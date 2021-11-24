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YouTube-канал Цензор.НЕТ за год вырос на 312%, показывая лучшую эффективность среди украинских медиа, - исследование

Новости Цензор.НЕТ Технологии

YouTube-канал Цензор.НЕТ за год вырос на 312%, показывая лучшую эффективность среди украинских медиа, - исследование

YouTube-канал издания Цензор.НЕТ с прошлого ноября увеличил аудиторию в четыре раза, а средние просмотры видео выросли с 8 000 до 44 000.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные исследования "Ренессанс украинского YouTube. Как заканчивается эра пророссийских каналов в Украине".

Отмечается, что результаты 2021 года фиксируют переломный момент - украинский YouTube начал уверенно и методично вытеснять пророссийскую сеть каналов, сформировавшуюся после начала российско-украинской войны.

"За последние три месяца просмотры исследуемой группы топовых украинских YouTube-каналов на 30% больше, чем группы пророссийских каналов. Хотя еще год назад последние были в лидерах", - говорится в сообщении.

"Среди украинских медиа наилучшую эффективность показывает канал "Цензор.НЕТ", с прошлого ноября увеличивший аудиторию в 4 раза, а средние просмотры видео выросли с 8 000 до 44 000", - сообщается в исследовании.

Ведущий YouTube-канала Цензор.НЕТ Богдан Буткевич сообщил, что проект за год вырос на 312%. На канал подписаны уже более 176 тысяч пользователей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цензор.НЕТ улучшил позиции среди топ-украинских онлайн-медиа с качественной информацией, - рейтинг ИМИ

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+5
"Понад 26,5 млн. унікальних переглядів. Тобто, більша половина населення України дивилася наші випуски" - якийсь дивний висновок, за таким же успіхом я міг би сказати, що Шарія з 4 млрд переглядів дивиться більша частина світу.
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24.11.2021 11:35
+3
Цензору-респект,та подальшого розвитку...
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24.11.2021 11:35
+2
все логічно:
де дурновізор/бидлоящик дохне - там ютуб УА підростає
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24.11.2021 11:31
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все логічно:
де дурновізор/бидлоящик дохне - там ютуб УА підростає
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24.11.2021 11:31 Ответить
а го..дон показал минус 300% тк. дима - го..дон и флюгер по жизни
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24.11.2021 11:34 Ответить
"Понад 26,5 млн. унікальних переглядів. Тобто, більша половина населення України дивилася наші випуски" - якийсь дивний висновок, за таким же успіхом я міг би сказати, що Шарія з 4 млрд переглядів дивиться більша частина світу.
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24.11.2021 11:35 Ответить
да они на выборы не ходят, но их "голосами" /путем вброса и другими схемами/ прикрываются УЗУРПАТОРЫ!
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24.11.2021 12:24 Ответить
Вбросы --- это уже криминал, немного другая тема....

Кстати, на последних президентских и парламентских --- много было судебных исков к Пороху и его команде за вбросы и т.п.?? Прошу не путать с Россией и Беларусью ---- там такие иски к власти, в принципе невозможны....
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24.11.2021 12:42 Ответить
Цензору-респект,та подальшого розвитку...
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24.11.2021 11:35 Ответить
Поздравляю!
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24.11.2021 11:52 Ответить
Цензор, дави их всех!!
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24.11.2021 11:52 Ответить
Так тримати
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24.11.2021 12:00 Ответить
Этот рост, если он есть, -это скорее про подплинтусный уровень украинских медиа и крайне низкие запросы потребителей контента.
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24.11.2021 12:04 Ответить
Чому мене блокує адміністратор коли я хочу взнати що це за канал такий, схожий на Цензор.нет Але назва в нього ЦензорУ.нет. Гугл показує.
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24.11.2021 12:06 Ответить
Без ссилки на сайт пропустив.Але Гугл переводить на сайт.Може хто пояснить що це за ...ня?
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24.11.2021 12:08 Ответить
На українському ринку мас медія має бути присутній якісний національний продукт, носій національних, патріотичних, демократичних, державницький цінностей. Цензор нет стоїть саме на таких позиціях. Тож процвітання і успіху на всіх платформах.
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24.11.2021 12:09 Ответить
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24.11.2021 12:10 Ответить
Хм.Дякую за відкриття.На більшості присутній Но бачу є і такі про які вперше взнав.
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24.11.2021 12:16 Ответить
Придумай щось інше,а то так,просто пердь в калюжу.
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24.11.2021 12:38 Ответить
Петиция: Український сегмент YouTube, Facebook, Google має модеруватися не з Росії, а з України!
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24.11.2021 12:18 Ответить
.Ну ти і порівняв , політичний ютуб-канал Цензора , з каналами Маші і Даші ,, чи кого там ще . . Різна ж аудиторія , ну невже це не зрозуміло . ?
То канали дитячі , а як відомо - дітвора в ютубі сидить цілодобово , і клацає на все підряд - яскраве , що їй трапляється на очі. А це ( Цензор ) -суто специфічний канал , із специфічними темами ..
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24.11.2021 13:06 Ответить
С 8 тысяч до 44 тысяч?Печально, мягко говоря.
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24.11.2021 12:53 Ответить
Для украиноязычного канала неплохо.
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24.11.2021 13:10 Ответить
Где-то сейчас мудро и иронично улыбнулось Телебачення Торонто...
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24.11.2021 13:14 Ответить
Гарний порохоботсько-кремлівський канал.
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24.11.2021 14:21 Ответить
Назвав два протилежних значення
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24.11.2021 15:31 Ответить
Число крестиков на месте удалённых комментов весьма красноречиво.
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24.11.2021 15:49 Ответить
За даними «Детектора медіа», 74% людей беруть новини саме з телебачення, і хоч ця цифра з року в рік меншає, не варто її недооцінювати.
73% виборців, які голосували за Зеленського, - це наслідок роботи телебачення, серіалу «Слуга народу».
Тобто якщо серіал змусив народ проголосувати на телевізійного персонажа Голобородька, уявіть собі, як можна було б у позитивний спосіб міняти свідомість людей - десовітизувати, робити освітні, культурні проєкти - якби власники мали інший горизонт мислення. https://theukrainians.org/myroslava-barchuk/
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24.11.2021 18:50 Ответить
это потому чо 73%ные начинают прозревать и приходят на правильные ресурсы
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24.11.2021 20:28 Ответить
Лол, вони просто не враховували канали, які їм не подобались.
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26.11.2021 09:21 Ответить
 
 