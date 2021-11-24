Бюро экономической безопасности укомплектовало штат на 30% и ожидает принятия Кабмином постановления о запуске

Директор Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник направил на согласование в Министерство экономики Украины, Министерство финансов Украины и Министерство цифровой трансформации проект постановления Кабинета Министров Украины "О начале деятельности Бюро экономической безопасности".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы БЭБ, передает Цензор.НЕТ.

"После согласования указанными министерствами и предоставления заключения Министерством юстиции Украины постановление подписывает Кабинет Министров Украины", - отмечают в БЭБ.

В проекте постановления указано, что БЭБ в установленный законом срок до 25 ноября 2021 года успел укомплектоваться на 30% от общей штатной численности центрального аппарата Бюро, позволяющего органу начать работу.

По состоянию на 22 ноября в БЭБ трудоустроены 214 работников. Среди них – государственные служащие, гласные штатные работники, имеющие специальные звания, а также лица, трудоустроенные по трудовым договорам.

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"На начальном этапе работы БЭБ данное количество работников может обеспечить надлежащее выполнение функций и задач по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства", - отмечено в проекте постановления.

Также напоминается, что после запуска ведомства расследование экономических правонарушений станет исключительным полномочием Бюро. В частности, это:

расследование финансовых и налоговых правонарушений (в частности, "скрутки" НДС);

махинации с уплатой налогов, подлог налоговой отчетности и т.п.;

изготовление и распространение нелегальных подакцизных товаров (алкоголь, табачные изделия, топливо);

подделка денег и финансовых документов;

препятствование законной хозяйственной деятельности и т.д.

"В проекте постановления также указано, что сразу как БЭБ заработает, будет обеспечена своевременная передача в БЭБ от правоохранительных органов материалов уголовных производств в порядке, определенном Уголовным процессуальным кодексом Украины. Однако, напомним, что, несмотря на готовность БЭБ работать, за органом до сих пор не закреплено собственное оборудованное здание. Затягивание процесса выделения помещения для БЭБ со стороны Кабинета Министров Украины может сделать невозможным процесс передачи уголовных производств и работу органа в целом", - резюмировали в пресс-службе нового органа.