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Войска РФ с начала суток 5 раз открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ с начала суток 5 раз открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

С начала суток российско-оккупационные войска на Донбассе 5 раз открывали огонь, потерь среди украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресцентр штаба ООС.

Недалеко от шахты "Бытовка" войска РФ вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Каменки оккупанты применили гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

В сторону Нью-Йорка русские наемники открывали огонь по вооружению БМП, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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Возле Луганского русские войска вели обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Из минометов калибра 82 мм оккупанты произвели обстрел пограничного контрольного поста первого оборонного рубежа, входящего в КПВВ "Марьинка".

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
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Не Положено. Ибо будет много трупов
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24.11.2021 17:42 Ответить
Влада Зеленського робить помилку, коли не відповідає на обстріли терористів відплатними обстрілами та ударами. Якщо путін хоче війни, потрібно йому дати війну, так дати щоб він обісрав сі і втікав роняя кал по дорозі.
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24.11.2021 17:55 Ответить


В результате вражеского обстрела со стороны российских войск от 22.11.21, в районе проведения операции Объединенных сил погиб военный 74-й бригады Алексей Полторацкий.

Алексей Полторацкий ушел на фронт добровольцем в 2015 году.
Сначала служил в 5 ОБ ДУК ПС, затем на контракте в 108 отдельном горно-штурмовом батальоне. В последнее время находился на службе в 74 ОРБ.

У Алексея остались мать с отцом.
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24.11.2021 17:49 Ответить
Царство Небесне.
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24.11.2021 18:31 Ответить
 
 