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Новости За рубежом
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ЕС одобрил снятие санкций с экс-министра времен Януковича Клименко, - журналист Йозвяк

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ЕС одобрил снятие санкций с экс-министра времен Януковича Клименко, - журналист Йозвяк

Евросоюз одобрил исключение экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко из своего санкционного списка.

Об этом в Twitterсообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"Послы ЕС приняли решение исключить бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко из санкционного списка за хищение государственных средств Украины. В списке осталось всего 7 человек", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует исключить из санкционного списка бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Восемь человек попали в санкционный список ЕС за работу в "судах" оккупированного Крыма, - журналист Йозвяк

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+10
А чего послам ЕС сопротивляться, если ГПУ имени Венедиктовой им бумаги на продление санкций не дала?

ПОРТНОВ работает не покладая рук . Не бесплатно . Может и Венедиктовой трохи отстегнул 😀😀
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24.11.2021 12:07
+9
Санкции снимаются не просто так а из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия. Нет доказательств, на основании чего вводить или продлевать санкции? Так что ослы тут далеко не они....
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24.11.2021 12:05
+4
Нє,це велике доріжництво...
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24.11.2021 12:01
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Тоді це осли ЄС...
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24.11.2021 11:58 Ответить
Санкции снимаются не просто так а из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия. Нет доказательств, на основании чего вводить или продлевать санкции? Так что ослы тут далеко не они....
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24.11.2021 12:05 Ответить
Угу, грузовики налички НАРОДНЫХ ДЕНЕГ ушли в сторону раши , а Клименко ещё в аэропорту немного пострелял
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24.11.2021 12:08 Ответить
Это вообще к чему?????
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24.11.2021 12:12 Ответить
сым з половиною рокыв з часу прийняття санкцый пролетыли як мить. Часу не було розслідувати.
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24.11.2021 12:12 Ответить
А Вам не приходила в голову мысль что это неплохой бизнес - озвучить таким как Клименко сумму которой необходимо поделиться в случае если с него снимут санкции и приложить все усилия что бы это произошло. Вернее в этой ситуации нужно просто ничего не делать. А речь идет о суммах даже не с шестью нолями....
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24.11.2021 12:15 Ответить
Вы полностью правы , учитывая, что Портнов устроил себе жизнь в Вене - деньги там нужны. Купить гражданство к примеру
Вот он и зарабатывает как может через свою ПРОТЕЖЕ ВЕНИДИКТОВУ .

все рыги в Вене осели , там и договариваются о действиях
1,5 часа лететь
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24.11.2021 12:25 Ответить
И шо? Может в Украине обычай такой.

У ЗЕ в ОПе официально работают рыги.

Какие могут быть санкции ЕС против рыгов, когда они сейчас фактически снова у власти?
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24.11.2021 12:49 Ответить
Если проанализировать назначения , то Мертветчук СВОИХ ПТЕНЦОВ везде расставил .
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24.11.2021 12:52 Ответить
Чудово, можна санкції накласти безпідставно, а за декілька років зняти через відсутність доказів.
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24.11.2021 12:36 Ответить
Возможно это Вас убедит: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/03/5/7120557/
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24.11.2021 12:46 Ответить
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24.11.2021 12:00 Ответить
Нє,це велике доріжництво...
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24.11.2021 12:01 Ответить
пора вже в Україну - "крепкие ворюги ..., ой , тьфу ...хозяйственники" ...-
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24.11.2021 12:02 Ответить
Наконец-то!Дождалісь!
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24.11.2021 12:06 Ответить
А чего послам ЕС сопротивляться, если ГПУ имени Венедиктовой им бумаги на продление санкций не дала?

ПОРТНОВ работает не покладая рук . Не бесплатно . Может и Венедиктовой трохи отстегнул 😀😀
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24.11.2021 12:07 Ответить
А Вы думаете они дела на тормоза спускают за "спасибо" от таких как Клименко???? То что это очень прибыльно и из простого безработного можно стать миллионером показал еще кортавый. Вон с женой продолжают в Лондоне бухать и ничего не делать...
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24.11.2021 12:11 Ответить
𝓓𝓲𝓭 𝓜𝓲𝓽𝔂𝓪 @Did_Mitya

5 ч



Зеле призначили заступника його директора ермака.
Тепер ним керуватиме мертвечук, проти якого він бореться.
Іронія долі...
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24.11.2021 12:07 Ответить
Якщо у України нема претензій до цього злодія, то що ви хочете від ЄС. Те ж саме і з Коломойським - в США відкрито проти нього купу справ, а в Україні він недоторканий.
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24.11.2021 12:08 Ответить
В Украине правят олигархи - их суды, их СМИ, их антимонопольный комитет , их кабмин , их РАДА.

мафия покруче , чем у наркобаронов в Латинской Америке . Наркобароны нелегально зарабатывают , а 5-6 олигархов в Украине - легально на щее украинцев сидят и все терпят
Ли Куан Ю давно бы их расстрелял 😀😀
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24.11.2021 12:29 Ответить
эта мордатая падла,расставил везде смотрящих...задавили мздой предпринимателей...а теперь он белый и пушистый.
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24.11.2021 12:36 Ответить
дякувати владі приниженя!
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24.11.2021 12:41 Ответить
А **** ЕС поддерживать санкции против окружения Ялынковича, когда ЗЕзидент сам трудоустраивает прямо в ОП людей из окружения Ялынковича?
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24.11.2021 12:46 Ответить
Европейцам нужны "инвестиции". Они закрывают глаза на открытое отмывание денег, чего уж там про политиков говорить.
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24.11.2021 12:56 Ответить
Теперь он белый и пушистый.
А компенсацию за неудобство будет платить Украина?
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24.11.2021 13:32 Ответить
а хоч приблизно, скажіть, скільки коштують докази його невинуватості? в баксах, або євро, будьте добрі...
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24.11.2021 14:16 Ответить
Кристально чистый человек!
Хведорович брал надёжных людей
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24.11.2021 14:16 Ответить
 
 