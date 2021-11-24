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Международные партнеры не доверяют украинским властям из-за "путинских кротов" в секторе разведки, - Гриценко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Международные партнеры не доверяют украинским властям из-за

Информация о возможной полномасштабной агрессии России против Украины – это мощная геополитическая игра мышцами и нервами.

Об этом в Facebook сообщил экс-министр обороны Анатолий Гриценко, передает Цензор.НЕТ.

"Будет ли зимой широкомасштабная война? Пойдет ли Путин в наступление на Украину, с нанесением авиационных и ракетных ударов, с мощными прорывами из Крыма, Беларуси, ОРДЛО, силами в 100 батальонных тактических групп численностью в 100 тысяч военных, как нам предсказывают свои и чужие чиновники-разведчики?

Мое заключение по оценке ситуации таков – широкомасштабной войны не будет, ни зимой, ни летом. Можете спать спокойно. А вот чиновникам во власти, по крайней мере, тем, кто еще способен думать, анализировать и адекватно действовать, - спать не советую", - говорится в сообщении.

По словам Гриценко, идет мощная геополитическая игра мышцами и нервами.

"За мировые ресурсы и за влияние и контроль в мире. В этой игре задействованы все мощные мировые игроки – и наши партнеры, и наши недруги и враги. В этой игре Украина не является игроком, другие играют за нас и не очень делятся с нами своими замыслами и планами. Почему? Потому что не доверяют украинским властям, бестолково-шумным и недоговороспособным, где к тому же на ключевых позициях в секторе безопасности/разведки и системе принятия решений сидят ФСБшные и ГРУшные пропутинские "кроты"", - сообщил экс-министр обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые лица обернулись офшорным мурлом, прячут налоги, чтобы не платить в бюджет, - Гриценко

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+24
Пане полковнику,хоч ви і мій земляк,але ідіть під три чорти разом зі своїм висновком) Бо ви вже про ЗЕшмарклю висловлювалися. Так,що в дупу,в дупу - до яременка)))
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24.11.2021 14:59
+23
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24.11.2021 14:57
+22
Тебе, стратех, в 2019 році попереджали про реванш ригів.
Але ти знімав відосики про тренування недосвідченого Зєлі і голосував за нього та його маладую_каманду.

Гриценко вчить Зеленського грати у шахи
https://www.youtube.com/watch?v=dv1WkxsqD94
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24.11.2021 14:57
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Якийсь абсурд, всі знають, хто вороги у владі, і ніхто нічого не робить.
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24.11.2021 14:56 Ответить
А що поробиш? Демсили розьєднані. Навіть тут потенційних союзників обзивають : шволотою. *********,ваністами т. д. А з 13% прихильників, які не виходять на масові акції, революції не зробиш.
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24.11.2021 15:40 Ответить
А куда пропали нацжоны?
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24.11.2021 16:29 Ответить
Рюкзаков еще не заплатил, потому что сам не решил какой сосать, шоколадный или обрезанные.
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24.11.2021 17:10 Ответить
Тебе, стратех, в 2019 році попереджали про реванш ригів.
Але ти знімав відосики про тренування недосвідченого Зєлі і голосував за нього та його маладую_каманду.

Гриценко вчить Зеленського грати у шахи
https://www.youtube.com/watch?v=dv1WkxsqD94
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24.11.2021 14:57 Ответить
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24.11.2021 14:57 Ответить
Пане полковнику,хоч ви і мій земляк,але ідіть під три чорти разом зі своїм висновком) Бо ви вже про ЗЕшмарклю висловлювалися. Так,що в дупу,в дупу - до яременка)))
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24.11.2021 14:59 Ответить
коли вын з бубочкой зустрычався то потым сказав що той не готовий до президенства
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24.11.2021 16:06 Ответить
Навпаки він казав: лох розуміе відповідальність... "Супер " да клован досі не віддуплився
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24.11.2021 16:17 Ответить
Усцатая бабушка Гриценко пытается сохранить лояльность к ЗЕ и СН.
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24.11.2021 15:02 Ответить
Перший непрохідний. Проходь повз.
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24.11.2021 15:02 Ответить
"Куди кінь з копитом туди і рак з клешнею!"
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24.11.2021 15:07 Ответить
Зате 25 % олбожобів зелічке вірять... біля 20 % різним оппам.
Ну що з такими безмізкими робити ?
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24.11.2021 15:08 Ответить
"А тебя,мусор,никто не спрашивает." (с)
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24.11.2021 15:12 Ответить
О, вусата баба прокинулася.
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24.11.2021 15:15 Ответить
Лише в розвідці?
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24.11.2021 15:16 Ответить
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24.11.2021 15:18 Ответить
Еще бы у Шуфрича спросили!!!!
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24.11.2021 15:21 Ответить
Нє, давай в арестовича, або мирослава олешка ще можна спитати.
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24.11.2021 15:31 Ответить
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24.11.2021 15:21 Ответить
Шо грыцак - кто угодно только не порох?
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24.11.2021 15:22 Ответить
Навіть, якщо це гра, то вона вигідна Україні чи ні ? США і НАТО поставляють нашій армії додаткове озброєння , техніку, надсилають інструкторів, штаби НАТО розробляють сценарії можливих дій і вивчають рівень допомоги Україні. Що ж давайте грати.
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24.11.2021 15:25 Ответить
Ця гра вже довела до нападу росії на Україну, коли спецслужби США переконали дурнуватого путіна що Майдан профінансований США. путін, переконаний що він в Україні може нашкодити інтересам США, напав і потрапив під санкції і вимушений тримати на окупованих територіях та навколо України величезний військовий контингент. Для США ця гра успішна і вигідна і головне що ніяких реальних інтересів США в Україні не мають і тому їм вигідно щоб путін окупував якнайбільше території України, а краще всю цілком і вони не будуть реально допомагати, як вони не допомагали з 2014 року!
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24.11.2021 15:29 Ответить
Ой дурааак
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24.11.2021 16:32 Ответить
Я бачу що елементарні речі стають неприйнятними для багатьох в кого закриті очі шорами та ідіотськими ідеями. США могли зупинити путіна в 2014 і в 2015 і в 2016 але не зробили нічого крім вмовлянь України - не стріляти і здатись малою кров'ю, поки США в Європі підготуються до відбиття агресії путіна. Тобто Україну тихенько приносили в жертву путіну заради накачування м'язів НАТО в Європі та на Близькому Сході. НАТО та США потрібен був час щоб впорядкувати свою оборону і Україну тупо кидали під російські танки навіть без Джавелінів.
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24.11.2021 16:58 Ответить
Угу. Вам никто, ничего не должен. Хотели 73% не стрелять? А штаты должны вписаться? Кстати Молдова, грузия - тоже штаты воевали с парашей?
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24.11.2021 17:04 Ответить
73% якраз хотіли припинити корупцію в вищих ешелонах влади і корупція припинена, вже ніхто не скуповує голоси депутатів, і не виносить мішки з доларами з Адміністрації Президента.
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24.11.2021 17:15 Ответить
Спаасибо, поржал Вы внештатный сценарист квартала?
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24.11.2021 17:30 Ответить
Рівень ТОП корупції в Україні з уходом порошенко різко впав, Зеленський не влаштовує масове скуповування депутатів за гроші путіна, щоб пропихнути путінські зміни до Конституції України, щоб дати право терористам ОРДЛО панувати за гоші національного бюджету України поперед всіх інших регіонів України!
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24.11.2021 17:40 Ответить
Ну да, конверты в сортире, брательник дЕрьмака с должностями, братва Каломойши в центрэнерго, ковидный фонд в асфальт, госрезерв мышам, маски Китаю.....
Уймись, дурак
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24.11.2021 17:57 Ответить
Ривень коррупции впав???? Ты в своем уме???Сявкошвили при Порохе волал, что размеры коррупции в Украине ок. 5 млрд, а при зебиле 39 млрд в год!!!!!!
Это называется упал уровень коррупции?? Он вырос в 6-7 раз!!!!
Что ты несешь, ботяра?
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25.11.2021 00:51 Ответить
Ще один "геополітик"... Увесь світовий політикум(включно з американцями) добре розуміє : якщо ***** зжерло б Україну - це б йому відкрило шлях спочатку до країн східної Європи і країн балканського регіону, а потім і до країн центральної та західної Європи. Американці добре розуміють: якщо не зупинити ***** в Україні - вони остаточно втратять свій вплив спочатку у Європі, а потім і в інших частинах світу (поспішний вивід військ з афгану їм вже тепер"відригається") . Тому для них захист України - це насамперед захист їх ЖИТТЄВО ВАЖЛИВИХ інтересів!! P.S. Останнім часом я став помічати як купа ольгінських випердків почала активно пропихувати в український інфопростір ********** тези типу : " нє надєйтєсь хахли - нікто вам нє паможєт, усє вас бросят, і ваши піндоси тоже -патаму здавайтєсь вялікай підараїссі, мишебратья бла- бла -бла!" Тому не читайте їх зомбо -"брєдні"! Все в нас буде Україна!
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24.11.2021 16:43 Ответить
Ви помиляєтесь, на Україну всім пох. і тому її кидають в жертву путіну, розуміючи що путін не зможе перетравити Україну. Поки Україна сама себе захищає, союзники вирішують свої питання і так буде й далі.
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24.11.2021 16:59 Ответить
На Украину всем пох, тут Вы правы. Для США Украина лишь способ давления на Россию в геополитических играх. Отсюда и поддержка Украины, весьма сдержанная, кстати.
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24.11.2021 18:06 Ответить
Не фанат цього чувака, але він тут сказав на всі 100%. Якщо самі торгуємо, та тусуємось з медвечуками, ківами, трухановими, ермаками, вовками, та іншою мразотою вже 8 рік війни - ніхто й пальцем не пошевелить тоді воювати за нас.
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24.11.2021 15:27 Ответить
Хоть гриценко засранец, но тут он прав на все 1000%!!!!!!!!
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24.11.2021 15:30 Ответить
Думав, шо зеля посаду якусь надасть. А в нього ще своїх квартально-криворогульних ще пристраювать та пристраювать...
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24.11.2021 15:31 Ответить
Гриценко хорош юлить. Какой сектор, какая разведка? Крот сидит в офисе президента. И ни кто из тамошних обитателей этого даже не отрицает
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24.11.2021 15:33 Ответить
Зеля поставил контролировать все разведорганы Украины Руслана Демченко - давнего агента ФСБ, автора Харьковских угод, всю жизнь работавшего во благо России, выпускника Академии КГБ СССР (как и его женушка).
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24.11.2021 17:02 Ответить
Странно это слышать только сейчас. А раньше чего молчал ? ))
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24.11.2021 15:34 Ответить
Це сцикливе чмо завжди не вгадувало й обсиралось зі своїми прогнозами. Пам'ятаю як в 14-у воно надувало щоки та по студіях бігало, розказуючи, як героїчно наші стоять в Криму та ніяке ***** не пролізе.
Але я була б рада, якби тут він вгадав.
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24.11.2021 15:43 Ответить
Врахували.. 7 озброєних спеца на усіляких непорозумінгя
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24.11.2021 16:22 Ответить
Учитывались. Там не зебилы планировали.
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24.11.2021 16:34 Ответить
выборами запахло, что ли? Грицацуев вылез из под юбки и комменты раздает...(никому не нужные)
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24.11.2021 15:53 Ответить
Музейний експонат ожив та "віщує"
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24.11.2021 16:16 Ответить
Спасибо Кэп. Мы это знаем не первый год и не второй
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24.11.2021 16:32 Ответить
Опа-ча! Всплыл Титаник---на айсберг посмотреть. И по новой---уходим под воду, в нейтральной воде!
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24.11.2021 16:53 Ответить
ЩО це за влада яка навіть закрила Академію для розвідників в Україні.За це треба їх гнати в шию. Зате на університет Зе просить 7 млрд. Що за свинство? А вчора взяв сина регіонала Шурму в ОП це взагалі ляпас патріотичним силам.Ганьба на ганьбі і ганьбою поганяє,заправляється зрадою та некомпетентністю.Він же ,начебто, вітчим Разумкова, то старається....А дружина Мостова гарно веде Дзеркало тижня...
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24.11.2021 17:47 Ответить
Пан Атаман Грициян Таврический нарисовался со своими пророчествами....
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24.11.2021 18:05 Ответить
татишо!
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24.11.2021 19:03 Ответить
оце так новина!
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24.11.2021 19:07 Ответить
Так ты ж Грыць труселя последние снял, шоб их к власти привести!
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24.11.2021 21:07 Ответить
 
 