В случае вторжения РФ Запад должен предоставить Украине более широкий спектр летального оружия. США могли бы отправить ПВО "Стингер" или "Железный купол", - Аваков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Путинский режим угрожает независимости и суверенитету Украины с первого дня военной агрессии.
Об этом эксминистр внутренних дел Арсен Аваков заявил в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.
Говоря о реакции коллективного Запада в случае российского вторжения, Аваков заявил: "помощь Запада сейчас крайне важна. Разведка США поделилась своими данными, в том числе картами, с европейскими союзниками, а дипломаты США получили указание от Госдепартамента обсудить вопросы российской угрозы со всеми союзниками США в Европе. Но кроме слов о поддержке нам нужна реальная помощь. США заявили и о намерении направить в Украину военных советников и дополнительное вооружение. Однако нужно немедленно активизировать сотрудничество с международными партнерами в оборонной сфере".
"Прежде всего, Запад мог бы предоставить нам более широкий спектр летального оружия. Соединенные Штаты могут отправить Украине переносные средства ПВО "Стингер" или средства защиты "Железный купол" от ракет малой дальности или другие средства ПВО как предохранитель от возможного вторжения", - выразил надежду Аваков.
Также он выразил уверенность, что необходимо пересматривать систему коллективной европейской безопасности, где Украина должна занять свое место.
"НАТО необходимо укрепить восточную оборону, а также отправить больше военных кораблей в Черное море", - добавил Аваков.
"Третьим ответом должно стать усиление санкций. Недавно представители администрации Байдена заявили, что экономические и финансовые санкции лучше использовать в "сотрудничестве с нашими союзниками". В 2014 году такая координация с Европой усилила эффект западных санкций", - отметил он.
Говоря о подготовке Украины к вероятному вторжению, Аваков заявил: "К сожалению, позиция Украины в этом вопросе недостаточно четкая – до сих пор нет официальной реакции на тревожные сигналы наших международных партнеров.
Более подробно о мнениях политиков и украинских чиновников относительно вероятности российского вторжения в Украину читайте в статье Цензор.НЕТ "Чи справді Путін взимку нападе на Україну? І чи готується до агресії українська влада? Аналіз ситуації від топполітиків та урядовців".
Пожалуйста, подождите...
После вторжения никакие купола уже будут не нужны.
А зебилы значит не странные. Вот посмотрите как выглядят Ваши обвинения "Америка нам выбрала Зеленского и Америка назначила ФСБшного агента Ермака главой его офиса, Америка заставила отводить свои же войска на своей же территории на неподготовленыые позиции"
Оваков хоче через боцмана, ну того фесбешніка рузьге продати ствнгери?
А потом кремль инициирует классические мырные переговоры?
Как поведет себя трусливый запад?
Без вариантов - начнет блеять о "политико-дипломатическом" пути решения. И наша зелёная коианда что выберет? Освобожать с оружием в руках оккупированные территории или инфантильно идти за западом?
Мыролюбие или война? Прям и не знаю, что выберет зеленая коианда
А потом кремль инициирует классические мырные переговоры?
Как поведет себя трусливый запад?
Без вариантов - начнет блеять о "политико-дипломатическом" пути решения. И наша единоросовская команда что выберет? Освобождать с оружием в руках оккупированные территории или инфантильно идти за западом?
Мыролюбие или война? Прям и не знаю, что выберут единоросы...
Совок это саморазрушающаяся система. Доказано современной Россией и Путигым. В Раше реальной экономики почти нет. 60% ввп - это нефть и газ, 20% - это военный комплекс на деньги от нефти и газа. И всего 20% составляет реальная экономика, которая демонстрирует убытки. Совок даже имея триллионы нефтедолларов не смог построить реальную экономику - нет мозгов .
Какой выход видит совок? Ведь скоро без нефти и с падением продаж газа, Россия не сможет содержать сама себя. И в перспективе от10 лет и далее, без вариантов, обанкротится. Мозги ВСЕГДА будут бежать из автократии.
Кремль видит выход в восстановлегии границ совка прошлого столетия и увеличения тем самым доли реальной экономики. Но это бессмысленно изначально - какие бы границы автократия не имела бы - мозги сбегут.
Будет множество попыток, гранд проектов. Но в базисе они обречены.
То чем занимается сегодня Россия это самоликвидация. А с учётом просранного времени на военные идиотизмы и времени на восстановление репутации - это мегаидиотизм.
Намного дешевле было бы использовать инструменты демократии и свободного общества, с помощью которых и триллионов неытедолларов связать экономики постсовка, пока туда не добрался запад. Тогда бы такая экономика и свобода стали бы магнитом для мозгов.
Так например поступила Германия. Вместо двух войн в прошлом столетии, немцы экономически контролируют Европу с помощью инструмента Евросоюз. Как бы все могут выйти добровольно, но желающих вступить больше, чем вышедшая Британия.
Война не решит проблемы кремля, а лишь значительно их усугубит. Но дураку невозможно доказать, что он дурак. А совок или неосовок умом не блещет
Кацапы имеют сотни пусковых установок Град/Смерчь/Ураган и могут единовременно атаковать Украину выпустив несколько десятков тысяч ракет, за один день.
Противостоять такому удару, Железный купол, попросту не сможет: банально не хватит ракет.
Типу, утріться. Хай вес світ летить в прірву, але Ермак буде залишатись першою особою в державі.
Тобто добровільно вся ця зелена мразота не піде. Буде ще один лютий 14-го.😡
Центр управления огнём. Время от момента обнаружения цели до запуска ракеты-перехватчика: несколько секунд.[26]
Три пусковые установки с 20-ю ракетами-перехватчиками «Тамир». Длина ракеты: 3 м, диаметр: 160 мм, масса: 90 кг[25]. Боеголовка имеет неконтактный взрыватель.
Цена одной батареи составляет, по разным оценкам, от 50[27] до 170 млн долларов[28].
https://ru.wikipedia.org/wiki/Железный_купол
Ну нет, так нет. А шо поделаешь? ...
"Прежде всего, Запад мог бы предоставить нам более широкий спектр летального оружия. Соединенные Штаты могут отправить Украине переносные средства ПВО "Стингер" или средства защиты "Железный купол" от ракет малой дальности или другие средства ПВО как предохранитель от возможного вторжения", - выразил надежду Аваков. Источник: https://censor.net/ru/n3301386
Уважаемый писатель заголовка, "Запад должен" и Запад мог бы" - это совершенно не одно и то же
И в этом виноваты зебильные избиратели и аваков в том числе!
Поки гучно святкують народження Дєрьмака, з кордону Білорусі війна може початися. Там вже ********** та бульбашські орки бряцають зброєю та яйцями.