Есть План обороны. Вооруженные силы опытны и готовы. Международная поддержка мобилизована, - Верещук о подготовке к российскому вторжению

У Украины есть План обороны, недавно утвержденный СНБО. Вооруженные силы опытны и готовы давать отпор в случае российского вторжения.

Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.

Комментируя вероятность вторжения РФ на территорию Украины, Верещук сказала: "Здесь я полагаюсь на мнение профессионалов. Наша разведка и разведка наших партнеров говорит, что угроза со стороны России значительно выросла. Но, в то же время, это не значит, что нас ожидает российское вторжение. Должны помнить, что Россия восьмой год нон-стоп ведет против нас гибридную войну. Поэтому такое нагнетание напряжения может быть элементом очередной гибридной атаки. Хотя, мы должны быть готовы к любому сценарию, и тогда Россия не решится".

Говоря о том, каким будет коллективный ответ Запада в случае такого вторжения, Верещук отметила: "в таком случае от Запада нужно ожидать очень существенную помощь Украине, очень жесткие дополнительные санкции против агрессора. И главное: массированная военно-техническая помощь, включая военную технику и летальное вооружение".

"У нас есть План обороны, недавно утвержденный СНБО. Вооруженные силы опытны и готовы. Международная поддержка мобилизована. Надо усилить политическое единство внутри страны. Надеюсь на мудрость и сплоченность нашего народа", - заявила Верещук, отвечая на вопрос о том, что делает украинская власть, чтобы быть готовой к агрессии РФ.

Более подробно о мнениях политиков и украинских чиновников относительно вероятности российского вторжения в Украину читайте в статье Цензор.НЕТ "Действительно ли Путин зимой нападет на Украину? И готовятся ли к агрессии украинские власти? Анализ ситуации от топ-политиков и чиновников".