ж новоспечений порохобот! Так, зебіл? Швидко ти перевзувся, антиваксєр-ДовбоЗЕб.
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24.11.2021 14:32 Ответить
Дать бы тебе по зубам, за то что оскорбляешь людей, рагулиха!
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24.11.2021 15:13 Ответить
Деактувувати б тебе ще раз, кацап смердючий.
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24.11.2021 15:45 Ответить
Рагулиха.
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24.11.2021 16:02 Ответить
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24.11.2021 16:20 Ответить
Павєл Прєбраженскій!

Пам'ятаєш, як коли ти був ще Макс Королтко, то Welt Schmerz завжди у відповідь на твої образи викладав тобі гіфку півня, без хвоста і ти одразу припиняв кукурікати. Це реально спрацьовувало. Бачу, що ти сумуєш за тими часами.
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24.11.2021 14:28 Ответить
Ты больна, лечись. Мерещатся всякие мертвые души.
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24.11.2021 15:14 Ответить
Ти ж саме для цього прийшов, щоб мене принизити. Робиш це регулярно, мабуть задоволення від цього отримуєш.
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24.11.2021 15:46 Ответить
интересно, как скоро дойдет до ежемесячной вакцинации? года за 3? или быстрее?
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24.11.2021 13:10 Ответить
а до ежедневной??
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24.11.2021 16:08 Ответить
Дєвачкі Жені! Ви до цього не доживете!
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24.11.2021 16:24 Ответить
 
 