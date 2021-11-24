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Новости Экономика
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табак (284) Гетманцев (389)

Парламент не должен брать на себя политическую ответственность за нелегальный рынок табака, - Гетманцев

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Парламент не должен брать на себя политическую ответственность за нелегальный рынок табака, - Гетманцев

Председатель Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев признает проблему резкого роста теневого рынка табачных изделий, но считает, что парламент не должен нести политическую ответственность за нее, поскольку это задача правоохранительных органов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время сегодняшней пресс-конференции в "Укринформе", сообщают Українські новини.

"Есть исследования, которые совпадают и с нашими оценками, что нелегальный рынок сигарет беспрецедентно велик. Со всего рынка подакцизных товаров, у нас, к сожалению, самая плохая ситуация именно на рынке табачных изделий. Но это не вопрос налогообложения, это вопрос недостаточной работы правоохранительных органов. Мы не будем мириться и брать на себя политическую ответственность за нелегальный рынок табака", - заявил Даниил Гетманцев.

В то же время Гетманцев признал определенную связь между повышением акцизов в предыдущие годы и резким ростом теневого рынка.

"Безусловно, мы можем говорить, что есть определенная взаимосвязь между ростом акцизов и нелегального рынка табака. Но он заключается в соотношении рисков и выгод для нелегального производителя. Если не возбуждать уголовные дела против таких производителей, то выгоды от нелегального производства табачных изделий преобладают риски. В любом случае на следующий год вопрос дальнейшего пересмотра и повышения акцизов не рассматривается. В следующем году мы должны сосредоточиться на борьбе с нелегальным рынком табака", - заявил председатель Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По данным Kantar, уровень нелегального рынка сигарет за последний год вырос втрое, достигнув рекордных 18,1%. В свою очередь Федерация работодателей сообщает, что впервые в Украине появились контрабандные стики для электронного нагревания - их доля уже оценивается на уровне 2-3% всего рынка и продолжает расти.

По подсчетам Kantar, ущерб государства из-за такой большой доли контрабанды и контрафакта на рынке табачных изделий составляет 14,4 млрд грн. Для сравнения, это превышает годовой городской бюджет г. Днепра (14,3 млрд грн в 2021 г.).

Тенденцию превращения Украины в страну потребления дешевых нелегальных сигарет фиксируют и другие эксперты.

"Государственный бюджет Украины может получить значительные потери поступлений акцизного налога от табакосодержащих изделий для электрического нагрева (ТИЭН). В октябре 2021 года объемы приобретения акцизных марок для ТИЭНов были в 4,4 раза меньше объемов приобретения марок в сентябре. Такая тенденция свидетельствует рост легального рынка ТИЭНов и рост объемов нелегальной торговли. По экспертным оценкам, доля нелегального рынка ТИЭНов в октябре 2021 года составила около 2% и имеет тенденцию к дальнейшему росту за счет контрабандного и контрафактного товара", - сообщает Федерация работодателей Украины.

В Федерации эту угрожающую тенденцию однозначно связывают с резким повышением акцизов на ТИЭНы - сразу в 4,2 раза - с начала 2021 г.

Резкий рост нелегального рынка признается и в Киевской школе экономики. Так, по данным, обнародованным на пресс-конференции исследователем КШЭ Павлом Яворским, по состоянию на май 2021 г. доля теневого рынка сигарет составила 11,5%, доля теневого рынка ТИЭНов - 3,1%.

Эксперт КШЭ отметил, что за первые 9 месяцев 2021 г. объем доходов от акциза на сигареты, произведенные в Украине, снизился на 1,4 млрд. грн. (или 3,8%).

Как сообщалось, в понедельник, 8 ноября, четыре международных производителя табачной продукции, объединенные ассоциацией "Укртабак", заявили о беспрецедентном росте нелегального рынка табачных изделий, продолжении тренда сокращения объемов легальной табачной продукции и разрушительном влиянии чрезмерного акцизного налогообложения на табачный рынок.
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Топ комментарии
+11
Все, (т.е. очень много и без исключения) эксперты предупреждали (от слова "орали") к чему приведет повышения акциза на табак. Это при том, что у нас и так табак, мягко говоря, не дешевый, что только способствует нелегальному рынку табака.
Но Зе-владе хронически не хватает денег на все хотелки Зеленского. Поэтому они проигнорировали все предупреждения экспертов.
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24.11.2021 17:32
+9
При дебілі й команда дебільна, яскравий приклад зеГетманцев, тупе но з амбіціями.
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24.11.2021 17:44
+8
Тобто прийняття законыв по пыдвищенню акцизыв немаэ ныякого стосунку до зростання тыньового ринку тютюну?
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24.11.2021 18:49
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Любит народ Ссаныча
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24.11.2021 17:17 Ответить
Да а. 90% українців, незважаючи на партійні уподобання, засунули б це чмо у парашу, скотомогильник , уранову шахту.
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24.11.2021 17:21 Ответить
І навіть ті ідіоти, які його привели до влади? А їх тоді куди, також в скотомогильник?
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24.11.2021 17:26 Ответить
"Парламент не має брати на себе політичну відповідальність за нелегальний ринок тютюну, - Гетманцев"

пошли отмазки "монобильшости" от своих действий "в турборежиме", когда они принимая законы - даже не читали их текст, в лучшем случаи - название.
Полиция борется с ПОСЛЕДСТВИЯМИ этого турборежима, а причина - именно законы, принятые в 2019..2021 годах зебильным монобольшинством, как и "голо Сователями" - приведшими этих "трускавецких дУпататов" к власти
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24.11.2021 17:45 Ответить
Все, (т.е. очень много и без исключения) эксперты предупреждали (от слова "орали") к чему приведет повышения акциза на табак. Это при том, что у нас и так табак, мягко говоря, не дешевый, что только способствует нелегальному рынку табака.
Но Зе-владе хронически не хватает денег на все хотелки Зеленского. Поэтому они проигнорировали все предупреждения экспертов.
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24.11.2021 17:32 Ответить
При дебілі й команда дебільна, яскравий приклад зеГетманцев, тупе но з амбіціями.
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24.11.2021 17:44 Ответить
Повністю перейшов на виготовлення власних цигарок. Ну давить жаба! Купував цигарки і було таке відчуття що грабую власну сімю і збагачую покидьків. Тепер жодної копійки в бюджет жадібним дегенератам ЗЕ на "велике крадійництво"! Купую тютюн і гільзи. І замість 4000 витрачаю 500 гривень. Навіть уявити собі не міг що буду виготовляти власні цигарки тому що дебіли проголосували за дебілів.
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24.11.2021 18:06 Ответить
а я ніколи не палив , може тому не голосую за дебілів
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24.11.2021 21:59 Ответить
Никто не совершенен.
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24.11.2021 22:05 Ответить
Коли я був малий та дурний чоловік який не курить взагалі чоловіком не вважався. Реклама цигарок була всюди. Всі кіногерої та позитивні персонажі обовязково "красіво" курили, а в совєцькій армії закурили всі бо "курящим перекур, а остальним продолжать виполнять заданіє". Я ж не стверджую що паління корисне! Можливо якби я не палив 50 років то мій IQ був би значно вищим і здоровя міцнішим. Але навіть убогих 122 дозволило отримати три вищі гуманітарні освіти в різних країнах, захистити докторську і "не голосувати за дебілів". І я таки знаю людей які ніколи не палили, але голосують за дебілів аж бігом. Звідси, здоровий спосіб життя не є ознакою розуму...
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24.11.2021 22:14 Ответить
а ось я з дитинства не робив того що робила більшість ! паління не про здоров'я , а про характер , маєш то можеш кинути ні пали далі ...
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24.11.2021 22:33 Ответить
Якщо ви не палите і це єдине Ваше "досягнення" то можливо ... саме час почати палити.
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24.11.2021 22:43 Ответить
мої досягнення і моїх колег ти кожен день бачиш на своєму столі . навіть табак це продукт праці моїх колег тож паліть на здоров'я !
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24.11.2021 22:51 Ответить
До 1991 року і тютюновій промисловості України було зайнято 1,5 млн. чоловік і працювало 4 спеціалізованих науково-дослідних інститути. Знищили все на догоду іноземним компаніям. Тютюн купую тільки іноземний (турецький) бо від "самосаду" і "самопалу" люто кашляю. До речі, тютюн приносить в шість разів більше зиску ніж нафта...
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24.11.2021 23:23 Ответить
набагато рентабільнійше займаться іншими культурами он хоч в талібів запитай . а вирощений на своєму городі табак пахне набагато краще від смердючих цигарок . просто треба підібрати сорт табаку , зараз їх велике розмаїття , технологія вирощування не складна з переробкою сировини важче .
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24.11.2021 23:39 Ответить
Навіть пробувати не буду! Виростити тютюн не проблема, але ферментацію листя без ********* обладнання яке підтримує температуру рівно 55 градусів протягом трьох тижнів здійснити дуже накладно. Мені на рік потрібно 12 кг. тютюну і купувати таке промислове обладнання не має ніякого сенсу. Я замовляв тютюн в українських виробників. Лажа...
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24.11.2021 23:49 Ответить
А я с ладошки научился набивать, как наркоманы. Машинка сломалась. Видел чертёж можно с помощью шуруповёрта.
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24.11.2021 22:09 Ответить
Можна, але жаринка буде випадати. Потрібно щось поршневого типу або скручувати вручну. Сама дешева пластмасова ручна машинка коштує 45 гривень а нормальна електрична "powermatic II" 2500.
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24.11.2021 22:27 Ответить
Мы по старинке, как деды наркоманы учили. Кста, на кг табака при засыпке идёт не 2 а 3 коробки трубочек Или отвешивать 1 грамм на весах, у меня то много - то мало.
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24.11.2021 23:13 Ответить
Не полінувався і щойно зважив. У мене на гільзу йде 0,7 грама. Реально з кілограма тютюну виходить менше 1000 цигарок після просушки, сортування та очищення від сміття та пилу.
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24.11.2021 23:30 Ответить
Дебіл. А в нас парламент хоча б за щось відповідає? Кнопкодави, які виконують волю ОП, якою би безглуздою вона не була...Для прикладу хоча би рішення про ковідну тисячу!!!
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24.11.2021 18:17 Ответить
Читаємо Конституцию Розділ 4 Стаття 80:
Стаття 80. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.
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25.11.2021 13:19 Ответить
Тобто прийняття законыв по пыдвищенню акцизыв немаэ ныякого стосунку до зростання тыньового ринку тютюну?
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24.11.2021 18:49 Ответить
То фсьо жадібні українці! Не хочуть платити європейські ціни при убогих українських зарплатах! Не хочуть дбати про власних "слуг" !
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24.11.2021 22:21 Ответить
Ну "слуги" не перші хто в цю забавку грається. І до них це робили. Дуже ласий шмат. Тільки колись він повинен був закінчитися. Зараз спостерігаємо початок кінця.
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24.11.2021 22:47 Ответить
Всі негаразди українців через неякісні закони, продажність депутатів
невиконання передвиборних обіцянок, неможливість виборців відкликати зрадників з Верховної зРади !!! А воно бельмоче ще щось.... фрисейство !
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24.11.2021 19:51 Ответить
Мы ще долго будем барахтаться в том говне, которое напринимала ЗЕ!шобла
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24.11.2021 20:24 Ответить
Вам конкретніе сроки назвать? Думаю, что до конца каденции досидят. Это в лучшем для них случае. Но думаю, что второго срока им не видать ни при каких обстоятельствах скорее всего. Они умудрились всем поднагадить порядком. И к сожалению еще не вечер.
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24.11.2021 22:49 Ответить
охринеть открытие. гетьманцев наверное дурак. у нас давно левые приднестровские сигареты стоят дешевле. вы ведь сами все время шустрите с ценами на них.
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24.11.2021 21:39 Ответить
*****, страна требует героев, а ***** рожает дураков типа гетманцева!
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24.11.2021 21:40 Ответить
Белоруская Гродненская табачная фабрика прет в Украину тысячи тонн табака...,кормят мудака Лукашеску баблом в обход санкций ЕС и США...
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24.11.2021 21:40 Ответить
Можливо саме для "годування" Придністровя, білорусі та Донбасу і підвищують ціни на цигарки що автоматом збільшує прибутки ворожих нам субєктів.
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24.11.2021 22:18 Ответить
Если их вождь "никому ничего не должен",то и они не хотят брать ответственность
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24.11.2021 21:42 Ответить
Это как раз и есть политическая ответственность Зеленского и его банды. В 2019г. табачные фирмы были главными налогоплательщиками в бюджет Украины, а в 2021г. все ушло в контрабанду, а бюджет получил 0 в результате пустоголовой политики зеленой банды.
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24.11.2021 21:43 Ответить
В переводе на человеческий: "Мы - мудаки и сволочи, но нести за это ответственность не собираемся"
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24.11.2021 21:44 Ответить
Может, Зинка взяла виновата? ― Я?! ― Не беспокойся, Зинуша. ― В ванную его. /*
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24.11.2021 22:13 Ответить
А наш парламент, вообще, хоть за что-то ответственность несёт ?
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24.11.2021 21:45 Ответить
это белорускае дерьмо продают тоннами...
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24.11.2021 21:47 Ответить
во блин таких не видел. у нас в основном американские бренды и пмр типа мальборо пал малл лаки страйк и прочее.
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24.11.2021 21:51 Ответить
В инете полно.
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24.11.2021 22:52 Ответить
Реальне лайно.
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24.11.2021 22:23 Ответить
Нести ответственность должен производитель, правильно. А так же лицо ответственное за пособничество в нелегальной дистрибьюции. А эти истуканы, уже должны в свою очередь делать свою работу, а не подставлять карман и закрывать глаза. Мы все знаем что такое "Удобно"
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24.11.2021 21:50 Ответить
Гнида этот Гетманцев. Сейчас я покупаю трубочный табак по 500-600 грн/кг. Если закроют и эту лавочку или значительно подорожает - будет им, блин, террор в правительственном квартале.

Сколько ж можно терпеть этих дегенератов?
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24.11.2021 21:52 Ответить
Если закроют и эту лавочку или значительно подорожает - будет им, блин, террор в правительственном квартале.
Що пан палить?
- Пан палить "Ватру"
- А коли "Ватра" закінчиться, що пан буде палити?
- Пан буде палити "Приму"
- А коли "Прима закінчиться, що пан буде палити?
- Пан буде палити сільраду.
- О,.....пан мае рацію.
- Пан мае кулемет, рація у сусіда.
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24.11.2021 22:25 Ответить
Есть такой ещё советский анекдот: -Опять подняли цену на водку! -Папа, теперь ты будешь меньше пить? -Нет, сынок, теперь ты будешь меньше кушать
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24.11.2021 21:52 Ответить
А где новость, как янелох оманский гулял день Народження ермака 3 дня?
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24.11.2021 21:55 Ответить
"украинская правда" уже опубликовала цю новину сьогоднi
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24.11.2021 22:02 Ответить
Это никак не убережёт его от тюрьмы и сумы. Пусть порезвится напоследок.
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24.11.2021 22:07 Ответить
Не три, а четыре дня.
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25.11.2021 13:20 Ответить
Правда? А разве не парламент поднял цены на акциз и тем самым увеличил контрабанду?
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24.11.2021 21:56 Ответить
я не я и хата не моя
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24.11.2021 22:03 Ответить
ага, монобольшинство тут не при чем, ну и падла...
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24.11.2021 22:23 Ответить
"А мы тут не причём, а мы тут не причём Совсем не понимаем : не знаем, что по чём А мы тут не причём, мы тут не причем, кушаем мацу и играемся с мячом"
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24.11.2021 22:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI
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24.11.2021 22:33 Ответить
зачем отвечать политически . отвечать надо финансово
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24.11.2021 22:43 Ответить
Так вы зеленые бараны еще больше сделайте цены на сигареты)
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24.11.2021 22:58 Ответить
Включил дурочку ДЕБИЛ
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24.11.2021 23:14 Ответить
На подходе резкое уменьшение ФОП и рост цен с этим связанный плюс безработица. Во заживем. Очень хочется чтобы парламент понес ответственность за турбо режим.
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25.11.2021 00:51 Ответить
Ця людина на прізвище г....... є ворог, і дуже разумний. Бо " на дурака не нужен нож, єму с три короба наврешь, і делай с ним, что хошь!"
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25.11.2021 07:33 Ответить
Правоохранительным органам нет возможности заниматься нелегальным табаком!!
Они проверяют соблюдение карантина.
А парламент одной строчкой (даже не строчкой а словосочетанием) в законе, может прекратить контрабанду.
"Отменить акциз".
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25.11.2021 08:54 Ответить
 
 