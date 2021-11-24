Рейтинг партий: "СН" - 22,7%, "ЕС" - 18,8%, ОПЗЖ - 12,7%, "Батькивщина" - 8,8%, партия Разумкова - 7%, "Сила и Честь" - 5 ,7%, – опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Шесть политических партий преодолели бы проходной пятипроцентный барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Центром Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила бы Политическая партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 15% всех опрошенных или 23% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать). За партию "Европейская Солидарность" готовы отдать свой голос соответственно 12% и 19% опрошенных, за партию ОПЗЖ - соответственно 9% и 13%, ПО "Батькивщина" - соответственно 7% и 9%, за "Партию Дмитрия Разумкова - соответственно 5% и 7%, партию "Сила и Честь" - соответственно 4% и 6%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - соответственно 3% и 4%, партию "Наши" - соответственно 3% и 4%, ВО "Свобода" - соответственно 2% и 3,5%, Радикальную партию Олега Ляшко - соответственно 2,5% и 3%, "Партию Сергея Притулы" - соответственно 2% и 2%, партию "Гражданская позиция" - соответственно 1% и 1,5%, партию "УДАР Виталия Кличко" - соответственно 1% и 1%, "Партию Шария" - соответственно 1% и 1%, за каждую из других политических сил - менее 1% избирателей", – говорится в исследовании.

Также читайте: Рейтинг партий: "СН" - 17,3%, "ЕС" - 14%, "Батькивщина" - 12,2%, ОПЗЖ - 11%, партия Разумкова - 6,8%, "Сила и честь" - 5,8 %, Украинская стратегия Гройсмана - 5,2%, - опрос "Рейтинга"

"По сравнению с октябрем 2021 года на статистически значимом уровне возросла электоральная поддержка партии "Европейская Солидарность" (с 10% до 12% среди всех опрошенных) и ВО "Свобода" (с 1% до 2%). Уровень электоральной поддержки других политических партий не изменился на статистически значимом уровне", - добавили исследователи.













Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 11 по 17 ноября 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.