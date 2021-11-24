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Новости Общество
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Киев (24552) суд (24703) судья (2576)

"Производство закрыть и отправить нахер": Судья Печерского райсуда Белоцерковец вынес странное постановление за нарушение карантина

Новости Цензор.НЕТ Общество

Судья Печерского районного суда Киева Олег Белоцерковец закрыл карантинное дело против администратора столичного учреждения и "отправил нахер" последнего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Единого государственного реестра судебных решений.

Так, 3 февраля в 00 час. 40 мин. в Киеве на улице Парковая Дорога, 2 администратор нарушил требования карантинного постановления Кабинета Министров Украины № 1236 от 9 декабря 2020 года, не приняв мер по своевременному закрытию заведения.

Нарушитель в суд не явился.

"Анализируя доказательства по делу с точки зрения их допустимости, объективности и достаточности, при отсутствии каких-либо существенных противоречий считаю вину ЛИЦО_1 в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.44-3 КУоАП, доказанной полностью", - говорится в материале.

Наказать нарушителя карантина не удалось, поскольку истек трехмесячный срок со дня фиксации админправонарушения.

Поэтому производство пришлось закрыть.

"Производство по делу о привлечении ЛИЦО_1 к административной ответственности по ст. 44-3 КУоАП закрыть по истечении сроков привлечения к административной ответственности и отправить нахер", - отметил судья.

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Производство закрыть и отправить нахер: Судья Печерского райсуда Белоцерковец вынес странное постановление за нарушение карантина 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+25
Поскольку до єтого места диплом никто читать не будет предлагаю изготовить сердечник трансформатора из дерева (с)
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24.11.2021 13:31
+17
Смотря в каком контексте..
Направление движения - слитно.
А указание на конкретный орган - раздельно.
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24.11.2021 13:52
+12
Який сором! Безграмотні працівники суду. Хіба "нахер" пишеться в одне слово? А якщо мали на увазі Іспанський муніципалітет, то загубили наприкінці літеру "а". Ганьба!
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24.11.2021 13:45
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Поскольку до єтого места диплом никто читать не будет предлагаю изготовить сердечник трансформатора из дерева (с)
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24.11.2021 13:31 Ответить
жарт жартом, а у мене так в дипломній роботі було )) величезна радіосхема без (взагалі без) живлення. З поясненням на 100500й сторінці, що живлення цьому пристрою не потрібне, оскільки це дипломна робота, яка після захисту відправиться на "кози" молодшим студентам ))) прокатило, 5 балів.
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24.11.2021 14:13 Ответить
Детекторный приёмник?
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24.11.2021 14:18 Ответить
вот потому эталоном телека в совке был чб телек до середины 80-х, в то время как в норм странах цвет появился еще в конце 70-х..
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24.11.2021 14:23 Ответить
УРА ТАКОМУ СУДЬЕ НАКОНЕЦ ТО ПОСЛАЛ НАХЕР (цитата из текста Решения именем Украины!!!)***** КМУ С ЛЧШКОМ И ЭТОЙ ШОБЛОЙ ВОТ тут новость ковидные сертификаты сокращаются в годности.... скоро будут-- годны 3 часа... готовьтесь придурки если вы эту шоблу не повесите на фонарнызх столбах... это не медищина и даже не шарлатанство.... это новая ВЕРА РЕЛИГИЯ ОТ ЕВРЕЙСКИХ НЕГОДЯЕЕВ...
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24.11.2021 14:35 Ответить
І так во всьому в нашій країні
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24.11.2021 13:32 Ответить
Яка влада, такі і суди.
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24.11.2021 13:34 Ответить
дефицит судей - отсюда долго решения не рассматриваются в судах.. что он еще мог сделать в этой ситуации? а ничего.
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24.11.2021 14:05 Ответить
"З язика зняв!!!"
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24.11.2021 14:30 Ответить
Пф, писати рішення є пом і скрт. Тим більше рішенн/ухвала суду 1 інст. усім пох.
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24.11.2021 13:36 Ответить
Тільки є одна проблема - перед відправкою рішення в Єдиний державний реєстр судових рішень (загальнодоступний в Інтернеті, скріншот наведено в новині), суддя накладає на текст свій електронний цифровий підпис. Передавати його третім особам суворо заборонено. Так що або передав (дисциплінарка для судді + можливий кримінал для того, хто вносив), або наклав ЕЦП не читаючи (теж дисциплінарка для судді).
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24.11.2021 14:02 Ответить
Кому що він передав ? Рішення в ЄДР
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24.11.2021 14:46 Ответить
Я маю на увазі, що якщо суддя скаже "це не я", то виходить, що флешку з електронним цифровим підписом він передав секретарю або помічнику, аби ті виконали технічну роботу і замість нього внесли рішення в ЄДРСР. А передавати носій з електронним підписом судді іншій особі - це для судді дисциплінарка (а для іншої особи - незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних систем, кримінал може бути).
А якщо суддя флешку не передавав і сам цей бред підписав, то може сказати, що "помічник виготовив електронний примірник рішення, а я не перевірив і відправив у реєстр". Тоді судді теж дисциплінарка. А помічника / секретаря звільнять з роботи.

Рішення з реєстру вже зняли, до речі. Типу суд відкликав як таке "що не відповідає паперовому оригіналу".
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24.11.2021 20:53 Ответить
всіх зебілів тре відправити нахер!
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24.11.2021 13:39 Ответить
Який сором! Безграмотні працівники суду. Хіба "нахер" пишеться в одне слово? А якщо мали на увазі Іспанський муніципалітет, то загубили наприкінці літеру "а". Ганьба!
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24.11.2021 13:45 Ответить
Смотря в каком контексте..
Направление движения - слитно.
А указание на конкретный орган - раздельно.
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24.11.2021 13:52 Ответить
согласен, в данном случае написание слитно абсолютно верно.
Ибо направление выбрано правильно.
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24.11.2021 14:06 Ответить
Цензор, а Вашей редакции не пора ещё вводить предмодерацию комментариев ?
По-моему пора. Здесь процентов 60 - не дискуссия, а разжигание междоусобиц. И Ваш форум даёт для этого площадку . . .

Цензор должен практиковать цензуру !!!
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24.11.2021 20:56 Ответить
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24.11.2021 13:52 Ответить
Видел чудеса техники, но такого...)
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24.11.2021 13:52 Ответить
Читав колись постанову по "адмінці" - чоловік самогоноварінням і торгівлею самогоном займався Пункт рішення : "Позбавить права займаться даним промислом строком на три роки"
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24.11.2021 14:35 Ответить
уровень - Бог
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24.11.2021 13:58 Ответить
Нічого дивного, все із репертуара одного коміка - захер, похер, нахер.
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24.11.2021 13:58 Ответить
Чотко і понятно.
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24.11.2021 14:06 Ответить
А так проще понимает базар и терки прастый нарид.А фуле?
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24.11.2021 14:07 Ответить
еще надо добавить, я вам ничего не должен
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24.11.2021 15:42 Ответить
Все по закону и пошли на большой хер.
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24.11.2021 14:15 Ответить
чекаю коли в ухвалі суду наприклад по справі шахрайства судді будуть відправляти потерпілих сосати буй.
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24.11.2021 14:16 Ответить
Видать производство против владельца "Велюра"...
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24.11.2021 14:26 Ответить
І суддю слідом бажано відправити.
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24.11.2021 14:41 Ответить
еще лучше судьи понимают вкус кулака. Помимо денег. По другому никак.
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24.11.2021 15:24 Ответить
Печерский суд - уже диагноз, но в данном случае -БРАВО!
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24.11.2021 15:31 Ответить
это же пещерный суд, им все мона
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24.11.2021 15:43 Ответить
Но по сути все правильно. При нарушении сроков туда дела и уходят...
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24.11.2021 20:34 Ответить
Вариантов ответа несколько...
Судья не захотел пачкаться...
Судья получил часть несосоявшегося штрафа...
А вообще если раньше судьи брали за то чтобы смягчить решение, то сейчас они берут за то чтобы принять решение...а лазеек, чтобы решение не принять уйма
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24.11.2021 20:46 Ответить
Рехворма
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24.11.2021 22:10 Ответить
 
 