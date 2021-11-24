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98% поражения легких: В Ивано-Франковске медики борются за жизнь 17-летней девушки, которая 20 дней подключена к ИВЛ

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

98% поражения легких: В Ивано-Франковске медики борются за жизнь 17-летней девушки, которая 20 дней подключена к ИВЛ

В Ивано-Франковской областной детской клинической больнице медики продолжают спасать жизнь 17-летней девушки с пораженными на 98% легкими. Пациентка 20 дней подключена к аппарату ИВЛ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Генеральный директор медицинского учреждения Тарас Мельник рассказал, что состояние девушки крайне тяжелое.

"Она снабжена всеми необходимыми медикаментами. За жизнь этого ребенка борется весь персонал нашей больницы - хирурги, лор, специалисты, пульмонологи, реаниматологи, средний медицинский персонал. Все внимание к этому ребенку", - сообщил он.

По его словам, в настоящее время в больнице находятся 12 детей с COVID-19, из них двое - до месяца, четверо - до 4 лет, другие - старше.

"Кроме того, мы пролечили тройню, родившуюся с малым весом. ПЦР подтвердил у них COVID-19. Детей уже выписали домой еще до того, как мы получили пакет услуг по лечению пациентов с COVID-19", - добавил гендиректор больницы.

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"По кислороду, его нам привозят каждый день, расход очень велик. Сейчас в маленькой реанимации есть ребенок, чтобы его спасти, нужно 30 литров кислорода в одну минуту", - рассказал Мельник.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+6
Ага, побільше трешу. Чому так пізно? Може ще в утробі матері?
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24.11.2021 14:48
+5
По 70 тисяч ?
Ну ви загнули...
Але смертність то втричі менша ніж у нас. Так що діє вакцинація, щоб ви язиками не мололи.
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24.11.2021 15:11
+4
в мне интересно (есть специалисты, которые могут пояснить?) - чем на 98% пораженные легкие физически могут потребить такое количество кислорода?...
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24.11.2021 15:18
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Страница 3 из 3
Ага-ага. Конечно "не принято".

Вон по недавним вспышкам вакциноассоциированного полиомиелита - была куча статей. И под каждой акцент делался - мол смотрите, заболели невакцинированные дети.

Еще смешнее выглядит Ваша отсылка к врачебной тайне... в свете того, что мой статус вакцинации тоже является этой самой медицинской тайной и требовать от меня её разглашения в любом виде - незаконно. Но... вы ж в курсе, да?

Вы правы. Вероятность мала. Но она есть. Так написали бы об этом прямо! Как они всегда делают, когда речь заходит о больных невакцинированных. По каждому случаю кричат в стиле "Вот смотрите, укололась бы - не заболела бы"... Так шо... таки вопрос, ага.
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24.11.2021 17:13 Ответить
До чого тут дитячий полемеліт ?!

Я щось писав про батьків дітей ?

А батьків таких дітей не "звинувачувати" було требо а судити й відбирати право на батьківство .
А можливо йще стерелізувати , що нових дітей не піддавали смертельній небеспеці .

Й крім всього , Ви що згаланом не розумієте різницю між загальним обговоренням проблеми в цілому й розголошенням й обговоренням однієї конкретної долі й людини ?!
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24.11.2021 17:25 Ответить
Я привел только один из примеров маркетинговой кампании по продвижению вакцинации. В котором в каждом из приводимых случаев - упоминался статус вакцинации. Мол невакцинированная фу-фу-фу, опасно.
А таких масса, и ковид - в их числе.

Вы внимательно прочитали то, что я написал? Тогда Вы без труда возьмете свои слова назад. Ибо знаете что такое вакциноассоциированный полиомиелит и как (от кого) происходит заражение - и кто там реально виноват. Вы ведь знаете, да? Ну там второй штамм... заражение от привитого ОПВ...
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24.11.2021 17:40 Ответить
Слышал я кстати призывы о стерилизации... странно что потомок их жертв призывает к этому...

Хотя я знаю также, откуда растут корни нацизма, а потому даже не удивляюсь.
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24.11.2021 17:41 Ответить
Гвалтівників стерілізують вже зараз в багатьох демократичних країнах .

А нацисти стали визнанними військовими злочинцями не через стеріалізацію психично хворих , а через вбивство мілійонів в концтаборах й через "расові закони" ...

Що до моєї родини , то там верогідність бути жетрвою Сраліна була більшої . ні від Гітлера . Хоча обидва діда й батько - ветерани 2 світової .

Я ж мав на увазі злочинців , яки роблять каліками властних дітей .

Й на відміну від Вас я читаю в основному технічну й наукову літературу , а не чутки трієщенского ринку й на паркані .
Хоча й будь який навіть люмпен-пролетарій десь у Франції чи в Канаді знає , що полемілітом хворіють лише в тих країнах , де не роблять щеплення від нього . А де роблять його не було вже років 50 !
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24.11.2021 18:02 Ответить
То есть, ты приравнял тех, чья дочь виновна лишь в том, что ей не повезло встретиться с активным проваксером - являвшимся переносчиком вируса полиомиелита, который он ввел себе ОСОЗНАННО, приняв ОПВ - к преступникам? К насильникам?
Боги... какое невежество...

Нацисты стали преступниками по одной простой причине - они проиграли войну. Это раз. И их никогда бы не судили бы за это, если бы армия, верховным главкомом которой был Сталин - не победила их. Это два. Проиграй твои оба деда войну - и твои шансы погибнуть от Гитлера стали бы абсолютными (учитывая национальность... так ведь?)
Справочно: а у меня наоборот. Просто потому что никто из моих родителей не привлекался и жил всегда на своей земле, а не за тридевять от родины. А вот бабушке просто повезло... ей (тогда считай ребенку) всего-то оцарапало ногу осколком немецкой бомбы. Её подруге повезло меньше.

Ну так почитайте про вакциноассоциированный полиомиелит. Не надо мне верить. Надо почитать научные источники. Они - не тайна о семи печатях. Там и про механизм заражения и про источник... все написано.
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24.11.2021 18:12 Ответить
От чому, як совкодрочер малолітній, то ще і майже завжди антиваксер? Інформація для роздумів. Якби ти, опудало городнє пожило при совку довше п'яти років, то розуміло б те, що в есесері ніхто би тебе не запитував, хочеш ти вакцинуватися, чи ні. Побіг би разом з усіма, і ще дякував би "партии родной за доброту и ласку". А на демонстрації " проти", це навіть в твою дурну довбню не забрело б. Навіть у сні. Що, на сайт. уа тісно стало? Гидиш де можеш? За гроші, чи просто довбодятел? Питання риторичні звісно.
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09.02.2022 14:57 Ответить
Как обычно, когда кто-то не знает матчасти, начинает оскорблять собеседника. Интересно, это как-то связано с вакцинацией? Все чаще думаю, что - да.
Уважаемый, Вам вот правда не хватает ни знаний, ни воображения. Вы неоригинальны.
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09.02.2022 17:58 Ответить
2 місяці тому - під кожним з обидвох заголовків.
Роблю висновок, що два місяці - то 30+31 день. Я навіть "минулого тижня" до того плюсувати не буду, бо 20 всеж-таки менше ніж 61 приблизно в півтора рази.
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24.11.2021 17:07 Ответить
30 літрів кисню на одну хвилину , це щось не реальне 😠
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24.11.2021 17:20 Ответить
Как вы думаете, последователи всемирного заговора по вводу 999G вам в мозг, её родители согласны были бы на вакцину (любую), чтобы всего это кошмара с их ребенком не было? Думаю, да! Митингуйте дальше, дебилы, бл...
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24.11.2021 18:08 Ответить
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