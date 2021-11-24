Войска РФ с начала суток 5 раз открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

С начала суток российско-оккупационные войска на Донбассе 5 раз открывали огонь, потерь среди украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресцентр штаба ООС.

Недалеко от шахты "Бытовка" войска РФ вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Каменки оккупанты применили гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

В сторону Нью-Йорка русские наемники открывали огонь по вооружению БМП, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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Возле Луганского русские войска вели обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Из минометов калибра 82 мм оккупанты произвели обстрел пограничного контрольного поста первого оборонного рубежа, входящего в КПВВ "Марьинка".

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.