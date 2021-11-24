Посольство США предупредило американских граждан о необычной активности РФ у границ Украины

Посольство США в Украине в рекомендациях по путешествиям в Украину предупредило граждан США о необычной военной активности России вблизи границ Украины и в оккупированном Крыму.

Соответствующее уведомление опубликовано на сайте посольства США, сообщает Цензор.НЕТ.

"Гражданам США сообщают, что есть свидетельство о необычной военной активности России у границ Украины и в оккупированном Крыму, что вызывает беспокойство. Рекомендации по путешествиям в Украину остаются на уровне 4 - не путешествовать в Крым из-за злоупотреблений со стороны российских оккупационных властей, в восточные части Донецкой и Луганской областей из-за вооруженного конфликта и во всю Украину из-за COVID-19", - говорится в сообщении.

В дипведомстве также напоминают гражданам США, что условия безопасности на границе могут измениться "по короткому сообщению или без какого-либо уведомления".