РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13483 посетителя онлайн
Новости Экономика
1 838 8
ассоциация (972) Нафтогаз (3099) Тарифы на отопление (691) отопительный сезон (475) Тарифы на газ (350) Шмыгаль Денис (2327)

Ассоциация городов заявила о нехватке "льготного" газа и обратилась к Шмыгалю с просьбой содействовать перерасчету объемов

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Ассоциация городов заявила о нехватке

Ассоциация городов Украины обратилась к премьер-министру Украины с просьбой вмешаться в решение проблемы, которая ставит под угрозу прохождение отопительного сезона 2021/2022 гг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление АГУ.

НАК "Нафтогаз Украины" по своему усмотрению определил объемы природного газа, которые будут поставляться предприятиям теплоснабжения по предусмотренной Меморандумом о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставки тепловой энергии и поставки горячей воды в отопительном периоде 2021/2022 гг. ценой для обеспечения теплоснабжения бытовых потребителей и бюджетных учреждений", - говорится в сообщении.

В АГУ добавили, что в отдельные периоды прохождения отопительного сезона таких объемов может оказаться недостаточно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин увеличил размер субсидии для жителей прифронтовых территорий на Донбассе, - Верещук

Также отопительный сезон во многих населенных пунктах начался гораздо раньше, чем в предыдущие периоды, согласно предусмотренным НАК "Нафтогаз Украины" объемам газа оказалось недостаточно.

"При этом НАК "Нафтогаз Украины" отказался корректировать установленные объемы потребления природного газа. В результате в октябре 2021 года предприятия теплоснабжения были вынуждены использовать для обеспечения централизованного тепло- и горячего водоснабжения бытовых потребителей и бюджетных учреждений природный газ, по рыночным ценам от 25 грн. за 1 куб метр и выше, что является нарушением Меморандума.

Таким образом, предприятия теплоснабжения, не имея возможности откорректировать тарифы на коммунальные услуги, несут убытки, источников для возмещения которых ни у них, ни у органов местного самоуправления нет", - пояснили в АГУ.

Журналистка Инна Ведерникова в Facebook отметила, что властями открыт второй фронт против государства после "вагнергейта".

"Если Банковая не проснется, бахнет так, что мало не покажется. Предприятия теплокоммунэнерго не подписывали тарифный меморандум с правительством и НАК "Нафтогаз Украины" 30 сентября. Однако все, что там прописали и согласовали мэры крупных городов Украины и АГУ, касается их напрямую" , – говорится в сообщении.

Директор коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы" (КП ТМО), член правления Ассоциации "Укртеплокоммунэнерго" Анна Позднякова в интервью "Зеркалу недели" рассказала, что аудиторы искусственно тормозят выплату предприятиям ТКЭ разницы в тарифах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Веерных отключений электричества не будет, а тарифы не будут расти, - "слуга народа" Мотовиловец
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Адекватні люди і не сумнівались, що зелені вчергове збрешуть, кинуть, але зелені сосни на місцях ********** місцеву владу, верещать, що винувата місцева влада, а не добрий сцарь.
показать весь комментарий
24.11.2021 16:37 Ответить
показать весь комментарий
24.11.2021 17:15 Ответить
у щмыги и зебобов есть своя карманная ассоциация во граве с козырем. Педалькину ассоциацию к халявному газу они не подпустят
показать весь комментарий
24.11.2021 16:56 Ответить
ну и зря...пересчитают как субсидии считали и еще меньше получите!
показать весь комментарий
24.11.2021 17:02 Ответить
Ще зими не було , як вже не вистачає.... Але то нічого....Мудрийнарід владу ж не для покращення життя обирав, а для "поржать"... Сміємось далі...
показать весь комментарий
24.11.2021 17:12 Ответить
Все под контролем, не наводите панику, всем, всего хватит, пенсии пересчитают и все в ажуре, дерите налоги и выкрутитесь.
показать весь комментарий
24.11.2021 17:14 Ответить
как пройти отопительный сезон - ответ от зе:Меморандумом о взаимопонимании... занавес
показать весь комментарий
24.11.2021 17:18 Ответить
зеля перекинул проблему на других, а сам в белом пальто...
показать весь комментарий
24.11.2021 17:20 Ответить
 
 