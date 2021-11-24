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В МИД РФ заявили, что США своими маневрами в Черном море провоцируют Россию на "маленькую войнушку"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

В МИД РФ заявили, что США своими маневрами в Черном море провоцируют Россию на

Маневры и запугивания со стороны США в Черном море преследуют цель разделить Россию и Европу "маленькой войнушкой", результаты которой Вашингтон не волнуют.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду в эфире телеканала "Россия-24" руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Мне кажется, главная цель США и киевского режима, который сейчас не знает, что уже делать, - это хоть как-то отвлечь внимание от проблем внутри Украины. А для американцев - это разделить Европу и Россию посредством маленькой войнушки. Их не волнует, какие будут результаты. Для этого все эти маневры и запугивания", - сказал он. Дипломат подчеркнул, что Москва не поддается на такие провокации, а руководство страны и министерство обороны "обо всем знают, контролируют ситуацию".

"Мы можем спокойно вести переговоры, убеждать, пока не наступит определенный момент, когда они [страны Запада] потеряют разум и голову. Мы делаем все, чтобы такого [момента] не наступило", - резюмировал Гаврилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в ОБСЕ: Россия превращает Азовское море во "внутреннее озеро"

Напомним, украинские военно-морские силы тренировались с военными кораблями США, Республики Турция и Румынии. По данным украинских военных, среди прочих был задействован флагман 6-го флота США корабль управления Mount Whitney. Также была привлечена авиация американских ВМС - патрульный самолет P-8 Poseidon и вертолет. В тренировке приняли участие 7 кораблей, два из которых от украинских ВМС – патрульный катер "Славянск" и средний десантный корабль "Юрий Олефиренко".

Смотрите также: Украина, США, Турция и Румыния тренировались проводить совместные операции в Черном море, - ВМС. ФОТОрепортаж

Президент России Владимир Путин считает "серьезным вызовом" учения США и их союзников по НАТО в акватории Черного моря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что учения НАТО в Черном море обусловлены "стремлением США и их союзников наращивать политику сдерживания России". В Минобороны России назвали "провокацией" присутствие американских кораблей в Черном море.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+30
обоссаная шлюбка пугает флот USA войнушкой? Видимо, хорошую бояру завезли
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24.11.2021 12:43
+24
Прекратить финансировать покупкой газа нефти у Х#йла и оно окочурится очень быстро...
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24.11.2021 12:43
+19
Це все лайно розраховано на споживання лапатними лайножерами, котрі це все жеруть та просять ще...
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24.11.2021 12:45
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То будет не маленькая войнушка ,а большая война с милионами трупов
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24.11.2021 12:42 Ответить
Бздиш коли сереш?
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24.11.2021 13:11 Ответить
і найбільше постраждає у війні Кремля зі Штатами саме Україна.
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24.11.2021 13:26 Ответить
Украина уже постраждала, теперь очередь ***** страдать, вот он и ноет как вы.
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24.11.2021 13:49 Ответить
повірте, найгірше ще може бути попереду.
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24.11.2021 13:51 Ответить
В смысле? Война переместится на территорию параши?
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24.11.2021 13:59 Ответить
Воювати будуть на українській території. Руками українців.
Жоден військовий НАТО не покладе свою голову за Україну.
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24.11.2021 14:08 Ответить
Воевать будут, но не НАТО. Так, а тогда как они бут воевать? Как сейчас?
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24.11.2021 14:09 Ответить
Конечно, для ********** ещё все впереди. А для нас что ***** нападет? Проснетесь это уже давно случилось.
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24.11.2021 14:54 Ответить
це сталось поки що лише на Донбасі. А якщо пуйло вдарить зі сторони Придністров'я, Білорусі, Криму, Чорного моря водночас? Як думаєте, відчуємо різницю порівняно з тим, що є зараз?
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24.11.2021 15:10 Ответить
Таки они сразу почувствуют разницу по сравнению что есть сейчас. А мы какую разницу почувствуем? То что ***** будет убивать и так в любом случае? Или Аметов, Рыбак, Поправка и другие закатованные *****вцами почувствуют разницу? Вы как не вылизывайте ботинки оккупанта, а убить вас или разрешить продолжать вылизывать это только в его власти с таким вашим отношением к тому что уже случилось и случится в будущем.
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24.11.2021 15:56 Ответить
а якщо контрудар по москве ?
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25.11.2021 09:16 Ответить
Андрію, кого хєра ти тут робиш? Касаба видно за км-ри. У нас, в Україні, на відміну від косорилії, воюють не за припіздєнта , прем'єра чи панотця, а за БАтьківщину. Так було в 14-му, так буде й зараз. Тільки тоді ми були майже без зброї, зраджені і ненавчені, а тепер....якщо зайдете матимите нагоду оцінити рівень нашого вишколу на власній шкурі. Так що не буди лихо, поки воно тихе. А Бутус каже правду, нажаль. Це *********...е зеленятко береги, геть чисто поплутало і з вагнерівцями, і з Оманом(власне з чого фсьо й розпочалося), і з ярмаком своїм притрушеним. Буде за цього огризка триматись відійдуть у вирій обидва разом.
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24.11.2021 17:15 Ответить
Вже можеш починати, мокшанине, але, краще, самовбийся об стіну. Раз і назавжди і ти довго не мучаєшся і нам приємно.
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24.11.2021 17:26 Ответить
Уже бежать?
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24.11.2021 17:28 Ответить
А для чого? Здохнути можеш і сидячи.
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24.11.2021 17:31 Ответить
Ок!!! буду пробовать!!!
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24.11.2021 17:42 Ответить
Прекратить финансировать покупкой газа нефти у Х#йла и оно окочурится очень быстро...
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24.11.2021 12:43 Ответить
обоссаная шлюбка пугает флот USA войнушкой? Видимо, хорошую бояру завезли
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24.11.2021 12:43 Ответить
Они просто обосновывают своё будущее вторжение в Украину , у кацапов все это подаётся как подталкивание Америкой Украины к " провокациям" в ордло . Сурков написал - если мы перестанем расширяться то рээфия просто погибнет в ближайшее время , таки им просто жизненно необходимо развязать " небольшую войнушку" в течении до 9 месяцев
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24.11.2021 13:19 Ответить
Они не флот США пугают ,а Украину.
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24.11.2021 14:18 Ответить
Против флота США пукин чмо, ну и ***** соответственно
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24.11.2021 15:35 Ответить
Це все лайно розраховано на споживання лапатними лайножерами, котрі це все жеруть та просять ще...
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24.11.2021 12:45 Ответить
Якщо їх США провокують, то хай зі США і повоюють "маленьку війну" сцикуни
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24.11.2021 12:45 Ответить
"Вагнерівці" вже попробували при спробі захопити нафтовий завод в Іраку, і кишок не змогли зібрати.
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24.11.2021 12:58 Ответить
А В ПЕНДЕЛЬ...НЕ...Параша не хочет...почему????????????
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24.11.2021 13:02 Ответить
извращеннеая филосифия ублюдков кацапстана мы будем делать все что хотим.... а вы типа не обращайте внимание на сей факт...и вас типа не касаемо..такое было до 2014 года когда такое вот молчание НАТО Евросоюза США на полный беспредел Россия в Крыму рост войск игнорирование военными запрета шастать по крыму никтонведь не вспоминает что переодически военные России так заблукались в просторах Крыма что их гнали аж из под Очакова и к Николаеву на 40 км приближались..... а потом ой миль парлдонес шото сусанин не туда завел...не понмиает русска свинота украиского языка.... и чем обренулось..а ничем так мелочевкой-- захватом Крыма до этого была Грузия-Абхазия.... а еще до этого Молдова МПР и внутри страны 2 Чеченские компании... и был поз-орный саммит в Бухаресте 2008 гоад когда Путя сморозил что Украина это вообще то ошибка как страна потом замял тупо и с юмором типа то шютка и никтоне скзаал ВЫова а Россия нам также кажестя шютка...как страна... даже по вашей Конституции...а нет промолчали вот и прилетел бумеранг....
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24.11.2021 13:08 Ответить
И самое смешное что как бы там лаптеногие не врубали бы заднюю, типа нас там нет, и все в таком духе, есть такой товарищь в нете как "Rud&Co" и у него есть видосик про то как было все на самом деле. Даже если поделить все на два, ЧВК там отгребли по полной!!!!
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24.11.2021 13:31 Ответить
Маленькой - не выйдет.
"Любить" паРашу будут глыбоко, и без ваЗЕлину.
Наблюдателем от дебильных слуг назначат "Анал Табу".
Хоть там пригодится...
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24.11.2021 12:46 Ответить
Будуть бамбіть Вароніж!
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24.11.2021 12:47 Ответить
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24.11.2021 12:49 Ответить
Рыпит патертае мардовскае ашко.
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24.11.2021 12:51 Ответить
Та ні, такої вашої "малої войнушки" за трофейні гальюни з наших безбройних катерів в 2018 році вже не буде.
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24.11.2021 12:53 Ответить
госдеп напугал мордовскую матросню до того, что она уже собиралась самозатапливаться.
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24.11.2021 13:02 Ответить
реакція рашапоїдного лайна настільки дибільна наскільки й прогнозована тут усе без змін, будь-які маневри військових у орків то навчання для всіх інших то загроза смердючому рузькому міру. на то вони й козломорді.
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24.11.2021 13:03 Ответить
А Гаврила не стучал туфлей по трибуне, значит это пустой треп.
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24.11.2021 13:05 Ответить
не маленькую, а короткую войнушку. Минут на 15-20.
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24.11.2021 13:06 Ответить
от не хотіли нападати, а тепер прийдеться!
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24.11.2021 13:06 Ответить
Истерикой кремляди удовлетворен, хотя кремлядь и не представляет в полном объеме последствий малой войнушки в районе Севастополя.
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24.11.2021 13:07 Ответить
В Украине нет никаких проблем, от которых надо специально отвлекать.
Есть псевдо-президент, но мы над этим работаем.
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24.11.2021 13:07 Ответить
В Кремле оценили ситуацию на Донбассе. Говорят, что "очень и очень тревожная для Мариуполя". Как украинская власть на это реагирует, мой знакомый говорит что мариупольцев не мобилизуют в отряды самообороны, бомбоубежища в плачевном состоянии и даже их не хватает, может местная власть как то по другому встретит оккупационные войска с Московии ? И почему там не назначен Военный комендант с Киева?
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24.11.2021 13:11 Ответить
Борис Немцов сказал четко и ясно-" Он е....тый тов Путин" А Джохар Дудаев - сказал - Украина еще будет воевать с Россией!!!!
Путин и его банда - чувствуя свою безнаказанность готовы идти по улицам Днепра , врываться в дома , вытаскивать за волосы наших мам, дочерей , а те кто недоволен растреливать на месте!!! Это нацисты!!!! И Это надо понимать!!!!
По одиночке солдаты РФ может и люди - но под командованием обезумевших палачей - превращаються в нелюдей!!!!!
И тут поможет только меткий выстрел - разговоры не спасут!!! Я так думаю!!!
И я в этом уверен!!!!!
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24.11.2021 13:12 Ответить
термінологія рівня рашьітудєй.
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24.11.2021 13:12 Ответить
Маленькая войнушка с парашей из Москвы будет выглядеть так:
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24.11.2021 13:37 Ответить
Що. росія-московія знову буде топити в бухті міста-сцикуна севастополя свій флот?
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24.11.2021 13:45 Ответить
Про какую "войнушку" вы там, в мокшандии, чешете?
Одного полного залпа американского кораблика типа Тикондерога хватит, чтобы потопить ВСЕ ваши ржавые корыта в акватории Черного и Азовского морей.
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24.11.2021 14:22 Ответить
Звичайно "маленька войнушка"! Один залп есмінця США - і чорноморський флот кацапстана відправиться на концерт кобзона. На цьому "войнушка" скінчиться.
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24.11.2021 14:28 Ответить
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24.11.2021 14:54 Ответить
Пояснення російських офіційних персон дуже схожі на міркування паціентів дурдома...
Паціенти закладу, спілкуючись між собою, теж вважають шо вони здорові, а врачі - навпаки, дуже хворі.
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24.11.2021 14:58 Ответить
у коцопылых руки чешутся. пока им не дадут по рогам не успокоятся
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24.11.2021 15:24 Ответить
Маленькая войнушка была в 1854-6 годах когда российский флот был настолько беспомощен что его просто затопили в бухте Севастополя. А российские гладкостволки не доставали до окопов англо-французов которые били нарезными.
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24.11.2021 16:29 Ответить
это те инвестиции, которые Зеленский от Патрушева в Омане обещал ?
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25.11.2021 09:22 Ответить
 
 