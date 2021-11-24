Есть План обороны. Вооруженные силы опытны и готовы. Международная поддержка мобилизована, - Верещук о подготовке к российскому вторжению
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
У Украины есть План обороны, недавно утвержденный СНБО. Вооруженные силы опытны и готовы давать отпор в случае российского вторжения.
Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.
Комментируя вероятность вторжения РФ на территорию Украины, Верещук сказала: "Здесь я полагаюсь на мнение профессионалов. Наша разведка и разведка наших партнеров говорит, что угроза со стороны России значительно выросла. Но, в то же время, это не значит, что нас ожидает российское вторжение. Должны помнить, что Россия восьмой год нон-стоп ведет против нас гибридную войну. Поэтому такое нагнетание напряжения может быть элементом очередной гибридной атаки. Хотя, мы должны быть готовы к любому сценарию, и тогда Россия не решится".
Говоря о том, каким будет коллективный ответ Запада в случае такого вторжения, Верещук отметила: "в таком случае от Запада нужно ожидать очень существенную помощь Украине, очень жесткие дополнительные санкции против агрессора. И главное: массированная военно-техническая помощь, включая военную технику и летальное вооружение".
"У нас есть План обороны, недавно утвержденный СНБО. Вооруженные силы опытны и готовы. Международная поддержка мобилизована. Надо усилить политическое единство внутри страны. Надеюсь на мудрость и сплоченность нашего народа", - заявила Верещук, отвечая на вопрос о том, что делает украинская власть, чтобы быть готовой к агрессии РФ.
Более подробно о мнениях политиков и украинских чиновников относительно вероятности российского вторжения в Украину читайте в статье Цензор.НЕТ "Действительно ли Путин зимой нападет на Украину? И готовятся ли к агрессии украинские власти? Анализ ситуации от топ-политиков и чиновников".
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(із картинками та кіном.....)
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- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
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- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!... пискнуло население и начало копать землянки.
Все о-фи-ген-но! Вы понимаете? ! О-ФИ-ГЕН-НО!! ! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери? ! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое…"
Жванецкий.
ось про ще верещучка чомусь не верещить ...
Ціни на цукор, яйця та олію - вище неба, ефективність АМКУ - нижче плінтуса
ціни на українську олію в Німеччині....
картельна змова?
що не змова ?
пока в Украине будут руководить залётные граждане - всё так и останется..
А что конкретно вы сделали?
Войска топливом обеспечили?
Успеете ли вы вывести технику из мест массового скопления до нанесения противником первого удара?
Сколько тренировок этих процессов уже было?
Или один ракетно- бомбовый удар в мгновние уничтожит пол украинской армии на местах базирования?
Как в Перл-Харборе?
Верховной раде, чтобы объявить военное положение нужно каких то несколько часов!!!! Никого не смущает, что по хорошим дорогам можно за это время полстраны проехать?
А если в верховную раду прилетит ракета? Всё колапс? Кто ж тогда объявит военное положение?
И вопрос - каким боком при вторжении будет Чрезвычайное положение?!
будивнитствакрадивнитства дорог ...
Вы та чего пьяные???? Бутусов с Гордоном сказал предатели- Савик подтердил!!!!
Еще и Байден похоже и ФСБ!!!! А шо нам делать? Куда бежать?
Вот только горючего и боеприпасов в войсках нет.
А, шо скурить, в Слугах Наркомана всегда придумают...
скільки батарей «нептунів» розгорнуто на узберіжжі Чорного та Азовського морів?
На скільки днів боїв маєте боєзапасу???