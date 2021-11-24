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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Агрессия России против Украины
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Германия (6022) коалиция (3774) Крым (26018) Россия (91316) Донбасс (26945)

Новая коалиция в Германии требует от РФ немедленно прекратить войну на Донбассе и вернуть Украине Крым

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Новая коалиция в Германии требует от РФ немедленно прекратить войну на Донбассе и вернуть Украине Крым

Новая правящая коалиция в Германии потребовала от Российской Федерации прекратить войну на Донбассе и вернуть украинской стороне Крым. В то же время она выступает за тесное сотрудничество с Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст коалиционного соглашения, передает Цензор.НЕТ.

В тексте соглашения говорится о том, что новые власти Германии готовы к конструктивному диалогу с Россией, но уважает и интересы партнеров в Восточной Европе.

"Мы требуем немедленно положить конец попыткам дестабилизации Украины, насилию на востоке Украины и незаконной аннексии Крыма. Путь к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и снятие соответствующих санкций зависит от полного выполнения минских соглашений. Мы за разрешение замороженных конфликтов в регионе", - говорится в соглашении.

Читайте также: Россия с удовольствием отдаст Украине Донбасс, но не Крым, - журналист Bellingcat Грозев

Кроме того, новая коалиция заявили о желании тесно сотрудничать с Россией в энергетических вопросах и решении глобальных проблем. А также раскритиковала ограничение гражданских и демократических свобод в России.

Также в соглашении декларируется намерение запустить безвизовые поездки между Германией и Россией для молодежи до 25 лет.
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Топ комментарии
+34
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24.11.2021 17:13
+20
..и рыбку съесть и на трубу сесть
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24.11.2021 16:44
+20
Одним словом, продовження лицемірної політики попередників.
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24.11.2021 16:44
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..и рыбку съесть и на трубу сесть
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24.11.2021 16:44 Ответить
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24.11.2021 17:13 Ответить
Одним словом, продовження лицемірної політики попередників.
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24.11.2021 16:44 Ответить
Старая песня - "певуны" новые...
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24.11.2021 20:05 Ответить
Как всегда и рыбку съесть и на одно место сесть
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24.11.2021 16:45 Ответить
Мечта ввп: глубокая озабоченность в сочетании с совместным бизнесом, да еще и безвиз для молодежи.
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24.11.2021 16:47 Ответить
- А иначе мы сертифицируем СП-2 и выкачаем весь ваш газ!
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24.11.2021 16:48 Ответить
Ой, щось пішло не так!
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24.11.2021 16:48 Ответить
Штольц тоже надеется поработать на газ пром 😀😀

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24.11.2021 16:51 Ответить
На этой фотографии между Меркель и Медведевым мужик, который очень похож на Рютте премьера Нидерландов. Если, действительно, это он, то эта фотография была сделана уже после того, как сбили Боинг, а ему тут весело.
Это так, размышления про антихуйловскую коалицию и весьмирснами.....
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24.11.2021 16:59 Ответить
Это запуск северного потока один, который был в 2011-2012 годах.
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24.11.2021 17:11 Ответить
это фото 2011 года. запуск СП-1.
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24.11.2021 17:13 Ответить
Ты 3,14 дишь. А намеренно или нет-зависит от того,кто собственно ты. Бот с Лахты судя по всему.
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24.11.2021 17:34 Ответить
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24.11.2021 17:14 Ответить
ага,так "Тагиииил !!" с рыгачками немцы теперь не только по Турциям- Египтам видеть будут,но и прямо дома
Верной дорогой идёте,геноссе ! (с)
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24.11.2021 16:52 Ответить
Навезуть касаби купу диверсантів...
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24.11.2021 17:19 Ответить
та ! по безвизу ! ясен пень !
такими темпами бывшая грозная ФРГ быстро станет 15-й,или какой там республикой эрэф,куда можно съездить на выходные посцать по синьке на какой-нибудь памятник...
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24.11.2021 17:31 Ответить
Чергова стурбованість. Але бізнес насамперед.
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24.11.2021 16:55 Ответить
Знову стурбованість!
Це яка вже?
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24.11.2021 17:00 Ответить
Все просто - СВОЛОЧИ!!!
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24.11.2021 17:01 Ответить
безвиз для федерастов опять зарыгают и обосрут Европу.
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24.11.2021 17:05 Ответить
бабло, под видом добра - творит ещё больше зла !
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24.11.2021 17:06 Ответить
а чего ещё можно ожидать от немецкой проститутки?
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24.11.2021 17:09 Ответить
"Доски для пола в бане строгать, но струганым укладывать вниз"
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24.11.2021 17:11 Ответить
Окупаційно-агресивну війну з боку касапів війною так і не назвали? За окупований Крим також "забули"?
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24.11.2021 17:12 Ответить
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24.11.2021 17:13 Ответить
Короче ничего не изменилось, мы требуем но мы за тесное сотрудничество и дружбу.))
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24.11.2021 17:15 Ответить
***** - на палю!
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24.11.2021 17:22 Ответить
И рыбку съесть и на х.й сесть. Как это по немецки.)
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24.11.2021 17:29 Ответить
Німці знову вивчають інструкцію пані Меркель, як треба ступати на граблі, щоб був і для Германії бізнес, і для московії втіха. Україну ніхто не рахує...
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24.11.2021 17:32 Ответить
Иначе отключим газ!
Себе.
Потом, когда ни будь.
На половину.
Может быть.
После глубокой обеспокоенности....
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24.11.2021 17:34 Ответить
классическая шизофрения
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24.11.2021 17:44 Ответить
Хотят чтобы побольше молодёжи из рашки сбежало
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24.11.2021 17:52 Ответить
вот тут мордве почему то стало грустно без рейхсфрау муркель.
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24.11.2021 17:59 Ответить
ЗеЧмо проти. як можливо щось вимагати от самой машкви?

воно загляне у шоколадний глаз пуйла i раз раз усьо парєшает.

валадимер валадимеравич, заберите меня атсюда, пажалуйстааааааа...

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24.11.2021 18:49 Ответить
 
 