Глава МИД Эстонии Лийметс об угрозе масштабного вторжения РФ в Украину: "Опасения усиливаются"
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Следует поддерживать территориальную целостность Украины, подчеркнула эстонская чиновница.
Опасения относительно того, что президент Российской Федерации Владимир Путин, возможно, планирует совершить вторжение в Украину, ужесточаются. Необходимо поддерживать независимость и территориальную целостность украинского государства, сказала глава Министерства иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По ее словам, для эстонской стороны важно, чтобы конфликт в Украине не обострился.
"Для нас важно, чтобы не было дополнительной эскалации военного конфликта, который мы наблюдаем в Украине уже восемь лет", – сказала чиновник.
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Смысл ловить шпионов - если все так как говорит Бутусов???? Бред полный!!!!
P.s. больше не произносите вслух слово "импичмент". Это слово используют только дебилы и карманная оппозиция. Ведь если дело до импичмента дойдёт, то это будет затягивание время, чтобы сбить "накал страстей". А эту процедуру можно легко тянуть года три.
Как и Пол Пота, и главу Сев Кореи, и Генерального Секретаря СыСыСыР