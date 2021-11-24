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Новости Экономика
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задолженность (220) ДТЭК (407) Гарантированный покупатель (37)

"На самом-самом верху": "Гарантированный покупатель" сообщил в суде, кто решил блокировать выплаты по "зеленому" кредиту ЕС

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Официальный представитель ГП "Гарантированный покупатель" заявил в Хозяйственном суде Киева, что решение о блокировании платежей компании "ДТЭК ВИЭ" принято "на самом-самом верху".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом говорится в постановлении суда от 22 ноября.

"Судом был поставлен представителю ГП "Гарантированный покупатель" вопрос о промежутке времени, необходимого для формирования им платежного поручения на перевод средств ООО ДТЭК Приморская ВЭС, на что представитель сначала ответил, что это известно "наверху". А на уточняющий вопрос суда, что подразумевается под понятием "наверху", представитель должника сообщил "на самом-самом верху", - указано в решении суда.

Представитель "ГарПока" официально подтвердил обязательства госкомпании по уплате долга ДТЭК, а срыв выплат объяснил "большим количеством платежей", которые якобы "требуют значительного периода времени".

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Именно на вопрос, сколько нужно времени, адвокат госпредприятия указал суду, что это известно только на "самом верху".

На самом-самом верху: Гарантированный покупатель сообщил в суде, кто решил блокировать выплаты по зеленому кредиту ЕС 01

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.
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Топ комментарии
+8
И это адвокат (!) официально заявляет в суде. Капец...
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24.11.2021 15:52
+6
неужто сам?
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24.11.2021 15:50
+6
дело не в рыжем а в инвест климате в украине. вот какой дурак после этого вложит деньги в украину?)))
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24.11.2021 16:57
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неужто сам?
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24.11.2021 15:50 Ответить
Вже цілих 8 днів Рижий сущєствує без непомірною працею заробленого бабла. А_Яй_яй. Жаль Рижого.
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24.11.2021 16:24 Ответить
дело не в рыжем а в инвест климате в украине. вот какой дурак после этого вложит деньги в украину?)))
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24.11.2021 16:57 Ответить
"На самому-самому верху". Тобто Єрмаком?
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24.11.2021 15:50 Ответить
Самий-самий верх - це Беня)
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24.11.2021 20:09 Ответить
війна з Ахметкою для його супротивників закінчується теплим териконом
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24.11.2021 15:52 Ответить
И это адвокат (!) официально заявляет в суде. Капец...
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24.11.2021 15:52 Ответить
Имхо, гораздо страшнее, что суд удовлетворяется таким заявлением.
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24.11.2021 17:42 Ответить
Стенограма суду:
....
Адвокат: - На самому-самому верху (моргаючи два з половиною рази правим оком)....
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24.11.2021 15:58 Ответить
І відчуваючи різке потяжчення памперсу.
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24.11.2021 16:03 Ответить
Никак Господь Бог принимает решение??? То есть представитель ДП "Гарантований покупець" подтвердил, что Бог есть!
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24.11.2021 16:04 Ответить
Стенограма суду:

....

Адвокат: - На самому-самому верху (моргаючи два з половиною рази правим оком)
....
Суд: -Чому не виплатили?
Самий-самий верх: - Патамушта! (тицьнув дулі з факами)....
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24.11.2021 16:06 Ответить
Так хто конкретно?
Єр, чи Зе?
Якщо "на самому-самому" верху - то це вже не Шмигаль.
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24.11.2021 16:09 Ответить
То мабуть хтось на Говерлі. Якийсь турист.
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24.11.2021 16:22 Ответить
Опять Ярмак с президентом!!!! Ну прям вражины какие то!!!!!
Срочно зовем Лысую " Силу и Честь" вот они то знают как рулить!!!!
Клоуны с...ка!!!
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24.11.2021 16:24 Ответить
а как красиво чесали про няни. так же красиво чешут про рост поступлений, а платить нечем. даже соляру для армии купить не за что
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24.11.2021 16:25 Ответить
У вас Президент молодец, а наш все по заводам да колхозам
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24.11.2021 16:26 Ответить
забирайте его к себе, даже с доплатой)))))
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24.11.2021 16:58 Ответить
Колхозы еще не разогнали? Так в рабстве и батрачат крипаки?
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24.11.2021 17:00 Ответить
Кредит получили, погасят, не даром они на самом-самом верху.
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24.11.2021 16:26 Ответить
С позиции цивилизованного бизнеса это Беспредел. Это грубейшее нарушение законов. Де факто неоспоримое свидетельство авторитаризма. Другого варианта просто нет.
Есть подвиды авторитаризма как передел собственности, как борьба с инакомыслением и... самодурство.
В цивилизованом государстве правят законы, а не " мессии".
Остановка вручную законов и их неисполнение - это коррупция в чистом виде.
Репутация страны понизилась существенно.
Правда, следует помнить, что дураку невозможно доказать, что он дурак.
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24.11.2021 16:31 Ответить
Косоворотка накерує, що на штрафи інвесторам грошей не вистачить у бюджеті. А тут вже задокументована судом злочинна діяльність посадовогої особи, яка не мала цього робити? То ДБР вже порушили справу?
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24.11.2021 16:32 Ответить
вместо инвест няни - инвест сосна
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24.11.2021 16:50 Ответить
Я живу на 12 поверсі. А це ще вище?
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24.11.2021 16:57 Ответить
Неужто сам Господь? Шо за бред! Это ответ юриста в суде? На верху? На чердаке? На крыше?
Да он за такой ответ уволен должен быть прямо в зале суда и за неуважение к суду получить...
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24.11.2021 16:59 Ответить
Все кредиты, которые навязывают государству Украина напрвлены направлены инвесторами с одной-единственной целью - инвестор хочет получить от государству оплату тела кредита и процентов по нему. И ничего более.
На лохов расчитано не было.
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24.11.2021 17:31 Ответить
что опять зеленский? не може быть... он же такой честный парень как говорит гоНдон
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24.11.2021 20:36 Ответить
На самом верху Коломойский. "Коломойский хочет разорить инвесторов для легкого рейдерства "зеленых" электростанций . 16.07.20 ". Когда "зеленые" электростанции уже построены, их эксплуатация чрезвычайно доходное дело. В себестоимости электроэнергии 50-70 % стоимость топлива. А на "зеленых" электростанциях топлива нет.
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24.11.2021 20:36 Ответить
 
 