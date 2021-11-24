ЕС призывает Россию отменить указ Путина о товарах из ОРДЛО: "Противоречит целям минских соглашений"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Европейский Союз призывает Россию отменить указ, которым товары с оккупированных территорий Донбасса приравниваются к российским.
Об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано, передает Цензор.НЕТ.
"Указ направлен на дальнейшее отделение от Украины временно неподконтрольных правительству районов Донецка и Луганска, что противоречит целям Минских договоренностей. Такие односторонние меры нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, в том числе в отношении таможенного контроля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у них есть потенциал для усиления напряженности и продолжения статус-кво, препятствуя будущему процессу реинтеграции.
"Мы призываем Россию отменить это решение и прекратить односторонние меры, которые только провоцируют дальнейшее обострение конфликта на востоке Украины. Европейский Союз продолжит соблюдать свою политику непризнания в этом отношении", - добавил Стано.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым приравнял товары с ОРДЛО к российским. Документ также содержит поручение российскому правительству упростить их допуск на рынок России и к госзакупкам.
Пожалуйста, подождите...
Жизнь не сказка, чтоб были последствия нужны реальные ДЕЙСТВИЯ и УСИЛИЯ (а не призывы)!
Бо те що й роблять в дірі в сараях, навіть московити, невибагливі до якості лайна, не будуть споживати і використовувати.
Свого часу крисчани жалілись, що московитські продукти, які почали завозити в кримську колонію з московії, лайном тхнуть і смак такий же.