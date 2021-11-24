РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4895 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
5 228 98
рейтинг (1617) Центр Разумкова (204)

Рейтинг партий: "СН" - 22,7%, "ЕС" - 18,8%, ОПЗЖ - 12,7%, "Батькивщина" - 8,8%, партия Разумкова - 7%, "Сила и Честь" - 5 ,7%, – опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рейтинг партий:

Шесть политических партий преодолели бы проходной пятипроцентный барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Центром Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила бы Политическая партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 15% всех опрошенных или 23% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать). За партию "Европейская Солидарность" готовы отдать свой голос соответственно 12% и 19% опрошенных, за партию ОПЗЖ - соответственно 9% и 13%, ПО "Батькивщина" - соответственно 7% и 9%, за "Партию Дмитрия Разумкова - соответственно 5% и 7%, партию "Сила и Честь" - соответственно 4% и 6%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - соответственно 3% и 4%, партию "Наши" - соответственно 3% и 4%, ВО "Свобода" - соответственно 2% и 3,5%, Радикальную партию Олега Ляшко - соответственно 2,5% и 3%, "Партию Сергея Притулы" - соответственно 2% и 2%, партию "Гражданская позиция" - соответственно 1% и 1,5%, партию "УДАР Виталия Кличко" - соответственно 1% и 1%, "Партию Шария" - соответственно 1% и 1%, за каждую из других политических сил - менее 1% избирателей", – говорится в исследовании.

Также читайте: Рейтинг партий: "СН" - 17,3%, "ЕС" - 14%, "Батькивщина" - 12,2%, ОПЗЖ - 11%, партия Разумкова - 6,8%, "Сила и честь" - 5,8 %, Украинская стратегия Гройсмана - 5,2%, - опрос "Рейтинга"

"По сравнению с октябрем 2021 года на статистически значимом уровне возросла электоральная поддержка партии "Европейская Солидарность" (с 10% до 12% среди всех опрошенных) и ВО "Свобода" (с 1% до 2%). Уровень электоральной поддержки других политических партий не изменился на статистически значимом уровне", - добавили исследователи.

Рейтинг партий: СН - 22,7%, ЕС - 18,8%, ОПЗЖ - 12,7%, Батькивщина - 8,8%, партия Разумкова - 7%, Сила и Честь - 5 ,7%, – опрос Центра Разумкова 01
Рейтинг партий: СН - 22,7%, ЕС - 18,8%, ОПЗЖ - 12,7%, Батькивщина - 8,8%, партия Разумкова - 7%, Сила и Честь - 5 ,7%, – опрос Центра Разумкова 02
Рейтинг партий: СН - 22,7%, ЕС - 18,8%, ОПЗЖ - 12,7%, Батькивщина - 8,8%, партия Разумкова - 7%, Сила и Честь - 5 ,7%, – опрос Центра Разумкова 03
Рейтинг партий: СН - 22,7%, ЕС - 18,8%, ОПЗЖ - 12,7%, Батькивщина - 8,8%, партия Разумкова - 7%, Сила и Честь - 5 ,7%, – опрос Центра Разумкова 04
Рейтинг партий: СН - 22,7%, ЕС - 18,8%, ОПЗЖ - 12,7%, Батькивщина - 8,8%, партия Разумкова - 7%, Сила и Честь - 5 ,7%, – опрос Центра Разумкова 05
Рейтинг партий: СН - 22,7%, ЕС - 18,8%, ОПЗЖ - 12,7%, Батькивщина - 8,8%, партия Разумкова - 7%, Сила и Честь - 5 ,7%, – опрос Центра Разумкова 06

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 11 по 17 ноября 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+33
то що, слуги ще недосрали українцям в труси?
показать весь комментарий
24.11.2021 13:19
+20
И вот какой дегенерат после всего сейчас может поддерживать СН...

Все-таки наличие 60% наседения аграриев и совков (читай кугутов), получающих инфу только из телека, будет балластом еще очень долго.
показать весь комментарий
24.11.2021 13:21
+17
показать весь комментарий
24.11.2021 13:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
то що, слуги ще недосрали українцям в труси?
показать весь комментарий
24.11.2021 13:19 Ответить
До рейтингу слюгь потрібно додати голоси Разумкова, а до рейтингу ЄС додати Єврейську стратегію Гройсмана. То все тактичні непорозуміння.
показать весь комментарий
24.11.2021 13:28 Ответить
Ну от до Гройсмана ставлюся, нібито нормально. Але, коли він бовкаєцця, як лайно в ополонці, між 25тьма процентних адекватних українців та дімой-пірамідкой, до мене приходить когнітивний діссонанс...
показать весь комментарий
24.11.2021 13:56 Ответить
краще мати справу з віруючим євреєм, ніж з євреєм-атеїстом Вовочкою з змішаної родини, яка не дотримується вчення Тори.

Змішані шлюби - коли євреї одружуються з не-євреями - часом називають загрозою для виживання єврейської нації. То що ж сталося, коли журналісти повідомили, що син ізраїльського прем'єр-міністра зустрічається з норвежкою без єврейського коріння?

Минулого тижня норвезька щоденна газета Dagen повідомила, що норвежка Сандра Лейкангер і син прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу Яір - пара. На це, згідно з повідомленнями в ізраїльській пресі, негайно відреагував представник служби пана Нетаньягу, який заявив, що вони просто одногрупники. Але шкода вже була заподіяна.

Лейкангер - не єврейка, і саме це викликало обурення в Ізраїлі, єврейській країні, яка з часів заснування бореться за те, щоб увесь світ визнавав її єврейський характер. Хоча в цілому юдаїзм - не прозелітська релігія, а тому панна Лейкангер, як і будь-хто з не-євреїв, має можливість навернутися до юдаїзму за власним бажанням.

Змішані шлюби й асиміляція - невід'ємні страхи євреїв, які вбачають у цих явищах загрозу для виживання невеликої єврейської нації. Згідно з законами юдаїзму, релігія передається по лінії матері, отже, якщо чоловік-єврей одружиться з жінкою іншого віросповідання, їхні діти не вважатимуться євреями.

Ймовірність того, що діти змішаної пари збережуть єврейські традиції і передадуть їх наступним поколінням, значно зменшується. Сьогодні, коли понад 50 відсотків євреїв з діаспори вступають у змішані шлюби, багато хто занепокоєний, що нація, яка пережила переслідування, погроми й голокост, врешті-решт помре через власну недбалість.

Ця тривога висловлена у відкритому листі до Яіра Нетаньягу від ізраїльської організації Lehava, опублікованому на її сторінці у Facebook; юнака застерігають, що його діди "перевертаються у могилі... Їм і не снилося, що їхні нащадки вже не будуть євреями".

Проблема змішаних шлюбів актуальна переважно для євреїв з діаспори - тобто тих, хто живе за межами Ізраїлю. В межах цієї країни євреї (75% населення) та араби (21%) рідко коли одружуються одне з одним; проте з напливом іноземних працівників та глобалізацією, останніми роками міжнародні шлюби є й тут.

"Борони Боже, якщо це правда, то горе мені! - лементує Аріех Дері, лідер ультраортодоксальної партії ШАС з приводу новини про подругу прем'єрського сина. - Я не люблю обговорювати приватні питання, але якщо це правда, борони Боже, то це вже не приватне питання - це честь єврейського народу".
показать весь комментарий
24.11.2021 14:26 Ответить
"Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 11 по 17 листопада 2021"
Це трохи застаре.
показать весь комментарий
24.11.2021 13:34 Ответить
Всё уже украдено до нас!
показать весь комментарий
24.11.2021 13:42 Ответить
як бачите - не досрали. А може і досрали, але ж критичне мислення українців на нулі - то вони не мають ані сил, ані пориву до критичного мислення(
показать весь комментарий
25.11.2021 11:17 Ответить
частина має
показать весь комментарий
25.11.2021 12:49 Ответить
любий рейтiнг за вашi грошi...центр ...да любий
показать весь комментарий
24.11.2021 13:21 Ответить
Центр разумкова нарисовал партии разумкова 7%.
А чего не 70%?
показать весь комментарий
24.11.2021 13:29 Ответить
Это как поставить себе лайк.
показать весь комментарий
24.11.2021 13:41 Ответить
це палєво вже
показать весь комментарий
24.11.2021 14:10 Ответить
бо це тільки початок))) Скоро буде всі 100%, а інші підуть в тінь) Бо Разумков так баче)))
показать весь комментарий
25.11.2021 11:17 Ответить
Щось бабця Юля низько впала. Мовчить про заборону продажі землі, не критикує Рижого. Що там з партійними фінансами?
показать весь комментарий
24.11.2021 13:30 Ответить
Олигархи платят исправно за правильные голосования. На луи-виттона хватает престарелой лапшичнице.
показать весь комментарий
24.11.2021 16:43 Ответить
Вам аби ображати, ніякої поваги ні до жінки, ні до віку. Про ейджизм не чули?
показать весь комментарий
24.11.2021 19:48 Ответить
Ой припиніть! І критикує постійно і відкрито виступає проти продажу землі. Тож не фантазуйте.
показать весь комментарий
24.11.2021 19:47 Ответить
Тимошенко зараз працює на збереження енергетики України, щоб ми з вами взимку буржуйки не діставали.. .а вам все смішно(((
показать весь комментарий
25.11.2021 11:18 Ответить
Згідно останніх опитувань рейтинг підіймається тільки у Батьківщини. Люди ж не сліпі і бачать хто працює на благо українців, а хто на зелені офшори.
показать весь комментарий
24.11.2021 16:50 Ответить
Самому не смешно, от того, что ты написал???? жулька тимошенница и честь с порядочностью- это полные антонимы. Нихрена эта воровата косатая не делала для страны без задней мысли, и не будет делать, если ей не будет бабла и власти от этого отламываться. жульку- в утиль!
показать весь комментарий
24.11.2021 17:25 Ответить
Знову пусті звинувачення. Гарно Вам агітаційна програма мізки промила. Краще дивіться на її справи та робіть висновки самостійно.
показать весь комментарий
24.11.2021 19:50 Ответить
Это ты со своей косатой чумой под ее пропагандой, иди на фиг, люби свою вону сам, а людям эту бабломойскую холеру не навязывай.
показать весь комментарий
24.11.2021 20:03 Ответить
а те як вам гарно навязали Зелю? А як зараз навязують Разумкова - подобається???))) От ви смішні... ніхто не навязує. Практикуйте мислення, кажуть допомогає.
показать весь комментарий
25.11.2021 11:21 Ответить
в своєму оці не видно нічого, тільки в чужому. А що ви зробили для України? Віддали голос за Зе в 19 році? Дякуємо... просимо на вибори не ходити більше.
показать весь комментарий
25.11.2021 11:20 Ответить
Слышишь, деятель, любитель воной- я за зелю никогда не то что не голосовал, я не переношу эту тупую продажную наркоманскую рожу с 2010 года, когда моя сестра столкнулась с ним на Лиге смеха, поэтому, не приписывай мне того, чего никогда не было и тем более чего ты сам про меня не знаешь!
показать весь комментарий
25.11.2021 14:14 Ответить
И вот какой дегенерат после всего сейчас может поддерживать СН...

Все-таки наличие 60% наседения аграриев и совков (читай кугутов), получающих инфу только из телека, будет балластом еще очень долго.
показать весь комментарий
24.11.2021 13:21 Ответить
согласно закону Парето их 80%
показать весь комментарий
24.11.2021 13:24 Ответить
За 10 місяців рейтинг Єс виріс на 0, 6%, а у проклятих Слюг лише на 0,5 %
показать весь комментарий
24.11.2021 13:34 Ответить
А какой дегенерат мог проголосовать за торчка-клоуна?
показать весь комментарий
24.11.2021 13:27 Ответить
Ну уже ж 2,5 года прошло.
ЗЕ и СН уже такого науевертили, что даже самые наивные должны были бы прозреть.
показать весь комментарий
24.11.2021 13:29 Ответить
Наивные да, но голосовали дегенераты....
показать весь комментарий
24.11.2021 13:30 Ответить
в Украине все возможною И 73% голосов за мерзость. и 7% за партию (Разумкова), которой еще нет
показать весь комментарий
24.11.2021 14:59 Ответить
показать весь комментарий
24.11.2021 13:24 Ответить
Винюховач бл..👺
показать весь комментарий
24.11.2021 14:21 Ответить
"Один из самых печальных уроков истории заключается в следующем: Если нас обманывали достаточно долго, мы склонны отвергать любые доказательства того, что нас обманывали. Мы больше не заинтересованы в том, чтобы узнать правду. Обольщение захватило нас. Нам просто слишком больно признать, даже самим себе, что нас обманули. Однажды отдав шарлатану власть над собой, вы почти никогда не получите ее обратно".
показать весь комментарий
24.11.2021 13:24 Ответить
кто?
показать весь комментарий
24.11.2021 13:25 Ответить
Карл Саган.
показать весь комментарий
24.11.2021 13:41 Ответить
Удивительно! Космология и это. Талантливый человек талантлив во всем!
показать весь комментарий
24.11.2021 14:00 Ответить
Із п'ятірки провідних соц.контор "Рейтинг" і "Разумков" по об'єктивності займають останні місця. Так що до цих рейтингів від них слід ставитися з найбільшою пересторогою. В кращому випадку показують тенденції змін рейтингів, і те - навіть в тенденціях брешуть. Як хто їм заплатить...
показать весь комментарий
24.11.2021 13:26 Ответить
ЗЕбілізм, це назавжди.
показать весь комментарий
24.11.2021 13:27 Ответить
котел для прокаженных и убогих....
показать весь комментарий
24.11.2021 13:58 Ответить
За партию ФСБ-ГРУ параши имени Дерьмака-Демченко 22%? В Украине столько предателей?
показать весь комментарий
24.11.2021 13:28 Ответить
Все хотят быть гетманами, никто не хочет просто саблей махать
показать весь комментарий
24.11.2021 13:29 Ответить
А що це у Шаріка всього 1 відсоток? То раніше людей лякали що оце одоробло небрите набирає майже 5 відсотків і вже чуть до Ради не проходить ))
показать весь комментарий
24.11.2021 13:29 Ответить
Это всё ерунда.
Всё самое интересное будет во втором туре.
показать весь комментарий
24.11.2021 13:29 Ответить
В стране дефицит на здравый смысл .! Легче рассказать глухому, и показать слепому, чем стараться, что то объяснить идиотам. Может дойдет, когда количество зрелищ перекроет количество хлеба, или его отсутствие.
показать весь комментарий
24.11.2021 13:36 Ответить
Не давайте советов тому, кто идёт своим путём - если он прав, то вы окажетесь дураком, а если ошибся - будет виноват кто-угодно, кроме него самого... ( здається Ціцерон)

Стоїть п"яний чоловік посеред вулиці і горлає:
- Зеленський і Порошенко - піда..си!!!Зеленський і Порошенко - піда..си!!!Зеленський і Порошенко - піда..си!!!
Його питають:
- А Ви за кого голосували?
- За Зеленського...
- Так чого ж він "піда..с"?
- Бо мене обманув... Наобіцяв "молочні ріки, кисельні береги...", а ні хрена не виконав!...
- Ну, а Порошенко чого "піда..с"?
- Бо погано мені пояснював, що Зеленський - "піда..с"!!!...
показать весь комментарий
24.11.2021 14:05 Ответить
Що ще має зробити Зелена шелупонь з її лідером-наркоманом,щоб їх рейтинг впав до -100?Що в нас за народ?
показать весь комментарий
24.11.2021 13:36 Ответить
Потрібно вимкнути кнопку на Г+Г
показать весь комментарий
24.11.2021 13:38 Ответить
показать весь комментарий
24.11.2021 15:19 Ответить
Скоро Разумков і слуги поміняються місцями.
показать весь комментарий
24.11.2021 13:37 Ответить
Уся надія наразі на Батьківщину зараз тільки ця партія має реальний план для виходу країни з кризи.
показать весь комментарий
24.11.2021 16:47 Ответить
Якщо вірити цим даним і вони матимуть таку тенденцію на наступних виборів в Раду, то в майбутньому можемо мати "коаліціаду" і хтозна що депутати "намудрять". Знову прийдеться "тягнути бегемота з болота" замість змін на краще.
показать весь комментарий
24.11.2021 13:40 Ответить
Грядущая коалициада просто неизбежна. Монобольшинство после выборов это из ряда вон выходящий прецидент в украинской истории, который вряд ли когда либо повторится в ближайшие десятилетия.
показать весь комментарий
24.11.2021 13:46 Ответить
У Верховній Раді є достойні партія яка боряться і проти зеленого болота і намагається врятувати державу від енергетичної кризи. Юля точно не дасть зелені спуску
показать весь комментарий
24.11.2021 16:46 Ответить
Якщо вірити цій соціології то нічого доброго не буде. Володя Гундос і його молода неофшорна і "патріотична" команда так зашкварилась, що хуже і бути не може, а в них такі високі відсотки. З ними поруч "нова партія Разумкова", а фактично партія першого номера Зеленського і "сила і честь" такого ж "патріота", за якого агітує гордон, як і за "зелених" колись. Виходить що амеб більше в країні чим людей?
показать весь комментарий
24.11.2021 13:44 Ответить
Вагнергейт пожалуй ещё до конца своё не отработал и стоит подождать декабрьские опросы. Но много он у Зе-власти всё равно не отберёт. Большинство считает, что президент, как высшее руководящее лицо силовых ведомств, имеет все полномочия для того, что бы, как санкционировать спецоперации, так и по своему решению их отменять.
показать весь комментарий
24.11.2021 13:51 Ответить
22% за слуг , то геть упороті . . Я з такими стикався неодноразово . То хворі , розумово обмежені , люди , яких не цікавить нічого ,ні політика , ні економіка , ні культура , історія і т.д . Які вірять лише телеящику . От скажуть там , що небо зелене , а Земля квадратна , значить вони в це повірять , і переконати їх в іншому - марна справа ..
Вони геть нічого не хочуть чути , ні про вагнерівців , ні про татарова , ні про офшори Зе . Вони будуть дерти руку за за Вову ( з їх слів ) - просто патамушо он маладой , а єщо красівий ,, а всьо астальноє їм пох .
показать весь комментарий
24.11.2021 14:07 Ответить
Что-то у ЕС большой рейтинг ((
показать весь комментарий
24.11.2021 13:48 Ответить
ЭТО ОТКРЫТАЯ БРЕХНЯ !
показать весь комментарий
24.11.2021 13:49 Ответить
У Юлі рейтинг останнім часом значно зріс. Це ні для кого не секрет. Можливо, саме її партія і буде в лідерах на наступних виборах.
показать весь комментарий
24.11.2021 16:36 Ответить
показать весь комментарий
24.11.2021 16:45 Ответить
Ваня,это ты?! Мы соскучились...
показать весь комментарий
24.11.2021 20:34 Ответить
Заздрю країнам з двопартійною системою, у нас це лайно ніколи не закінчиться поки люди будуть голосувати за партії одноденки.
показать весь комментарий
24.11.2021 13:51 Ответить
Наявність партій одноденок в країні , це ознака низького рівня політичної свідомості суспільства . І високого рівня безвідповідальності . На жаль . .
показать весь комментарий
24.11.2021 14:16 Ответить
Все перечисленные партии партиями не являются - это бизнес-кланы, которые прекрасно ладят между собой (когда гои не видят).
показать весь комментарий
24.11.2021 13:57 Ответить
Вава здохло, хвіст обліз! Хто заговорить, той з'їсть!
показать весь комментарий
24.11.2021 14:11 Ответить
Надеюсь ЗЕфилитики после смерти будут гореть в аду
показать весь комментарий
24.11.2021 14:20 Ответить
партия разумкова. партия притулы. ппц
показать весь комментарий
24.11.2021 14:22 Ответить
Сынку своему не забыл нарисовать проходной процент.
показать весь комментарий
24.11.2021 14:59 Ответить
Меня удивляет Сила и честь. Неужели кто то верит этому службисту времен Кучмы?
показать весь комментарий
24.11.2021 15:02 Ответить
Що ще повинен зробити ЗЕ, щоб люди зрозуміли, хто він? Сумно - стадо
показать весь комментарий
24.11.2021 15:10 Ответить
А что, есть такая партия разумкова ????! Лохотрон продолжается, через месячишко разумков будет уже в лидерах !!!!!
показать весь комментарий
24.11.2021 15:18 Ответить
ДА...! У меня Нет слов для возмущения!! Какие эти хохлы дебилы!! Их эти офшорные жиды-ворюги гнобят, унижают , сажают , не выплачивают зарплаты и компенсации, обворовывают на продаже земли, продуктов, газа,а они всё бьют поклоны этому офшорному ворюге зеленскому и его банде из слуг народа!! Вот уж воистину очень сильна сила пропоганды и вранья по ТВ!
показать весь комментарий
24.11.2021 15:22 Ответить
щось разумков мало собі дав=7% щось нюхнув мало
показать весь комментарий
24.11.2021 15:28 Ответить
Згідно з дослідженнями Центру Разумкова перемагає з великим відривом неіснуюча партія Разумкова.
показать весь комментарий
24.11.2021 15:45 Ответить
цікаво хто в партії разумкова , крім разумкова...
показать весь комментарий
24.11.2021 15:59 Ответить
4 єврея і одін амян (фінанси татаріна)
показать весь комментарий
24.11.2021 16:01 Ответить
Якась дивна ситуація, ще нещодавно проводили опитування і рейтинг Батьківщини був значно вищим, навіть чимало статей було написано з цього приводу. Говорилось, що їх рейтинг зрівнявся з рейтингом провладної партії.
показать весь комментарий
24.11.2021 16:31 Ответить
нічого дивного. Все залежить від кола опитуваних. Це опитування проводили,мабуть, у дружини Зеленського його рідних, близьких. Мене ніхто не питав, я б відповіла, що тільки за Тимошенко
показать весь комментарий
24.11.2021 19:32 Ответить
До уровня Игоря Смешко наш народ еще не дорос,подавай ему балаболов и комиков.
показать весь комментарий
24.11.2021 16:33 Ответить
Смєшко як і Тимошенко дуже розумні для того, щоб народ міг розуміти їх політику та погляди. Там де грають ху*** на фортепіано і смішнол і тупо - як любе більшість.
показать весь комментарий
25.11.2021 11:13 Ответить
а кто поверит, что после жесткого принуждения к вакцинации народ будет голосовать за слуг? Все уже разглядели их сущность и не отдадут голос за Зеленых паразитов
показать весь комментарий
24.11.2021 19:27 Ответить
як бачите - знаходяться ще люди, у яких на голові каструля((( і що з ними робити - не відомо. А от довести більшість до виживання - це вони легко можуть.
показать весь комментарий
25.11.2021 11:12 Ответить
Согласно исследованиям Центра Разумкова, Партия Разумкова набрала б 7%, а это на секундочку на 2% больше чем на прошлой неделе
показать весь комментарий
24.11.2021 22:09 Ответить
якщо ти сам малюєш рейтинг, то можеш хо щодня собі домальовувати по 2-3 відсотки... так скоро і до 100% дійде, а люди побачать, повірять в цю маніпулояцію і підуть віддавати свій голос
показать весь комментарий
25.11.2021 11:08 Ответить
Та могли бы своим и больше нарисовать. Видимо, фото с мечами прямо зашло)) Команда ух: продажный журналист Ахметова, коррумпированный мент, кукла Порошенко, теледоктор и Шустер)))
показать весь комментарий
25.11.2021 14:31 Ответить
А на ситуацію з хворими коронвірусом в киеве, львові, .... українським ЗМІ наплювати.
Чим кумоньок вважати трудитися,
Чи не краще ль на себе, кума, обернутися?
показать весь комментарий
25.11.2021 21:50 Ответить
разумков брехливый гавнитофон зеленского
показать весь комментарий
25.11.2021 09:08 Ответить
і як вже люди почали за нього голоси віддавати? ЦЕ мабуть по-приколу, як і в його хазяїна.
показать весь комментарий
25.11.2021 11:05 Ответить
Як можна ставити партію Батькіщина і партію Разумкова майже разом? Партія Разумкова щойно створена і ще нічогісенько не зробила, а Батьківщина наразі займається вирішенням електричного колапсу... то вони на одній межі?
показать весь комментарий
25.11.2021 11:05 Ответить
Почему в рейтинге участвует несуществующая партия? Ах да, чтобы скрыть реальный рост рейтинга "Батькивщины", от которой уходят бывшие сторонники обделавшихся "слуг народа".
показать весь комментарий
25.11.2021 14:29 Ответить
Что делать если я не хочу переходить на годовой тариф ,а хочу остаться на месячном ?зе власть совсем не думает о жилание своего народа , так не кто платить совсем не будет,еще и по таким тарифам.Какая власть такие и рейтинги.воот
показать весь комментарий
25.11.2021 21:49 Ответить
Короче если так и пойдёт с зе властью, то весело, весело встретим новый год!
показать весь комментарий
25.11.2021 21:50 Ответить
 
 