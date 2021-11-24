Глава МИД Эстонии Лийметс об угрозе масштабного вторжения РФ в Украину: "Опасения усиливаются"

Следует поддерживать территориальную целостность Украины, подчеркнула эстонская чиновница.

Опасения относительно того, что президент Российской Федерации Владимир Путин, возможно, планирует совершить вторжение в Украину, ужесточаются. Необходимо поддерживать независимость и территориальную целостность украинского государства, сказала глава Министерства иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По ее словам, для эстонской стороны важно, чтобы конфликт в Украине не обострился.

"Для нас важно, чтобы не было дополнительной эскалации военного конфликта, который мы наблюдаем в Украине уже восемь лет", – сказала чиновник.

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