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На оккупированной части Донецкой области распространяется бешенство: вакцин не хватает, - Офис омбудсмена

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

На оккупированной части Донецкой области распространяется бешенство: вакцин не хватает, - Офис омбудсмена

На временно оккупированных территориях Донецкой области распространяется бешенство, а оккупационная администрация там не осуществляет меры по надлежащему обеспечению больниц препаратами для вакцинации людей для профилактики бешенства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена.

"На временно оккупированной территории Донецкой области обострилась проблема распространения бешенства, опасного как для людей, так и животных. В местные больницы обращаются лица, ставшие жертвами нападения бездомных животных, для получения медицинской помощи, в частности экстренной прививки. В связи с массовостью случаев в больницах не хватает доз вакцин для экстренной профилактики заболевания бешенством. Оккупационной администрацией, действующей на временно оккупированной территории в Донецкой области, не осуществляются меры по своевременному и надлежащему обеспечению больниц препаратами для вакцинации людей для профилактики бешенства, что делает невозможным получение своевременной медицинской помощи пострадавшими лицами", - говорится в сообщении.

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По убеждению украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, такие действия оккупационной администрации, действующей на временно оккупированной территории в Донецкой области, нарушают нормы международного права, в частности Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года.

Поэтому Уполномоченный ВРУ по правам человека обратилась к Международному Комитету Красного Креста в Украине с просьбой рассмотреть возможность обеспечения жителей временно оккупированных территорий в Донецкой области вакцинами для экстренной профилактики заболевания бешенством.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+24
Так вони ще в 2014 показилися, так що новина застарілі. Та й в принципі пох на них.
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24.11.2021 12:44
+14
Та вдобавок і "скаженних" іхтамнєтов понаїзджало. Та нехай вони там всі переказяться.
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24.11.2021 12:46
+10
Пусть спутником колют . Он на базе ветеринарных препаратов сделан 😀😀
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24.11.2021 12:53
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Так вони ще в 2014 показилися, так що новина застарілі. Та й в принципі пох на них.
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24.11.2021 12:44 Ответить
Та вдобавок і "скаженних" іхтамнєтов понаїзджало. Та нехай вони там всі переказяться.
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24.11.2021 12:46 Ответить
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24.11.2021 13:29 Ответить
Сказ у них росповсюджується ще з 2014 року, а то і раніше......
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24.11.2021 12:45 Ответить
От то друг друга поперекусают, и к москалям....
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24.11.2021 14:32 Ответить
там куди зашла пі.дорососія завжди сказ вбивств амародерства та інші блага рососійського народу
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24.11.2021 12:50 Ответить
Пусть спутником колют . Он на базе ветеринарных препаратов сделан 😀😀
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24.11.2021 12:53 Ответить
спутник вообще без базы сделан...
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24.11.2021 14:33 Ответить
Нєту там спутніка. Не завозят.
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24.11.2021 15:20 Ответить
Тю , то їх нормальний стан
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24.11.2021 12:57 Ответить
Вони скаженими завжди були.
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24.11.2021 13:11 Ответить
Епідемія ящура в них з 2013 року
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24.11.2021 13:11 Ответить
Бандформування показились, шолі?
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24.11.2021 13:14 Ответить
З 2004го нарешті побачили.
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24.11.2021 13:15 Ответить
Кацапи працюють по всіх напрямках. Цей сказ незабаром буде у нас.
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24.11.2021 13:16 Ответить
Они и так были неадекватные.
С бешенством - вообще будет армагедон.
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24.11.2021 13:19 Ответить
Нормально . Деокупація .
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24.11.2021 13:22 Ответить
куда опаснее там "руССкое" бешенство (оно давно там уже распространилось)!
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24.11.2021 13:27 Ответить

Извините,я знаю про Офис Президента. А что это за диво офис омбудсмена в Укране?Где его реквизиты,адрес и кто ним руководит а так-же его номер расчетного счета.Да убивать таких уродов мало.
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24.11.2021 13:28 Ответить
А що таке "офіс президента"? За конституцією не може бути ніяких офісів - а лише адміністрація
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24.11.2021 14:16 Ответить
Вірне зауваження.Але ЗЕ то Конституцію України даже не читав а не те щоб нею руководитися.Та і 95-й квартал лиш виконує те що йому напишуть сценаристи адже думати то їм нічим.
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24.11.2021 14:22 Ответить
Значит плохие сценаристы. Могли бы Зе что нибудь про Конституцию "по приколу" придумать, ведь Зе дипломированный юрист!
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24.11.2021 16:23 Ответить
скоріше дипломований довбо_об
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25.11.2021 12:42 Ответить
Вони з 14-го року вже скаженіли
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24.11.2021 13:34 Ответить
летом 2021 года мою родственницу укусила крыса на даче
в райцентре ( Богодухов) вакцины не нашлось
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24.11.2021 13:38 Ответить
сподіваюсь, що все обійшлося. Бо в нас був схожий випадок але з білкою
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24.11.2021 14:15 Ответить
Собак кусають запорєбриковські окупанти? бідні собаки....
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24.11.2021 13:47 Ответить
Бешеные там дамбасяне, а обвиняют покусанных ими собак.
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24.11.2021 14:00 Ответить
может вакцину давать той домбасятине? есть такая?
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24.11.2021 14:12 Ответить
Скажу вам по секрету у на теж з вакцинами від цієї недуги все вкрай погано
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24.11.2021 14:14 Ответить
Это бомбасятина бедных собачек покусала.
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24.11.2021 14:15 Ответить
Они думали: бежит хотдог, свежая закуска !
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24.11.2021 15:52 Ответить
Тоже мне новость. Они там уже давно ******** крымлём покусанные. И это похуже бешенства, практически неизлечимо.
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24.11.2021 14:20 Ответить
Beshenstvo - skrepa ruskovo mira , u nih eta povsednevnoje sastajanije ...vot ninada bilo s maskovijei svjazivatsa ! Ukraine bistro zabor stroitj nado , s tokom .
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24.11.2021 14:40 Ответить
Антиваксеры, убеждайте ОРДЛОвцев отказаться от вакцин, а переболеть бешенством ради природного иммунитета.
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24.11.2021 15:06 Ответить
Ваксерман , успокойся. Вакцины от бешенства проверены.
А "вакцины" от "ковида" - ещё нет, то есть насильная повальная вакцинация это проверка на живых людях.
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24.11.2021 15:54 Ответить
Ага, то есть пропаганда отказа от вакцин и повышенная смертность на подконтрольной Украине территории Вас устраивает, а аналогичная пропаганда в ОРДЛО - нет? Суду все ясно.
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24.11.2021 16:00 Ответить
Хочу вас всех обрадовать..в Украине проблема с антирабическим иммугоглобулином, который вводят перед вакциной после укуса..а без него вакцину вводить нельзя...
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24.11.2021 16:39 Ответить
 
 