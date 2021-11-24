Новая коалиция в Германии требует от РФ немедленно прекратить войну на Донбассе и вернуть Украине Крым
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Новая правящая коалиция в Германии потребовала от Российской Федерации прекратить войну на Донбассе и вернуть украинской стороне Крым. В то же время она выступает за тесное сотрудничество с Москвой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст коалиционного соглашения, передает Цензор.НЕТ.
В тексте соглашения говорится о том, что новые власти Германии готовы к конструктивному диалогу с Россией, но уважает и интересы партнеров в Восточной Европе.
"Мы требуем немедленно положить конец попыткам дестабилизации Украины, насилию на востоке Украины и незаконной аннексии Крыма. Путь к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и снятие соответствующих санкций зависит от полного выполнения минских соглашений. Мы за разрешение замороженных конфликтов в регионе", - говорится в соглашении.
Кроме того, новая коалиция заявили о желании тесно сотрудничать с Россией в энергетических вопросах и решении глобальных проблем. А также раскритиковала ограничение гражданских и демократических свобод в России.
Также в соглашении декларируется намерение запустить безвизовые поездки между Германией и Россией для молодежи до 25 лет.
Пожалуйста, подождите...
Это так, размышления про антихуйловскую коалицию и весьмирснами.....
Верной дорогой идёте,геноссе ! (с)
такими темпами бывшая грозная ФРГ быстро станет 15-й,или какой там республикой эрэф,куда можно съездить на выходные посцать по синьке на какой-нибудь памятник...
Це яка вже?
Себе.
Потом, когда ни будь.
На половину.
Может быть.
После глубокой обеспокоенности....
воно загляне у шоколадний глаз пуйла i раз раз усьо парєшает.
валадимер валадимеравич, заберите меня атсюда, пажалуйстааааааа...