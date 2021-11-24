Украину будет поддерживать Германия на пути к членству в ЕС, - коалиционное соглашение
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Поддержка движения Украины в ЕС и содействие восстановлению территориальной целостности нашего государства - это отдельный пункт Коалиционного соглашения нового правительства Германии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
В коалиционном соглашении идет речь о совместной работе с ЕС и его государствами-членами над дальнейшим развитием "Восточного партнерства".
"Такие государства, как Украина, Молдова и Грузия, стремящиеся к членству в ЕС, должны получить возможность приближаться (к этому) путем последовательных реформ в сфере верховенства права и рыночной экономики", - говорится в документе.
Относительно сотрудничества с Украиной конкретно прописаны отдельные аспекты, в частности, в области энергетики: "Мы стремимся углубить энергетическое партнерство с Украиной, имея большие амбиции в сферах возобновляемой энергии, производства "зеленого" водорода, энергоэффективности и сокращения выбросов CO2".
Социал-демократ Олаф Шольц, возглавивший будущее правительство, согласовал во главе внешнеполитического ведомства солидера партии "Зеленых" Анналену Бербок. Именно от нее во многом будет зависеть политика Германии по отношению к Украине.
Пожалуйста, подождите...
Я всех вас переживу. Вы не знаете Бубочку. Бубочка вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже.
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Настоящее Время@CurrentTimeTv
20 ч
Книгу журналистки Марты Хиллерс "Женщина в Берлине" об изнасилованиях немок советскими солдатами внесли в россии в список экстремистских материалов, запрещенных к распространению на территории рф
А сьогодні мене щиро порадували культурні новини з Росії:
"Минюст РФ внес в федеральный список экстремистских материалов 9 новых произведений, в том числе <...> книгу Марты Хиллерс «Женщина в Берлине. Дневник - с 20 апреля по 22 июня 1945 года»". (c)
(Раптом хто не в курсі, список творів, офіційно заборонених як "екстремістські", в Чекістані існує вже 15-й рік і весь час росте; станом на літо ц.р. налічував 5187 позицій.)
А зраділа я через те, що кілька років тому, пробуючи допомогти Видавництво "Комора" з пошуком ґранту на українське видання "Жінки в Берліні", була превельми здивована, коли кілька поважних європейських жіночих організацій, зайнятих у т.ч. боротьбою проти насильства над жінками (тобто славетний щоденник Марти Гіллерс, класика воєнного мемуару ХХ ст., мав би бути їхньою настільною книгою), - замість зрадіти з можливості долучитись до появи цієї книжки в Україні, несподівано зайняли позицію, яку Ахматова називала "притворился пуделем и полез под кровать": не відмовили, а просто - не відповіли. Зникли з овиду, розчинилися в тумані...
І ця "зрада жіночої справи" мені досі не давала спокою: як же так, як вони могли?..
А тепер, спасибі Мінюсту РФ, усе з'ясувалося: кажучи словами відомого анекдота - "Б...ді, сер" (с))).
І щось мені підказує, що й на заборону в Росії "Жінки в Берліні" - книжки, котра сама собою є подвигом, одним із найбільших, будь-коли вчинених жінкою для культури, - ті професійні борчині за права жінок так само промовчать. Ані не писнуть обуренням. Ані не заволають уголос - мовляв, що ж це коїться, "екстремізмом" оголошується свідчення зґвалтованої жертви, таж до такого "державного цинізму" в стосунку до жінок навіть нацисти не доходили!..
Що ж, хай мовчать.
А книжка в нас в Україні, нівроку, вийшла й без їхньої допомоги.
Купуйте, читайте, поширюйте: якщо не ми, то хто?
подстилкой.
в нападении паРаши на Грузию и вот уже в восьмилетней войне азиопского Мордора против
Украины есть и ее вина. это она запорола в 2008 году путь Украины и Грузии в НАТО.
это таки она всячестки препятствовала европейской интеграции Украины, выполняя задания
и поручения кремляди.
мерзкая лицемерка из штази! якого бiса було iй вручати орден? за що? тупе Зе-чмо!
Правда посередині - це одна зі стратегій нашого виживання. Всмоктана з молоком матері стратегія виживання - не займати позицію. Так було написано на радянських трамваях - «не высовываться». Ця стратегія короткочасно приносить комфорт, але у довгій перспективі вона - провальна, навіть призводить до катастроф.
Я бачу це в людях, яких ми називаємо російськими лібералами. Вони йдуть на компроміси й підписують, наприклад, лист підтримки Путіна після анексії Криму, вважаючи, що захищають тих, хто за ними. Режисери так захищають творчі колективи й так далі.
Конформізм завжди легше вважати виваженою позицією. Однак зі злом не може бути компромісів, бо зло ніколи не йде на поступки. https://theukrainians.org/myroslava-barchuk/
Эта Анналена похуже Штайнмаеров будет. Ну может и к лучшему, быстрее ЕС распадётся.