YouTube-канал Цензор.НЕТ за год вырос на 312%, показывая лучшую эффективность среди украинских медиа, - исследование
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YouTube-канал издания Цензор.НЕТ с прошлого ноября увеличил аудиторию в четыре раза, а средние просмотры видео выросли с 8 000 до 44 000.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные исследования "Ренессанс украинского YouTube. Как заканчивается эра пророссийских каналов в Украине".
Отмечается, что результаты 2021 года фиксируют переломный момент - украинский YouTube начал уверенно и методично вытеснять пророссийскую сеть каналов, сформировавшуюся после начала российско-украинской войны.
"За последние три месяца просмотры исследуемой группы топовых украинских YouTube-каналов на 30% больше, чем группы пророссийских каналов. Хотя еще год назад последние были в лидерах", - говорится в сообщении.
"Среди украинских медиа наилучшую эффективность показывает канал "Цензор.НЕТ", с прошлого ноября увеличивший аудиторию в 4 раза, а средние просмотры видео выросли с 8 000 до 44 000", - сообщается в исследовании.
Ведущий YouTube-канала Цензор.НЕТ Богдан Буткевич сообщил, что проект за год вырос на 312%. На канал подписаны уже более 176 тысяч пользователей.
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де дурновізор/бидлоящик дохне - там ютуб УА підростає
Кстати, на последних президентских и парламентских --- много было судебных исков к Пороху и его команде за вбросы и т.п.?? Прошу не путать с Россией и Беларусью ---- там такие иски к власти, в принципе невозможны....
То канали дитячі , а як відомо - дітвора в ютубі сидить цілодобово , і клацає на все підряд - яскраве , що їй трапляється на очі. А це ( Цензор ) -суто специфічний канал , із специфічними темами ..
73% виборців, які голосували за Зеленського, - це наслідок роботи телебачення, серіалу «Слуга народу».
Тобто якщо серіал змусив народ проголосувати на телевізійного персонажа Голобородька, уявіть собі, як можна було б у позитивний спосіб міняти свідомість людей - десовітизувати, робити освітні, культурні проєкти - якби власники мали інший горизонт мислення. https://theukrainians.org/myroslava-barchuk/