2 794 30
ЕС одобрил снятие санкций с экс-министра времен Януковича Клименко, - журналист Йозвяк
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Евросоюз одобрил исключение экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко из своего санкционного списка.
Об этом в Twitterсообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.
"Послы ЕС приняли решение исключить бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко из санкционного списка за хищение государственных средств Украины. В списке осталось всего 7 человек", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует исключить из санкционного списка бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.
Топ комментарии
+10 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий24.11.2021 12:07
+9 Орест Орест
показать весь комментарий24.11.2021 12:05
+4 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий24.11.2021 12:01
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Вот он и зарабатывает как может через свою ПРОТЕЖЕ ВЕНИДИКТОВУ .
все рыги в Вене осели , там и договариваются о действиях
1,5 часа лететь
У ЗЕ в ОПе официально работают рыги.
Какие могут быть санкции ЕС против рыгов, когда они сейчас фактически снова у власти?
ворюги..., ой , тьфу ...хозяйственники" ...-
ПОРТНОВ работает не покладая рук . Не бесплатно . Может и Венедиктовой трохи отстегнул 😀😀
5 ч
Зеле призначили заступника його директора ермака.
Тепер ним керуватиме мертвечук, проти якого він бореться.
Іронія долі...
мафия покруче , чем у наркобаронов в Латинской Америке . Наркобароны нелегально зарабатывают , а 5-6 олигархов в Украине - легально на щее украинцев сидят и все терпят
Ли Куан Ю давно бы их расстрелял 😀😀
А компенсацию за неудобство будет платить Украина?
Хведорович брал надёжных людей