РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5405 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияФоторепортаж
4 091 18
контрабанда (2379) Приднестровье (617) СБУ (18699)

СБУ перекрыла канал контрабанды товаров из Приднестровья. Стоимость одной партии достигала 10 млн грн. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины перекрыла в Одесской области канал контрабанды товаров широкого потребления из Приднестровского региона Молдовы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В обход таможенных пунктов пропуска местный безработный переправлял товары через государственную границу в собственном автомобиле. Стоимость одной такой партии достигала 10 млн грн.

Оперативники спецслужбы установили, что организовал контрабанду импортной продукции безработный житель Подольска. Злоумышленник занимался таким "бизнесом" не менее полугода.

Правоохранители задержали автомобиль "коммерсанта" вблизи поселка Новокрасное, недалеко от государственной границы Украины. В грузовом отделении транспортного средства обнаружено около 10 кубических метров товаров народного потребления импортного производства (брендовая женская одежда, очки, кроссовки и т.п.).

СБУ перекрыла канал контрабанды товаров из Приднестровья. Стоимость одной партии достигала 10 млн грн 01

В настоящее время автомобиль с грузом передан представителям Одесской таможни. Злоумышленник ознакомлен с составленным по данному факту протоколом об административном правонарушении.

Продолжается следствие по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и круга лиц, причастных к функционированию противоправного механизма.

Также смотрите: Двух контрабандистов, шпионивших за пограничниками с помощью дрона, задержали на Буковине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мероприятия по блокированию контрабандного канала проводились сотрудниками Управления СБУ в Одесской области совместно с Госпогранслужбой и Одесской таможней Гостаможслужбы.

СБУ перекрыла канал контрабанды товаров из Приднестровья. Стоимость одной партии достигала 10 млн грн 02
СБУ перекрыла канал контрабанды товаров из Приднестровья. Стоимость одной партии достигала 10 млн грн 03
СБУ перекрыла канал контрабанды товаров из Приднестровья. Стоимость одной партии достигала 10 млн грн 04
Фото: сайт СБУ

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
30 лет идёт контрабанда через Приднестровье . Все завязаны - порты, границы, пограничники , мафия, ШЕРИФ и т д - и СБУ НАВЕРНО ТОЖЕ 😀
Вот одного из фигурантов ( человека мертветчука ) в ГПУ замом недавно взяли
показать весь комментарий
24.11.2021 12:20
+2
Рубати треба голови, а це лише шоу схоже на квартал,яке розраховане на мудрий нарід...
показать весь комментарий
24.11.2021 12:12
+2
Імітація боротьби з контрабандою. Зробіть нормальні інженерні споруди на кордоні, а не те убожество, що є зараз. Не можуть бути пункти пропуску на кордоні з державою, якої не існує (Придністров'ям). Блокувати їх з боку України наглухо. І нехай влада Кишинева з придністровцями розбирається. Тим більше, що влада Молдови українську владу просить про це.
показать весь комментарий
24.11.2021 12:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рубати треба голови, а це лише шоу схоже на квартал,яке розраховане на мудрий нарід...
показать весь комментарий
24.11.2021 12:12 Ответить
голови треба рубати за кордон ,що побудований за гроші платників!ви погляньте на той убогий заборчикяк в старої бабці патички тирчать--а ДЕ кордон на ЗАМКУ?
показать весь комментарий
24.11.2021 12:57 Ответить
Радів би. Якби одночасно не росли вартість акцизних і конрабандних сигарет.
показать весь комментарий
24.11.2021 12:14 Ответить
А ві следили за руками? Депутаты толи прошлого. толи позапрощлого созыва приняли закон о росте акцизов, но не в их каденцию, а с отсрочкой вступления в силу на несколько лет. Второй трюк по обману электората, первый - аж 5 лет каденции.
показать весь комментарий
24.11.2021 13:44 Ответить
30 лет идёт контрабанда через Приднестровье . Все завязаны - порты, границы, пограничники , мафия, ШЕРИФ и т д - и СБУ НАВЕРНО ТОЖЕ 😀
Вот одного из фигурантов ( человека мертветчука ) в ГПУ замом недавно взяли
показать весь комментарий
24.11.2021 12:20 Ответить
Якубовского
показать весь комментарий
24.11.2021 12:20 Ответить
А де ж Сенькіна стіна, на яку він витратив кошти державного бюджету.
показать весь комментарий
24.11.2021 12:27 Ответить
А пів року не бачили - мабуть головного рішалу викрили
показать весь комментарий
24.11.2021 12:50 Ответить
Я правильно понял - местный безработный сам, можно сказать, нагнул всю пограничную систему Украины???? Или все таки СБУ вышли на тех кто его крышевал, с ними щедро поделились и было решено слить этого безработного???
показать весь комментарий
24.11.2021 12:56 Ответить
Імітація боротьби з контрабандою. Зробіть нормальні інженерні споруди на кордоні, а не те убожество, що є зараз. Не можуть бути пункти пропуску на кордоні з державою, якої не існує (Придністров'ям). Блокувати їх з боку України наглухо. І нехай влада Кишинева з придністровцями розбирається. Тим більше, що влада Молдови українську владу просить про це.
показать весь комментарий
24.11.2021 12:56 Ответить
Зеленяку на гілляку за такий кордон
показать весь комментарий
24.11.2021 13:01 Ответить
показать весь комментарий
24.11.2021 13:03 Ответить
Придністрянщина - то споконвічна наша українська земля споконвіків заселена українцями. То наша проблема і наша відповідальність. Придністрянщину потрібно не блокувати, а інтегрувати і готувати до повернення до складу України.
показать весь комментарий
24.11.2021 13:19 Ответить
"Крышу" тоже арестовали?
показать весь комментарий
24.11.2021 13:33 Ответить
Вчора на перехресті автомобіль БМВ-750, яким керував безробітний громадянин Н., зіткнувся з Мерседесом G-500 громадянина О., також безробітного.
показать весь комментарий
24.11.2021 14:39 Ответить
мабуть знов просувають свого агента в прикордон службі. Згадайте про 2 смерті серед прикордонників раніше - схоже розчищали шлях для когось якого скоро підвищуватимуть там у званні та на вищу посаду
показать весь комментарий
24.11.2021 15:07 Ответить
самый простой способ борьбы с контрабандой это выровнять цены - пока с нас дерут три шкуры контрабанда будет к нам рекой текти
показать весь комментарий
24.11.2021 15:31 Ответить
 
 