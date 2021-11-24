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Срок действия "желтых" COVID-сертификатов будет сокращен со 120 до 30 дней, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Срок действия

Кабинет Министров Украины сокращает срок действия "желтых" COVID-сертификатов до 30 дней.

Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Будет сокращен срок действия "желтых" сертификатов, который подтверждал проведение как минимум одной прививки. Он будет составлять 30 дней, раньше он составлял 120 дней", - заявил Ляшко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Занятость COVID-коек по всей Украине меньше индикаторного показателя "красного" уровня эпидопасности, - Ляшко. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+14
Поздно - чип тебе уже вживили через колбасу.
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24.11.2021 13:50
+14
Ану все бигом за второй дозой! Ты смотри на них - раз укололись и ездят в троллейбусе!
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24.11.2021 13:51
+14
А вакцинований переносник вірусу - все ок ))
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24.11.2021 14:18
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От сволоти!
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24.11.2021 13:47 Ответить
Надо менять эту курву Шмыгаля,полный фашизм творится прямо на наших глазах.Вели аусвайс,ограничивают права не имея законных оснований,и тут же самое главное что вакцинация не препятствует заражению и вакцинированные тоже спокойно разносят вирус!Получается что шваль Шмыгаль посягает на мое личное тело ты можешь себе это представить.А я ещё и переболел и зачем мне колоть сомнительную хрень,в Германии и Израиле тоже болеют и умирают!Короче как в 1933 году забирают еду,забрать работу = отобрать еду.Мировые фарм барыги впаривают всему миру гавно,и садят "на иглу" !.
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24.11.2021 21:28 Ответить
Да ещё какие!!!
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24.11.2021 21:45 Ответить
Поздно - чип тебе уже вживили через колбасу.
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24.11.2021 13:50 Ответить
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24.11.2021 14:03 Ответить
Ну так не колись. Вакцинация сугубо личное дело. А вот стать переносчиком вируса это уже умышленное покушение на жизнь и здоровье окружающих. Сиди у себя дома безвылазно и делов-то.
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24.11.2021 14:09 Ответить
А вакцинований переносник вірусу - все ок ))
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24.11.2021 14:18 Ответить
И тебе категорически запрещено вакцинироваться. Естественный отбор, батенька, дебилы умирают первыми.
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24.11.2021 14:24 Ответить
Ну и ты пока живой, запомни, "пока". У меня сослуживец был из Донецка, толковый хлопец, старший инженер авиабригады по авиационному оборудованию. Так вот даунецкая упертость фонтаном била постоянно.
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24.11.2021 14:51 Ответить
Да все мы смертные. Только я, в отличии от тебя, не занимаюсь пропагандой самоубийства. Не хочешь вакцинироваться - умри гордо и и под любимую музыку дома и не тащи за собой ни в чем не повинных людей.
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24.11.2021 15:38 Ответить
Я не займаюсь антивакцинаторською пропагандою, але коли пишуть, говорять, чи роблять брєд, не можна мовчати.

Прививкою людина захищає себе. Хто привитий молодці.

І не треба тут розводити байки, що вакциновані не переносять, що вакцинуючись захищаєш інших.
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24.11.2021 15:45 Ответить
Опять бред. Вакцинированный человек не является генератором вируса. Что, так трудно это понять? Заболевший гриппом является разносчиком гриппа. С этим согласен?
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24.11.2021 15:49 Ответить
Я не мав на увазі, що вакцина інфікує людину. А що вакцинована людина може заразитись і бути переносником. Симптомним, безсимптомним, точно так як і не вакциновані і ті хто вже хворіли раніше.

МОЗ лише гарантує непотрапляння в лікарню при хворобі
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24.11.2021 15:57 Ответить
Вы вообще нормальный? Не вакцинируйте своих детей и внуков от столбняка, краснухи, БЦЖ, и прочих болячек потому что они станут переносчиками этих болезней.
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24.11.2021 16:11 Ответить
Якщо ви не розумієте українські літери, я не буду вам відповідати.

1) При вакцині люди не інфікуються

2) Вакциновані також хворіють. Не від вакцини. Інфікуються звичайним шляхом, як і всі.

3) Вакциновані(коли інфікуються ЗВИЧАЙНИМ шляхом, не від прививки) переносять і передають вірус

3) Прививки від вищевказаних вами хвороб мають високу ефективність. Зробивши їх, люди не інфікуються(виключення у вигляді мізерного проценту)
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24.11.2021 16:18 Ответить
Я не мав на увазі, що вакцина інфікує людину. А що вакцинована людина може заразитись і бути переносником. Симптомним, безсимптомним, точно так як і не вакциновані і ті хто вже хворіли раніше.
Из пустого в порожнее.
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24.11.2021 16:27 Ответить
Да ради бога. Апостолу Петру привет передавай.
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24.11.2021 17:39 Ответить
Да нах ты мне нужен. Я тебе не папа с мамой чтобы объяснять что руки после улицы надо с мылом мыть. Сдыхай себе на здоровье, других не заражай.
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24.11.2021 14:35 Ответить
насыпай, мальчик в маминой кофте.
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24.11.2021 14:41 Ответить
А що невакцинованим перехворівшим?? ********* чи нанесення тілесних ушкоджень інкримінувати?)
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24.11.2021 16:20 Ответить
Сергей Гусаченко 4a900e56 Так вакцинированные тоже переносят вирус. Или ты не в курсе?
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24.11.2021 14:36 Ответить
Даже воздух переносит вирус. Но ты не станешь генератором вируса. Я же не говорю что маски и иантисептики применять не надо. Вакцинирован двумя дозами Пфайзера, есть сертификат, но одеваю маску в общественных местах потому что в наше время это прежде всего знак твоего уважения к окружающим.
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24.11.2021 14:40 Ответить
мамина кофта это мое определение тебе. Где вас таких тупых в умные набирают?
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24.11.2021 14:47 Ответить
Палишся, троль
Мене ніхто ні звідки не набирав, пишу виключно свої думки і абсолютно безкоштовно
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24.11.2021 14:50 Ответить
а я про троллей ничего и не писал Сам же и спалился.
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24.11.2021 14:53 Ответить
А скажи мені, не_троль, чому в твоєму ніку після імені і прізвища є якісь сторонні символи (літери та цифри), а в моєму їх нема ?
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24.11.2021 15:11 Ответить
Потому что такие как ты из ботофермы постоянно в спам отправляют. Как предложила система так и зарегился. Главное что фамилия и имя настоящие.
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24.11.2021 15:16 Ответить
Сказал дрыщ по собственным никнеймом 911
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24.11.2021 20:02 Ответить
Якщо слухати головного інфекціоніста країни то якраз уколоті і розносять ковід https://www.youtube.com/watch?v=XEor7TsO4eg
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24.11.2021 17:40 Ответить
Просмотри внимательней видео. Вопрос идет о вакцинации переболевших. Вирус переносит все, воздух, животные, бытовые предметы, деньги в конце концов. Ковид две недели не имеет симптомов и потому антиваксеры его спокойно распространяют не догадываясь об этом. Вакцинация не про перенос заразы, вакцинация чтобы не болеть дыша различными источниками распространения ковида. Ферштейн? Ю андестенд?
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24.11.2021 17:54 Ответить
Дививсь уважно з 2 хвилини дослівно "Вакцинированые представляют большую опасность"
Ферштейн? Ю андестенд?
https://www.youtube.com/watch?v=XEor7TsO4eg
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24.11.2021 18:07 Ответить
Вакцинация не про перенос заразы, вакцинация чтобы не болеть дыша различными источниками распространения ковида. Ферштейн? Ю андестенд?
Еще раз для непонятливых.
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24.11.2021 18:34 Ответить
Ще раз будь ласка для "непонятливых" що ви мали на увазі " Сергей Гусаченко 4a900e56

Да все мы смертные. Только я, в отличии от тебя, не занимаюсь пропагандой самоубийства. Не хочешь вакцинироваться - умри гордо и и под любимую музыку дома и не тащи за собой ни в чем не повинных людей.
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24.11.2021 19:26 Ответить
Просмотри внимательней видео. Вопрос идет о вакцинации переболевших. Вирус переносит все, воздух, животные, бытовые предметы, деньги в конце концов. Ковид две недели не имеет симптомов и потому антиваксеры его спокойно распространяют не догадываясь об этом. Вакцинация не про перенос заразы, вакцинация чтобы не болеть дыша различными источниками распространения ковида. Ферштейн? Ю андестенд?
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24.11.2021 19:31 Ответить
Для дуже розумних моє питання. В чому ви звинуватили опонента? "Только я, в отличии от тебя, не занимаюсь пропагандой самоубийства.
Чому він судячи з ваших слів має померти та яким чином тягне за собою "не повинных людей"?
"Не хочешь вакцинироваться - умри гордо и и под любимую музыку дома и не тащи за собой ни в чем не повинных людей."
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24.11.2021 19:43 Ответить
То есть сознательно не вакцинировавшись и гуляя в общественных местах антиваксер никого не подвергает угрозе заражения?
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24.11.2021 19:49 Ответить
Просмотри внимательней видео. Вопрос идет о вакцинации переболевших. Вирус переносит все, воздух, животные, бытовые предметы, деньги в конце концов. Ковид две недели не имеет симптомов и потому антиваксеры его спокойно распространяют не догадываясь об этом. Вакцинация не про перенос заразы, вакцинация чтобы не болеть дыша различными источниками распространения ковида. Ферштейн? Ю андестенд?
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24.11.2021 19:55 Ответить
Саме так. Більше того на відео заслужений лікарь України доктор медичних наук зав кафедри інфекціних хвороб говорить що загроза по зараженню від вкцинованих більше ніж від не вакцинованих послухайте з другої хвилини https://www.youtube.com/watch?v=XEor7TsO4eg
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24.11.2021 19:56 Ответить
Да когда до тебя дойдет что она говорит о том, что вакцинированные пренебрегают мерами безопасности и поэтому становятся переносчиками вируса, не болея при этом.
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24.11.2021 20:00 Ответить
Тобто ви з нею згодні що "что вакцинированные пренебрегают мерами безопасности и поэтому становятся переносчиками вируса, не болея при этом."
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24.11.2021 20:08 Ответить
Да. Я про это и говорил.
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24.11.2021 20:12 Ответить
Чому ви тоді звинувачуєте лише невакцинованих у розповсюдженні ковід? "Не хочешь вакцинироваться - умри гордо и и под любимую музыку дома и не тащи за собой ни в чем не повинных людей."
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24.11.2021 20:15 Ответить
Потому что не вакцинированные становятся не переносчиками, а генераторами ковида при гарантированном заболевании.
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24.11.2021 20:17 Ответить
Тобто люди які вже перехворіли (багато безсимптомно) і не вакцинувались (ну не було тоді вакцини) на вашу думку генератори ковіду і гарантовано захворіють?
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24.11.2021 20:24 Ответить
Потому что не вакцинированные становятся не переносчиками, а генераторами ковида при гарантированном заболевании.
Что тут непонятного? Зачем тупишь?
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24.11.2021 20:27 Ответить
Ну ви вже вибачте я від вас так і не почув відповідь про вже перехворівших невакцинованих.
Я вас питаю не про невакцинованих а про перехворівших невакцинованих.
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24.11.2021 20:33 Ответить
І ще наразі якщо можна питання що в вашому розумінні генератори ковіду? Якщо можна докладніше?
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24.11.2021 20:35 Ответить
Вы не умеете читать ответы. Что Вам еще объяснять?
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24.11.2021 20:36 Ответить
Зазвичай коли нема аргументів так і відповідають. Бажаю вам здоров'я та вашій родині, на все добре.
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24.11.2021 20:41 Ответить
Да и Вам того же. Не пишите больше хрень всякую.
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24.11.2021 20:54 Ответить
Неплохо Вы поговорили с сумасшедшим.
Выдержка есть, респект.

Сумасшедшие есть с двух сторон - и ваксеры и антиваксеры,
если у вторых 5G и микрочипы - то у первых "сразу бессмертие и 100% защиты".

Но и те и другие - сумасшедшие, без большой разницы. Будьте осторожнее впредь.
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25.11.2021 19:12 Ответить
В житті намагаюся не ображатись щоб мені хто не говорив і друге ще важливіше не ображати інших. Визнаю що наразі не завжди це мені вдається але я бачу прогрес.
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25.11.2021 21:45 Ответить
Ану все бигом за второй дозой! Ты смотри на них - раз укололись и ездят в троллейбусе!
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24.11.2021 13:51 Ответить
И за второй,и за третьей,и за пятой,и за десятой побегут)
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25.11.2021 17:33 Ответить
Дуже легко проглядається подальший сценарій: скоротять дію і "зелених" сертифікатів до умовних 5 місяців - і всі будуть бігти за "бустерами".
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24.11.2021 13:54 Ответить
а там уже і пігулочки будуть видавати ..... - магазин .... аптека ....тралейбас .... і т .д ....
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24.11.2021 13:57 Ответить
Все більше і більше затягують зашморг навколо шиї людей. Цікаво, до якого часу пружина буде зжиматися.
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24.11.2021 14:09 Ответить
термін придатності закінчується а набрали під кредити та і безкоштовно що передавали термін теж закінчувався -хай собі навколює пів літра
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24.11.2021 14:18 Ответить
Иными словами никакая вакцина в Украине не гарантирует вообще ничего.Так нахер вообще вакцинироваться?Если даже сам ЛЯШКО у вакцинацию не верит?
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24.11.2021 14:31 Ответить
P.S.Мимальный срок между вакцинациями составляет от 21-го по 49-тый день а сертификат действителен оказывается только 30-ть дней.
Дебилизм или не компитентность здесь на лицо.
А может принудительно впаривать эти прививки в жопу законодателям?И посмотреть на ихний эфект.
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24.11.2021 14:35 Ответить
Этот же падло, пол года назад, размазывая сопли, рассказывал по ТВ от том, что вторую прививку нужно ставить через 6 месяцев.
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24.11.2021 14:37 Ответить
Интересно было бы посмотреть на сертификаты вакцинаций у наших руководителей.Если чем вакцинировались они секрет то сертификат вакцинации обязан быть доступен для всех.
ИЛИ НЕТ?ИЛИ ЭТО ТАЙНА которую принудительно принуждают народ показывать всякому встречному перестречному?
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24.11.2021 14:39 Ответить
Видали постанову і перевіряють сертифікати у пересічених українців, хто завгодно. А от керівники, що так воліють за боротьбу з ковідом і загальну вакцінацію повинні публічно продемонструвати свої сертифікати. Без цього мало довіри іх заявам.
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24.11.2021 15:23 Ответить
Министр здравоохранения утверждает, что срок действия вакцины зависит от цвет выданной бумажки??
Гений наверное, непонятый гений.
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24.11.2021 14:55 Ответить
"Нет, генацвале! Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! А когда нет цели..."
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24.11.2021 15:42 Ответить
Если не ошибаюсь, для какой-то из вакцин (Астра-Зенека?) интервал между прививками рекомендуют значительно больше 30 дней(60?). Если так, шуты совсем без ума.
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24.11.2021 15:13 Ответить
На сайті МОЗ написано, що інтервал між введеннями вакцини AstraZeneca 4-12 тижнів. Тобто міністр не в курсі.
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24.11.2021 15:26 Ответить
Боже, Храни Украину от дебилов!!!
Пенсию пересмотреть не хотят?! Или получать минималку не раз в 30 дней, а каждые 10 дней.
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24.11.2021 15:34 Ответить
"Если у меня одна вакцина есть, я имею право носить жёлтые штаны, и передо мной пацак должен не один, а два раза приседать. Если у меня две вакцины есть, я имею право носить малиновые штаны, и передо мной и пацак должен два раза приседать, и чатланин «ку» делать, и эцилопп меня не имеет права бить по ночам… Никогда!.."
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24.11.2021 15:40 Ответить
Ляшку бы тоже не мешало укоротить язык в 4 раза.
И ещё одну цюцюрку.
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24.11.2021 15:56 Ответить
Все идет по сценарию Израиля, те кто получил 2 дозы (чтоб потом получить 3ю) приравняются в правах с теми, кто вообще не кололся.
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24.11.2021 16:04 Ответить
а какое отношение к медицинским показателям имеет административное постановление...???
Короче ковидобесы на вакцинацию бегооом (руки сгибаются в локтях) марш!!!
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24.11.2021 18:52 Ответить
А ничего, что Астразенека срок между прививками от 4-х до 12 недель?
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24.11.2021 20:01 Ответить
Ляшко -убийца украинцев!
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24.11.2021 20:01 Ответить
Молодец Ляшко!Дави их,лядь🤣
Каждые 30 дней чтоб прививка+сертификат на кинотеатр, худоба в стойло👍
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25.11.2021 17:36 Ответить
 
 