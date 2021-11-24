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Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
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Арахамия о стягивании войск РФ к границам Украины: Кремль играет в "большую угрозу" ради уступок в сертификации "Северного потока - 2"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Арахамия о стягивании войск РФ к границам Украины: Кремль играет в

Украина должна постоянно готовиться к возможной эскалации России.

Об этом руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.

"Вторжение России - это факт, это данность, в которой вынуждены жить миллионы украинцев, еще с 2014 года. Поэтому мы можем вести разговор только о расширении масштабов российской агрессии. Наше государство уже долгое время прорабатывает различные сценарии развития событий, чтобы быть готовым к каждому из них.Но раскрывать реальные детали такой подготовки - неправильно. Мы не должны информировать агрессора о том, как конкретно собираемся защищаться. Максимально широкое "предупреждение" России о предстоящей атаке может быть свидетельством не только подготовки этой атаки, но и дипломатического давления - на Украину и на страны Запада. Интерес России в данном случае более чем очевиден. Кремль требует максимально быстрой сертификации и запуска в эксплуатацию "Северного потока - 2". Логика здесь может быть такова: попытка обменять "поток" на обещание отказа от агрессии против Украины. Поэтому нет ничего удивительного в том, что и в этот раз Кремль играет в игру "большая угроза", которую можно остановить уступками", - сказал Арахамия.

Также читайте: Глава МИД Эстонии Лийметс об угрозе масштабного вторжения РФ в Украину: "Опасения усиливаются"

По его мнению, готовиться к возможной эскалации со стороны России – Украина всегда должна, пока Россия не откажется от агрессивных действий и не вернется в нормальное правовое поле межгосударственных отношений.

Говоря о том, каким будет коллективный ответ Запада в случае такого вторжения, Арахамия отметил: "Особенностью ситуации в этом году является то, что поддержку Украине впервые за длительное время выразили все ведущие игроки коллективного Запада. От США, последовательно поддерживающих Украину, и до Франции и Германии, которых привыкли в мире считать менее радикальными в своих взглядах на политику России. Подобная реакция является свидетельством того, что страны Евросоюза и НАТО воспринимают ситуацию максимально серьезно и официально предупредили Россию о реакции на любые агрессивные действия против Украины".

Отвечая на вопрос о том, что делают украинские власти, чтобы быть готовыми к агрессии РФ, политик ответил: "Украина продолжает планомерно наращивать свой военный потенциал, развивать Вооруженные силы. Свидетельством тому является и внедрение в эксплуатацию турецких байракторов, которые уже успели хорошо себя зарекомендовать" на фронте".

"Принятие недавно закона о территориальной обороне – индикатор того, что государство готово направлять волю граждан к защите Родины в нужное для всеобщей обороны русло. Все это не может не влиять на настроения и планы агрессора", - резюмировал он.

Также читайте: Международные партнеры не доверяют украинским властям из-за "путинских кротов" в секторе разведки, - Гриценко

Более подробно о мнениях политиков и украинских чиновников относительно вероятности российского вторжения в Украину читайте в статье Цензор.НЕТ "Чи справді Путін взимку нападе на Україну? І чи готується до агресії українська влада? Аналіз ситуації від топполітиків та урядовців".

 

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+24
В случае нападения России на Украину,ты первый будешь стоять на украинско-польской границе с вещами и семьей,как в свое время твои родители предали родину убежав с тобой в Украину. Ты генетический приспособленец и предатель!
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24.11.2021 16:05
+11
Мля! Еще один военный эксперд.
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24.11.2021 16:04
+9
Папуга абхазький
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24.11.2021 16:07
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Правила форума Совет форумчан
Що він в цьому тямить, що він коментує, цей прислужник.
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24.11.2021 16:01 Ответить
Антре абхазького бабуїна !!! Вистава балагана триває !!!)))
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24.11.2021 16:24 Ответить
Він взагалі ні вчьому не тямить! У данному випадку, він плутає причинно-наслідкові зв'язки, кажучі, що загроза потрібна за для вирішення питання запуску СП2! Але цей недоумок не розуміе, що запуск СП2 не ціль (де загроза засіб), а навпаки - СП2 це засіб створення такої загрози для Украіни (тобто як тільки СП2 буде запущено, він зможе почати повномасштабний наступ)
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24.11.2021 17:56 Ответить
лучше абизяна пусть расскажет про свою прокладку ТЕТ, через которую гоняет электроэнеогию из беларашки...
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24.11.2021 16:01 Ответить
Мля! Еще один военный эксперд.
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24.11.2021 16:04 Ответить
Русские пойдут фалангой
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24.11.2021 16:41 Ответить
..и на бутылку фалангой сядут.
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24.11.2021 16:52 Ответить
В случае нападения России на Украину,ты первый будешь стоять на украинско-польской границе с вещами и семьей,как в свое время твои родители предали родину убежав с тобой в Украину. Ты генетический приспособленец и предатель!
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24.11.2021 16:05 Ответить
100%
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24.11.2021 16:07 Ответить
Он уверен, что стоять на границе не придется - бабла теперь хватает и что он и вся компашка арендует самолет. Тем более все мы знаем кто владелец МАУ
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24.11.2021 17:58 Ответить
Кремль хоче завоювати Україну заради "північного потоку"? О_о
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24.11.2021 16:06 Ответить
Надо отвлечь внимание от насущных проблем. Внешний враг самое лучшее
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24.11.2021 16:42 Ответить
Папуга абхазький
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24.11.2021 16:07 Ответить
Дегенерат, который раньше сайты рисовал (кто не знает - он создал и продал фирму TemplateMonster) - рассказывает о военной стратегии. Ублюдочное.
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24.11.2021 16:12 Ответить
Та нет народ, в его словах есть доля правды, давление на EC ради трубы, вероятность очень высока. Также на Штаты, чтобы они в свою очередь давили не ЕС
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24.11.2021 16:17 Ответить
Поведуться-нападе одразу після сертифікації.
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24.11.2021 16:27 Ответить
та я не спорю, и такая хрень очень вероятна. Но Арахамия как говорит, что ***** просто жопой трясет чтобы попугать, чтобы быстрее отдуплялись с сп2
вот хорошую статью прочитал, кидаю всем кто захочет, reuters рассказывает
https://babel.ua/news/73300-reuters-vtorgnennya-rosiji-do-ukrajini-ne-ye-neminuchim-rf-okreslyuye-chervoni-liniji
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24.11.2021 16:40 Ответить
Нема питань. Виставити Арахамію на найбільш ворогнебезпечних ділянках в якості "шахтарської канарейки"
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24.11.2021 16:17 Ответить
Побільше дебілів всяких і різних. Мудрий нарід того вартий.
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24.11.2021 16:22 Ответить
Це наслідки вашої, Мамамія і Косовротки політики - подивитися ху@лу в очі. Це ваша політика перестати стріляти, та і прохід наших катерів через Керченську протоку, хто наживається на війні... Європейці зрозуміли, що всі проблеми в нас, а не москалях і дали їм мождивість добудувати трубу. Чого зараз репетувати і підіймати хай?
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24.11.2021 16:27 Ответить
Пусть лучше Ара скажет, когда вернет награбленное у украинского народа?
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24.11.2021 16:40 Ответить
Очень "авторитетный" товарищ. Вот смотрю на эту тупую рожу и прямо каждому слову верю))
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24.11.2021 16:48 Ответить
От ще Хламідія видатний експєрд-аналітєг.
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24.11.2021 16:49 Ответить
Как мы готовимся военная тайна, правильно, не раскрывай планы агрессору, а тогда, как дадим, как дадим и наволочь за Урал.
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24.11.2021 16:52 Ответить
А ничего, что причинно-следственные связи перепутаны? По ходу они даже не осознают, что ляпают. Лишь бы ляпнуть
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24.11.2021 16:52 Ответить
Арахамия, вероятно, не понимает, что с запуском СП2 у РФ будут полностью развязаны руки для любых действий в отношении Украины.
Какие же они недалекие, эти "слуги народа"!
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24.11.2021 16:54 Ответить
"- Але розкривати реальні деталі такої підготовки - неправильно. Ми не повинні інформувати агресора про те, як конкретно збираємось захищатись.".- Так точно в унисон ответили зЕля и ерМАК!!! Це є державна таємниця!✍️
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24.11.2021 16:58 Ответить
Уберите это недоразумение! Я его реально не воспринимаю, как человека прямоходящего и мыслящего.
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24.11.2021 17:05 Ответить
ППЦ у них мозги высушенные от кокаина!
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24.11.2021 17:16 Ответить
цитувати цю істоту це не поважати себе. Читати його висери це не поважати себе двічі.
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24.11.2021 17:48 Ответить
Нострадамус зебильны
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21.12.2021 10:16 Ответить
 
 