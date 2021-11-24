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В РФ нет информации о применении систем Javelin на Донбассе, - Песков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

В РФ нет информации о применении систем Javelin на Донбассе, - Песков

Москва не располагает информацией о боевом применении Киевом американских противотанковых систем Javelin, хотя такие комплексы в Украине есть.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас нет информации о том, где и как они были использованы. Но то, что они там есть, это очевидный факт", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли в Москве о применении комплексов Javelin Вооруженными силами Украины.

На вопрос, будет ли Москвой расценено применение таких комплексов Киевом как пересечение "красной линии", Песков сказал: "Но Javelin против чего-то используется".

"Ситуация (на Донбассе. – Ред.) продолжает оставаться очень и очень тревожной", – подытожил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, ранее издание MilitaryTimes сообщило, что взяло интервью у главы ГУР Кирилла Буданова. Оно сообщает, что Буданов сказал, что системы Javenlin использовались против российских войск на Донбассе.

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Также об этом сообщал "слуга народа" Копытин. В штабе ООС отрицали использование "Джавелинов" в зоне проведения операции.

Однако эту информацию опроверг и Генштаб, и представитель штаба ООС Мельничук.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+4
А вы должны иметь, вы должны чувствовать, как в одном месте что то инородное.
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24.11.2021 12:33
+3
Вы же "не сторона конфликта" с какого боку вас должно интересовать применение ВСУ комплексов Javelin?? ВАС ЖЕ ТАМ ЛАПТЕНОГИХ НЕТ??? Или вы как и все москали - своего говна не видно, пойду к соседу за забор позаглядываю, а шо там у хохлов!!!??
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24.11.2021 12:45
+3
конечно у РФ нет такой информации Зачем деморализовать русских танкистов?
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24.11.2021 13:04
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Правила форума Совет форумчан
А вы должны иметь, вы должны чувствовать, как в одном месте что то инородное.
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24.11.2021 12:33 Ответить
Вы же "не сторона конфликта" с какого боку вас должно интересовать применение ВСУ комплексов Javelin?? ВАС ЖЕ ТАМ ЛАПТЕНОГИХ НЕТ??? Или вы как и все москали - своего говна не видно, пойду к соседу за забор позаглядываю, а шо там у хохлов!!!??
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24.11.2021 12:45 Ответить
Не нужно топить за москалей ! Применение комплексов Javelin приведёт к появлению подобного оружия в ОРДЛО , вот почему и следят за действиями ВСУ.
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24.11.2021 13:00 Ответить
Ты нормальный??? В каком месте я топлю за москалей??? Вы *** все с ног на голову перевернете!!! Т.е. танки и "бетеры" лаптеногим можно подгонять на Донбас, а нашим пацанам с ними надо палками воевать?? Ты ничего не путаешь??
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24.11.2021 13:03 Ответить
....ВАС ЖЕ ТАМ ЛАПТЕНОГИХ НЕТ, не я это сказал , а вы , я же говорю - ОНИ ТАМ ЕСТЬ ! Воевать для любой страны крайне вредно и разрушительно , нужно давить и решать конфликт совместно со странами ЕС и В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ с НАТО .
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24.11.2021 13:26 Ответить
А я о чем??? Об одном и том же говорим тока нихера друг друга не слышим!!! Как все у нас. Война это страшно плохо, и ужасно.. Но не мы к москалям пришли а они к нам!! Решать конфликт с такими гоблинами можно только силой, оно других слов скорее всего не понимают, и пока вся взятая Европа и НАТО это не сильно колышит, все свои проблемы это чисто наши проблемы, а они (европа и иже с ними) выразят "глубокую озабоченность" и на этом все.
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24.11.2021 13:37 Ответить
Буданов ніколи не бреше, він дезінформує.
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24.11.2021 12:33 Ответить
Важливо аби застосовували,а інформація-то таке...
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24.11.2021 12:33 Ответить
ну да корешки от Джавелинов Эрмаку просто не отдали вот он сказал им что по нулям
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24.11.2021 12:35 Ответить
А треба щоб була така інформація і не по слухам
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24.11.2021 12:49 Ответить
конечно у РФ нет такой информации Зачем деморализовать русских танкистов?
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24.11.2021 13:04 Ответить
Буданов лоханувся
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24.11.2021 13:12 Ответить
Нехай росіяни залишаються в цій помилці.
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24.11.2021 13:13 Ответить
-Ти бачиш Джавелін?
-Ні.
-А він там є.
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24.11.2021 13:17 Ответить
А про смажених бурятів є ?
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24.11.2021 13:37 Ответить
Бурят смажений по рецепту Яроша))
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24.11.2021 16:02 Ответить
было бы не плохо разработать Javelin который преследует цель ...говорящую на срусскам йазыке ))))
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24.11.2021 14:22 Ответить
Не дуже вдало....сам якою розмовляєш?
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07.03.2022 18:11 Ответить
Іхтамнєт....то вас Божа кара гатить
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07.03.2022 18:09 Ответить
 
 