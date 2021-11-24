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Новости Политика Украины
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ЧВК Вагнера (1281) Бурба (81)

"Чтобы преуменьшить значение показаний": В Раде рассказали, зачем Офис президента запустил против Бурбы дискредитационную кампанию

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Непрофессиональные действия Офиса президента Украины в ситуации со срывом операции по задержанию 32 российских бойцов "ЧВК Вагнера" превращают экс-начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Василия Бурбу в основного соперника президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в статье на "Апострофе" "Как из разведчика сделать президента".

По словам нардепа, секретаря парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Романа Костенко, дискредитационная кампания против Бурбы началась как раз тогда, когда он рассказал, как все было.

"Мы сейчас говорим непосредственно о срыве спецоперации по "вагнеровцам" и всякая дискредитация личности выглядит как преследование Бурбы. С моей точки зрения, это делается для того, чтобы преуменьшить значение его информации", - отметил Костенко.

В свою очередь, нардеп от "Европейской Солидарности" Владимир Арьев, который активно освещает тему "Вагнергейта", считает, что Бурба продемонстрировал, что ставит присягу на первое место, выше, чем субординацию, подчинение определенным особам.

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"Кстати, о том, что творит власть в сфере нацбезопасности, Бурба рассказывает далеко не один. У меня было интервью с офицером главного управления разведки Минобороны, который рассказывает, как СБУ срывало ему спецоперацию по освобождению украинцев из застенков "Изоляции". Он утверждает, что развал и противодействие ГУР МО в 2020 году были системными. То есть, много офицеров уже начали открыто об этом говорить, понимая, что нас сейчас оголяют перед врагом", - добавил Арьев.

Издание также отмечает, что, какую бы тактику давления ни выбрала сейчас Банковая - она в любом случае проиграет.

"Если власть будет его преследовать – из Бурбы сделают политического игрока, своими же руками вытолкнув его в большую политику", - пояснил "Апострофу" политолог Виталий Кулик.

Остается еще один сценарий, пишет "Апостроф", - перестать информационно атаковать экс-начальника ГУР МО, а выйти с честной коммуникацией к украинскому народу.

"Но этот вариант, видимо, слишком зрелый для незрелой украинской власти. Скорее всего будут предприняты агрессивные действия, что автоматически сделает Бурбу политиком первого эшелона и даже одним из главных кандидатов на пост президента", - резюмируют журналисты.

Напомним, на днях в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" экс-начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Василий Бурба сделал ряд громких заявлений о так называемом "вагнергейте".

По словам Бурбы, указание перенести операцию по "вагнеровцам", ему передал глава Офиса президента Андрей Ермак. Сразу же после этого заявления , против Бурбы началась негативная пиар-кампания.

Ранее в парламенсткой ВСК признали, что спецоперация по задержанию боевиков "ЧВК Вагнера" действительно была перенесена с 25 на 30 июля 2020 года. Эта отсрочка стала критической, ведь 29 июля в Минске КГБ Беларуси перехватили наемников и выдали их России. Но кто непосредственно принял решение о переносе операции – парламентарии так и не выяснили, ведь у главы ОП Андрея Ермака не может быть таких полномочий, а президент Владимир Зеленский письменных указаний не давал. При этом, ни Ермака, ни Зеленского ВСК не допрашивала.
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Топ комментарии
+42
Бурбі,справжньому воїну-респект.Тримайся генерале...
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24.11.2021 17:30
+25
Людина має честь.
Для керівного чи рядового зєблана це пустий звук.
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24.11.2021 17:34
+19
Меня в этой ситуации умиляет люська арестович. Как же он топил в своё время за Порошенка. Чуть язык не стёр об его задницу. А теперь его и обсерает. Он реально думает,что у народа память,как у рыбки гуппи? Псевдоинтеллектуал х..ев))
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24.11.2021 17:40
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Правила форума Совет форумчан
Бурбі,справжньому воїну-респект.Тримайся генерале...
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24.11.2021 17:30 Ответить
идиот...
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24.11.2021 17:56 Ответить
Причому повний
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24.11.2021 17:59 Ответить
Ігор ти дебіл ? Як можна припинити того щого не було ? Ти же само тут орало , що ніякої операції не було
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24.11.2021 17:58 Ответить
Серж! Да ну його в болото! Та "пісенька" одна - у всіх "зашкварах" ЗЕ "стирчать вуха" Порошенка. Третій рік ніяк цю "платівку" не поміняють.
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24.11.2021 18:28 Ответить
Та вже достали , як би хто не відносився к Порошенко , но винити во всьому паєрєдніков вже аж бісить
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24.11.2021 18:31 Ответить
Тримайтеся! Навіть після "епохи ЗЕ" звинуватять Порошенка в тому, що він постійно "ставив палки в колеса ЗЕ" і разом з так званими порохоботами не дав тому можливості розкрити свій потенціал як "найвеличнішого лідера **********"
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24.11.2021 18:49 Ответить
Ага, так само як Порошенко звинувачував Юлю.
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24.11.2021 19:13 Ответить
Это когда он ботоксную бабушку-колясочницу в чем то обвинял?
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24.11.2021 19:46 Ответить
Постоянно и регулярно. По всем каналам твой Вор №1 в Украине отрабатывал задание Фирташа и Путлера за развал Юлькой барыжной фирмы РосУкрЕнерго.
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24.11.2021 19:58 Ответить
Нагадайте коли це було. Щось не пригадую, щоб під час каденції Порошенка вона вирішувала питання розвалу РосУкрЕнерго. Хіба що за часів каденції Ющенка, так за це ж її Янукович "посадив". А при Порошенко вона навіть в коаліції була, правда, потім вийшла.
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24.11.2021 21:30 Ответить
Твій Порох каденцію розпочав під час президенства Ющенка. Він, через Фірташа, втянув брата Юща до РосУкрЕнерго. А Юля цю "конторку" і закрила. На твоєму Пороху не має де клейма ставити. Типовий жидяра обкрадающий Україну.
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26.11.2021 09:06 Ответить
Я маю на увазі президентську каденцію. А своїй Юлі дякуйте за газ по 500 в 2009 році, за хіхоньки з Путіним, ну і ще раніше за "плідну" співпрацю з Лазоренком. І не треба розділяти колишніх керманичів держави на свій і твій. Вони всі наші і добре "попрацювали" на себе, як це продовжують робити і нинішні.
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26.11.2021 09:31 Ответить
По-перше ! Юля підписала ЄВРОПЕЙСЬКІ угоди про газ по 430 баксів (платили і по 300 і по 380 максимум), за порушення яких по європейським законам забрали у Рассєї штрафні 4 млрд баксів, чим похвастався син зрадниці України Вітренко. А за договорами Кучми-Ющенка/Порошенка Україна мала РАСЕЙСЬКІ угоди за 250 баксів, через які расєяне керували та відбирали українські заводи та підприємства. А при Янику, який посадив Тимошенко до в'язнці за європейські контракти, з Рассєєю знову підписали по ціні аж 500 баксів, при тому збільшили у Криму війська і запустили до керівництва України ФСБешників. Тобто, європейські контракти з європейським арбітражом чи расєйські з війною та окупацією. Так про Яника/Поршенка ніхто і нічого не кажуть, але в усьому винна Тимошенко. Смішно.
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01.12.2021 14:28 Ответить
Осмілюся уточнити що по яниковій харківській угоді в 2010 році ціну газ скинули до 400 баксів і продовжений строк базування ЧФ Росії в Криму до 2042 року.
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01.12.2021 14:47 Ответить
Ты в курсе, шо негативные последствия влияния зеленой слизи на мозг необратимы?
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24.11.2021 18:00 Ответить
«Чи діждемося Вашинґтона з новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись…» -

ці рядки з поезії Тараса Шевченка викарбувані на постаменті його постаті в американській столиці.

.
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24.11.2021 18:38 Ответить
А хтось на Цензорі писав, що нарід тому тупий, що мало матеріалів розміщують про вагнеровців.
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24.11.2021 17:30 Ответить
Людина має честь.
Для керівного чи рядового зєблана це пустий звук.
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24.11.2021 17:34 Ответить
Не надо приписывать ниразуненаркоману сложные эмоции типа зависти.
Оно просто очкануло, от веществ постоянно в неадеквате, а тут Бурба вдобавок какой-то...
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24.11.2021 17:34 Ответить
Партія «Слуга народу» ухвалила рішення ігнорувати телеканали «Україна 24» та «Україна» та не брати участі в їхніх проєктах, повідомила голова партії Олена Шуляк.
РС
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24.11.2021 18:30 Ответить
це називається -обдєлалася по-крупному
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24.11.2021 18:32 Ответить
.
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24.11.2021 18:45 Ответить
"Бурба продемонстрував, що ставить присягу на перше місце, вище за субординацію, підпорядкування певним особам."

Тим що виконав наказ того, хто взагалі йому накази віддавати не має права?
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24.11.2021 17:39 Ответить
Все таки как знающий эту систему изнутри ( Правда намного раньше , но навряд ли она изменилась) невыполнение ему грозило реальным сроком и навешиванием всех собак именно на него при том ,что её все равно бы сорвали и был бы стопроцентный виновный без вариантов. Когда-то очень давно мне первый командир объяснил работу - стоит ряд задниц и сзади курсирует член , главная задача свою убрать ,а чужую подставить.
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24.11.2021 17:50 Ответить
Комментарий профессионала.
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24.11.2021 18:02 Ответить
Интересно, а есть случаи, когда кто-то не выполнил приказ Дерьмака? Зеленая слизь так обустроила свою вертикаль, шо Дерьмак по факту - первое лицо в государстве.
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24.11.2021 18:02 Ответить
Це ж не я вигадав?
Я це прочитав у новині і ти теж можеш прочитати.

"Бурба продемонстрував, що ставить присягу на перше місце, вище за субординацію, підпорядкування певним особам."
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24.11.2021 18:30 Ответить
И? Я оправдываю Бурбу? Расскажи, какие полномочия имеет Дерьмак согласно Закону.
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24.11.2021 18:51 Ответить
Номер закону вкажи.
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24.11.2021 18:56 Ответить
Видишь, как просто. Для зеленых пропагандонов тема Дерьмака - запретна. Вы не можете обсуждать законность тех функций, которые Дерьмак по факту исполняет.
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24.11.2021 19:00 Ответить
..До чого тут він .? Я тобі адресував питання , ТОБІ , розумієш .!?
Не хочеш відповідати не відповідай . Але й стрілки - не переводь .
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24.11.2021 19:13 Ответить
Але якому президент в порушення Конституції делегував такі повноваження.
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24.11.2021 18:33 Ответить
Нужно было слушать внимательно Василия Бурбу. Он сказал, что состав допущенных к операции лиц определил неВерховный неГлавнокомандующий. В нем и оказалось такое недорозумение как сын российского ГРУшника - Ермак.
Но на месте Василия все-таки нужно было завершить операцию. Ведь победителей не судят. Если б Вагнеровцев доставили в Киев, то все спецслужбы аплодировали стоя и ЗЕленому бубочке не оставалось бы шанса как наградить за спецоперацию. А предателей, в группе с бубочкой, уже травили б "новичком" за невыполнение задания.
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24.11.2021 19:38 Ответить
Меня в этой ситуации умиляет люська арестович. Как же он топил в своё время за Порошенка. Чуть язык не стёр об его задницу. А теперь его и обсерает. Он реально думает,что у народа память,как у рыбки гуппи? Псевдоинтеллектуал х..ев))
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24.11.2021 17:40 Ответить
Наведи посилання , де люся "...топіт за Порошенко..."
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24.11.2021 17:55 Ответить
Лучше почитай, шо Люська писала про Наивеличайшего и про тебя до того как Дерьмак его к кормушке приставил
https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/3167023720028353
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24.11.2021 18:07 Ответить
Дякую за посилання. Тільки, де ТАМ "топіть за Порошенка"?
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24.11.2021 18:11 Ответить
Разве я где-то писал, шо эта русская шлюха топила за Порошенко?
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24.11.2021 18:13 Ответить
Пробачте, це - Garry Grant
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24.11.2021 18:17 Ответить
А обсирание зеленых приматов таковым не считается???
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24.11.2021 18:07 Ответить
Не знаю, не пробував. Хоча з приматами змагатись на предмет , хто більшу кучу накладе - без шансів, в цьому ви - праві.
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24.11.2021 18:14 Ответить
Я имел ввиду это действие со стороны Люси
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24.11.2021 18:35 Ответить
Як на мене, тут https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/3167023720028353
він, люся, був досить об'єктивним.
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24.11.2021 18:42 Ответить
Он много где именно что казался объективным - и обсуждая со студентами "Искусство войны", и обсуждая "Критику чистого разума"... Но его фишка в том, что он отлично имитирует умного и образованного. Но вся его последующая деятельность, на посту советника зермака, доказывает только то, что все предыдущее было имитацией
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24.11.2021 20:40 Ответить
Ютуб не горить, дурень
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24.11.2021 18:11 Ответить
УкрЛайф з цією консервою в гостях перед виборами 2019. Заходь і насолоджуйся.))
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24.11.2021 18:14 Ответить
Я вже зрозумів, що ти дурєнь, а з посиланням, бачу, як завжди - перднув в калюжу.
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24.11.2021 18:21 Ответить
А я і не знав що твоє тупе рило-це калюжа. Як там в ОП? Хоч кормлять?))
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24.11.2021 20:46 Ответить
Ну пока в проигрыше не Банковая а Украина и такими темпами хватит меньше года до полного развала и хаоса
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24.11.2021 17:41 Ответить
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24.11.2021 17:41 Ответить
За Бурбу голосовало 73% нет???
Вот и не пиз....те!!!!
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24.11.2021 17:44 Ответить
зільоний андрейка, Генерал не балотувався ...поки що, а вован - сцикло уже фсьо, зливається. Став на лижі і покотився з гори під назвою Рейтинг.
П.С. А тобі ЯК платять, від кількості слів, чи за кожний висер вцілому?
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24.11.2021 18:01 Ответить
Ты переобулося?))) Ты увидел, что в статье ТВОИ утверждения здесь описали?)))
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24.11.2021 18:27 Ответить
Стосовно "слідування присязі" Бурби великі сумніви бо він таки виконав усну (завідомо злочинну) вказівку завхоза Єрмака, що призвело до зливу операції. А міг слідувати присязі і не зупиняти операцію без письмового наказу ЗЕ. Обурився він лише тоді коли його та інших учасників операції звільнили і позбавили документів прикриття. Тобто, викинули в "пересічне і безвладне" життя... іншими словами, "безхребетних" зрадив особисто ЗЕ...
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24.11.2021 17:44 Ответить
Єдино і правдиво!!!
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24.11.2021 17:50 Ответить
чтобы узнать, как все было на самом деле нужно спросить ВСЕХ участников этого конфлика - кто и что именно сказал и что сделал, а этого не было, все слышали только Бурбу, а ему было сказано, с его слов, что приказ ему передают от имени президента, а почему он должен сомневаться в словах человека, который собственно и руководит страной, пока вова учится держать ложку...
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24.11.2021 17:50 Ответить
Всі військові устави написані кровю. Не знали? Бурба мав слідувати присязі народу України (уставу) а не холуйствувати...
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24.11.2021 18:12 Ответить
Их цель была сорвать операцию, а виновником сделать Бурбу.
Бурба поступил абсолютно верно.
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24.11.2021 18:06 Ответить
Ви хочете сказати що Бурба маючи досвід апаратної роботи найвищого рівня настільки тупий що не розумів що виконання усного розпорядження переданого цивільною особою завхоза генералу розвідки (!) зробить його "козлом відпущення)? В чому тут правильність дій Бурби? В тому що він санкціонував зрив операції і публічно це визнав? Так він тоді не "генерал" а "тєрпіла", тобто класичний лох, в чому навіть я сумніваюсь. Виконуючи це "розпорядження" Бурба напевне прорахував вихід на інший рівень. І ось уже "пересічні" вважають його ... кандидатом в президенти.
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24.11.2021 18:23 Ответить
И что-то мне подсказывает, что Б. знал о неизбежности провала операции. И поступил единственно верно, предавэту историю огласке.
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24.11.2021 18:27 Ответить
Те, що не служило, не відає, що таке офіцерська честь. Горжусь тим, що в Україні є ті, для кого честь вище за нагороди від тих, хто її не має.
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24.11.2021 17:47 Ответить
Бурбу потрібно зараз політично розкручувати
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24.11.2021 17:48 Ответить
В Ізраїлі за подібний вчинок премєр-міністра винесли ногами в перед. Був там один, котрий домовився з Хезболлою
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24.11.2021 17:50 Ответить
Зараз складно перезавантажити масову свідомість. Навіть політичні опоненти Зеленського чомусь продовжують вважати, що для того, аби перемогти його, потрібно більше гумору і хайпу.

Це гра за правилами неадекватності і абсурду. Саме так виглядає опіум для народу. За таких обставин не треба чекати нічого іншого, окрім опіумного голосування у майбутньому.

Та об'єктивна реальність врешті-решт переможе. Якщо треба, то в один прекрасний момент життя розбудить і притягне до адекватності. На жаль, або на щастя, нас неминуче врятують потрясіння, якщо ми не здатні самотужки вийти з наркотичного сну, якщо ми вважаємо, що в час війни гумор і хайп є основою життя суспільства і держави.

Правляча команда зараз раптом згадала про війну і про те, що внутрішньополітичні розбіжності загрожують безпеці. Але ж нашій безпеці зараз якраз загрожує "кварталізація" державного управління, наслідком якої є некомпетентність. Саме через неї у владних кабінетах так багато невігласів і зрадників. - https://gazeta.ua/blog/56136/zelenskij-pochav-peremagati-na-viborah-prezidenta-sche-u-2015-roci
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24.11.2021 17:52 Ответить
Я понимаю, что человек ищущий мыра в глазах беспредельщика мог испугаться сильного поступка. Как то не коррелируется принцип "чего изволите" с позицией силы. А вдруг потом беспредельщик лютовать изволит. Вот и слили операцию.
От страха забыли, что могли вполне обоснованно ее остановить на этапе сбора информации и отвергнув вариант принудительной посадки самолёта в противовес репутационым рискам для страны.
Мозги от страха выключились напрочь. Стали публично лгать, избегать эфиров.
Но вот факт увольнения профессиональных разведчиков без оснований для этого, да еще и без прикрытия!!! Это что? Уже настолько сильный личный страх, что личное победило государственное?
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24.11.2021 17:54 Ответить
жах писецко/жестяной...Мабуть Генерала подготавливают на выборы первым номером
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24.11.2021 17:55 Ответить
Сбежать успеешь?)
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24.11.2021 18:34 Ответить
Зеленые недоумки в истерике, как выбраться из этого гауна
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24.11.2021 18:16 Ответить
уних навіть дескридитація виглядає темниково-безталанно , через сраку , як усе
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24.11.2021 18:21 Ответить
Не согласен. Был бы фсбшником, рашисты бы еще неделю не чухались после ареста в Беларусии, распутывая клубок, а знали бы заранее.
Либо дурачок, а он не похож на него, либо так кому то нужно было это сделать в самый ответственный момент. Склоняюсь к подставе, которая не получилась чисто случайно, отменой встречи с Зеленским.
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24.11.2021 18:36 Ответить
..вот пример яркого проявления идиотизма!!! А сколько таких идиотов бродит по стране....
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24.11.2021 18:51 Ответить
И кто тут нам последние несколько дней повторял все эти темники ОПы?))
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24.11.2021 18:36 Ответить
Кандидатом в президенти? Бурбу? Нє, ну, нормальна людина... Але скільки таких "нормальних" вже було...
Де зараз генерал Кривонос? - також порядний генерал...
А генерал Забродський? - чим не претендент?
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24.11.2021 18:51 Ответить
Через загрозу життю, Посольство США взяло під охорону головного розвідника України, звільненого ЗЕко-****** за добросовісне виконання своїх службових обов'язків, Василя Бурбу.

Я достеменно не знаю, хто саме постукався в двері американської амбасади, і попросив надати Бурбі автівку.
Я не знаю, хто попросив американців прикрити хлопців-розвідників, які без документів прикриття, нині опинилися голі-босі перед ворогом за капризом гоВнокомандувача ЗЕ.
Я не знаю, кому саме мають завдячувати хлопці за свої врятовані життя.
Але я здогадуюся.
А.Довганюк
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24.11.2021 18:53 Ответить
зеленский,не можеш срать,не мучай жопу!
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24.11.2021 19:33 Ответить
Найтерміновіше і найважливіше питання - причина ПРОВАЛУ операції. Зе-команда по вуха забрехалась та обі..лась. Їм уже нема чого казати.Перш за все винен блазень , що надав необмежені повноваження завгоспу дєрьмаку . За це блазень заслуговує на найвищу кару.Дєрьмака - судити за зраду.
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24.11.2021 20:09 Ответить
И как при таком ЗЕ!говнокомандующем и его ФСБшном дружке Ермаке вести военные действия против рашки? И тот и другой рашке служат
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24.11.2021 20:20 Ответить
Вопрос не в том, кто принял решение перенести операцию, а в том, кто принял решение приступить к реализации ее финальной части.

Бурба Василь Васильович
Під час Революції Гідності обіймав посаду начальника 2-го управління «К» ГУ СБУ[1][2][3]. Під час Євромайдану координував роботу з правоохоронними органами, прокуратурою, Міноборони, МНС і судовою владою. За даними ЗМІ, працював із джерелами фінансування «Антимайдану»[1]. За даними документів, оприлюднених Геннадієм Москалем, був одним з виконавців планів «Бумеранг» і «Хвиля», якими МВС і СБУ намагалися «зачистити» у лютому 2014 року Євромайдан. Згідно з документами, відповідав за блокування доріг на в'їздах у Київ та забезпечення безперебійного пересування спецтранспорту силовиків у центрі столиці, повинен був забезпечити необхідну кількість нарядів Держслужби з питань надзвичайних ситуацій у ході операції із зачистки Майдану
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24.11.2021 22:04 Ответить
В пятницу 19.11.21г. Зеленский после чевствования Героев Небесной Сотни вместе с Ермаком днем покинули Банковую до окончания рабочего дня и улетели вертолётом в Карпаты на госрезиденцию главы государства "Синегора", где в воскресенье, 21-го, Ермак отмечал свою днюху. Слуги гуляют, им насра чихать на всех. >тыць<
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24.11.2021 22:27 Ответить
 
 