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Новости Политика Украины
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журналистика (3168) канал (160) Слуга народа (2547) Шуляк Елена (80)

"Слуга народа" будет игнорировать телеканалы "Украина-24" и "Украина". Они превратились в пропагандистские "ДТЭК-24" и "Олигарх", - Шуляк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня, 24 ноября, партия "Слуга народа" приняла решение игнорировать телеканалы "Украина-24" и "Украина" из-за их заангажированности.

Об этом сообщила в Фейсбуке глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, опубликовав соответствующее совместное заявление, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение последних месяцев телеканалы "Украина-24" и "Украина" превратились в откровенно пропагандистские "ДТЭК-24" и "Олигарх". Это очевидно. Безусловно, мы уважаем право владельца свободно распоряжаться своей собственностью законным способом. Мы уважаем и право любого медиа на независимость редакционной политики. Но никогда не согласимся с использованием телеканалов и журналистов для шантажа государства и общества для лоббирования бизнес-политических интересов собственников", - отмечается в общем публичном заявлении.

Кроме того, акцентируется внимание на том, что "системное и умышленное распространение фейков на указанных телеканалах, публичные безосновательные оскорбления мешающих олигарху, откровенные манипуляции, непредоставление права на ответ и являются яркими проявлениями той олигархической системы, с которой борется команда президента".

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"Медиа, продажные политики, соцсети используются для попыток сохранить статус-кво, что позволяет олигарху получать рентный доход от полученных когда-либо привилегий. Добыча руды, эксплуатация железной дороги, производство электроэнергии – все это, по мнению олигарха, должно быть источником его необоснованного обогащения вопреки интересам общества. И именно в поддержку этого направляется весь принадлежащий ему медийный и политический ресурс", - говорится далее.

"Мы уверены, что инициированный президентом Владимиром Зеленским антиолигархический закон наконец-то лишит таких чрезмерно влиятельных лиц возможности скупать политиков и избавит выгоды от давления на редакции и журналистов. Трансформацию государства и уменьшение олигархического влияния на экономику невозможно остановить. Ни телевизионным шантажом, ни политическими угрозами, ни олигархическими попытками договориться о "взаимопонимании" в Москве", - цитирует Шуляк заявление.

"Сегодня наша команда приняла совместное решение – игнорировать медиа, которые владелец намеренно превращает в свой корпоративный громкоговоритель для шантажа государства и общества. Если владелец считает выгодным для себя такое искажение журналистики, чтобы на его каналах происходили только проплаченные или сманипулированные в корпоративных интересах ДТЭК дискуссии, то сбалансированное участие любых независимых от олигарха политиков там просто невозможно.Когда олигарх позволит редакциям и журналистам вернуться к работе по общепринятым стандартам журналистики, мы пересмотрим свое решение.В то же время мы остаемся абсолютно открытыми для любых СМИ, работающих независимо, сбалансировано и ради объективного информирования общества", - резюмируется в заявлении.

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Слуга народа будет игнорировать телеканалы Украина-24 и Украина. Они превратились в пропагандистские ДТЭК-24 и Олигарх, - Шуляк 01
Слуга народа будет игнорировать телеканалы Украина-24 и Украина. Они превратились в пропагандистские ДТЭК-24 и Олигарх, - Шуляк 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+59
А с каналом Г+Г все нормально????
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24.11.2021 14:56
+51
ну а народ дружно забъет на ГГ
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24.11.2021 14:56
+37
Да потому что вам уродам отвечать нечего, когда задают неугодные для вас и правдивые вопросы. А вы только истерите, бросаетесь на каждого присутствующего, несёте ложь и ахинею. Вам не только рот хочется закрыть, но и пристрелить.
Вам уродам все мешают.
Я буду только счастлива, когда ваши рожи и поганые рты исчезнут раз и навсегда не только с телевизоров, но и с Украины.
Такого убожества как "сн зеурода" Украина ещё не видела. Думаю, что это редкость даже во всем мире.
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24.11.2021 15:17
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Явка с повинной: как Зеленский и Ермак сами доказали свое предательство по «Вагнергейту» - Бутусов
24 ноября, 2021Без рубрикиКомментарии: 0






Очевидно, это лучшее доказательство того, что Зеленский и Ермак опасаются раскрыть свою причастность к преступлению…

Президент Зеленский и глава офиса Андрей Ермак отказались прийти по приглашению Общественного телевидения на Первый национальный телеканал, чтобы объяснить обвинения в предательстве и наличии российских «кротов» в офисе президента, озвученные в их адрес экс-начальником ГУР МО Василием Бурбой:

Как написал около часа назад в Фейсбуке известный журналист Юрий Бутусов, об этом в понедельник заявила ведущая ток-шоу Мирослава Барчук в эфире программы «Зворотній відлік».

Ранее Зеленский и Ермак не пришли на эфир на телеканал Украина, куда они до этого постоянно ходили на протяжении двух с половиной лет, объяснив это тем, что якобы вдруг перехотели ходить на телеканал олигарха.

- Страх и паника в ОП: власти боятся комментировать заявление Бурбы о государственной измене Зеленского и Ермака

А вот я для дискуссии с властью хожу туда, где меня приглашают по Вагнергейту, и конечно, пришел на Общественное телевидение, которое финансируем мы, налогоплательщики.

Однако на Общественное ТВ власть приходить боится, боится отвечать на вопросы журналистов.

Слуги народа направили на Зворотній відлік представлять не руководителей ОП, СБУ, ГПУ, ДБР, либо членов ТСК ВР, а двух депутатов, которые не были членами парламентской следственной комиссии, то есть не могу отвечать даже за отчет!

Поведение власти Зеелнского-Ермака становится все более все более трусливым. Они боятся любого честного диалога, потому что после потоков лжи, которые они извергали 15 месяцев о Вагнергейте, теперь любое слово работает против них.

Зеленский продолжает молчать о предательстве и не комментирует провал спецоперации по захвату «вагнеровцев».

Спустя 5 суток ни один государственный руководитель ОП, СБУ, ГПУ, ДБР не ответил на обвинения Василия Бурбы.

Комментируют только наемные блогеры офиса президента, внештатные советники, депутаты, которые не несут ответственности за свои слова и не связаны с данным делом.

- Богуцкая нашла тухлое оправдание провала Зеленским и Ко спецоперации по вагнеровцам

Очевидно, это лучшее доказательство того, что Зеленский и Ермак опасаются раскрыть свою причастность к преступлению и к сокрытию преступления, и потому избегают любого диалога на любой площадке.

Просто позор.
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24.11.2021 17:18 Ответить
когда на пороха серили - вас все устраивало, и не заикались про использование телеканалов и журналистов для шантажа государства
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24.11.2021 17:37 Ответить
Що ж вам залишилось, тільки два жидівськи канали бєніни "плюси" та ICTV пінчука. Сьогодні ТАМ вже засуджували радікалоав і застерігали проти розгойдування човна нам користь касабстану.
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24.11.2021 17:37 Ответить
ICTV пінчука теж починає виступати проти зелі бо Пічук друг сімї Розумкова
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24.11.2021 22:08 Ответить
Не стільки проти зелі, скільки за разумкова. Дві маланських половини одного проекту. Прикидаються, що воюють між собою. Різну наживку на різну рибку (виборця). Напевне хочуть, щоб в наступних виборах в другий тур вийшли Зе і Разумков.
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25.11.2021 00:19 Ответить
как показала практика, если именно вы отстраните олигархов, то все окончательно грохнется. у ахметки станции работают, а у вас даже с углем проблемы, не говоря уже про кассовый разрыв и долговой кризис
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24.11.2021 17:38 Ответить
Все правильно. Все персонажи с закрытых помоек Медведчука. И вообще, в стране война и отобранные врагом территории. О какой оппозиции может идти речь? О каких "какалах" можно говорить? Какие "рейтинги" обсасывать?
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24.11.2021 17:43 Ответить
любитель зелёной .....
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24.11.2021 20:04 Ответить
Ай-ай-ай! Шо ж такое? Как же так? Куда ж оне будут ходить - в памперс шо ли?
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24.11.2021 18:30 Ответить
вони вже задолбалися читати тупі темники , а переломити думку суспілства нічим , окрм висерів Скрьожі ... Люсі.. Мішані
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24.11.2021 18:34 Ответить
Телеканалам, которые игнрируют слуги коломойского, надо игнорировать их и не брать у них коментариев вне студии и не показывать их вообще
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24.11.2021 18:34 Ответить
Можно подумать, что партия слуг так решила. Хозяин так решил. Потому что свобода слова там, где есть только одно мнение - его !
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24.11.2021 19:11 Ответить
неявка команды на футбольный матч = техническое поражение

не обсуждается.....
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24.11.2021 19:24 Ответить
если вы не будете ходить на телеканалы,то народ будет очент рад
потому что больше не увидит тот бред который вы на каналах несете!
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24.11.2021 19:37 Ответить
У Ахметки всё хорошо получалось с Порошенко, а вот с Зеленским не срослось. В новостях на ахметовских канал часто проскакивает российская дезинформация - они часто показывают всякие антивирусные демонстрации которые происходят в мире, спрашивается для чего они это делают, ведь это отрицательно работает на сознание людей. Во всём мире все здравомыслящие люди вакцинируются для сохранения своих жизней жизни детей, своих родителей. Получается они поддерживают планы соседа агрессора. Ахметов обижается на власть, что ему не дают поднять цены на электроэнергию для населения, скупил при Януковичу энергетические предприятия за копейки, на их развитие деньги не вкладывает, а за наш счёт хочет ещё больше обогатиться.
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24.11.2021 19:49 Ответить
Цю всю твою сентенцію перекреслює один-єдиний факт: Шмигаль - шістка Ахметова, він в уряд прийшов з ДТЕК! Поки Шмигаля не виденуть, я не повірю в боротьбу Зе з Ахметовим!

Так Зе мало того, що Шмигаля не виганяє, так ще й в ОП Шурму назначив з ахметовського заводу!
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24.11.2021 20:10 Ответить
2,5 года все хвалили.
Когда прекратили врать, и начали говорить правду, сразу стали плохие каналы.
Уже все знают что человек не принимает критики, шуток и т.д.
А сам издевался на сцене с политиков, в одних трусах ходил в роли Ющенко.
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24.11.2021 20:00 Ответить
обиженная зелёная голота
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24.11.2021 20:02 Ответить
Я бы на месте Кличко, Порошенко, Ющенко, Тимошенко, Ляшко и т.д. запустил бы про него юмористические номера, там есть над чем смеяться.
Размазать, как он размазывал за деньги, представляю что он у олигархов на корпоративах показывал на политиков.
Коломойские, Пинчуки и т.д смеялись и лицедею деньги платили не малые.
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24.11.2021 20:05 Ответить
Г+Г = (голобородько + голобородько)
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24.11.2021 20:10 Ответить
Влада пробачила Коломойському борг в 4,7 млрд грн, - Загребельська

Шуляк, расскажи про этот номер спектакля?
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24.11.2021 20:11 Ответить
А я бы сказал что эти каналы превратились в аналоги инфо помоек Мертвечука - 112, Zik
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24.11.2021 21:28 Ответить
вот теперь я начну смотреть эти 2 канала. до этого они были удалены.
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24.11.2021 21:50 Ответить
Дивлюсь на Шуляк - гарна жінка но зелень всю цю красу зрізає
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24.11.2021 22:11 Ответить
1+1 и сваты
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24.11.2021 22:15 Ответить
по правде говоря, от слуги урода некого слушать. нет талантливых брехунов. самые талантливые стали президентом и правительством, на передачи не ходят, остальные унылое говно типа верещук арахамии или корниенко, так что телеканалы от их неприхода ничего не потеряют.

к тому же у слуг урода свой приход
https://www.youtube.com/watch?v=-42fq3Tkkzo
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24.11.2021 22:30 Ответить
Та йдіть ви всі у г+г
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24.11.2021 22:34 Ответить
ахметовские "Україна 24" та "Україна", коломойские каналы 1+1, униан, медведчуковско-шуфрчиа каналы, фирташ-левчокин -Интер.... все это пропагандонские новостные каналы, которые работают в интересах олигархов, и их пиара. Все эти дебильные зомбанутые ихние шоу для лохов, право на владу, савик шустрик и т.д... На которые давно пора забить х....и занести всем в черный список. Вообще не смотреть, не засорять мозги этим бредом!
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24.11.2021 23:00 Ответить
Лише Г+Г і канал бзДом…
там звичне тепле й рідке лайно…
все як любить бубочка…
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24.11.2021 23:10 Ответить
Ну і правельно, швидше скопитититесь. З ДТК лише помічників для агента Тимофеева в ОПу можна брати.
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24.11.2021 23:30 Ответить
А партия отреагирует на празднование завхоза на государственной даче за государственный счет, в т.ч. и перелеты? Государственную дачу содержат за огромные деньги круглый год, чтобы канцелярия четыре дня там гуляла. "Слуги" должны осудить и позакрывать эти многочисленные госдачи для блага хозяев. А то, блин, дожили, отпахали всю жизнь и теперь средств хватает только на коммуналку, питание (скромное) и лечение, и то, слава Богу, наверное. Суки, чтобы им и на это не хватало, если есть справедливость.
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24.11.2021 23:58 Ответить
Зе+Ко такое вытворяют, что будет очень несправедливо, если они не сядут пожизненно.
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25.11.2021 00:44 Ответить
Кучма сел? Или может Порохло? Так с какого перепугу Зеля садиться.
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25.11.2021 02:01 Ответить
В в 2019 році в Україну завезли партію зелених страусів !
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25.11.2021 02:52 Ответить
а Г+Г не "Олігарх"? Беня купив величезну кількість продажних людей.

До речі і активісти всі мовчать. Напевне Беня купив. Де Ярош, Парасюк і т.п.?

Тягнибок на фейсбуці "свободи" черговий раз хвалиться що "свобода" була самою активною на майдані 8 років назад.
А зараз проблем нема?
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25.11.2021 06:41 Ответить
МоноЗброд!
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25.11.2021 06:52 Ответить
Чергова лялька Карабаса Коломої.
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25.11.2021 07:02 Ответить
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