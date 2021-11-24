Рейтинг партий: "СН" - 22,7%, "ЕС" - 18,8%, ОПЗЖ - 12,7%, "Батькивщина" - 8,8%, партия Разумкова - 7%, "Сила и Честь" - 5 ,7%, – опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА
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Шесть политических партий преодолели бы проходной пятипроцентный барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время.
Об этом свидетельствует опрос, проведенный Центром Разумкова, передает Цензор.НЕТ.
"Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила бы Политическая партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 15% всех опрошенных или 23% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать). За партию "Европейская Солидарность" готовы отдать свой голос соответственно 12% и 19% опрошенных, за партию ОПЗЖ - соответственно 9% и 13%, ПО "Батькивщина" - соответственно 7% и 9%, за "Партию Дмитрия Разумкова - соответственно 5% и 7%, партию "Сила и Честь" - соответственно 4% и 6%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - соответственно 3% и 4%, партию "Наши" - соответственно 3% и 4%, ВО "Свобода" - соответственно 2% и 3,5%, Радикальную партию Олега Ляшко - соответственно 2,5% и 3%, "Партию Сергея Притулы" - соответственно 2% и 2%, партию "Гражданская позиция" - соответственно 1% и 1,5%, партию "УДАР Виталия Кличко" - соответственно 1% и 1%, "Партию Шария" - соответственно 1% и 1%, за каждую из других политических сил - менее 1% избирателей", – говорится в исследовании.
"По сравнению с октябрем 2021 года на статистически значимом уровне возросла электоральная поддержка партии "Европейская Солидарность" (с 10% до 12% среди всех опрошенных) и ВО "Свобода" (с 1% до 2%). Уровень электоральной поддержки других политических партий не изменился на статистически значимом уровне", - добавили исследователи.
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 11 по 17 ноября 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
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Змішані шлюби - коли євреї одружуються з не-євреями - часом називають загрозою для виживання єврейської нації. То що ж сталося, коли журналісти повідомили, що син ізраїльського прем'єр-міністра зустрічається з норвежкою без єврейського коріння?
Минулого тижня норвезька щоденна газета Dagen повідомила, що норвежка Сандра Лейкангер і син прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу Яір - пара. На це, згідно з повідомленнями в ізраїльській пресі, негайно відреагував представник служби пана Нетаньягу, який заявив, що вони просто одногрупники. Але шкода вже була заподіяна.
Лейкангер - не єврейка, і саме це викликало обурення в Ізраїлі, єврейській країні, яка з часів заснування бореться за те, щоб увесь світ визнавав її єврейський характер. Хоча в цілому юдаїзм - не прозелітська релігія, а тому панна Лейкангер, як і будь-хто з не-євреїв, має можливість навернутися до юдаїзму за власним бажанням.
Змішані шлюби й асиміляція - невід'ємні страхи євреїв, які вбачають у цих явищах загрозу для виживання невеликої єврейської нації. Згідно з законами юдаїзму, релігія передається по лінії матері, отже, якщо чоловік-єврей одружиться з жінкою іншого віросповідання, їхні діти не вважатимуться євреями.
Ймовірність того, що діти змішаної пари збережуть єврейські традиції і передадуть їх наступним поколінням, значно зменшується. Сьогодні, коли понад 50 відсотків євреїв з діаспори вступають у змішані шлюби, багато хто занепокоєний, що нація, яка пережила переслідування, погроми й голокост, врешті-решт помре через власну недбалість.
Ця тривога висловлена у відкритому листі до Яіра Нетаньягу від ізраїльської організації Lehava, опублікованому на її сторінці у Facebook; юнака застерігають, що його діди "перевертаються у могилі... Їм і не снилося, що їхні нащадки вже не будуть євреями".
Проблема змішаних шлюбів актуальна переважно для євреїв з діаспори - тобто тих, хто живе за межами Ізраїлю. В межах цієї країни євреї (75% населення) та араби (21%) рідко коли одружуються одне з одним; проте з напливом іноземних працівників та глобалізацією, останніми роками міжнародні шлюби є й тут.
"Борони Боже, якщо це правда, то горе мені! - лементує Аріех Дері, лідер ультраортодоксальної партії ШАС з приводу новини про подругу прем'єрського сина. - Я не люблю обговорювати приватні питання, але якщо це правда, борони Боже, то це вже не приватне питання - це честь єврейського народу".
Це трохи застаре.
А чего не 70%?
Все-таки наличие 60% наседения аграриев и совков (читай кугутов), получающих инфу только из телека, будет балластом еще очень долго.
ЗЕ и СН уже такого науевертили, что даже самые наивные должны были бы прозреть.
Всё самое интересное будет во втором туре.
Стоїть п"яний чоловік посеред вулиці і горлає:
- Зеленський і Порошенко - піда..си!!!Зеленський і Порошенко - піда..си!!!Зеленський і Порошенко - піда..си!!!
Його питають:
- А Ви за кого голосували?
- За Зеленського...
- Так чого ж він "піда..с"?
- Бо мене обманув... Наобіцяв "молочні ріки, кисельні береги...", а ні хрена не виконав!...
- Ну, а Порошенко чого "піда..с"?
- Бо погано мені пояснював, що Зеленський - "піда..с"!!!...
Вони геть нічого не хочуть чути , ні про вагнерівців , ні про татарова , ні про офшори Зе . Вони будуть дерти руку за за Вову ( з їх слів ) - просто патамушо он маладой , а єщо красівий ,, а всьо астальноє їм пох .
Чим кумоньок вважати трудитися,
Чи не краще ль на себе, кума, обернутися?