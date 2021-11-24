"Слуга народа" будет игнорировать телеканалы "Украина-24" и "Украина". Они превратились в пропагандистские "ДТЭК-24" и "Олигарх", - Шуляк
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Сегодня, 24 ноября, партия "Слуга народа" приняла решение игнорировать телеканалы "Украина-24" и "Украина" из-за их заангажированности.
Об этом сообщила в Фейсбуке глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, опубликовав соответствующее совместное заявление, информирует Цензор.НЕТ.
"В течение последних месяцев телеканалы "Украина-24" и "Украина" превратились в откровенно пропагандистские "ДТЭК-24" и "Олигарх". Это очевидно. Безусловно, мы уважаем право владельца свободно распоряжаться своей собственностью законным способом. Мы уважаем и право любого медиа на независимость редакционной политики. Но никогда не согласимся с использованием телеканалов и журналистов для шантажа государства и общества для лоббирования бизнес-политических интересов собственников", - отмечается в общем публичном заявлении.
Кроме того, акцентируется внимание на том, что "системное и умышленное распространение фейков на указанных телеканалах, публичные безосновательные оскорбления мешающих олигарху, откровенные манипуляции, непредоставление права на ответ и являются яркими проявлениями той олигархической системы, с которой борется команда президента".
"Медиа, продажные политики, соцсети используются для попыток сохранить статус-кво, что позволяет олигарху получать рентный доход от полученных когда-либо привилегий. Добыча руды, эксплуатация железной дороги, производство электроэнергии – все это, по мнению олигарха, должно быть источником его необоснованного обогащения вопреки интересам общества. И именно в поддержку этого направляется весь принадлежащий ему медийный и политический ресурс", - говорится далее.
"Мы уверены, что инициированный президентом Владимиром Зеленским антиолигархический закон наконец-то лишит таких чрезмерно влиятельных лиц возможности скупать политиков и избавит выгоды от давления на редакции и журналистов. Трансформацию государства и уменьшение олигархического влияния на экономику невозможно остановить. Ни телевизионным шантажом, ни политическими угрозами, ни олигархическими попытками договориться о "взаимопонимании" в Москве", - цитирует Шуляк заявление.
"Сегодня наша команда приняла совместное решение – игнорировать медиа, которые владелец намеренно превращает в свой корпоративный громкоговоритель для шантажа государства и общества. Если владелец считает выгодным для себя такое искажение журналистики, чтобы на его каналах происходили только проплаченные или сманипулированные в корпоративных интересах ДТЭК дискуссии, то сбалансированное участие любых независимых от олигарха политиков там просто невозможно.Когда олигарх позволит редакциям и журналистам вернуться к работе по общепринятым стандартам журналистики, мы пересмотрим свое решение.В то же время мы остаемся абсолютно открытыми для любых СМИ, работающих независимо, сбалансировано и ради объективного информирования общества", - резюмируется в заявлении.
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24 ноября, 2021Без рубрикиКомментарии: 0
Очевидно, это лучшее доказательство того, что Зеленский и Ермак опасаются раскрыть свою причастность к преступлению…
Президент Зеленский и глава офиса Андрей Ермак отказались прийти по приглашению Общественного телевидения на Первый национальный телеканал, чтобы объяснить обвинения в предательстве и наличии российских «кротов» в офисе президента, озвученные в их адрес экс-начальником ГУР МО Василием Бурбой:
Как написал около часа назад в Фейсбуке известный журналист Юрий Бутусов, об этом в понедельник заявила ведущая ток-шоу Мирослава Барчук в эфире программы «Зворотній відлік».
Ранее Зеленский и Ермак не пришли на эфир на телеканал Украина, куда они до этого постоянно ходили на протяжении двух с половиной лет, объяснив это тем, что якобы вдруг перехотели ходить на телеканал олигарха.
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А вот я для дискуссии с властью хожу туда, где меня приглашают по Вагнергейту, и конечно, пришел на Общественное телевидение, которое финансируем мы, налогоплательщики.
Однако на Общественное ТВ власть приходить боится, боится отвечать на вопросы журналистов.
Слуги народа направили на Зворотній відлік представлять не руководителей ОП, СБУ, ГПУ, ДБР, либо членов ТСК ВР, а двух депутатов, которые не были членами парламентской следственной комиссии, то есть не могу отвечать даже за отчет!
Поведение власти Зеелнского-Ермака становится все более все более трусливым. Они боятся любого честного диалога, потому что после потоков лжи, которые они извергали 15 месяцев о Вагнергейте, теперь любое слово работает против них.
Зеленский продолжает молчать о предательстве и не комментирует провал спецоперации по захвату «вагнеровцев».
Спустя 5 суток ни один государственный руководитель ОП, СБУ, ГПУ, ДБР не ответил на обвинения Василия Бурбы.
Комментируют только наемные блогеры офиса президента, внештатные советники, депутаты, которые не несут ответственности за свои слова и не связаны с данным делом.
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Очевидно, это лучшее доказательство того, что Зеленский и Ермак опасаются раскрыть свою причастность к преступлению и к сокрытию преступления, и потому избегают любого диалога на любой площадке.
Просто позор.
не обсуждается.....
потому что больше не увидит тот бред который вы на каналах несете!
Так Зе мало того, що Шмигаля не виганяє, так ще й в ОП Шурму назначив з ахметовського заводу!
Когда прекратили врать, и начали говорить правду, сразу стали плохие каналы.
Уже все знают что человек не принимает критики, шуток и т.д.
А сам издевался на сцене с политиков, в одних трусах ходил в роли Ющенко.
Размазать, как он размазывал за деньги, представляю что он у олигархов на корпоративах показывал на политиков.
Коломойские, Пинчуки и т.д смеялись и лицедею деньги платили не малые.
Шуляк, расскажи про этот номер спектакля?
к тому же у слуг урода свой приход
https://www.youtube.com/watch?v=-42fq3Tkkzo
там звичне тепле й рідке лайно…
все як любить бубочка…
До речі і активісти всі мовчать. Напевне Беня купив. Де Ярош, Парасюк і т.п.?
Тягнибок на фейсбуці "свободи" черговий раз хвалиться що "свобода" була самою активною на майдані 8 років назад.
А зараз проблем нема?