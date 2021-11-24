В МИД РФ заявили, что США своими маневрами в Черном море провоцируют Россию на "маленькую войнушку"

Маневры и запугивания со стороны США в Черном море преследуют цель разделить Россию и Европу "маленькой войнушкой", результаты которой Вашингтон не волнуют.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду в эфире телеканала "Россия-24" руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Мне кажется, главная цель США и киевского режима, который сейчас не знает, что уже делать, - это хоть как-то отвлечь внимание от проблем внутри Украины. А для американцев - это разделить Европу и Россию посредством маленькой войнушки. Их не волнует, какие будут результаты. Для этого все эти маневры и запугивания", - сказал он. Дипломат подчеркнул, что Москва не поддается на такие провокации, а руководство страны и министерство обороны "обо всем знают, контролируют ситуацию".

"Мы можем спокойно вести переговоры, убеждать, пока не наступит определенный момент, когда они [страны Запада] потеряют разум и голову. Мы делаем все, чтобы такого [момента] не наступило", - резюмировал Гаврилов.

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Напомним, украинские военно-морские силы тренировались с военными кораблями США, Республики Турция и Румынии. По данным украинских военных, среди прочих был задействован флагман 6-го флота США корабль управления Mount Whitney. Также была привлечена авиация американских ВМС - патрульный самолет P-8 Poseidon и вертолет. В тренировке приняли участие 7 кораблей, два из которых от украинских ВМС – патрульный катер "Славянск" и средний десантный корабль "Юрий Олефиренко".

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Президент России Владимир Путин считает "серьезным вызовом" учения США и их союзников по НАТО в акватории Черного моря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что учения НАТО в Черном море обусловлены "стремлением США и их союзников наращивать политику сдерживания России". В Минобороны России назвали "провокацией" присутствие американских кораблей в Черном море.