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Новости За рубежом
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Германия (6023) США (23209) Северный поток (1428)

Германия согласовывает с США действия по "Северному потоку - 2", - спикер МИД ФРГ Зассе

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Немецкая сторона координирует действия по проекту "Северный поток-2" с американскими коллегами, но отказывается комментировать новые санкции США против газопровода.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает спикер МИД ФРГ Андреа Зассе.

Зассе упомянула, что 21 июля Германия вместе с американской стороной одобрили совместное заявление, "в котором нашли конструктивное решение темы "Северного потока-2".

"С тех пор мы интенсивно работаем над реализацией этого совместного заявления и на разных уровнях регулярно согласовываем действия", - заявила дипломат.

При этом комментировать последние шаги Вашингтона по поводу санкции против "Северного потока - 2" она не стала.

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Топ комментарии
+2
а начиналось всё тоже с совместных с Ордой проектов..
Как там говорят ВВС США - "можем повторить ?"

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24.11.2021 16:56
+2
В Германии других нет и в ближайшее время не будет. Дело даже не в газе, хотя в нем тоже. Просто Германия не хочет новой войны на континенте, а ради этого они готовы пойти на многое - даже если придется отдать всю Украину и Беларусь кремлевскому гоблину.
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24.11.2021 18:15
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вот здесь и видно "действия на упреждение" от США.
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24.11.2021 16:50 Ответить
А із запоребриком не забули узгодити?
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24.11.2021 16:51 Ответить
Ой, партнерка меня не любит, но я не могу ее отпустить.
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24.11.2021 16:51 Ответить
ФРН має нову владу. Щось мені підказує ,що вона не буде така поступлива щодо Кацапстану ,як канцлер Меркель.
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24.11.2021 16:55 Ответить
В Германии других нет и в ближайшее время не будет. Дело даже не в газе, хотя в нем тоже. Просто Германия не хочет новой войны на континенте, а ради этого они готовы пойти на многое - даже если придется отдать всю Украину и Беларусь кремлевскому гоблину.
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24.11.2021 18:15 Ответить
Если действовать по такой логике ,то война будет всё равно . Но с худшими последствиями
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24.11.2021 18:22 Ответить
Да, но не все это понимают, увы.
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24.11.2021 18:27 Ответить
а начиналось всё тоже с совместных с Ордой проектов..
Как там говорят ВВС США - "можем повторить ?"

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24.11.2021 16:56 Ответить
Не вірте проститутці-Европі. Проводьте гейпаради і бігайте з веселковими прапорами!!! Кричіть, що у нас 80% населення геї і лесбіянки. Може тоді захистять? Бо ж для них лиш такі люди є великою цінністю.
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24.11.2021 18:28 Ответить
 
 