Ассоциация городов заявила о нехватке "льготного" газа и обратилась к Шмыгалю с просьбой содействовать перерасчету объемов

Ассоциация городов Украины обратилась к премьер-министру Украины с просьбой вмешаться в решение проблемы, которая ставит под угрозу прохождение отопительного сезона 2021/2022 гг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление АГУ.

НАК "Нафтогаз Украины" по своему усмотрению определил объемы природного газа, которые будут поставляться предприятиям теплоснабжения по предусмотренной Меморандумом о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставки тепловой энергии и поставки горячей воды в отопительном периоде 2021/2022 гг. ценой для обеспечения теплоснабжения бытовых потребителей и бюджетных учреждений", - говорится в сообщении.

В АГУ добавили, что в отдельные периоды прохождения отопительного сезона таких объемов может оказаться недостаточно.

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Также отопительный сезон во многих населенных пунктах начался гораздо раньше, чем в предыдущие периоды, согласно предусмотренным НАК "Нафтогаз Украины" объемам газа оказалось недостаточно.

"При этом НАК "Нафтогаз Украины" отказался корректировать установленные объемы потребления природного газа. В результате в октябре 2021 года предприятия теплоснабжения были вынуждены использовать для обеспечения централизованного тепло- и горячего водоснабжения бытовых потребителей и бюджетных учреждений природный газ, по рыночным ценам от 25 грн. за 1 куб метр и выше, что является нарушением Меморандума.

Таким образом, предприятия теплоснабжения, не имея возможности откорректировать тарифы на коммунальные услуги, несут убытки, источников для возмещения которых ни у них, ни у органов местного самоуправления нет", - пояснили в АГУ.

Журналистка Инна Ведерникова в Facebook отметила, что властями открыт второй фронт против государства после "вагнергейта".

"Если Банковая не проснется, бахнет так, что мало не покажется. Предприятия теплокоммунэнерго не подписывали тарифный меморандум с правительством и НАК "Нафтогаз Украины" 30 сентября. Однако все, что там прописали и согласовали мэры крупных городов Украины и АГУ, касается их напрямую" , – говорится в сообщении.

Директор коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы" (КП ТМО), член правления Ассоциации "Укртеплокоммунэнерго" Анна Позднякова в интервью "Зеркалу недели" рассказала, что аудиторы искусственно тормозят выплату предприятиям ТКЭ разницы в тарифах.

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