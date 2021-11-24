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Новости Война в Украине
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Москва может атаковать, чтобы сделать более сговорчивыми Киев, Вашингтон, Брюссель и Берлин, - нардеп от "Голоса" Рахманин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Москва может атаковать, чтобы сделать более сговорчивыми Киев, Вашингтон, Брюссель и Берлин, - нардеп от "Голоса" Рахманин

Россия может совершить полномасштабное вторжение, чтобы впоследствии обменять прекращение боевых действий на ряд преференций.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал народный депутат (фракция "Голос"), член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин.

"Российские власти окончательно убедились в бесперспективности "минского" и "нормандского" трека. Исчерпав политический арсенал, Кремль может использовать военный компонент. Новый, более кровавый этап войны, по мнению Путина, может сделать не только Киев, но и Вашингтон, Брюссель и Берлин более сговорчивыми. Москва хочет обменять у Запада прекращение боевых действий (а - в идеале для нее – отказ от них) на целый ряд преференций", - считает он.

Среди таких преференций, по мнению Рахманина, - принуждение Киева к полному выполнению кабальных минских договоренностей, поставка украинской воды в Крым, окончательный отказ от интегрирования Киева в ЕС и, прежде всего, в НАТО. А также безболезненная сертификация Nord Stream-2, ограничение присутствия НАТО в Черном море, вывод систем ПРО из Европы.

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"Россия, демонстрируя силу, шантажирует не столько Киев, сколько Вашингтон. Не только новой войной в центре Европы (на которую США вынуждены будут реагировать), но и нежеланием сотрудничать по чувствительным для Байдена вопросам — в частности, противодействию киберугрозам, внедрению климатического соглашения. США понимают, что дальнейшее ухудшение отношений с Москвой усложняет их противостояние с Китаем. А возможное военное российско-украинское обострение увеличит европейский запрос на американские военные контингенты, что в планы Белого дома, очевидно, не входит", - пояснил депутат.

"Пока Москва шантажирует войной, если шантаж не сработает - может прибегнуть к военным действиям, считая, что это только усилит ее переговорные позиции. Поэтому полномасштабное вторжение вполне возможно", - добавил Рахманин.
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Топ комментарии
+19
Чтоб на Земле настал мир и спокойствие, надо уничтожить дикий мордор, раз и навсегда!!!
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24.11.2021 18:53
+10
Сасать мацква будет!!! Не вам кацапским уродам указывать как нам в Украине жить!!
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24.11.2021 18:51
+8
так что при чём здесь пилюля ? Есть реальная угроза существует не со вчера а с 2014 года, я бы даже сказал что с 2004 когда отравили кандидата в президенты Юща!
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24.11.2021 19:04
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Правила форума Совет форумчан
Каждый раз когда нужно отвлечь людей от внутренних проблем в стране сразу вспоминают про пилюлю - "Москва може атакувати".
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24.11.2021 18:45 Ответить
так что при чём здесь пилюля ? Есть реальная угроза существует не со вчера а с 2014 года, я бы даже сказал что с 2004 когда отравили кандидата в президенты Юща!
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24.11.2021 19:04 Ответить
ПУТЯ ПУСТЬ РАССКАЖЕТ ПРО СВОИ ВЛАЖНЫЕ МЕЧТЫ ...БОГУ..ТОТ ПОСМЕЕТСЯ И ВНЕСЕТ КОРРЕКТИРВОКИ Во ВЛАЖНЫЕ МЕЧТЫ ВОВЫ ПУТИНА..... СКАЖЕТ ЕМУ-- ВОВА КУПИ СЕБЕ САМУЮ БОЛЬШУЮ КАКУЮ НАДЕШЬ НА СВОЮ ЗАДНИЦУ -СКОВОРОДУ.... И ДА СЕВЕРНЫЙ Потоко № 3 в АД протяни.... ну надо же тебя ублюдка и твою Озерную свору - чем то отапливать снизу....
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24.11.2021 20:50 Ответить
Абминять ссысрань и засрань на паставки ватрушек с мехесрань мудянскава балота.
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24.11.2021 18:50 Ответить
Сасать мацква будет!!! Не вам кацапским уродам указывать как нам в Украине жить!!
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24.11.2021 18:51 Ответить
Чтоб на Земле настал мир и спокойствие, надо уничтожить дикий мордор, раз и навсегда!!!
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24.11.2021 18:53 Ответить
НБ вы пишите чушь собачью про Рахманина, это один из самых умных и стстемных людей в Раде, он до 50 лет ездил в метро , хотя был одним из лучших политических журналистов. Кто вы такой чтоб дерьмом его замазывать. Вы такой же глупый и темный как 90/ пенсионеров и сисадминов котрые здесь умничают на форуме.
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24.11.2021 20:57 Ответить
А хто такий Рахманін? Почитав його біографію. Учасник купи комісій які не принесли країні ніякої користі. Як журналіст він нікому не відомий. Як законотворець повний нуль. Навіть я вже років 15 не користуюсь метро, але Ви чомусь вважаєте поїздки в метро "заслугою". Саме тому що в партії "Голос" є "свій" Рахманін партія "злилась" в ВР і представляє собою фіктивну опозицію не здатну навіть на будь яку публічну діяльність. Він що "голос партії"? Ні... Там де "рахманінови" там завжди договорняки, мутняки і якісь схеми... Я голосував за цю партію. Вона не виправдала навіть моїх самих скромних очікувань - безликі, аморфні і недієздатні людці які просто "хомячать" бюджетні кошти...
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24.11.2021 21:41 Ответить
Охолонь і дихай глибше ,всім відомо, що в усіх негараздах в Україні винен Порошенко !!!)))
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24.11.2021 19:00 Ответить
Ну шоколадник приложил к этому свои копыта,или нет?кстати где там его друзья типа гладковского и гонтаревой?
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24.11.2021 20:28 Ответить
Попередники,це минуле,це досвід ,з якого слід робити висновки і жити далі !!!)))
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24.11.2021 20:31 Ответить
Можливо найближчим часом лаптєстану буде не до України.
Кадиров демонстративно вивів колону військової техніки без прапорів Росії
У Чечні за указом Кадирова розпочалися масштабні військові навчання "сил самооборони" без прапорів Росії.
Чечня самостійно розпочала проведення навчань місцевих сил оборони, при цьому на військовій техніці демонстративно відмовилися від російських прапорів і демонстрації будь-яких державних символів Росії.
НА БОЛОТАХ ІСТЕРИКА !!!!
Росіяни вже назвали те, що відбувається, натяком на адресу Москви. Понад те, у соціальних мережах побоюються загрози початку на Кавказі нової війни (третьої за рахунком), оскільки Чечня де-факто стає окремим суб'єктом у Росії.
Початок розвалу недоімперії ?
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24.11.2021 18:55 Ответить
Доля всіх імперій однакова-занепад та руйнація !!! Довготривалий ,але незворотній ,історичний процес руйнаціі РІ триває понад 100 років !! РІ вже втратила понад 25% територій та понад 50% населення !!!)))
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24.11.2021 19:05 Ответить
Источник новости левый, как бы не вброс кацапскай. Я 20 лет в сми работал думаю это фейк, но если не обязательно напишу сюда
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24.11.2021 19:21 Ответить
Я гадаю ви більше довіряєте інформації де є русскіє букви...
В КОЛОННЕ ЧЕЧЕНСКИХ СИЛОВИКОВ НАБЛЮДАТЕЛИ НЕ ЗАМЕТИЛИ НИ ОДНОГО РОССИЙСКОГО ФЛАГА
---
Чечня проводит самостоятельные военные учения
---
Что это было, и кто за это в ответе?
topwar.ru Военое обозрение

В целом, действия этих людей весьма неоднозначны. Есть Устав внутренней службы, есть Строевой Устав, которые регламентируют перемещение войск в том числе и в колоннах. И передвижение войсковой колонны без опознавательных знаков частей, в том числе, без флага России есть прямое нарушение пунктов этих Уставов.

Здесь же мы наблюдаем отсутствие российского флага, как такового. Зато имеют место быть флаги ЧР, в количестве, которое не позволяет иным образом трактовать происходящее.
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24.11.2021 19:42 Ответить
. Это фейк, я промониторил реальные украинские СМИ никле нет новости. Так что заткнись кацасккий троль и прекрати прикрываться Мовою.
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24.11.2021 20:50 Ответить
Что значит "реальньіе сми" ? Украина в отличии от московии свободная страна и у нас сми могут бьіть ка проукраинские так и не очень. В чем троллинг? Если информация идт об московии, вернее пока что РФ и там не все так хорошо. Регионьі начинают вьіходить из подчинения кремля. Пусть и одиозньій кадиров но фак есть фак. Я ведь привел сми московии, где подобньіе вещи стараются замалчивать и только когда не утаить начинается некое комментирование. С чего б кацапьі начали вьіпячивать нестабильость в своих регионах? Какой может бьіть вброс! Чуш батенька несете!
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24.11.2021 21:11 Ответить
frerivoskil inua я рад, что вы подтвержаете что путин - *****, я с вами согласен. Рад что вы считаете Крым украинским а вашу Россию окупантами
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24.11.2021 21:22 Ответить
Я бьі писал слово россия с маленькой буквьі, нет такой страньі. Есть територия где разговаривают на староболгарском суржике которьій немци содали для нужд канцелярий (даже филологи его не считают язиком) . Потому там так много анлоязьічньіх покручей из за нехватки слов в базовом староболгарском суржике (русском язьіке).
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24.11.2021 21:29 Ответить
Гібридна війна орди з євроцивілізацією триває !!!)))
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24.11.2021 18:57 Ответить
Усім було очевидно, що Путін старанно підготував бомбу сповільненої дії. Питання лише часу: коли 3-я Чеченська почнеться і знову піде "вантаж 200" до Росії, зрада генералів й інше", - пишуть у Мережі.
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24.11.2021 18:59 Ответить
В такому випадку буде ядерна війна. Більше Росію не зупинить ні що. Так що, якось так
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24.11.2021 19:06 Ответить
Не сци!!!!!! )) СССр був набагото потужніший - розвалили його та зупинили, і не було ядерної війни.
А кацапія - набагато, набагато слабша та бідніша і тупіша!!!
Не сци, москалику!!!
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24.11.2021 21:06 Ответить
А нашо її зупиняти? Її просто зітруть з лиця Землі новити екологічними термоядерними бомбами, які не забруднюють екологію - та і все
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24.11.2021 22:28 Ответить
щоб ви самі себе перестріляли, вояки мамкині? В армії все видадуть.
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24.11.2021 19:15 Ответить
тобто зараз усі гуртом збираються, і як на тій славетній фотографії, вішають на двері амбарні замки і табличку "всє ушлі на фронт" - правильно?

чи ви мали на увазі ******* швидке розгортання - за декілька місяців, під час активної інтервенції?

чому ви так піклуєтеся за недоумків які буцімто один одного перестріляють? вам потрібні недоумки-співгромадяни? - мені ні. нехай перестрілюють один одного, менше ідіотів - легше дихати.

на цензорі навіть рубрика є "окопная вайна" - остання окопна війна була на початку 20-го сторіччя, наступна, яка вже типу вєлікая атєчествєнная, радше була базована на мобільності аніж на перестрілках з окопів, і в цьому захована відповідь про тер оборону народноє апалчєніє - ЗСУ в окопах "не піддається на провокації", а народноє апалчєніє буде з мосінки їбашить по танках, а як полетить дристант рашки то ми попросимо його почекати доки доберемося до пунктів збору, пройдемо бойове злагодження та навчимося ******* гвинтокрили парними пострілами з пзрк.
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24.11.2021 19:33 Ответить
Чтобы захватить Украину полностью мавзолейному быдлу надо набрать 5 миллионов краснопузых баранов Путлера...,а чтобы удержать Украину в быдле Шариковых Швондеров...надо еще миллион быдла рюсскава сраного Мира....

Вопрос...рюсские бараны у вас на сегодня есть 7 миллионов стада баранов Путлера Патрушева?
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24.11.2021 19:20 Ответить
У них есть ,5 в Украине ,которые только этого и ждут.И они очень быстро займут рук.должности.А новых готовят в крыму и лугандонии.
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24.11.2021 19:27 Ответить
у них даже в Лугандоне и Домбабве, где их очень сильно ждали ничего не получилось, а ті о всей Украине такое фантазируешь
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24.11.2021 22:29 Ответить
Что именно не получилось?
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24.11.2021 22:58 Ответить
всё именно не получилось поинтересуйся кто там какие должности занял из тех кто ждал прихожа кацапов
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25.11.2021 02:55 Ответить
Ну а когда путлеру нападать как не во время правления труса,наркомана и бездари, какой враг не воспользуется ничтожеством в лице головокомандуючего, безграммотным правительством что обрушила во время войны оборонный заказ. Боюсь путлер спешит ,потому что боиться что Голоборотько может не досидеть до конца срока, консерву вскрыли.
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24.11.2021 19:29 Ответить
Как уже задолбали доморощенные конспирологи и политологи о возможном нападении на Украину!!!! У нас все новости начинаются с ковида и нападении на страну, уже и карты публикуют где и когда начнется нападение. Я что-то не помню из истории что-бы война начиналась - Я изволю вас атаковать в 13.00 на этом направлении!!! Вся эта возня обыкновенный кацапские понты и запугивания, хер они полезут, ведь понимают что все просрут с позором!!!!!!
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24.11.2021 19:31 Ответить
Ну, було щось таке в історії..
Тіки у нас було і давно.. Святослав Хоробрий - "Іду на ви"
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24.11.2021 21:09 Ответить
Быдло Мавзолейное..войну со Степаном Бандерой вы начали с дня подписания братского Договора Молотов-Рибентроп 23 августа 1939 года...

Вопрос воинs ОУН-УПА воевали с краснопузыми мудаками до лета 1962 года,когда последний Курінь УПА на Галичине не сдался в плен ...а взорвал сам себя...

И так будет всегда....,крысы мавзолейные...
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24.11.2021 19:33 Ответить
Крысы мавзолейные
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24.11.2021 19:50 Ответить
Дякую Софі...за лайкоську
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24.11.2021 19:54 Ответить
Війна буде. ***** наказав всім кацапським компаніям негайно перейти на російське ПЗ та лінукс.
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24.11.2021 19:40 Ответить
Стремная инфа, откуда вы ее выцепили? Это безусловно косвенный прщнак войны, но кацапы давно Линуксом бредят
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24.11.2021 21:00 Ответить
Сподіваюся, мені не прилетить за посилання на кацапський сайт.
https://www.interfax.ru/russia/804761
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24.11.2021 22:09 Ответить
На свою недодєлну "росу" вони почали переходити ще 10 років тому! Коли мелкомягкіє почали вводити штрафні санкції на підприємства з "ломаной" віндой в московії і ін країнах типу снгу. А від FreeBSD на свойому ягелі вони відмовились теж в ті часи. Та й подивись на форуми гаварящіх вони й досі вважають що FreeBSD по встановлюється тільки з портів, а не з пакетів (хоча це професійн ОС і там є і те і друге, ну як у лінуха пакети і сирці). Тма тьмущая на болотах!
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24.11.2021 21:21 Ответить
Войны не будет до 2 марта 2022 года...,а 3 марта поговорим ОСОБО...
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24.11.2021 19:41 Ответить
Минские соглашения-это не повод полномасштабного наступления,тем более Нормандский формат. Не настолько они глупые...
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24.11.2021 19:41 Ответить
Соглашения не имеют силы братского Договора закрепленного и ратифицированного ДурьДумой РАБссии и Верховной Радой Украины...,а плосему это просто бумага не имеющая Юридической силы...

Впроочем любая бумага подписанная рюсскими баранами не стоит и одного доллара...

Отто Фон Бисмарк...казав колись...
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24.11.2021 19:48 Ответить
Мистер президент,что с подлодкой Курск?

Она утонула...
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24.11.2021 20:04 Ответить
Що владі заважає зіграти на випередження і провести референдум який підтвердить про те що 95% українців не хочуть тут бачити ніякої росії, що росія є окупантом і т.д. Це б був доказ який важко б було заперечити і росії після цього "ловити" в Україні було б нічого!
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24.11.2021 20:24 Ответить
або по проханню декого. дядя вова памагі, іначє всє твоі шпийони сядуть і я с німі...
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24.11.2021 20:37 Ответить
Кремль решится на войну, если будут соблюдены четыре условия.

Война будет недолгой.

Она будет носить максимально гибридный характер.

Она позволит обнулить социальные обязательства государства.

Она позволит укрепить власть и решить все проблемы с оппозицией.

Что может помешать начать войну?

Война может быть предотвращена, если США и Европа твердо дадут понять России две вещи.

Первое: война кончится делегитимизацией российской власти. Не отключением SWIFT, не отменой «Северного потока», - она кончится тем, что Запад перестанет рассматривать Путина как безальтернативного правителя России со всеми вытекающими для российской элиты от этого соблазнами.

И второе: если России дадут понять, что Запад будет защищать Украину, а не стремиться любой ценой остановить войну. Что не будет никаких новых Минских соглашений. Никакого Макрона, мокнущего на Параде Победы без зонтика. Война будет означать войну. Не санкции, на которые так шикарно списывать обнищание. Не переговоры: ура, давайте-ка вместо Навального поговорим о Харькове! Не соловьевы на экране, которые будут рассказывать про распятых укрофашистами младенцев. А будет она означать военную помощь украинской армии, мясорубку на фронте и похоронки, приходящие ядерному электорату.

Вот тогда есть шанс войны избежать.

Первое и главное - никакая дипломатия не заставит Россию вернуть ОРДЛО. Просто потому что эта щука имеет специфическое строение зубов. Внутрь проходит, обратно не выходит. Клыки загнуты назад. Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье… смело вносите ОРДЛО в список. При выполнении любых условий, формул Штайнмайера, планов Мореля - армия РФ никуда не уйдет. Молдова прошла этот путь, все выполнила и попросила в том году Кремль забрать войска из Приднестровья. В ответ получила выражение недоумения. И на этом все.
Второе - Москве мало уже захваченного. Из кусочков двух областей не слепишь "Новороссию", как из отходов жизнедеятельности конфетку. Плюс, не решена главная задача - ликвидация независимой Украины или демонтаж крупного независимого государства у своих границ до приемлемых управляемых кусочков.
Вывод? Кремль не остановится, пока не решит эти задачи. Прямая военная агрессия, информационная война, финансовые и энергетические рычаги - в ход пойдет все. И наступление на любом участке может начаться завтра, через месяц, через год или через три. Но оно начнется. Не обманывайте себя и не зажмуривайтесь - это плохо заканчивается. Они полезут дальше.
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24.11.2021 20:51 Ответить
Россия может только наступать на собственные яйца, конец.
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24.11.2021 23:19 Ответить
 
 