"Чтобы преуменьшить значение показаний": В Раде рассказали, зачем Офис президента запустил против Бурбы дискредитационную кампанию
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Непрофессиональные действия Офиса президента Украины в ситуации со срывом операции по задержанию 32 российских бойцов "ЧВК Вагнера" превращают экс-начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Василия Бурбу в основного соперника президента Владимира Зеленского.
Об этом говорится в статье на "Апострофе" "Как из разведчика сделать президента".
По словам нардепа, секретаря парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Романа Костенко, дискредитационная кампания против Бурбы началась как раз тогда, когда он рассказал, как все было.
"Мы сейчас говорим непосредственно о срыве спецоперации по "вагнеровцам" и всякая дискредитация личности выглядит как преследование Бурбы. С моей точки зрения, это делается для того, чтобы преуменьшить значение его информации", - отметил Костенко.
В свою очередь, нардеп от "Европейской Солидарности" Владимир Арьев, который активно освещает тему "Вагнергейта", считает, что Бурба продемонстрировал, что ставит присягу на первое место, выше, чем субординацию, подчинение определенным особам.
"Кстати, о том, что творит власть в сфере нацбезопасности, Бурба рассказывает далеко не один. У меня было интервью с офицером главного управления разведки Минобороны, который рассказывает, как СБУ срывало ему спецоперацию по освобождению украинцев из застенков "Изоляции". Он утверждает, что развал и противодействие ГУР МО в 2020 году были системными. То есть, много офицеров уже начали открыто об этом говорить, понимая, что нас сейчас оголяют перед врагом", - добавил Арьев.
Издание также отмечает, что, какую бы тактику давления ни выбрала сейчас Банковая - она в любом случае проиграет.
"Если власть будет его преследовать – из Бурбы сделают политического игрока, своими же руками вытолкнув его в большую политику", - пояснил "Апострофу" политолог Виталий Кулик.
Остается еще один сценарий, пишет "Апостроф", - перестать информационно атаковать экс-начальника ГУР МО, а выйти с честной коммуникацией к украинскому народу.
"Но этот вариант, видимо, слишком зрелый для незрелой украинской власти. Скорее всего будут предприняты агрессивные действия, что автоматически сделает Бурбу политиком первого эшелона и даже одним из главных кандидатов на пост президента", - резюмируют журналисты.
Напомним, на днях в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" экс-начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Василий Бурба сделал ряд громких заявлений о так называемом "вагнергейте".
По словам Бурбы, указание перенести операцию по "вагнеровцам", ему передал глава Офиса президента Андрей Ермак. Сразу же после этого заявления , против Бурбы началась негативная пиар-кампания.
Ранее в парламенсткой ВСК признали, что спецоперация по задержанию боевиков "ЧВК Вагнера" действительно была перенесена с 25 на 30 июля 2020 года. Эта отсрочка стала критической, ведь 29 июля в Минске КГБ Беларуси перехватили наемников и выдали их России. Но кто непосредственно принял решение о переносе операции – парламентарии так и не выяснили, ведь у главы ОП Андрея Ермака не может быть таких полномочий, а президент Владимир Зеленский письменных указаний не давал. При этом, ни Ермака, ни Зеленского ВСК не допрашивала.
Пожалуйста, подождите...
А діждемось-таки колись…» -
ці рядки з поезії Тараса Шевченка викарбувані на постаменті його постаті в американській столиці.
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Для керівного чи рядового зєблана це пустий звук.
Оно просто очкануло, от веществ постоянно в неадеквате, а тут Бурба вдобавок какой-то...
РС
Тим що виконав наказ того, хто взагалі йому накази віддавати не має права?
Я це прочитав у новині і ти теж можеш прочитати.
"Бурба продемонстрував, що ставить присягу на перше місце, вище за субординацію, підпорядкування певним особам."
Не хочеш відповідати не відповідай . Але й стрілки - не переводь .
Но на месте Василия все-таки нужно было завершить операцию. Ведь победителей не судят. Если б Вагнеровцев доставили в Киев, то все спецслужбы аплодировали стоя и ЗЕленому бубочке не оставалось бы шанса как наградить за спецоперацию. А предателей, в группе с бубочкой, уже травили б "новичком" за невыполнение задания.
https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/3167023720028353
він, люся, був досить об'єктивним.
Вот и не пиз....те!!!!
П.С. А тобі ЯК платять, від кількості слів, чи за кожний висер вцілому?
Бурба поступил абсолютно верно.
Це гра за правилами неадекватності і абсурду. Саме так виглядає опіум для народу. За таких обставин не треба чекати нічого іншого, окрім опіумного голосування у майбутньому.
Та об'єктивна реальність врешті-решт переможе. Якщо треба, то в один прекрасний момент життя розбудить і притягне до адекватності. На жаль, або на щастя, нас неминуче врятують потрясіння, якщо ми не здатні самотужки вийти з наркотичного сну, якщо ми вважаємо, що в час війни гумор і хайп є основою життя суспільства і держави.
Правляча команда зараз раптом згадала про війну і про те, що внутрішньополітичні розбіжності загрожують безпеці. Але ж нашій безпеці зараз якраз загрожує "кварталізація" державного управління, наслідком якої є некомпетентність. Саме через неї у владних кабінетах так багато невігласів і зрадників. - https://gazeta.ua/blog/56136/zelenskij-pochav-peremagati-na-viborah-prezidenta-sche-u-2015-roci
От страха забыли, что могли вполне обоснованно ее остановить на этапе сбора информации и отвергнув вариант принудительной посадки самолёта в противовес репутационым рискам для страны.
Мозги от страха выключились напрочь. Стали публично лгать, избегать эфиров.
Но вот факт увольнения профессиональных разведчиков без оснований для этого, да еще и без прикрытия!!! Это что? Уже настолько сильный личный страх, что личное победило государственное?
Либо дурачок, а он не похож на него, либо так кому то нужно было это сделать в самый ответственный момент. Склоняюсь к подставе, которая не получилась чисто случайно, отменой встречи с Зеленским.
Де зараз генерал Кривонос? - також порядний генерал...
А генерал Забродський? - чим не претендент?
Я достеменно не знаю, хто саме постукався в двері американської амбасади, і попросив надати Бурбі автівку.
Я не знаю, хто попросив американців прикрити хлопців-розвідників, які без документів прикриття, нині опинилися голі-босі перед ворогом за капризом гоВнокомандувача ЗЕ.
Я не знаю, кому саме мають завдячувати хлопці за свої врятовані життя.
Але я здогадуюся.
А.Довганюк
Бурба Василь Васильович
Під час Революції Гідності обіймав посаду начальника 2-го управління «К» ГУ СБУ[1][2][3]. Під час Євромайдану координував роботу з правоохоронними органами, прокуратурою, Міноборони, МНС і судовою владою. За даними ЗМІ, працював із джерелами фінансування «Антимайдану»[1]. За даними документів, оприлюднених Геннадієм Москалем, був одним з виконавців планів «Бумеранг» і «Хвиля», якими МВС і СБУ намагалися «зачистити» у лютому 2014 року Євромайдан. Згідно з документами, відповідав за блокування доріг на в'їздах у Київ та забезпечення безперебійного пересування спецтранспорту силовиків у центрі столиці, повинен був забезпечити необхідну кількість нарядів Держслужби з питань надзвичайних ситуацій у ході операції із зачистки Майдану
насрачихать на всех. >тыць<