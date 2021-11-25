Германия согласовывает с США действия по "Северному потоку - 2", - спикер МИД ФРГ Зассе

Немецкая сторона координирует действия по проекту "Северный поток-2" с американскими коллегами, но отказывается комментировать новые санкции США против газопровода.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает спикер МИД ФРГ Андреа Зассе.

Зассе упомянула, что 21 июля Германия вместе с американской стороной одобрили совместное заявление, "в котором нашли конструктивное решение темы "Северного потока-2".

"С тех пор мы интенсивно работаем над реализацией этого совместного заявления и на разных уровнях регулярно согласовываем действия", - заявила дипломат.

При этом комментировать последние шаги Вашингтона по поводу санкции против "Северного потока - 2" она не стала.

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