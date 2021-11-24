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Глава МИД Эстонии Лийметс об угрозе масштабного вторжения РФ в Украину: "Опасения усиливаются"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Глава МИД Эстонии Лийметс об угрозе масштабного вторжения РФ в Украину:

Следует поддерживать территориальную целостность Украины, подчеркнула эстонская чиновница.

Опасения относительно того, что президент Российской Федерации Владимир Путин, возможно, планирует совершить вторжение в Украину, ужесточаются. Необходимо поддерживать независимость и территориальную целостность украинского государства, сказала глава Министерства иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По ее словам, для эстонской стороны важно, чтобы конфликт в Украине не обострился.

"Для нас важно, чтобы не было дополнительной эскалации военного конфликта, который мы наблюдаем в Украине уже восемь лет", – сказала чиновник.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+13
Реальная проблема состоит в том,что в это тяжелое время,когда мы опасаемся нападения России, Украиной руководит предатель-Ермак.
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24.11.2021 15:27
+11
А в цей час в США відбулася історична для України подія. Вперше соцдослідження показало , що більшість американцівв 50% проти 48% погоджуються на участь армії США в захисті України від Пуйла. В 2014 році таких було лише 30%.
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24.11.2021 15:32
+10
Ермак, Татаров, Демченко и все остальное ОП - нарика Зелю в расчет можно даже не брать - это кукла без воли и полная комплексов и страхов
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24.11.2021 15:30
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Реальная проблема состоит в том,что в это тяжелое время,когда мы опасаемся нападения России, Украиной руководит предатель-Ермак.
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24.11.2021 15:27 Ответить
Ермак, Татаров, Демченко и все остальное ОП - нарика Зелю в расчет можно даже не брать - это кукла без воли и полная комплексов и страхов
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24.11.2021 15:30 Ответить
А в цей час в США відбулася історична для України подія. Вперше соцдослідження показало , що більшість американцівв 50% проти 48% погоджуються на участь армії США в захисті України від Пуйла. В 2014 році таких було лише 30%.
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24.11.2021 15:32 Ответить
а можна посилання на новину?
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25.11.2021 12:44 Ответить
Это тебе сказал не предатель Савик с Гордоном и Бутусовым?
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24.11.2021 16:05 Ответить
И еще помимо их многие другие. А тебе о том,что Ермак "патриот" Украины сказали такие "уважаемые люди" как Путин и Медведчук ?
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24.11.2021 16:12 Ответить
А тебе о том что он предатель сказала лысая бошка Гордона или савик хитропопый напел? Или здесь начитался??? Кто тебя убедил?
Смысл ловить шпионов - если все так как говорит Бутусов???? Бред полный!!!!
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24.11.2021 16:19 Ответить
Для меня Бутусов такой же авторитет как и ты.
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24.11.2021 16:24 Ответить
А для меня ты!!!! Ну так в чем дело?
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24.11.2021 16:25 Ответить
А я что,тебя в чем то переубедить пытаюсь? Мне абсолютно пох твое душевное состояние .
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24.11.2021 16:29 Ответить
Да я знаю!!!
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24.11.2021 16:49 Ответить
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24.11.2021 16:19 Ответить
Скоро ще й воєнний стан введуть, щоб люди не виходили на протести і не вимагали імпічменту.
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24.11.2021 15:34 Ответить
Распишите, пожалуйста, процедуру импичмента
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24.11.2021 15:46 Ответить
Відкрийте, будь ласка, закон, який приняли слуги, ну там, правда, він написаний через одне місце і по ньому неможливо це здійснити. А я писала просто про так звану процедуру, а не про той закон, який унеможливлює цю процедуру.
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24.11.2021 15:54 Ответить
ну тогда зачем мне эта процедура, которая невозможна? Есть совершенно другая процедура, называется "отставка".

P.s. больше не произносите вслух слово "импичмент". Это слово используют только дебилы и карманная оппозиция. Ведь если дело до импичмента дойдёт, то это будет затягивание время, чтобы сбить "накал страстей". А эту процедуру можно легко тянуть года три.
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24.11.2021 16:03 Ответить
...не зважаючи навіть на те, що партизанів, на щастя, не зможе втримати ніхто й ніколи
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24.11.2021 16:03 Ответить
Оля а может борщ вари?
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24.11.2021 16:07 Ответить
выражай озабоченность
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24.11.2021 15:43 Ответить
Это они так очередные 100 км колючей проволоки просят
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24.11.2021 16:00 Ответить
Может 100 метров
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24.11.2021 16:09 Ответить
Вы и так за оградой, как обезьяны с говном
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24.11.2021 16:52 Ответить
И мы там за оградой с гавном весьма рады за вас свободных. Впрочем решения ваше правительство без консультаций с "ПАРТНЕРАМИ" не принимает
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24.11.2021 16:56 Ответить
В этом и разница, у нас партнёры, у вас *****.
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24.11.2021 17:05 Ответить
Ну оскорблять человека признак слабости. И ваши партнеры работают чисто за деньги
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24.11.2021 17:08 Ответить
Аааа, а вы сосёте у ***** по призванию? И да, хутин не человек, он *****
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24.11.2021 17:36 Ответить
Ну у вас же президенты Люди Вор Барыга Клоун то ли дело
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24.11.2021 18:02 Ответить
Заметь - президенты. Куда нам до сцарей мокшанского разлива
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24.11.2021 18:06 Ответить
Их тоже избирали как бы
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24.11.2021 18:09 Ответить
Как-бы
Как и Пол Пота, и главу Сев Кореи, и Генерального Секретаря СыСыСыР
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24.11.2021 18:14 Ответить
Извините сухпай бесплатно дали
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24.11.2021 17:10 Ответить
Хрумкай.
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24.11.2021 17:37 Ответить
Net oni sami ejio proizvodit i drugim ecio darit
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24.11.2021 16:28 Ответить
Говноботы, на швабру
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24.11.2021 16:30 Ответить
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24.11.2021 16:06 Ответить
Если честно не очень понимаю, как можно сфотографировать постоянную военную часть (которая на самом деле далековато от украинской границы) и разогнать такую волну. Сила убеждения СМИ просто грандиозна.
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24.11.2021 16:20 Ответить
Че, ***** уже паникует?)
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24.11.2021 16:31 Ответить
Это человеческая природа. Если по телевизору начнут говорить что земля плоская, через пару дней люди начнут сомневаться, через неделю будут думать - вполне может быть, через полгода людей считающих что земля круглая будут считать идиотами.
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24.11.2021 16:40 Ответить
А им все равно
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24.11.2021 18:08 Ответить
Удивительно, даже Эстония и та понимает. Молодцы, уже подают эшалоны добровольцам, а мы все не верим.
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24.11.2021 16:33 Ответить
В смысле - даже?
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24.11.2021 17:38 Ответить
Эсонцы в СС больше по мирняку работали
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24.11.2021 18:11 Ответить
И в ожидании вторжения, мы требуем новый газовый контракт
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24.11.2021 16:34 Ответить
Вы? Лично? Больной штоле?
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24.11.2021 16:53 Ответить
и на 15 лет желательно с агрессором
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24.11.2021 18:12 Ответить
 
 