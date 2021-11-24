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Есть План обороны. Вооруженные силы опытны и готовы. Международная поддержка мобилизована, - Верещук о подготовке к российскому вторжению

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Есть План обороны. Вооруженные силы опытны и готовы. Международная поддержка мобилизована, - Верещук о подготовке к российскому вторжению

У Украины есть План обороны, недавно утвержденный СНБО. Вооруженные силы опытны и готовы давать отпор в случае российского вторжения.

Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.

Комментируя вероятность вторжения РФ на территорию Украины, Верещук сказала: "Здесь я полагаюсь на мнение профессионалов. Наша разведка и разведка наших партнеров говорит, что угроза со стороны России значительно выросла. Но, в то же время, это не значит, что нас ожидает российское вторжение. Должны помнить, что Россия восьмой год нон-стоп ведет против нас гибридную войну. Поэтому такое нагнетание напряжения может быть элементом очередной гибридной атаки. Хотя, мы должны быть готовы к любому сценарию, и тогда Россия не решится".

Говоря о том, каким будет коллективный ответ Запада в случае такого вторжения, Верещук отметила: "в таком случае от Запада нужно ожидать очень существенную помощь Украине, очень жесткие дополнительные санкции против агрессора. И главное: массированная военно-техническая помощь, включая военную технику и летальное вооружение".

"У нас есть План обороны, недавно утвержденный СНБО. Вооруженные силы опытны и готовы. Международная поддержка мобилизована. Надо усилить политическое единство внутри страны. Надеюсь на мудрость и сплоченность нашего народа", - заявила Верещук, отвечая на вопрос о том, что делает украинская власть, чтобы быть готовой к агрессии РФ.

Более подробно о мнениях политиков и украинских чиновников относительно вероятности российского вторжения в Украину читайте в статье Цензор.НЕТ "Действительно ли Путин зимой нападет на Украину? И готовятся ли к агрессии украинские власти? Анализ ситуации от топ-политиков и чиновников".
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Топ комментарии
+45
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24.11.2021 16:32
+27
Верещук, кажете? Блін, невже так все хреново?
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24.11.2021 16:31
+22
план обороны уже в ген.штабе РФ - Ермак с Демченко слили (источник)
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24.11.2021 16:32
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Головне - вчасно евакуювати у безпечну країну Вище керівництво держави.
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24.11.2021 16:30 Ответить
До здачі готові? Завжди напоготові! Десь так.
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24.11.2021 16:45 Ответить
только так евакуюваты,шоб уже никто не нашёл..
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24.11.2021 16:58 Ответить
про План ЗЕ-льонського тут:
(із картинками та кіном.....)

Признаки кокаиновой зависимости Зеленского - подробный анализ нарколога
https://www.youtube.com/watch?v=-yV8IK8CCV4
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24.11.2021 19:02 Ответить
БУДЕМ ОБОРОНЯТЬСЯ ПЛАНОМ !! ( больше у нас нихрена нет !!! ) ИЗВИНИТЕ , ЕСТЬ : - вранье , пустые топливные баки , катера и минометы " МОЛОТ " !!! НЕТ и боеприпасов , НО ЕСТЬ УВЕРЕННОСТЬ И ЭНТУЗИАЗМ , ЕСТЬ генералисимус и маршал Верещук .
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25.11.2021 01:35 Ответить
Верещук, кажете? Блін, невже так все хреново?
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24.11.2021 16:31 Ответить
" Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
=
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!... пискнуло население и начало копать землянки.

Все о-фи-ген-но! Вы понимаете? ! О-ФИ-ГЕН-НО!! ! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери? ! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое…"
Жванецкий.
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24.11.2021 18:13 Ответить
- закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое…
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24.11.2021 19:06 Ответить
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24.11.2021 19:07 Ответить
план обороны уже в ген.штабе РФ - Ермак с Демченко слили (источник)
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24.11.2021 16:32 Ответить
чим гірша економічна ситуація тим завжди більше галасу що завтра путлер нападе ...- та він і так вже напав ...- ще в 2014-му ...
ось про ще верещучка чомусь не верещить ...

Ціни на цукор, яйця та олію - вище неба, ефективність АМКУ - нижче плінтуса
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24.11.2021 16:32 Ответить
ціни на українську олію в Україні в два раза вищі ніж
ціни на українську олію в Німеччині....

картельна змова?
що не змова ?
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24.11.2021 19:15 Ответить
стрижка терпил це ....при тому подвійна , так як експортери собі ще відшкодовують ПДВ...
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24.11.2021 19:22 Ответить
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24.11.2021 16:32 Ответить
ну вот наконец-то до сути всех негараздов добрались
пока в Украине будут руководить залётные граждане - всё так и останется..
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24.11.2021 17:06 Ответить
Ринатка ахметка не оценит. Зато он оценивает проституток с депутатскими корочками. Печально.
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24.11.2021 17:27 Ответить
*******-партнер сёмы магилевича (агэнта фсб).
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24.11.2021 19:06 Ответить
"ваши доказательства...." ?
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24.11.2021 19:17 Ответить
Погонялово "пупс".
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24.11.2021 20:42 Ответить
Це ж спонсор "СВОЛОТИ".
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24.11.2021 20:11 Ответить
Ну раз сама Верещук сказала! Верещук надо верить,она опытный военначальник.
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24.11.2021 16:33 Ответить
Так хочеться вірити в слова Верещук, але .... Господи! Збережи мою Україну!
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24.11.2021 16:37 Ответить
а воно тут до чого висер зробило, і то без парасольки?
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24.11.2021 16:38 Ответить
Вся надія тільки на нашу Армію, простих солдатів і офіцерів, а не РНБО, яке кишить шпигунами, всяких вискочок і кар'єристок типу верещук.
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24.11.2021 16:38 Ответить
саме страшне, що у нас пиріжки пече шевець
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24.11.2021 16:41 Ответить
+100500.
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24.11.2021 17:02 Ответить
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24.11.2021 17:27 Ответить
Ти чого зігуєш?
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24.11.2021 20:12 Ответить
Щось мені ще більше стрьомно після заяви цієї летючої ляльки...
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24.11.2021 16:42 Ответить
****** цій державі, якщо коментувати такі речі делегують цю рагульську кобилу.
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24.11.2021 16:44 Ответить
Для чого ви ТАК на кобилу?
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24.11.2021 20:07 Ответить
Фундаментальний план під кодовою назвою "Нужно валіть із етой страни"
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24.11.2021 16:44 Ответить
Вірю в наші збройні сили і невідому третю силу добробатів, які вже протягом 8-ми років, попри усі мирні плани, боронять мою країну.
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24.11.2021 16:48 Ответить
Верещук, а з Єрмаком і Демченко оборону погодили? Бо ці таваріщі готуються до капітуляції....
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24.11.2021 16:51 Ответить
Тобі ж,фельдмаршалиня,Буданов сказав,що почнуть з застосування ракет малої,а може й середньої дальності.Який з цих твоїх документів,рішень,санкцій,гасел і призивів знищить цю загрозу,і що ти ,як влада,дала на озброєння ЗСУ,щоб вони могли дати відсіч противнику що буде їх нищити з дальності 1000км?
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24.11.2021 16:54 Ответить
Хто це, ***, такая?
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24.11.2021 16:55 Ответить
Хто, хто? **** тупа, зільона, нахабна, звичайна.
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24.11.2021 20:10 Ответить
Это всё слова.
А что конкретно вы сделали?
Войска топливом обеспечили?
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24.11.2021 17:01 Ответить
Ну Вы же читали. У них есть План. План всех спасёт
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24.11.2021 20:38 Ответить
главное подобрать правильную доз
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24.11.2021 20:51 Ответить
Очередная полезная ...отка! https://censor.net/ua/resonance/3300972/***************************************************************************************************
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24.11.2021 17:02 Ответить
Мадам, успех в современной войне зависит от времени.
Успеете ли вы вывести технику из мест массового скопления до нанесения противником первого удара?
Сколько тренировок этих процессов уже было?
Или один ракетно- бомбовый удар в мгновние уничтожит пол украинской армии на местах базирования?
Как в Перл-Харборе?
Верховной раде, чтобы объявить военное положение нужно каких то несколько часов!!!! Никого не смущает, что по хорошим дорогам можно за это время полстраны проехать?
А если в верховную раду прилетит ракета? Всё колапс? Кто ж тогда объявит военное положение?
И вопрос - каким боком при вторжении будет Чрезвычайное положение?!
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24.11.2021 17:04 Ответить
Вот тут как раз возникает вопрос о целесообразности этого большого будивнитства крадивнитства дорог ...
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24.11.2021 17:52 Ответить
ква
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24.11.2021 17:13 Ответить
Про схроны не забыли?
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24.11.2021 17:20 Ответить
Ты вернуться на бутылку из-под шампанского забыл.
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24.11.2021 17:23 Ответить
Що план є сумнівів не викликає.
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24.11.2021 17:21 Ответить
Зачем цитировать эту тупую курицу? Она только панику нагоняет своим чёсом.
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24.11.2021 17:22 Ответить
Мэрри Попинс, танки заправить ток не забудьте! А то пан Бутусов пишет, что зимнее топливо в армию так и не закупили.
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24.11.2021 17:22 Ответить
А ты хоть знаешь где тот Киев, "Костя"?
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24.11.2021 17:24 Ответить
вот?
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25.11.2021 11:21 Ответить
ага план обороны, когда дизеля нет, а рада будет собираться 2 часа...
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24.11.2021 17:23 Ответить
Как вы можете быть готовы если Ярмак - предатель , Зеленский дружбан , а они готовы!!!!
Вы та чего пьяные???? Бутусов с Гордоном сказал предатели- Савик подтердил!!!!
Еще и Байден похоже и ФСБ!!!! А шо нам делать? Куда бежать?
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24.11.2021 17:26 Ответить
Сподіваюсь це не план самої Верещук...
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24.11.2021 17:27 Ответить
если бы она протолкнулась на министра обороны (удивительно и стрёмно про такое даже думать) это была бы точка...
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24.11.2021 17:29 Ответить
какая оборона, зеля скажет отойти за днепр, чтобы наши мальчики не гибли
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24.11.2021 17:30 Ответить
"...и авиация поддержит..."(с)

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24.11.2021 17:31 Ответить
При нападении выяснится что никакого плана нет и не было.
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24.11.2021 17:32 Ответить
Агентура кремля у нас уже обороной занимается...
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24.11.2021 17:34 Ответить
План есть. Отличный план.
Вот только горючего и боеприпасов в войсках нет.

А, шо скурить, в Слугах Наркомана всегда придумают...
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24.11.2021 17:35 Ответить
Ну якщо Верпщук так сказала, то можемо спати спокійно. І краще не просипатися.
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24.11.2021 17:43 Ответить
В стране где Клоун президент, там и Верещук - экспердиха
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24.11.2021 17:52 Ответить
До чого ж ниці, нікчемні слуги Зе…
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24.11.2021 18:13 Ответить
Будем от наступления фриками из власти отбиваться. Верещучка, Яременко -Табу, Брагар, Куницкий... Хотя Куницким не удасться, все таки гражданин Израиля, хоть и Слуга Народа!
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24.11.2021 21:03 Ответить
Маємо План оборони. Збройні сили досвідчені і напоготові. Міжнародну підтримку мобілізовано, - Верещук про підготовку до російського вторгнення Джерело: https://censor.net/ua/n3301374

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24.11.2021 21:48 Ответить
ви всі бачите що сталось в Сирії і як зараз виглядає країна .вважаю що ці всі слова західних країн по підримку це все пусті слова , на ділі постраждає тільки населення України . треба щоб був мир .я проти ескалації .
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24.11.2021 21:53 Ответить
Скільки в вас палива для армії в наявності???

скільки батарей «нептунів» розгорнуто на узберіжжі Чорного та Азовського морів?

На скільки днів боїв маєте боєзапасу???
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24.11.2021 22:22 Ответить
Верещук, как там твой муженек, руководитель львовской Альфы который сжег во времена Майдана "дом профсоюзов"?
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25.11.2021 00:10 Ответить
Верещук сказала! И как же ей не верить, если зевлада каждый день только брешет?
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25.11.2021 00:24 Ответить
 
 