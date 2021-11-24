Срок действия "желтых" COVID-сертификатов будет сокращен со 120 до 30 дней, - Ляшко

Кабинет Министров Украины сокращает срок действия "желтых" COVID-сертификатов до 30 дней.

Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Будет сокращен срок действия "желтых" сертификатов, который подтверждал проведение как минимум одной прививки. Он будет составлять 30 дней, раньше он составлял 120 дней", - заявил Ляшко.

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