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Посольство США предупредило американских граждан о необычной активности РФ у границ Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Посольство США предупредило американских граждан о необычной активности РФ у границ Украины

Посольство США в Украине в рекомендациях по путешествиям в Украину предупредило граждан США о необычной военной активности России вблизи границ Украины и в оккупированном Крыму.

Соответствующее уведомление опубликовано на сайте посольства США, сообщает Цензор.НЕТ.

"Гражданам США сообщают, что есть свидетельство о необычной военной активности России у границ Украины и в оккупированном Крыму, что вызывает беспокойство. Рекомендации по путешествиям в Украину остаются на уровне 4 - не путешествовать в Крым из-за злоупотреблений со стороны российских оккупационных властей, в восточные части Донецкой и Луганской областей из-за вооруженного конфликта и во всю Украину из-за COVID-19", - говорится в сообщении.

В дипведомстве также напоминают гражданам США, что условия безопасности на границе могут измениться "по короткому сообщению или без какого-либо уведомления".
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Топ комментарии
+13
Ты дебил.
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24.11.2021 18:21
+10
Дела плохи раз америкмнцы кинули своим меседж "Пора с@бывать!"
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24.11.2021 18:07
+9
Юрій Бутусов

2 год ·



Президент Зеленский и глава офиса Андрей Ермак отказались прийти по приглашению Общественного телевидения на Первый национальный телеканал, чтобы объяснить обвинения в предательстве и наличии российских "кротов" в офисе президента, озвученные в их адрес экс-начальником ГУР МО Василием Бурбой: https://www.youtube.com/watch?v=JzH8XXlDok8. Об этом в понедельник заявила ведущая ток-шоу Мирослава Барчук в эфире программы "Зворотній відлік". Ранее Зеленский и Ермак не пришли на эфир на телеканал Украина, куда они до этого постоянно ходили на протяжении двух с половиной лет, объяснив это тем, что якобы вдруг перехотели ходить на телеканал олигарха. А вот я для дискуссии с властью хожу туда, где меня приглашают по Вагнергейту, и конечно, пришел на Общественное телевидение, которое финансируем мы, налогоплательщики. Однако на Общественное ТВ власть приходить боится, боится отвечать на вопросы журналистов. Слуги народа направили на Зворотній відлік представлять не руководителей ОП, СБУ, ГПУ, ДБР, либо членов ТСК ВР, а двух депутатов, которые не были членами парламентской следственной комиссии, то есть не могу отвечать даже за отчет! Поведение власти Зеелнского-Ермака становится все более все более трусливым. Они боятся любого честного диалога, потому что после потоков лжи, которые они извергали 15 месяцев о Вагнергейте, теперь любое слово работает против них.

Зеленский продолжает молчать о предательстве и не комментирует провал спецоперации по захвату "вагнеровцев". Спустя 5 суток ни один государственный руководитель ОП, СБУ, ГПУ, ДБР не ответил на обвинения Василия Бурбы. Комментируют только наемные блогеры офиса президента, внештатные советники, депутаты, которые не несут ответственности за свои слова и не связаны с данным делом.
Очевидно, это лучшее доказательство того, что Зеленский и Ермак опасаются раскрыть свою причастность к преступлению и к сокрытию преступления, и потому избегают любого диалога на любой площадке. Просто позор.
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24.11.2021 18:28
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А, чёрт, бить нельзя.
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24.11.2021 17:58 Ответить
Потрібно вводити воєнний стан та починати мобілізацію. Якщо путін не нападе, тоді ми підемо у наступ!
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24.11.2021 18:18 Ответить
Ты дебил.
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24.11.2021 18:21 Ответить
Диван вже прогрів ..)))))
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24.11.2021 18:26 Ответить
...ляшенко, а ты перед наступлением со своим лечащим врачом проконсультировался?
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24.11.2021 18:27 Ответить
та де там...воно знову від санітарів втікло))
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24.11.2021 18:28 Ответить
Вы серьезно или шутите?
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24.11.2021 18:44 Ответить
Ми фактично одні.
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24.11.2021 18:05 Ответить
...бедная Испания!
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24.11.2021 18:28 Ответить
О Данія нещасна!
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24.11.2021 19:43 Ответить
Вы мордва в жопе)
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24.11.2021 21:39 Ответить
Дела плохи раз америкмнцы кинули своим меседж "Пора с@бывать!"
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24.11.2021 18:07 Ответить
Последний бросок апосраной крысы.
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24.11.2021 18:24 Ответить
Юрій Бутусов

2 год ·



Президент Зеленский и глава офиса Андрей Ермак отказались прийти по приглашению Общественного телевидения на Первый национальный телеканал, чтобы объяснить обвинения в предательстве и наличии российских "кротов" в офисе президента, озвученные в их адрес экс-начальником ГУР МО Василием Бурбой: https://www.youtube.com/watch?v=JzH8XXlDok8. Об этом в понедельник заявила ведущая ток-шоу Мирослава Барчук в эфире программы "Зворотній відлік". Ранее Зеленский и Ермак не пришли на эфир на телеканал Украина, куда они до этого постоянно ходили на протяжении двух с половиной лет, объяснив это тем, что якобы вдруг перехотели ходить на телеканал олигарха. А вот я для дискуссии с властью хожу туда, где меня приглашают по Вагнергейту, и конечно, пришел на Общественное телевидение, которое финансируем мы, налогоплательщики. Однако на Общественное ТВ власть приходить боится, боится отвечать на вопросы журналистов. Слуги народа направили на Зворотній відлік представлять не руководителей ОП, СБУ, ГПУ, ДБР, либо членов ТСК ВР, а двух депутатов, которые не были членами парламентской следственной комиссии, то есть не могу отвечать даже за отчет! Поведение власти Зеелнского-Ермака становится все более все более трусливым. Они боятся любого честного диалога, потому что после потоков лжи, которые они извергали 15 месяцев о Вагнергейте, теперь любое слово работает против них.

Зеленский продолжает молчать о предательстве и не комментирует провал спецоперации по захвату "вагнеровцев". Спустя 5 суток ни один государственный руководитель ОП, СБУ, ГПУ, ДБР не ответил на обвинения Василия Бурбы. Комментируют только наемные блогеры офиса президента, внештатные советники, депутаты, которые не несут ответственности за свои слова и не связаны с данным делом.
Очевидно, это лучшее доказательство того, что Зеленский и Ермак опасаются раскрыть свою причастность к преступлению и к сокрытию преступления, и потому избегают любого диалога на любой площадке. Просто позор.
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24.11.2021 18:28 Ответить
Ажидаицца распрадажа у ваенторге: ядренава аружия, стелс - бамбардировщиков и Ф-35. Шителям рублефки, нижнява ****** и шителя бункира под херенжиком просим не биспакоицца. Шителям лохгандона пригатовицца на выхад с висчами.
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24.11.2021 18:28 Ответить
Америкосы нас спасут заставив выполнить минские соглашения и отдадут рашке. Все это дымовая завеса. Уже было такое несколько месяцев назад и развели нас с северным потоком2 так что не ведитесь на громкие заявления!
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24.11.2021 18:37 Ответить
Частично сами украинцы виноваты. Конечно не они выбирали Байдена, но я прекрасно помню как громко открывали шапанское здесь и на Украинской Правде после его победы. Ну не дурки ли?
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24.11.2021 19:14 Ответить
А яке відношення вибори 2019 в Україні мають до Байдена? Якщо українці дурні, то штати навіть з 200% проукраїнським президентом нам не сильно допоможуть
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24.11.2021 19:50 Ответить
Вы знаете, от президента США не требуется быть проукраинским. Достаточно просто быть проамериканским, чтобы помогать нам отражать агрессию вне зависимости от того, кого мы выбрали. У меня к Порошенко намного больше претензий, чем к Зеленскому пока. Вот пример. Минские соглашения - как оказалось так, что в них нет ни США, ни Великобритании, зато есть Германия, которая строит потоки в обход Украины, что делает нас максимально уязвимыми к газовому и военному шантажу, не говоря уже о потерях 2-3 миллиардов долларов ежегодно? Никакакого рационального объяснения тут нет. Это просто полный провал.
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24.11.2021 20:09 Ответить
А был большой выбор, между минскими и .... чем?
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24.11.2021 22:24 Ответить
Был выбор включить туда США и/или Великобританию в качестве гарантов. Вместо них уступчивая Франция и продажная Германия.
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24.11.2021 23:26 Ответить
Мде? И от кого зависел этот выбор?
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25.11.2021 01:53 Ответить
Якраз ні, президент США нічого не зобов'язаний Україні - в нього є своя держава і свої геополітичні цілі. Україна для цього всього малесенька територія на іншій стороні планети. Його Мексика і Куба більше має турбувати, бо вони буквально за парканом. Але якщо геополітичні цілі сягають України тоді він Україною цікавиться. Так ось, США б ніколи й не звернуло уваги на оцю маленьку територію на іншій стороні глобуса, якби цю увагу не привернув Порошенко, до якого у Вас багато претензій, а Зеленський, до якого у Вас немає чи мало претензій, робить все можливе щоб цю увагу відвернути.
Щодо Ваших претензій до мінських угод - запропонуйте альтернативу яка виведе нас на якийсь статус-кво - долучить Британію і США, усуне Німеччину з її Північним потоком, чи ще якусь конфігурацію, виграшну до України. Критикувати легко, а ось зробити...
А, і що там з формулою Штайнмаєра? Вона краща за мінські угоди чи гірша?
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25.11.2021 13:43 Ответить
Вас тупорылое лаптеногое, уже ничего не спасёт)
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24.11.2021 21:41 Ответить
янки! Хватайте свои обоссаные портки и драпайте из Украины,
вы уже показали как нужно драпать из Афгана.
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24.11.2021 19:31 Ответить
Любишь своего фюрерка, русмартышка?
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24.11.2021 19:37 Ответить
Свинособака подохни
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24.11.2021 20:49 Ответить
Так как совки, ишо никто не драпал
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24.11.2021 22:25 Ответить
Американцы опасаются - и это понятно. Лишь бы не прокатили нас насчёт оружия и консультантов. И не заставили идти на мировую с ******
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24.11.2021 19:56 Ответить
Забирайте своїх громадян, поки не пізно. Ху#ло все одно не заспокоїться, поки його бандерівці не розіпнуть у трусіках.
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25.11.2021 02:05 Ответить
спс
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25.11.2021 07:16 Ответить
 
 