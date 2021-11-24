98% поражения легких: В Ивано-Франковске медики борются за жизнь 17-летней девушки, которая 20 дней подключена к ИВЛ

В Ивано-Франковской областной детской клинической больнице медики продолжают спасать жизнь 17-летней девушки с пораженными на 98% легкими. Пациентка 20 дней подключена к аппарату ИВЛ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Генеральный директор медицинского учреждения Тарас Мельник рассказал, что состояние девушки крайне тяжелое.

"Она снабжена всеми необходимыми медикаментами. За жизнь этого ребенка борется весь персонал нашей больницы - хирурги, лор, специалисты, пульмонологи, реаниматологи, средний медицинский персонал. Все внимание к этому ребенку", - сообщил он.

По его словам, в настоящее время в больнице находятся 12 детей с COVID-19, из них двое - до месяца, четверо - до 4 лет, другие - старше.

"Кроме того, мы пролечили тройню, родившуюся с малым весом. ПЦР подтвердил у них COVID-19. Детей уже выписали домой еще до того, как мы получили пакет услуг по лечению пациентов с COVID-19", - добавил гендиректор больницы.

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"По кислороду, его нам привозят каждый день, расход очень велик. Сейчас в маленькой реанимации есть ребенок, чтобы его спасти, нужно 30 литров кислорода в одну минуту", - рассказал Мельник.