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Новости За рубежом
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ЕС призывает Россию отменить указ Путина о товарах из ОРДЛО: "Противоречит целям минских соглашений"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ЕС призывает Россию отменить указ Путина о товарах из ОРДЛО:

Европейский Союз призывает Россию отменить указ, которым товары с оккупированных территорий Донбасса приравниваются к российским.

Об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано, передает Цензор.НЕТ.

"Указ направлен на дальнейшее отделение от Украины временно неподконтрольных правительству районов Донецка и Луганска, что противоречит целям Минских договоренностей. Такие односторонние меры нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, в том числе в отношении таможенного контроля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у них есть потенциал для усиления напряженности и продолжения статус-кво, препятствуя будущему процессу реинтеграции.

"Мы призываем Россию отменить это решение и прекратить односторонние меры, которые только провоцируют дальнейшее обострение конфликта на востоке Украины. Европейский Союз продолжит соблюдать свою политику непризнания в этом отношении", - добавил Стано.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым приравнял товары с ОРДЛО к российским. Документ также содержит поручение российскому правительству упростить их допуск на рынок России и к госзакупкам.

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Автор: Наталя Джума
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Я призываю волков не задирать овец (что, начитались евангельской литературы?)!
Жизнь не сказка, чтоб были последствия нужны реальные ДЕЙСТВИЯ и УСИЛИЯ (а не призывы)!
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24.11.2021 13:24 Ответить
Га? Шо? Україна порушує мінські домовленості?
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24.11.2021 13:25 Ответить
Путин новый Фюрер!!!! Извращенец!!!!
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24.11.2021 13:26 Ответить
скоріше путєн відмінить указ росії
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24.11.2021 13:35 Ответить
Не вижу в заявлении Стано выражения "глубокой обеспокоенности". Только призыв. Так что нещитово.
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24.11.2021 14:34 Ответить
У всіх свої "цілі" в Мінських домовленностях
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24.11.2021 15:27 Ответить
Товари з московії возять в діру. Бо там вже давно нічого не можуть робите варте уваги,все обладнання попиляли на метал і вивезли на болота. В дірі міняють наклейки і везуть в московію. Хай возять!
Бо те що й роблять в дірі в сараях, навіть московити, невибагливі до якості лайна, не будуть споживати і використовувати.
Свого часу крисчани жалілись, що московитські продукти, які почали завозити в кримську колонію з московії, лайном тхнуть і смак такий же.
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24.11.2021 16:30 Ответить
Сделайте проще,примите указ,где все российские товары буду рассматриваться в Европе как сделанные в ордло, и сразу все станет на места,и ненадо никаких озабоченностей.
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24.11.2021 16:45 Ответить
Не припоминаю озабоченностей, когда )(уйло начинал паспорта с курицей выдавать , когда голосовать даунбосякам разрешил - у Европы ,схоже, лимит даже обеспокоенностей.Таким отношением и получили неогитлергу плешивого...
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24.11.2021 19:52 Ответить
 
 