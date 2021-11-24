"Производство закрыть и отправить нахер": Судья Печерского райсуда Белоцерковец вынес странное постановление за нарушение карантина
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Судья Печерского районного суда Киева Олег Белоцерковец закрыл карантинное дело против администратора столичного учреждения и "отправил нахер" последнего.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Единого государственного реестра судебных решений.
Так, 3 февраля в 00 час. 40 мин. в Киеве на улице Парковая Дорога, 2 администратор нарушил требования карантинного постановления Кабинета Министров Украины № 1236 от 9 декабря 2020 года, не приняв мер по своевременному закрытию заведения.
Нарушитель в суд не явился.
"Анализируя доказательства по делу с точки зрения их допустимости, объективности и достаточности, при отсутствии каких-либо существенных противоречий считаю вину ЛИЦО_1 в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.44-3 КУоАП, доказанной полностью", - говорится в материале.
Наказать нарушителя карантина не удалось, поскольку истек трехмесячный срок со дня фиксации админправонарушения.
Поэтому производство пришлось закрыть.
"Производство по делу о привлечении ЛИЦО_1 к административной ответственности по ст. 44-3 КУоАП закрыть по истечении сроков привлечения к административной ответственности и отправить нахер", - отметил судья.
Пожалуйста, подождите...
А якщо суддя флешку не передавав і сам цей бред підписав, то може сказати, що "помічник виготовив електронний примірник рішення, а я не перевірив і відправив у реєстр". Тоді судді теж дисциплінарка. А помічника / секретаря звільнять з роботи.
Рішення з реєстру вже зняли, до речі. Типу суд відкликав як таке "що не відповідає паперовому оригіналу".
Направление движения - слитно.
А указание на конкретный орган - раздельно.
Ибо направление выбрано правильно.
По-моему пора. Здесь процентов 60 - не дискуссия, а разжигание междоусобиц. И Ваш форум даёт для этого площадку . . .
Цензор должен практиковать цензуру !!!
Судья не захотел пачкаться...
Судья получил часть несосоявшегося штрафа...
А вообще если раньше судьи брали за то чтобы смягчить решение, то сейчас они берут за то чтобы принять решение...а лазеек, чтобы решение не принять уйма