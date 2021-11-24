Срок действия "желтых" COVID-сертификатов будет сокращен со 120 до 30 дней, - Ляшко
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Кабинет Министров Украины сокращает срок действия "желтых" COVID-сертификатов до 30 дней.
Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"Будет сокращен срок действия "желтых" сертификатов, который подтверждал проведение как минимум одной прививки. Он будет составлять 30 дней, раньше он составлял 120 дней", - заявил Ляшко.
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+14 сергей твердохлеб
показать весь комментарий24.11.2021 13:50
+14 Eugen Mk
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+14 Антон Ищенко
показать весь комментарий24.11.2021 14:18
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Пожалуйста, подождите...
Прививкою людина захищає себе. Хто привитий молодці.
І не треба тут розводити байки, що вакциновані не переносять, що вакцинуючись захищаєш інших.
МОЗ лише гарантує непотрапляння в лікарню при хворобі
1) При вакцині люди не інфікуються
2) Вакциновані також хворіють. Не від вакцини. Інфікуються звичайним шляхом, як і всі.
3) Вакциновані(коли інфікуються ЗВИЧАЙНИМ шляхом, не від прививки) переносять і передають вірус
3) Прививки від вищевказаних вами хвороб мають високу ефективність. Зробивши їх, люди не інфікуються(виключення у вигляді мізерного проценту)
Из пустого в порожнее.
Мене ніхто ні звідки не набирав, пишу виключно свої думки і абсолютно безкоштовно
Ферштейн? Ю андестенд?
https://www.youtube.com/watch?v=XEor7TsO4eg
Еще раз для непонятливых.
Да все мы смертные. Только я, в отличии от тебя, не занимаюсь пропагандой самоубийства. Не хочешь вакцинироваться - умри гордо и и под любимую музыку дома и не тащи за собой ни в чем не повинных людей.
Чому він судячи з ваших слів має померти та яким чином тягне за собою "не повинных людей"?
"Не хочешь вакцинироваться - умри гордо и и под любимую музыку дома и не тащи за собой ни в чем не повинных людей."
Что тут непонятного? Зачем тупишь?
Я вас питаю не про невакцинованих а про перехворівших невакцинованих.
Выдержка есть, респект.
Сумасшедшие есть с двух сторон - и ваксеры и антиваксеры,
если у вторых 5G и микрочипы - то у первых "сразу бессмертие и 100% защиты".
Но и те и другие - сумасшедшие, без большой разницы. Будьте осторожнее впредь.
Дебилизм или не компитентность здесь на лицо.
А может принудительно впаривать эти прививки в жопу законодателям?И посмотреть на ихний эфект.
ИЛИ НЕТ?ИЛИ ЭТО ТАЙНА которую принудительно принуждают народ показывать всякому встречному перестречному?
Гений наверное, непонятый гений.
Пенсию пересмотреть не хотят?! Или получать минималку не раз в 30 дней, а каждые 10 дней.
И ещё одну цюцюрку.
Короче ковидобесы на вакцинацию бегооом (руки сгибаются в локтях) марш!!!
Каждые 30 дней чтоб прививка+сертификат на кинотеатр, худоба в стойло👍