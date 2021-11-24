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Новости За рубежом Поддержка Украине
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Германия (6023) Анналена Бербок (229)

Украину будет поддерживать Германия на пути к членству в ЕС, - коалиционное соглашение

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Украину будет поддерживать Германия на пути к членству в ЕС, - коалиционное соглашение

Поддержка движения Украины в ЕС и содействие восстановлению территориальной целостности нашего государства - это отдельный пункт Коалиционного соглашения нового правительства Германии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В коалиционном соглашении идет речь о совместной работе с ЕС и его государствами-членами над дальнейшим развитием "Восточного партнерства".

"Такие государства, как Украина, Молдова и Грузия, стремящиеся к членству в ЕС, должны получить возможность приближаться (к этому) путем последовательных реформ в сфере верховенства права и рыночной экономики", - говорится в документе.

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Относительно сотрудничества с Украиной конкретно прописаны отдельные аспекты, в частности, в области энергетики: "Мы стремимся углубить энергетическое партнерство с Украиной, имея большие амбиции в сферах возобновляемой энергии, производства "зеленого" водорода, энергоэффективности и сокращения выбросов CO2".

Социал-демократ Олаф Шольц, возглавивший будущее правительство, согласовал во главе внешнеполитического ведомства солидера партии "Зеленых" Анналену Бербок. Именно от нее во многом будет зависеть политика Германии по отношению к Украине.
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Топ комментарии
+12
а комсомолка меркель таки оказалась гнидой гедеэровской, и мокшанской гэбэшной

подстилкой.

в нападении паРаши на Грузию и вот уже в восьмилетней войне азиопского Мордора против

Украины есть и ее вина. это она запорола в 2008 году путь Украины и Грузии в НАТО.

это таки она всячестки препятствовала европейской интеграции Украины, выполняя задания

и поручения кремляди.

мерзкая лицемерка из штази! якого бiса було iй вручати орден? за що? тупе Зе-чмо!
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24.11.2021 18:13
+8
Притомному новому німецькому уряду-респект...
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24.11.2021 17:52
+6
Бубочці тільки цього не говоріть
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24.11.2021 17:52
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Бубочці тільки цього не говоріть
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24.11.2021 17:52 Ответить
Притомному новому німецькому уряду-респект...
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24.11.2021 17:52 Ответить
Анналена Бербок das ist gut !
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24.11.2021 18:44 Ответить
Аnnalena Sharlotte Alma Baerbock!)
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24.11.2021 18:54 Ответить

Я всех вас переживу. Вы не знаете Бубочку. Бубочка вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже.
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24.11.2021 17:53 Ответить
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24.11.2021 17:59 Ответить
Гуте нахриштен !
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24.11.2021 18:05 Ответить
звісно, що ця книга є в укр. перекладі Роксоляни Свято
https://komorabooks.com/product/zhinka-v-berlini/

Настоящее Время@CurrentTimeTv

20 ч



Книгу журналистки Марты Хиллерс "Женщина в Берлине" об изнасилованиях немок советскими солдатами внесли в россии в список экстремистских материалов, запрещенных к распространению на территории рф
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24.11.2021 18:08 Ответить
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24.11.2021 20:47 Ответить
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко) 22 ч. ·

А сьогодні мене щиро порадували культурні новини з Росії:

"Минюст РФ внес в федеральный список экстремистских материалов 9 новых произведений, в том числе <...> книгу Марты Хиллерс «Женщина в Берлине. Дневник - с 20 апреля по 22 июня 1945 года»". (c)

(Раптом хто не в курсі, список творів, офіційно заборонених як "екстремістські", в Чекістані існує вже 15-й рік і весь час росте; станом на літо ц.р. налічував 5187 позицій.)

А зраділа я через те, що кілька років тому, пробуючи допомогти Видавництво "Комора" з пошуком ґранту на українське видання "Жінки в Берліні", була превельми здивована, коли кілька поважних європейських жіночих організацій, зайнятих у т.ч. боротьбою проти насильства над жінками (тобто славетний щоденник Марти Гіллерс, класика воєнного мемуару ХХ ст., мав би бути їхньою настільною книгою), - замість зрадіти з можливості долучитись до появи цієї книжки в Україні, несподівано зайняли позицію, яку Ахматова називала "притворился пуделем и полез под кровать": не відмовили, а просто - не відповіли. Зникли з овиду, розчинилися в тумані...

І ця "зрада жіночої справи" мені досі не давала спокою: як же так, як вони могли?..

А тепер, спасибі Мінюсту РФ, усе з'ясувалося: кажучи словами відомого анекдота - "Б...ді, сер" (с))).

І щось мені підказує, що й на заборону в Росії "Жінки в Берліні" - книжки, котра сама собою є подвигом, одним із найбільших, будь-коли вчинених жінкою для культури, - ті професійні борчині за права жінок так само промовчать. Ані не писнуть обуренням. Ані не заволають уголос - мовляв, що ж це коїться, "екстремізмом" оголошується свідчення зґвалтованої жертви, таж до такого "державного цинізму" в стосунку до жінок навіть нацисти не доходили!..

Що ж, хай мовчать.
А книжка в нас в Україні, нівроку, вийшла й без їхньої допомоги.
Купуйте, читайте, поширюйте: якщо не ми, то хто?
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24.11.2021 21:29 Ответить
Скоти!!! Ви маєте вже нас включити до ЄС!!! Що ж у вас такі задньоприводні мізки? Вам потрібна війна. З усієї вашої поведінки -тільки цей висновок. Для вас війна-гроші.
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24.11.2021 18:08 Ответить
у них там своих долб....ев хватает!
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24.11.2021 18:12 Ответить
а комсомолка меркель таки оказалась гнидой гедеэровской, и мокшанской гэбэшной

подстилкой.

в нападении паРаши на Грузию и вот уже в восьмилетней войне азиопского Мордора против

Украины есть и ее вина. это она запорола в 2008 году путь Украины и Грузии в НАТО.

это таки она всячестки препятствовала европейской интеграции Украины, выполняя задания

и поручения кремляди.

мерзкая лицемерка из штази! якого бiса було iй вручати орден? за що? тупе Зе-чмо!
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24.11.2021 18:13 Ответить
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24.11.2021 18:14 Ответить
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24.11.2021 18:15 Ответить
Це дійсно класна новина!
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24.11.2021 18:23 Ответить
Помнится, Меркель специально для Украины, Молдовы и Беларуси ввеле термин "Восточноевропейские страны" - т.к. любая страна Европы могла претендовать на членство в ЕС.
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24.11.2021 18:23 Ответить
...Посередині між правдою і брехнею лежить брехня. Це цитата з Буковського, який говорив так про радянську пропаганду. Коли кажу про правду посередині, виходжу з власного журналістського досвіду, що триває вже понад двадцять років. Іноді правдою посередині ми прикриваємо нездатність чи страх зробити морально-етичний вибір. Це дуже зручно, я часто бачила, як це відбувається.
Правда посередині - це одна зі стратегій нашого виживання. Всмоктана з молоком матері стратегія виживання - не займати позицію. Так було написано на радянських трамваях - «не высовываться». Ця стратегія короткочасно приносить комфорт, але у довгій перспективі вона - провальна, навіть призводить до катастроф.
Я бачу це в людях, яких ми називаємо російськими лібералами. Вони йдуть на компроміси й підписують, наприклад, лист підтримки Путіна після анексії Криму, вважаючи, що захищають тих, хто за ними. Режисери так захищають творчі колективи й так далі.
Конформізм завжди легше вважати виваженою позицією. Однак зі злом не може бути компромісів, бо зло ніколи не йде на поступки. https://theukrainians.org/myroslava-barchuk/
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24.11.2021 18:25 Ответить
Коломойский: Украинское еврейство станет тем локомотивом, который приведет Украину в ЕС 02.12.10. / Горит свеча печальным светом,урканы спят тревожным сном, майдан в ЕС несется полным ходом,стучит машина под полОм.
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24.11.2021 18:34 Ответить
Енергетика ще у нас поки що якась є .Тому оці всі "амбітні плани" треба реалізовувати на території Германії,бо задовбемося по всьому світу газ випрошувати.
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24.11.2021 18:45 Ответить
Бла-бла-бла....
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24.11.2021 18:58 Ответить
Идите нах. Украине лучше быть с США и Великобританий, никогда в этот гадюшник под названием ЕС нельзя вступать.
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24.11.2021 19:23 Ответить
Ноль доверия Германии и Франции после событий 2014 года. Отвергают любые экономические санкции в отношении РФ, строят потоки в обоход Украины, блокируют членство в НАТО со времен Ющенко, выражают глубокие озабоченности. Уроды конченные.
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24.11.2021 19:26 Ответить
сила во мне течет..на
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24.11.2021 19:30 Ответить
Nu chto, na sledujushchei nedeli ili v dekabre zhdjom terakti v Nemechine,inache zhe kremlini ne umejet
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24.11.2021 19:40 Ответить
зелені завжди були друзями України, згадуючи Ребекку Хармс.
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24.11.2021 20:02 Ответить
Обещать жениться, не значит жениться!
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24.11.2021 20:05 Ответить
німцям і угорцям не вірю. . . . німці і угорці спонукають Московію до вторгнення в Україну і ЄС задля перерозподілу кордонів в Європі . . .
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24.11.2021 20:41 Ответить
мелочь, но заслуживающая уважения
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24.11.2021 20:50 Ответить
Решили бы сначала вопрос с другими странами-бомжами. Уже новые принимать собираются.
Эта Анналена похуже Штайнмаеров будет. Ну может и к лучшему, быстрее ЕС распадётся.
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24.11.2021 20:54 Ответить
 
 