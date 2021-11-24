СБУ перекрыла канал контрабанды товаров из Приднестровья. Стоимость одной партии достигала 10 млн грн. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины перекрыла в Одесской области канал контрабанды товаров широкого потребления из Приднестровского региона Молдовы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В обход таможенных пунктов пропуска местный безработный переправлял товары через государственную границу в собственном автомобиле. Стоимость одной такой партии достигала 10 млн грн.

Оперативники спецслужбы установили, что организовал контрабанду импортной продукции безработный житель Подольска. Злоумышленник занимался таким "бизнесом" не менее полугода.

Правоохранители задержали автомобиль "коммерсанта" вблизи поселка Новокрасное, недалеко от государственной границы Украины. В грузовом отделении транспортного средства обнаружено около 10 кубических метров товаров народного потребления импортного производства (брендовая женская одежда, очки, кроссовки и т.п.).

В настоящее время автомобиль с грузом передан представителям Одесской таможни. Злоумышленник ознакомлен с составленным по данному факту протоколом об административном правонарушении.

Продолжается следствие по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и круга лиц, причастных к функционированию противоправного механизма.

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Мероприятия по блокированию контрабандного канала проводились сотрудниками Управления СБУ в Одесской области совместно с Госпогранслужбой и Одесской таможней Гостаможслужбы.







Фото: сайт СБУ