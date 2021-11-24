Волкер об угрозе масштабного вторжения РФ в Украину: Путин ищет уступки со стороны Запада

Президент РФ Владимир Путин не обязательно задействует для вторжения в Украину российские войска, сконцентрированные вблизи украинской границы.

Такое мнение бывший специальный представитель Государственного департамента США в Украине Курт Волкер высказал в опубликованной 23 ноября статье The Center for European Policy Analysis, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Угрозу для Украины он назвал среди угроз, которые подпитывает Путин в отношении Европы.

"Самая непосредственная угроза – для Украины. Россия подготовила силы для нового военного нападения, которое может быть начато в очень короткие сроки", – написал он.



Волкер отметил, что предпосылками для такого развития событий являются появление "квазиисторического эссе" Путина, в котором он "поставил под сомнение легитимность Украины как независимого государства", "фактически взятие под контроль" России безопасности Беларуси, приближение даты 8 декабря, когда исполняется 30 лет со дня распада Советского Союза, "что Путин назвал величайшей трагедией ХХ века", передачу власти в Германии и выборы во Франции, а также вывод войск США из Афганистана и желание Вашингтона сделать то же самое в Ираке и Сирии.

Также читайте: Глава МИД Эстонии Лийметс об угрозе масштабного вторжения РФ в Украину: "Опасения усиливаются"

"Путин отреагировал на шаги президента Владимира Зеленского по противодействию российскому влиянию на Украине, особенно на действия, направленные на [нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь"] Виктора Медведчука (чьи дети являются крестными детьми Путина), прекратив официальные украинско-российские контакты", – считает также экс-представитель Госдепа в Украине.



Он отметил, что бывший президент России Дмитрий Медведев также "напрямую напал на Зеленского и его команду".



"Ничто из этого не означает, что Россия безповоротно готова к новому вторжению в Украину. Скорее, Путин готовит силы и аргументы, необходимые, чтобы дать ему возможность выбора – вариант, который был бы невозможен, если бы не были предприняты эти предварительные шаги. Действительно, наиболее вероятное объяснение событий состоит в том, что Путин ищет уступки и жесты деэскалации со стороны Украины и Запада в обмен на решение не вторгаться", – предполагает Волкер.



По его словам, тот факт, что Путин "собрал необходимые силы, означает, что решительный ответ Запада необходим, чтобы продемонстрировать, что такой шаг будет слишком дорогостоящим для России".

Также читайте: Разведки Великобритании, США и Украины обменялись информацией, режим риска нам ясен, - Резников

"Путин занимается разносторонней эскалацией угроз в Европе. Его схемы можно преодолеть. Используя то, что он считает превосходным стратегическим положением перед лицом отступления США, раздробленности и слабости в Европе, Путин видит возможности для значительных успехов в том, что Россия считает своей сферой влияния на востоке Европы", – написал он.



По мнению американского дипломата, у Запада, который столкнулся с вызовами своему авторитету, "нет другого выбора, кроме как твердо стоять перед лицом российской агрессии".



Волкер назвал "как минимум пять угроз", которые возникли перед Европой вследствие действий России:

сокращение поставок газа в Европу в преддверии зимы;

использование Беларуси для продвижения мигрантов в Европейский союз;

размещение войск и тяжелого вооружения в Украине и вокруг нее;

разжигание национализма в Сербии, что может привести к новому конфликту на Балканах;

вытеснение влияния США и Евросоюза на Южном Кавказе.

"Эти шаги последовали за годами враждебных действий России и вмешательства во внутреннюю политику Запада, включая дезинформацию, убийства, саботаж, взяточничество и другие средства, направленные на ослабление Европы и Соединенных Штатов", – заявил Волкер.





Экс-представитель Госдепартамента Соединенных Штатов в Украине подчеркнул важность происходящего вокруг Украины и отметил, что администрация президента США Джо Байдена и несколько европейских правительств "похвально начали давать отпор" российской агрессии. Волкер, в частности, напомнил, что "США, Германия, Франция, Великобритания и другие страны решительно подчеркнули свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

Также читайте: Перемещения войск РФ у границ Украины "крайне необычны", а заявления об учениях делаются для прикрытия, - заместитель генсека НАТО Джоанэ

"Несмотря на свои откровенно агрессивные действия, Россия заявила, что она никому не угрожает, и обвинила США и других в эскалации конфликта. Даже относительно фактический комментарий редактора итальянской газеты La Repubblica вызвал скорый и обидный упрек в Facebook от спикера МИД РФ Марии Захаровой. Эта агрессивная российская риторика не должна сдерживать Запад, скорее, наоборот. Только последовательное, жесткое контрдавление гарантирует, что Россия не обострит ситуацию дальше", – считает Волкер.