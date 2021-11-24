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В случае вторжения РФ Запад должен предоставить Украине более широкий спектр летального оружия. США могли бы отправить ПВО "Стингер" или "Железный купол", - Аваков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В случае вторжения РФ Запад должен предоставить Украине более широкий спектр летального оружия. США могли бы отправить ПВО

Путинский режим угрожает независимости и суверенитету Украины с первого дня военной агрессии.

Об этом эксминистр внутренних дел Арсен Аваков заявил в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.

Говоря о реакции коллективного Запада в случае российского вторжения, Аваков заявил: "помощь Запада сейчас крайне важна. Разведка США поделилась своими данными, в том числе картами, с европейскими союзниками, а дипломаты США получили указание от Госдепартамента обсудить вопросы российской угрозы со всеми союзниками США в Европе. Но кроме слов о поддержке нам нужна реальная помощь. США заявили и о намерении направить в Украину военных советников и дополнительное вооружение. Однако нужно немедленно активизировать сотрудничество с международными партнерами в оборонной сфере".

"Прежде всего, Запад мог бы предоставить нам более широкий спектр летального оружия. Соединенные Штаты могут отправить Украине переносные средства ПВО "Стингер" или средства защиты "Железный купол" от ракет малой дальности или другие средства ПВО как предохранитель от возможного вторжения", - выразил надежду Аваков.

Также он выразил уверенность, что необходимо пересматривать систему коллективной европейской безопасности, где Украина должна занять свое место.

Читайте также: Есть План обороны. Вооруженные силы опытны и готовы. Международная поддержка мобилизована, - Верещук о подготовке к российскому вторжению

"НАТО необходимо укрепить восточную оборону, а также отправить больше военных кораблей в Черное море", - добавил Аваков.

"Третьим ответом должно стать усиление санкций. Недавно представители администрации Байдена заявили, что экономические и финансовые санкции лучше использовать в "сотрудничестве с нашими союзниками". В 2014 году такая координация с Европой усилила эффект западных санкций", - отметил он.

Говоря о подготовке Украины к вероятному вторжению, Аваков заявил: "К сожалению, позиция Украины в этом вопросе недостаточно четкая – до сих пор нет официальной реакции на тревожные сигналы наших международных партнеров.

Более подробно о мнениях политиков и украинских чиновников относительно вероятности российского вторжения в Украину читайте в статье Цензор.НЕТ "Чи справді Путін взимку нападе на Україну? І чи готується до агресії українська влада? Аналіз ситуації від топполітиків та урядовців".
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Топ комментарии
+18
щоб успішно впровадити та вчасно застосувати залізний купол, треба заздалегіть обучити особовий склад, провести неодноразовы стрільби і поставити на бойове чергування. Якщо залізний купол тільки прибуде пысля початку конфлікту - то пызнопити боржомі
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24.11.2021 17:14
+15
уверен,что генерал Дудаев,например,обладая потенциалом государства Украина,придумал бы для русни нечто настолько интересное и увлекательное,что вопрос о нападении даже не рассматривался бы..
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24.11.2021 17:38
+10
Стингеров на складах США и в Еропе как грязи,ими должна быть нашпигована прифронтовая полоса,чтобы каждый убёок,вылетая бомбить Украину срался уже садясь за штурвал..
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24.11.2021 17:35
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Правила форума Совет форумчан
не намёки, а- требовать !!!
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24.11.2021 17:12 Ответить
Вперше в історії соцопитування у США зафіксувало, що більшість американців 50% проти 48% бажають участі військ США у відбитті Пуйловської агресії проти України. В 2014 році за це виступало 30% американців.
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24.11.2021 17:17 Ответить
Ага, Бубочка нам "нічєго нє должєн", а нам треба вимагати допомогу у Заходу?
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24.11.2021 17:32 Ответить
ПАСТОР ГОВОРИТ МАЛО, НО ОН ГОВОРИТ СМАЧНО, СПРОСИТЕ МЮЛЛЕРА!
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24.11.2021 17:14 Ответить
щоб успішно впровадити та вчасно застосувати залізний купол, треба заздалегіть обучити особовий склад, провести неодноразовы стрільби і поставити на бойове чергування. Якщо залізний купол тільки прибуде пысля початку конфлікту - то пызнопити боржомі
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24.11.2021 17:14 Ответить
+1
После вторжения никакие купола уже будут не нужны.
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24.11.2021 17:18 Ответить
І як куполи допоможуть проти Іскандерів та Калібрів? Лише розмішення підрозділів Армії США в Україні унеможливить війну з паРашею.
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24.11.2021 17:26 Ответить
это уже будет поздно, и не реально....( как себе можно представить эту помощ. когда враг стоит 100 тысяч живой силы и тысячами техники у границ и никто не знает когда и где начнут вторгаться..это может быть в любой момент...а эта помощ с ракетами и другим оружием что по щелчку пальцев появятся в стране? это всё нужно доставить....настроить...обучить как пользоваться и так далее... кто и когда и где будет этим заниматься когда не дай то боже враг начнёт наступление...это всё должно быть здесь и немедленно....странные американци...в афган басмачам на триллион долларов навезли супер оружия и всё зря . всё там разосрали, разворовали, бросили и уехали,всё пропало...а тут жлобятся прикрыть европу и своих союзников по нато, да и отвечать за (базар) будапештский меморандум ...дали на 60 миллионов боеприпасов.... так мелочно....(( как то так....
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24.11.2021 17:32 Ответить
странные американци...
А зебилы значит не странные. Вот посмотрите как выглядят Ваши обвинения "Америка нам выбрала Зеленского и Америка назначила ФСБшного агента Ермака главой его офиса, Америка заставила отводить свои же войска на своей же территории на неподготовленыые позиции"
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24.11.2021 19:13 Ответить
странные все были и есть! не буду тут срач разводить...ясно что еслебы не америка их санкции и предупреждения и та помощ что нам оказали уже .простите нас бы рашка уже сьела....(( но в афган за 20 лет впихнуть триллион долларов нужно было уметь это сделать... и что, обучили и вооружили их военных и платили зарплаты, а они всё сдали талибам с авиа и тяжёлой техникой...а те поблагодарили за подарки американцев .а тут жлобятся..всё я правильно пишу.(все хороши по своему косячили, и экс власть тоже....) это уже другая история...
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24.11.2021 19:22 Ответить
Ну вот причем тут Афган?
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24.11.2021 19:26 Ответить
да всё притом же ....помощ и вооружение .что не понятного???(( слушаю бутусова вот...я вижу и слушаю...поэтому в курсах много чего...https://www.youtube.com/watch?v=o06axduyJI4
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24.11.2021 19:37 Ответить
В Афгане был военный контингент американцев. Разницу улавливаете? И у этого контингента было соответствующее вооружение. Непонятно?
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24.11.2021 19:45 Ответить
я знаю.... мне наплевать... они там хотели и надеялись построить цивилизованый мир .понастроили там парков зоопарков . гостинец и так далее ...слушайте я в курсе всего что пишут и говорят....мне за 60 я с новостей не вылажу и всех полит шоу на каналах...и в данный момент слушаю часовой диалог журналиста и БУТУСОВА ПО ЭТОЙ ТЕМЕ....)) всего доброго...
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24.11.2021 19:50 Ответить
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24.11.2021 18:08 Ответить
Може чорту рюкзаки вислати?
Оваков хоче через боцмана, ну того фесбешніка рузьге продати ствнгери?
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24.11.2021 17:14 Ответить
А от Луценко свого часу мріяв про "Апачі". І що тепер ? Ні "Апачі" немає ,ні Луценка чогось не чути ...
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24.11.2021 17:16 Ответить
Веде важку б-бу із зеленим змієм.
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24.11.2021 17:18 Ответить
Якщо так ,то важко тоді ... Пабєдітєлєй в той вайнє нєт ...
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24.11.2021 17:22 Ответить
Есть - кокаинум
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24.11.2021 18:42 Ответить
Молодчага ,добре камеру лизнув . Не то ,що Луценко.
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24.11.2021 18:55 Ответить
Так Луц и не през.
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24.11.2021 19:06 Ответить
Богу дякувати. Не вистачало ,щоб нашого Президента в аеропортунімецькі поліцаї за алкоголізм затримали.
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24.11.2021 19:11 Ответить
Только за кокс могут. А, не не могут, онож - **********, волей зебилов
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24.11.2021 22:10 Ответить
ППО , стінгери вже повинні бути в Україні на озброєнні ЗСУ, бо коли нападе ЕРЕФІЯ вже буде пізно щось поставляти
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24.11.2021 17:16 Ответить
Стингеров на складах США и в Еропе как грязи,ими должна быть нашпигована прифронтовая полоса,чтобы каждый убёок,вылетая бомбить Украину срался уже садясь за штурвал..
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24.11.2021 17:35 Ответить
Ну таки и " стрел" на наших складах должно быть не меньше , кроме того это всего лишь средство не дающее авиации снижаться ниже зоны поражения нормального ПВО , без него стрелы, стингеры и ТП. почти не эффективны
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24.11.2021 18:04 Ответить
В случае вторжения что-то передавать будет уже поздно. Или Аваков надеется воевать месяцами?
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24.11.2021 17:17 Ответить
Хорошо Аваков разбирается в оружии . А то у власти какие то хитрожопые школьники 😀😀
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24.11.2021 17:19 Ответить
не кажіть, воно 7,5 років вело диверсантну роботу проти Порошенка, привело до влади Зе!Беню... А запам'яталось як Рукзакян, Бу-Бу-Бу та постановкою шоу: "терорист із заложниками у Луцькій обл."

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24.11.2021 17:31 Ответить
Он хотел власти , да и пресмыкающиеся рядом хвалили. Это судьба большинства политиков - переоценивать себя
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24.11.2021 19:35 Ответить
На моє бачення, "стінгери" і "залізний купол" були б доречними до повномаштабного вторгнення орків,а не після.Тоді знижується ймовірність і самого вторгнення і кардинально змінюється ціна для нападників в разі,якщо все ж наважаться.
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24.11.2021 17:20 Ответить
Инопланетяне, а если будут в течение всего нескольких часов оккупированы восточные и южные области Украины?
А потом кремль инициирует классические мырные переговоры?
Как поведет себя трусливый запад?
Без вариантов - начнет блеять о "политико-дипломатическом" пути решения. И наша зелёная коианда что выберет? Освобожать с оружием в руках оккупированные территории или инфантильно идти за западом?
Мыролюбие или война? Прям и не знаю, что выберет зеленая коианда
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24.11.2021 17:21 Ответить
Инопланетяне, а если будут в течение всего нескольких часов оккупированы западные и южные области Рассеи ? Ну Воронеж там ,таганрог ,Кубань и т.д.?
А потом кремль инициирует классические мырные переговоры?
Как поведет себя трусливый запад?
Без вариантов - начнет блеять о "политико-дипломатическом" пути решения. И наша единоросовская команда что выберет? Освобождать с оружием в руках оккупированные территории или инфантильно идти за западом?
Мыролюбие или война? Прям и не знаю, что выберут единоросы...
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24.11.2021 17:28 Ответить
Ребят. А давайте вы ОБА вместе с Вашими сподвижниками с обеих сторон... купите вскладчину несколько чартеров и свалите в Сахару - и там, посреди пустыни - выясните свои отношения?
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24.11.2021 17:53 Ответить
А які в мене "спадвіжнікі"? Ти не соромся ,пиши усе, що в голові.
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24.11.2021 17:55 Ответить
Нападать на Россию нет ни какого смысла. Наивысшая ценность на сегодня это мозги, которые могут создавать новые технологии. Но если человек умён, то он изначально не сможет творить в авторитарном обществе. Это абсурд. С одной стороны лучший из всез, а с другой все как один.
Совок это саморазрушающаяся система. Доказано современной Россией и Путигым. В Раше реальной экономики почти нет. 60% ввп - это нефть и газ, 20% - это военный комплекс на деньги от нефти и газа. И всего 20% составляет реальная экономика, которая демонстрирует убытки. Совок даже имея триллионы нефтедолларов не смог построить реальную экономику - нет мозгов .
Какой выход видит совок? Ведь скоро без нефти и с падением продаж газа, Россия не сможет содержать сама себя. И в перспективе от10 лет и далее, без вариантов, обанкротится. Мозги ВСЕГДА будут бежать из автократии.
Кремль видит выход в восстановлегии границ совка прошлого столетия и увеличения тем самым доли реальной экономики. Но это бессмысленно изначально - какие бы границы автократия не имела бы - мозги сбегут.
Будет множество попыток, гранд проектов. Но в базисе они обречены.
То чем занимается сегодня Россия это самоликвидация. А с учётом просранного времени на военные идиотизмы и времени на восстановление репутации - это мегаидиотизм.
Намного дешевле было бы использовать инструменты демократии и свободного общества, с помощью которых и триллионов неытедолларов связать экономики постсовка, пока туда не добрался запад. Тогда бы такая экономика и свобода стали бы магнитом для мозгов.
Так например поступила Германия. Вместо двух войн в прошлом столетии, немцы экономически контролируют Европу с помощью инструмента Евросоюз. Как бы все могут выйти добровольно, но желающих вступить больше, чем вышедшая Британия.
Война не решит проблемы кремля, а лишь значительно их усугубит. Но дураку невозможно доказать, что он дурак. А совок или неосовок умом не блещет
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24.11.2021 18:30 Ответить
Не можу заперечити жодного слова.
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24.11.2021 18:38 Ответить
Ты что ли пойдешь наступать на Воронеж? А в бой кто поведет? Зеленский, Резников? А может Стефанчук с Верещучкой? У тебя самого, наверняка, мадьярский паспорт под подушкой спрятан
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24.11.2021 18:01 Ответить
Мадярського нема ,лише український . А ти чому так наполегливо цікавишся ? Бажаєш ,щоб тебе енурезником визнали ,бо паспорта мадярщини не маєш ?
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24.11.2021 18:41 Ответить
Знов брешеш, вуйко. То підеш "на Воронеж" ти звичайний блазень
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24.11.2021 20:57 Ответить
Железный купол, имеет смысл в Израиле, когда есть кучка террористов, которая может выпустить одну-две тысячи ракет за неделю или две времени.
Кацапы имеют сотни пусковых установок Град/Смерчь/Ураган и могут единовременно атаковать Украину выпустив несколько десятков тысяч ракет, за один день.
Противостоять такому удару, Железный купол, попросту не сможет: банально не хватит ракет.
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24.11.2021 17:27 Ответить
уверен,что генерал Дудаев,например,обладая потенциалом государства Украина,придумал бы для русни нечто настолько интересное и увлекательное,что вопрос о нападении даже не рассматривался бы..
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24.11.2021 17:38 Ответить
100 пудово ...
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24.11.2021 17:41 Ответить
Amerikanskije Patriot PA3 bolse podoslo.Oni i ot Iskanderov pomogli ,i samolioti sbyli takze.Stingera bolse na vertalioti stob sbit
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24.11.2021 18:02 Ответить
Замість відставки Ермака, Зеленський йому призначив ще одного заступника (син регіонала Шурми).
Типу, утріться. Хай вес світ летить в прірву, але Ермак буде залишатись першою особою в державі.

Тобто добровільно вся ця зелена мразота не піде. Буде ще один лютий 14-го.😡
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24.11.2021 17:28 Ответить
Сім років був при владі ,слуга олігархів і сам олігарх, подивись що твій ківа витворяє якого ти привів і тепер цей мафіозі корчить з себе патріота . Чергова спроба Ахметки розкрутити новий проект.
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24.11.2021 17:31 Ответить
Ввиду последних разоблачений высшего руководства страны ця летальна зброя окажется в руках у Ванюшек как только пересечёт границу
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24.11.2021 17:35 Ответить
Влажные мечты
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24.11.2021 17:56 Ответить
Хих...во Аваков дает! Стингер это пухкалка, а Железный купол это комплекс....с модификациями. Там ....цена немножко разная.
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24.11.2021 17:39 Ответить
Коли Росія вторгнеться, то поставляти "стінгери " вже буде пізно. Тоді звичайні рогатки будуть ефективніші оскільки їх можна швидко виготовити. Стінгери (та джавеліни) потрібно поставляти вже зараз і то великими партіями.
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24.11.2021 17:41 Ответить
Зе поки що нюхає доріжку і займається « вялікою будовою».
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24.11.2021 18:03 Ответить
"Железный купол" вообще-то разработка Израиля. Как можно этого не знать целый экс министр?
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24.11.2021 18:05 Ответить
железный купол это система из американских петриот))) евреи объединили пусковые установки
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24.11.2021 18:16 Ответить
Многоцелевая радиолокационная станция (РЛС) EL/M-2084 компании ELTA Systems[25]. Предназначена для точной идентификации цели и определения траектории её полета. Поскольку около 75 % ракет «Кассам» не попадают в цель, РЛС проводит вычисление траектории и не выдаёт команду на перехват, если, согласно расчётам, ракета упадёт в ненаселённый район. Это позволяет существенно снизить финансовые затраты на использование «Железного купола».
Центр управления огнём. Время от момента обнаружения цели до запуска ракеты-перехватчика: несколько секунд.[26]
Три пусковые установки с 20-ю ракетами-перехватчиками «Тамир». Длина ракеты: 3 м, диаметр: 160 мм, масса: 90 кг[25]. Боеголовка имеет неконтактный взрыватель.
Цена одной батареи составляет, по разным оценкам, от 50[27] до 170 млн долларов[28].

https://ru.wikipedia.org/wiki/Железный_купол
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24.11.2021 18:38 Ответить
Очень эффективной была бы стратегия базирующаяся на нападении, а не не обороне - размещение средств прорыва ПВО раши (комплексов типа С300, С400). Раша не сможет, в виду особенностей театра военных действий, разместить в ОРДЛО и Крыму глубоко эшелонированную ПВО оставляя лазейку для достижения превосходства в воздухе.
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24.11.2021 18:07 Ответить
Есть мнение, что при определённых условиях США не ограничатся только одними поставками оружия. Трудно себе представить, что орки уже где-то под Киевом, а Белый Дом продолжает слать посылки и санкции. После определённой критической черты США впрягутся напрямую. Пусть не наземной операцией, но ударами с воздуха и моря. Подтянутся и британцы. Не исключена лепта Польши, Швеции… и ряда других руссофобов со стажем.) Позор на века, если Запад прогнётся под танками путина. Это будет равноценно реваншу за развал совка.
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24.11.2021 18:15 Ответить
Ну да, нам все должны! И только зельцман должен исключительно папе шуре и маме римме! Хай забирає цих двох старих невдах, які народили та виховали цю потвору, та їздує нах з України, яку воно ненавидить! І дєрьмака-фсбешніка нехай прихопити не забуде. Це поки що, бо пізніше буде зовсім інший розклад!
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24.11.2021 18:16 Ответить
Начинает рюкзаков продавать себя на пост президента. А не пошёл бы он нах?
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24.11.2021 18:19 Ответить
Скучно Авакову без посады и заняться особо не чем. Поэтому приходится напоминать о себе любыми способами и молотить языком обо всём, чём угодно. Там скоро 12 декабря, ровно 2 года с легендарного ареста под телекамеры "причастных" к убийству Шеремета...
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24.11.2021 18:20 Ответить
США "могли бы" давно уже СВИФтовки мокшанам закрыть (про )(уловский триллион я уж вообще не говорю). И фсьооо!!! И накаких угроз со тсоронв мордера... Но... увы мне, увы...
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24.11.2021 18:24 Ответить
Сперва Штаты хотели, было, отправить в Украину USS "Zumwalt" (DDG-1000) и Northrop Grumman B-2 "Spirit", уже даже завернули в цветную шелестящую бумагу и пёстрой лентой с бантом перевязали, но тут прибежал укушенный жабой старый пердун Байден с маразматическими выкриками: "Моё! Ни дам!"
Ну нет, так нет. А шо поделаешь? ...
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24.11.2021 18:26 Ответить
Слыш, Аваков, в случае нападения рашки , ты должен поднять свой пэтэушный батальон со свинками, и с криками "Только не Порох!" забросать ими *уйловские войска! Ну можно ещё еврейское казачество выставить, и пирамидками забросать! Обосрался- обтекай!
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24.11.2021 18:29 Ответить
Дивно що Авакян не лобіює якісь французькі оборонні системи що для нього зовсім не притамане.
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24.11.2021 19:08 Ответить
Захід надасть реальну допомогу Україні лише після того як ми самі перевішаємо корупціонерів та агентів ФСБ та кацапської розвідки. Інакше ніяк! Сьогодні будь яка високотехнологічна військова розробка в руках Зелєнського-Єрмака-Демчєнко-Баканова буде негайно передана в лапи *****. Памятаєте його "цап-царап"? Народ України це, згідно латинської класики, "віслюки" які "потребують мінімального корму" і самі погоджуються бути в такому статусі своєю покорою антинародному "віслюкоштампуючому" режиму.
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24.11.2021 19:30 Ответить
В случае вторжения РФ Запад должен предоставить Украине более широкий спектр летального оружия. США могли бы отправить ПВО "Стингер" или "Железный купол", - Аваков Источник: https://censor.net/ru/n3301386

"Прежде всего, Запад мог бы предоставить нам более широкий спектр летального оружия. Соединенные Штаты могут отправить Украине переносные средства ПВО "Стингер" или средства защиты "Железный купол" от ракет малой дальности или другие средства ПВО как предохранитель от возможного вторжения", - выразил надежду Аваков. Источник: https://censor.net/ru/n3301386

Уважаемый писатель заголовка, "Запад должен" и Запад мог бы" - это совершенно не одно и то же
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24.11.2021 19:39 Ответить
Железний купол уже надо развертивать, бо завтра будет поздно, а Стингери то вертолетам да по грачам, они Сушки Миги и Калибри не возьмут
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24.11.2021 20:42 Ответить
КР Калибр можно сбить при желании. Важно целеуказание. Все уже запущенные КР Калибр будут у самолетов ДРЛО США как на ладони в режиме реального времени. Интересно, а какие будут цели для Калибров?
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24.11.2021 21:35 Ответить
Все военние обьекти аєродроми склади воиские части и заводи єто по логике, а там есть еще и подлость
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24.11.2021 22:35 Ответить
А шо, "Стингеры", по Авакову , аналог "Зализного купола", который к тому же производится в Израиле, а не в США? Уровень бывшего министра не очень отличается от уровня нынешних "государственных деятелей". Любой системой ПВО управляют люди. Для подготовки расчетов понадобится не один месяц, если не год и более. Хотя, может Аваков просто стебется?
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24.11.2021 20:44 Ответить
Ну так він пішов по стопам ґенпркуґора Юґіка, з його базіканням про три Апачі перед виборами у 2014 році.
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24.11.2021 22:32 Ответить
Т.е Аваков звездобол подобный Луценке?
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24.11.2021 23:58 Ответить
Самое простое что могут амери, єто перекинут ( дадут в пользование))))) пару сотен ф-16 с вооружением на пару месяцев в Украину, Путин перепсихует и свалят назад, или НАТО пусть берет под защиту небо если не очкуют)))
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24.11.2021 20:51 Ответить
самый простой вариант - это контроль неба. Радары с АФАР современных американских истребителей 5G видят намного дальше, чем кацапские 4++. Цапские самолеты НАД НАШЕЙ ТЕРРИТОРИЕЙ, равно как и системы РЭБ на земле можно уничтожать безнаказанно (еще учитывая помимо АФАР на истребителях, самолеты ДРЛО США, которые дадут целеуказания, опять же безнаказанно). У Байрактаров в этом случае будет полная свобода действий для охоты за наземными силами цапов. Для любителей истории, читаем интересную историю за 1982-й год https://shaon.livejournal.com/80202.html
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24.11.2021 21:27 Ответить
Когда главком трус и какаяразница ,никакого серьезного оружия нам не дадут!
И в этом виноваты зебильные избиратели и аваков в том числе!
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24.11.2021 23:47 Ответить
Навіть сабаков вже забздєл, а Янелоху пофіг.

Поки гучно святкують народження Дєрьмака, з кордону Білорусі війна може початися. Там вже ********** та бульбашські орки бряцають зброєю та яйцями.
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24.11.2021 23:58 Ответить
TOU-2, Stinger, корабли типа Cyclon, снайперки, минометы, дроны. Но ПВО и ПКР первым делом!
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25.11.2021 00:15 Ответить
 
 