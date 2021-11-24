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Волкер об угрозе масштабного вторжения РФ в Украину: Путин ищет уступки со стороны Запада

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Волкер об угрозе масштабного вторжения РФ в Украину: Путин ищет уступки со стороны Запада

Президент РФ Владимир Путин не обязательно задействует для вторжения в Украину российские войска, сконцентрированные вблизи украинской границы.

Такое мнение бывший специальный представитель Государственного департамента США в Украине Курт Волкер высказал в опубликованной 23 ноября статье The Center for European Policy Analysis, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Угрозу для Украины он назвал среди угроз, которые подпитывает Путин в отношении Европы.

"Самая непосредственная угроза – для Украины. Россия подготовила силы для нового военного нападения, которое может быть начато в очень короткие сроки", – написал он.

Волкер отметил, что предпосылками для такого развития событий являются появление "квазиисторического эссе" Путина, в котором он "поставил под сомнение легитимность Украины как независимого государства", "фактически взятие под контроль" России безопасности Беларуси, приближение даты 8 декабря, когда исполняется 30 лет со дня распада Советского Союза, "что Путин назвал величайшей трагедией ХХ века", передачу власти в Германии и выборы во Франции, а также вывод войск США из Афганистана и желание Вашингтона сделать то же самое в Ираке и Сирии.

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"Путин отреагировал на шаги президента Владимира Зеленского по противодействию российскому влиянию на Украине, особенно на действия, направленные на [нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь"] Виктора Медведчука (чьи дети являются крестными детьми Путина), прекратив официальные украинско-российские контакты", – считает также экс-представитель Госдепа в Украине.

Он отметил, что бывший президент России Дмитрий Медведев также "напрямую напал на Зеленского и его команду".

"Ничто из этого не означает, что Россия безповоротно готова к новому вторжению в Украину. Скорее, Путин готовит силы и аргументы, необходимые, чтобы дать ему возможность выбора – вариант, который был бы невозможен, если бы не были предприняты эти предварительные шаги. Действительно, наиболее вероятное объяснение событий состоит в том, что Путин ищет уступки и жесты деэскалации со стороны Украины и Запада в обмен на решение не вторгаться", – предполагает Волкер.

По его словам, тот факт, что Путин "собрал необходимые силы, означает, что решительный ответ Запада необходим, чтобы продемонстрировать, что такой шаг будет слишком дорогостоящим для России".

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"Путин занимается разносторонней эскалацией угроз в Европе. Его схемы можно преодолеть. Используя то, что он считает превосходным стратегическим положением перед лицом отступления США, раздробленности и слабости в Европе, Путин видит возможности для значительных успехов в том, что Россия считает своей сферой влияния на востоке Европы", – написал он.

По мнению американского дипломата, у Запада, который столкнулся с вызовами своему авторитету, "нет другого выбора, кроме как твердо стоять перед лицом российской агрессии".

Волкер назвал "как минимум пять угроз", которые возникли перед Европой вследствие действий России:

  • сокращение поставок газа в Европу в преддверии зимы;
  • использование Беларуси для продвижения мигрантов в Европейский союз;
  • размещение войск и тяжелого вооружения в Украине и вокруг нее;
  • разжигание национализма в Сербии, что может привести к новому конфликту на Балканах;
  • вытеснение влияния США и Евросоюза на Южном Кавказе.

"Эти шаги последовали за годами враждебных действий России и вмешательства во внутреннюю политику Запада, включая дезинформацию, убийства, саботаж, взяточничество и другие средства, направленные на ослабление Европы и Соединенных Штатов", – заявил Волкер.

Экс-представитель Госдепартамента Соединенных Штатов в Украине подчеркнул важность происходящего вокруг Украины и отметил, что администрация президента США Джо Байдена и несколько европейских правительств "похвально начали давать отпор" российской агрессии. Волкер, в частности, напомнил, что "США, Германия, Франция, Великобритания и другие страны решительно подчеркнули свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

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"Несмотря на свои откровенно агрессивные действия, Россия заявила, что она никому не угрожает, и обвинила США и других в эскалации конфликта. Даже относительно фактический комментарий редактора итальянской газеты La Repubblica вызвал скорый и обидный упрек в Facebook от спикера МИД РФ Марии Захаровой. Эта агрессивная российская риторика не должна сдерживать Запад, скорее, наоборот. Только последовательное, жесткое контрдавление гарантирует, что Россия не обострит ситуацию дальше", – считает Волкер.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+14
а почему бы без лишней истерики
не отключить кацапам СВИФТ
всего лишь на недельку
в качестве предупреждения...
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24.11.2021 17:09
+8
Если бы у запада были бы яйцв, то никто бы этих поступок и не искал - бессмысленно изначально и можно нарваться.
А если запад постояно отступает, то чему удивляться? Примитивная тактика гопника высокоэффективна в современном безъяичном западном мире.
Чтобы трусливый запад уступил нужно всего лишь поднять ставки. И глядишь на горизонте появится "Перезагрузка 2"
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24.11.2021 17:11
+6
Завжди уважно читаю аналітичні матеріали Волкера. Це аналітик високого ґатунку, який володіє інформацією про ситуацію в Україні. Мені здається, що підсилення України у військовій, енергетичній, інформаційній та економічній сферах звужує кількість варіантів можливих дій з боку РФ. Наразі, цих варіантів залишилось зовсім небагато. Потрібно враховувати ще один чинник - час. З кожним роком РФ збільшує своє відставання від Заходу. Технологічну відсталість вже видно не озброєним оком. Життєвий рівень московитів падає, що викликає певні внутрішні проблеми у самій імперії. Нападе чи не нападе, це вже більше питанння не до українців, а до росіян, чи згодні вони за це платити.
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24.11.2021 17:18
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Правила форума Совет форумчан
Мы костьми ляжем, а СП-2 не дадим сертифицировать!!!!
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24.11.2021 16:59 Ответить
+500 баксов за тысячу кубов - скажет газпром и нашу делегацию вышвырнут из этой комиссии в течение ... ну пары секунд после этого заявления.
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24.11.2021 17:47 Ответить
А еси хассром нах, шо тада. Тада мардве придецца расчитывацца с хантами и мансями за спижжыный гас и нефть.
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24.11.2021 18:44 Ответить
Угу. То есть германцы разменяют дешевый газ для СЕБЯ на нас? Ну-ну.
Кстати, сжиженный - еще дороже, если судить по котировкам. Это на предмет альтернативы.
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25.11.2021 10:04 Ответить
Таварисч следите за катирофками па хасете "прафта", лущая туалетная бомаха у мире.
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27.11.2021 00:48 Ответить
а почему бы без лишней истерики
не отключить кацапам СВИФТ
всего лишь на недельку
в качестве предупреждения...
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24.11.2021 17:09 Ответить
Это значит они неделю не будут платить за импортные поставки.
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24.11.2021 17:48 Ответить
а почему бы Украине не отказаться от покупок электрики, газа и нефти в России и Беларуси?!
начните с себя. Почему американцы должны быть больше патриотами чем сами украинцы.
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24.11.2021 18:26 Ответить
Если бы у запада были бы яйцв, то никто бы этих поступок и не искал - бессмысленно изначально и можно нарваться.
А если запад постояно отступает, то чему удивляться? Примитивная тактика гопника высокоэффективна в современном безъяичном западном мире.
Чтобы трусливый запад уступил нужно всего лишь поднять ставки. И глядишь на горизонте появится "Перезагрузка 2"
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24.11.2021 17:11 Ответить
Завжди уважно читаю аналітичні матеріали Волкера. Це аналітик високого ґатунку, який володіє інформацією про ситуацію в Україні. Мені здається, що підсилення України у військовій, енергетичній, інформаційній та економічній сферах звужує кількість варіантів можливих дій з боку РФ. Наразі, цих варіантів залишилось зовсім небагато. Потрібно враховувати ще один чинник - час. З кожним роком РФ збільшує своє відставання від Заходу. Технологічну відсталість вже видно не озброєним оком. Життєвий рівень московитів падає, що викликає певні внутрішні проблеми у самій імперії. Нападе чи не нападе, це вже більше питанння не до українців, а до росіян, чи згодні вони за це платити.
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24.11.2021 17:18 Ответить
А чому ви , Захід, демократичний ніби Захід, вже 8 років післі агресії в Україні не дієте, а бла бла тільки. Кремль порушив всі міжнародні договори, стандарти а ви з ним, особлива Німеччина, Франція ..., торгуєте, розмовляєте, домовляєтесь. Він фактично спровокував емігрантська кризу на польському кордоні, практично напав на країну НАТО, а ви мовчите. Агов, захід ви що боягузи, де ваші принципи!? Чи їх у вас немає?!
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24.11.2021 17:28 Ответить
а почему Запад должен делать больше чем Украина?
С чего американские и европейские налогоплательщики должны оплачивать Зеленского и его шоблу, торгующую его страной и сливающую союзников на западе?
С чего Байден должен был вводить санкции против СП-2, если Зеленский обещал Трампу посадить его сына?!
никто не будет патриотом больше чем сами украинцы.
Как говорится - ПОМОГИ СЕБЕ САМ И БОГ ТЕБЕ ПОМОЖЕТ.
Пока мы не станем патриотами сами больше чем кто бы то ни было -НИКТО нам не поможет.
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24.11.2021 18:25 Ответить
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24.11.2021 17:52 Ответить
Владимир Зеленский прокомментировал события на границе Украины

https://twitter.com/i/status/1463234411705647119
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24.11.2021 17:59 Ответить
Старий дурень!!! Пуйло вирішив увійти в історію московії і мріє розірвати Неньку на шмаття. Він хоче перемог і захоплень. Двигтіти територіями.
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24.11.2021 18:24 Ответить
Княс пажар тожа чёта када хател пака галаву не атдилили.
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24.11.2021 18:48 Ответить
Коли вже світова спільнота зрозуміє істину, що собака вертить хвостом, а не хвіст собакою.
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24.11.2021 18:54 Ответить
 
 