Международные партнеры не доверяют украинским властям из-за "путинских кротов" в секторе разведки, - Гриценко
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Информация о возможной полномасштабной агрессии России против Украины – это мощная геополитическая игра мышцами и нервами.
Об этом в Facebook сообщил экс-министр обороны Анатолий Гриценко, передает Цензор.НЕТ.
"Будет ли зимой широкомасштабная война? Пойдет ли Путин в наступление на Украину, с нанесением авиационных и ракетных ударов, с мощными прорывами из Крыма, Беларуси, ОРДЛО, силами в 100 батальонных тактических групп численностью в 100 тысяч военных, как нам предсказывают свои и чужие чиновники-разведчики?
Мое заключение по оценке ситуации таков – широкомасштабной войны не будет, ни зимой, ни летом. Можете спать спокойно. А вот чиновникам во власти, по крайней мере, тем, кто еще способен думать, анализировать и адекватно действовать, - спать не советую", - говорится в сообщении.
По словам Гриценко, идет мощная геополитическая игра мышцами и нервами.
"За мировые ресурсы и за влияние и контроль в мире. В этой игре задействованы все мощные мировые игроки – и наши партнеры, и наши недруги и враги. В этой игре Украина не является игроком, другие играют за нас и не очень делятся с нами своими замыслами и планами. Почему? Потому что не доверяют украинским властям, бестолково-шумным и недоговороспособным, где к тому же на ключевых позициях в секторе безопасности/разведки и системе принятия решений сидят ФСБшные и ГРУшные пропутинские "кроты"", - сообщил экс-министр обороны.
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Але ти знімав відосики про тренування недосвідченого Зєлі і голосував за нього та його маладую_каманду.
Гриценко вчить Зеленського грати у шахи
https://www.youtube.com/watch?v=dv1WkxsqD94
Ну що з такими безмізкими робити ?
Уймись, дурак
Это называется упал уровень коррупции?? Он вырос в 6-7 раз!!!!
Что ты несешь, ботяра?
Але я була б рада, якби тут він вгадав.