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Новости Политика Украины
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Бойко (935) Зеленский (16565) Порошенко (19365) рейтинг (1617) Центр Разумкова (204) Разумков Дмитрий (1521)

За Зеленского готовы проголосовать 25,2% украинцев, за Порошенко – 17,5%, за Бойко – 10,9%, – опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

За Зеленского готовы проголосовать 25,2% украинцев, за Порошенко – 17,5%, за Бойко – 10,9%, – опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, во второй тур прошли бы действующий глава государства Владимир Зеленский (25,2% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать) и пятый Президент Украины Петр Порошенко (17,5%).

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Центром Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы В. Зеленский (17% всех опрошенных или 25% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать). Намерены проголосовать за П. Порошенко соответственно 11 % и 17,5% опрошенных, за Ю. Бойко – соответственно 8% и 11%, за Ю. Тимошенко – соответственно 7% и 9%, за Д. Разумкова – соответственно 5.5% и 7,5%, за И. Смешко — соответственно 4% и 5%, за Е. Мураева — соответственно 4% и 5%, за В. Гройсмана — соответственно 3.5% и 5%, за О. Ляшко — соответственно 2,5% и 3%, за А. Гриценко — соответственно 2% и 3%, за С. Притулу — соответственно 2% и 2%, за Р.Кошулинского — соответственно 1% и 2%, за В. Кличко — соответственно 1% и 1%", - говорится в исследовании.

"По сравнению с октябрем 2021 года на статистически значимом уровне возросла электоральная поддержка П. Порошенко (с 9% до 11% среди всех опрошенных) и Гройсмана (с 2% до 3,5%), уровень электоральной поддержки других кандидатов в первом туре на статистически значимом уровне не изменился", - добавили авторы исследования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партий: "СН" - 22,7%, "ЕС" - 18,8%, ОПЗЖ - 12,7%, "Батькивщина" - 8,8%, партия Разумкова - 7%, "Сила и Честь" - 5 ,7%, – опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

"В. Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с П. Порошенко получил бы 26% голосов всех опрошенных или 54% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, П. Порошенко соответственно 22% и 46% .По сравнению с результатами аналогичного опроса, проводившегося в конце июля-начале августа этого года, доля голосов, которые респонденты готовы отдать за В. Зеленского, не изменилась на статистически значимом уровне (в июле-августе среди всех опрошенных готовы были голосовать за него 28% среди всех опрошенных), но доля тех, кто готов голосовать за П Порошенко, выросла статистически значимо (с 17% до 22%)", - рассказали исследователи

"В случае выхода во второй тур В. Зеленского и Ю. Бойко за В. Зеленского проголосовали бы 29% всех опрошенных или 66% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, за Ю. Бойко — соответственно 17% и 34% По сравнению с результатами опроса, который проводился в июле-августе этого года, доля голосов, которые респонденты готовы отдать за В.Зеленского, не изменилась на статистически значимом уровне (в июле-августе среди всех опрошенных готовы были голосовать за него 31%). среди всех опрошенных), но доля тех, кто готов голосовать за Ю. Бойко, выросла статистически значимо (с 15% до 17%)", - говорится в исследовании.

"В случае выхода во второй тур В. Зеленского и Д. Разумкова за В. Зеленского проголосовали бы 23% всех опрошенных или 50% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, за Д. Разумкова — соответственно 25% и 50% По сравнению с результатами опроса, который проводился в марте 2021 г., доля голосов, которые респонденты готовы отдать за В. Зеленского, уменьшилась с 27% до 23% среди всех опрошенных, а доля тех, кто готов голосовать за Д. Разумкова, выросла с 17% до 25%", - отметили исследователи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский является родным языком для 78% украинцев, - опрос

За Зеленского готовы проголосовать 25,2% украинцев, за Порошенко – 17,5%, за Бойко – 10,9%, – опрос Центра Разумкова 01
За Зеленского готовы проголосовать 25,2% украинцев, за Порошенко – 17,5%, за Бойко – 10,9%, – опрос Центра Разумкова 02
За Зеленского готовы проголосовать 25,2% украинцев, за Порошенко – 17,5%, за Бойко – 10,9%, – опрос Центра Разумкова 03
За Зеленского готовы проголосовать 25,2% украинцев, за Порошенко – 17,5%, за Бойко – 10,9%, – опрос Центра Разумкова 04
За Зеленского готовы проголосовать 25,2% украинцев, за Порошенко – 17,5%, за Бойко – 10,9%, – опрос Центра Разумкова 05
За Зеленского готовы проголосовать 25,2% украинцев, за Порошенко – 17,5%, за Бойко – 10,9%, – опрос Центра Разумкова 06
За Зеленского готовы проголосовать 25,2% украинцев, за Порошенко – 17,5%, за Бойко – 10,9%, – опрос Центра Разумкова 07
За Зеленского готовы проголосовать 25,2% украинцев, за Порошенко – 17,5%, за Бойко – 10,9%, – опрос Центра Разумкова 08
За Зеленского готовы проголосовать 25,2% украинцев, за Порошенко – 17,5%, за Бойко – 10,9%, – опрос Центра Разумкова 09
За Зеленского готовы проголосовать 25,2% украинцев, за Порошенко – 17,5%, за Бойко – 10,9%, – опрос Центра Разумкова 10

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 11 по 17 ноября 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+69
Навіть і не знаю що ще повинен зробити Зеленський, щоб нарід прозрів? Може вилізти на стіл і оголити дупу. Але це тільки підвищить рейтинг кловуна... Я в шоці з вас, українці.
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24.11.2021 13:42
+33
Феерично!четверть Украины радуется тому что комуналка неподъемная в Украине ,запраты и пенсии нищенские,война по прежнему убивает украинцев, газ по космическим цена ,угля нет, энергетика в катострофической ситуации, коррупция и кумовство процветают,вор Коломойский получил все доступные привилегии,по прежнему Украина берет в долг,на межурнародной арене полное фиаско,у власти наркоманы ,россиийские шпионы и сепаратисты .Так вот чего ждал народ от президента! Розумков видать опрос в россиии проводил,причем не просто в россии,а в кремле.
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24.11.2021 13:53
+30
Что за бред? Было 19, стало 25. Вагнергейт так поднял рейтинг?
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24.11.2021 13:43
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Страница 3 из 3
короче, дебилов не стало меньше, просто отпали нестабильные попутчики-фантазёры..
ядро же усобоупоротых, в отаре баранов, косяке рыб, чувствуют себя крупной силой, находясь в обманчивой безопасности, являясь легкодоступной кормовой базой для чабанов-рыбаков...
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24.11.2021 15:14 Ответить
упоротих багато, саме вони привели нас туди, де ми зараз є... і не дай Боже вони заведуть нас знову до ще більшого краху... українці просто не виживуть(
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26.11.2021 20:35 Ответить
У нас все стабильно)) Зеленский энд Порошенко
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24.11.2021 15:19 Ответить
то може в наших силах розірвати це коло? В нас є шанс обрати адекватного президента. Тимошенко наприклад. І тоді є шанс жити щасливо.
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26.11.2021 20:36 Ответить
Эти дэятели которые сварганили эти рэйтэнги , по-моему не закусывают!!!!
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24.11.2021 15:20 Ответить
вони тільки *********. Мені шкода, що так, але у ВР більшість накромани та алкаші. Там з адекватних лише Тимошенко. Нам потрібно їй допомогти.
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26.11.2021 20:37 Ответить
вы все врете, за пороха - 25, зе - 17,5
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24.11.2021 15:24 Ответить
а ви я бачу прверженець цукеркового короля?)))) Він же виконав всі свої обіцянки, можна йому довіряти, ви так вважаєте?)))) Мені шкода вас насправді.
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26.11.2021 20:39 Ответить
Чувак, достаточно привести аргументы и все будет понятно. Топи за зе дальше, я голосовал за зе, но теперь за такого президента просто стыдно.
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27.11.2021 00:34 Ответить
Порошенко поддерживали 25%. Зеленского поддерживают 25%. Наверное 25% это как раз те кто на должностях административных во всех областях, городах и селах, на госслужбе, при полном гособеспечении так сказать. Они довольны жизнью.
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24.11.2021 15:25 Ответить
Порошенко, начиная с 2016г. поддерживали ±15%. Примерно столько же поддерживают его и сейчас. Зеленского в 19-ом поддерживали 30%. Сейчас 25%. Можно сказать, что катастрофического обвала тоже не просматривается.
Вывод: у каждого выкристаллизовался так называемый- ядерный электорат. Только и всего.
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24.11.2021 15:37 Ответить
Еще годик и ядерный лохторат Вазелина будет с гулькин хер.
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24.11.2021 17:58 Ответить
Возможно, но совсем не факт. Примерно в сентябре 2020г. резкое падение остановилось. И уже больше года его рейтинг более менее стабилизировался в районе 25%. Не критичные колебания то вниз, то вверх в диапазоне ±5%.
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24.11.2021 18:33 Ответить
А по факту більшість почала підтримувати Батьківщину. Воно й не дивно. За останні роки пророблена реальна обота для покращення рівня життя пересічних українців.
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24.11.2021 17:04 Ответить
бо Батьківщина дійсно робить кроки для покращення життя. А от інші тільки популізмом займаються - це факт. І вже тошно від цих пустоголових.
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26.11.2021 20:48 Ответить
Признаки кокаиновой зависимости Зеленского - подробный анализ нарколога

https://www.youtube.com/watch?v=-yV8IK8CCV4
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24.11.2021 15:27 Ответить
це відео порвало. Було б добре, якби люди розуміли, що більшість людей у ВР всі кокаїнові наркомани.
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26.11.2021 20:42 Ответить
Брехня. Лепят из Клоуна святошу.

Из всех моих знакомых только один дебил поддерживает Клоуна. Ну ни как не будет 25%.

Беги, Клоун, беги, пока не поздно!!!!!
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24.11.2021 15:29 Ответить
всі знають що він не святоша. Але поганці усі навкруги, окрім Зеленського((( мені шкода, що люди так нічого і не зрозуміли. Сподіваюсь, що колись до більшості дійде, що спасіння є лише в Тимошенко. тільки вона може закінчити цю бездіяльність і почати рятувати країну від колапсу.
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26.11.2021 20:46 Ответить
Кто? Бабуля? Эта воровка никогда не придет к власти - брехуха, как и ЗЕ.
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27.11.2021 08:46 Ответить
Це щось гірше за COVID. Не лікується і вакцини нема.
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24.11.2021 15:31 Ответить
упоротість не лікується, ви абсолютно праві. Але нам потрібно всіма силами довести людям що в ниї є вибір, можна вибрати адекватного президента і почати нормальне життя.
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26.11.2021 20:47 Ответить
Знов гра в "ретингі". На кого це розраховано? Невже не зрозуміло, що це один з методів контролю підсвідомості?
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24.11.2021 15:42 Ответить
"За Зеленського готові проголосувати..." и далее указывается процент людей с психическими расстройствами в Украине. "Каждый третий украинец страдает от нервных расстройств, а Украина заняла первое место в Европе по количеству психических расстройств, говорится в отчете Министерства социальной политики Украины..."
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24.11.2021 15:48 Ответить
Зеленский - наш Президент!!!
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24.11.2021 15:49 Ответить
Ги-ги!
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24.11.2021 16:00 Ответить
Не здоровий глузд.
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24.11.2021 15:52 Ответить
Тю...там ещё есть как разумков уже у зекрысы второй тур сейчас выигрывает -теперь и у этих полный звиздешь,а не даже подобие опроса
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24.11.2021 15:59 Ответить
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24.11.2021 16:03 Ответить
Пукіна нам точно не треба
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24.11.2021 16:48 Ответить
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24.11.2021 16:05 Ответить
Центр Разумкова.Другий тур Разумков виграє у Зелі ахха.
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24.11.2021 16:23 Ответить
сумніваюсь, що разумков взагалі кудись прийде. Хто він і які в нього заслуги?? Нуль, ніяких. Зелені його поперли. Наше спасіння лише в одній людині і це Тимошенко.
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25.11.2021 19:33 Ответить
Зелені амеби невиправні, немає чим думати. Але це новий вид амеб, він з'явився тільки в Україні, і в них виросли три дупи і ні одної голови. Але дупи реагують на телеканал " 1+1" і всі російські.
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24.11.2021 16:37 Ответить
а нічого, що таких амеб більше ніж пів країни... і що з ними робити???(( сумно, що ми живемо в суспільстві, яке не вміє думати власною головою.
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25.11.2021 19:36 Ответить
За Зеленського готові проголосувати 25,2%
українців, за Бойка - 10,9% Джерело: https://censor.net/ua/n3301319

Як що це правда, то виходить що в Україні 35 % дебілів
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24.11.2021 16:47 Ответить
Это опрос был до вагнергейта.сейчас пусть проведут еще
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24.11.2021 16:47 Ответить
Не кто поверит в порохопутинские фейки.
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24.11.2021 17:25 Ответить
а хто взагалі може повірити пороху? Такі ж самі свині, як і він.
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25.11.2021 19:36 Ответить
Диву даюсь чому так. Де реальний рейтинг Батьківщини? Після відстоювання субсидій та законопроекту щоло зменшення ціни на газ для населення, їх рейтинг значно зріс.
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24.11.2021 16:53 Ответить
Давайте обьективно. Больше всего людей достали плохие дороги. И дороги делаются, как никогда до этого. На этом всё.
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24.11.2021 17:17 Ответить
Давай объективно )по этому же опросу у твоей зекрысы,с его дорогами ,66,4% антирейтинга -с чем нас и поздравляю
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24.11.2021 17:46 Ответить
Тільки - про дороги не треба .. По перше ,всі знають за рахунок чого їх будують , а -по друге, масово розпочали їх будувати ще за минулої влади . Нинішні лише продовжують розпочате попередниками ..
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24.11.2021 18:21 Ответить
думаєте зараз люди думають про дороги??? Зараз люди на грані виживання. Люди до лікарні прорватись не можуть, помирають всюди. А через дороги завжди відмивали гроші. Тому і роблять зараз усиленно, по старій схемі.
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25.11.2021 19:41 Ответить
Эти 25% процентов Зеленского могут рухнуть в один момент. На данный момент косяков немерянно, изменений к лучшему нет. Но! Ещё осталась надежда, которая умирает последней.
Вот на этом этапе сегодня и находится рейтинг Зеленского. Шансов для его подъёма ноль. Если только не геройский поступок. Вроде как с шашкой на коне. Но и то.... Если народ увидит фальш, то это закопает рейтинг в минус.
Зеленая команда доказала за 2,5 года свою абсолютрую профнепригодность.
Всех кто ее мог вытянуть - зеленые в единодушном порыве в борьбе с инакомаслением успешно уволили. И... получили умных врагов.
Полёт в пропасть продолжится без вариантов. Люди не меняются и дураку невозможно доказать, что он дурак.
Товарисч Коломойский поможет похоронить рейтинг Зеленского. Алчность одного и инфантильность второго - гремучая смесь
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24.11.2021 17:39 Ответить
Зебіли невиправні як ватани тітушки януковоща під час майдану.
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24.11.2021 17:46 Ответить
За зеленского готовы проголосовать, только лишь конченные идиоты. Нормальные люди, не станут этого делать.
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24.11.2021 17:53 Ответить
а як жити з тим, що за нього голосували 73% людей??? ((( як тепер спілкуватись з ними? Ходити до ресторану з ними?)))) це стає неможливіщим кожного дня
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25.11.2021 19:46 Ответить
терпец до Слуг Народа i Зеленского особисто вже увiрвався !

чекаем на 3й Майдан !
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24.11.2021 18:01 Ответить
так Зе його вже і готує... чули ? не хочу нікого напугати, але таке цілком можливо, особливо коли Зе захочуть звергнути такі як Разумков.
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25.11.2021 19:47 Ответить
Бойко 11% , от вам й кількість зрадників та кацап'я в країні, й це як мінімум 11%.
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24.11.2021 18:03 Ответить
"У випадку виходу до другого туру В. Зеленського і Д. Разумкова за В. Зеленського проголосували би 23% усіх опитаних або 50% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Д. Разумкова - відповідно 25% і 50%. Джерело: https://censor.net/ua/n3301319


Не дивно під кого ці замовні опитування.....
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24.11.2021 18:35 Ответить
Это бред сивой кобылы, а не рейтинг. Либо люди поголовно тронулись умом. Не может у ЗЕ! быть такого рейтинга. Не после "вагнеровцев"
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24.11.2021 18:37 Ответить
Уже давно не верю в подобные рейтинги. Неведомо кто и у кого спрашивал. Я лично за Тимошенко, впишите в рейтинг мой ответ!
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24.11.2021 19:35 Ответить
Тимошенко дійсно має шанс на зміну курсу... від поганого життя до щасливого. І я щиро сподіваюсь, що люди їй повірять.
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26.11.2021 20:50 Ответить
Таке, не заслуговує на увагу. Зараз я піду питати всіх довкола і кожен скаже, що Зе - це шкура, що вже всіх дістала
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24.11.2021 19:38 Ответить
Зе потрібна заміна. І ця заміна повина бути якісною. Тільки професіонал, тільки адекватний політик. Тільки Тимошенко.
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26.11.2021 20:52 Ответить
рейтинг куплен 100%, у зеленского меньше 5%
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24.11.2021 20:30 Ответить
За него все, кому пофик на Украину, а таких немало, к сожалению.
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25.11.2021 14:35 Ответить
тобто вважаєте, що 73% людей пофіг на Україну? То це взагалі повна безсвідомість( мені шкода, що я живу на одній землі з такими людьми... але всеодно маю надію на нормальне життя.
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25.11.2021 19:21 Ответить
я думаю в нього вже мінус 100. Можливо за нього і будуть голосувати 18 річні підлітки, які взагалі нічого не розуміють. Але вони зазвичай на вибори йдуть по-приколу. Тому наступні вибори Зеленського не повинно бути у списках. І змінити цю систему можуть тільки люди самі.
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26.11.2021 20:53 Ответить
разумков понял, что он гавнитофон сродни зезезе и выдал рейтинг ?
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25.11.2021 09:03 Ответить
цей гавнітофон малює такі рейтинги в надії, що наступним президентом буде він. Ну а на досвіді перемоги Зеленського ми бачимо, як легко провести людей.
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25.11.2021 19:25 Ответить
Почему в рейтинге нет Ахметова?)) А нет, есть, на 3-й, 5-й, 6-й и 8-й позициях)) Боремся с олигархами)) Зато реально независимый человек на 4-м - это прям победа манипулиции. Браво, Дмитрий!
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25.11.2021 14:34 Ответить
тому що Ахметов - це сірий кардинал, йому не цікаве суспільне життя))) Його цікавить продвинути свого кандидата, як і Коломойському... от і все.
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25.11.2021 19:23 Ответить
Внимание нужно зациклить на команде Батькивщины, вот кто по истине думает о стране и его народе !
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25.11.2021 21:55 Ответить
ахаха остались разве еще те кто думает что зе власть справилась со своими задачами?)) смешно
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25.11.2021 21:53 Ответить
Где их выполненные обещания? да их ток больше по итогу стало, не верю во всё это
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25.11.2021 21:54 Ответить
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