Москва может атаковать, чтобы сделать более сговорчивыми Киев, Вашингтон, Брюссель и Берлин, - нардеп от "Голоса" Рахманин
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия может совершить полномасштабное вторжение, чтобы впоследствии обменять прекращение боевых действий на ряд преференций.
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал народный депутат (фракция "Голос"), член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин.
"Российские власти окончательно убедились в бесперспективности "минского" и "нормандского" трека. Исчерпав политический арсенал, Кремль может использовать военный компонент. Новый, более кровавый этап войны, по мнению Путина, может сделать не только Киев, но и Вашингтон, Брюссель и Берлин более сговорчивыми. Москва хочет обменять у Запада прекращение боевых действий (а - в идеале для нее – отказ от них) на целый ряд преференций", - считает он.
Среди таких преференций, по мнению Рахманина, - принуждение Киева к полному выполнению кабальных минских договоренностей, поставка украинской воды в Крым, окончательный отказ от интегрирования Киева в ЕС и, прежде всего, в НАТО. А также безболезненная сертификация Nord Stream-2, ограничение присутствия НАТО в Черном море, вывод систем ПРО из Европы.
"Россия, демонстрируя силу, шантажирует не столько Киев, сколько Вашингтон. Не только новой войной в центре Европы (на которую США вынуждены будут реагировать), но и нежеланием сотрудничать по чувствительным для Байдена вопросам — в частности, противодействию киберугрозам, внедрению климатического соглашения. США понимают, что дальнейшее ухудшение отношений с Москвой усложняет их противостояние с Китаем. А возможное военное российско-украинское обострение увеличит европейский запрос на американские военные контингенты, что в планы Белого дома, очевидно, не входит", - пояснил депутат.
"Пока Москва шантажирует войной, если шантаж не сработает - может прибегнуть к военным действиям, считая, что это только усилит ее переговорные позиции. Поэтому полномасштабное вторжение вполне возможно", - добавил Рахманин.
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Кадиров демонстративно вивів колону військової техніки без прапорів Росії
У Чечні за указом Кадирова розпочалися масштабні військові навчання "сил самооборони" без прапорів Росії.
Чечня самостійно розпочала проведення навчань місцевих сил оборони, при цьому на військовій техніці демонстративно відмовилися від російських прапорів і демонстрації будь-яких державних символів Росії.
НА БОЛОТАХ ІСТЕРИКА !!!!
Росіяни вже назвали те, що відбувається, натяком на адресу Москви. Понад те, у соціальних мережах побоюються загрози початку на Кавказі нової війни (третьої за рахунком), оскільки Чечня де-факто стає окремим суб'єктом у Росії.
Початок розвалу недоімперії ?
В КОЛОННЕ ЧЕЧЕНСКИХ СИЛОВИКОВ НАБЛЮДАТЕЛИ НЕ ЗАМЕТИЛИ НИ ОДНОГО РОССИЙСКОГО ФЛАГА
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Чечня проводит самостоятельные военные учения
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Что это было, и кто за это в ответе?
topwar.ru Военое обозрение
В целом, действия этих людей весьма неоднозначны. Есть Устав внутренней службы, есть Строевой Устав, которые регламентируют перемещение войск в том числе и в колоннах. И передвижение войсковой колонны без опознавательных знаков частей, в том числе, без флага России есть прямое нарушение пунктов этих Уставов.
Здесь же мы наблюдаем отсутствие российского флага, как такового. Зато имеют место быть флаги ЧР, в количестве, которое не позволяет иным образом трактовать происходящее.
А кацапія - набагато, набагато слабша та бідніша і тупіша!!!
Не сци, москалику!!!
чи ви мали на увазі ******* швидке розгортання - за декілька місяців, під час активної інтервенції?
чому ви так піклуєтеся за недоумків які буцімто один одного перестріляють? вам потрібні недоумки-співгромадяни? - мені ні. нехай перестрілюють один одного, менше ідіотів - легше дихати.
на цензорі навіть рубрика є "окопная вайна" - остання окопна війна була на початку 20-го сторіччя, наступна, яка вже типу вєлікая атєчествєнная, радше була базована на мобільності аніж на перестрілках з окопів, і в цьому захована відповідь про
тер оборонународноє апалчєніє - ЗСУ в окопах "не піддається на провокації", а народноє апалчєніє буде з мосінки їбашить по танках, а як полетить дристант рашки то ми попросимо його почекати доки доберемося до пунктів збору, пройдемо бойове злагодження та навчимося ******* гвинтокрили парними пострілами з пзрк.
Вопрос...рюсские бараны у вас на сегодня есть 7 миллионов стада баранов Путлера Патрушева?
Тіки у нас було і давно.. Святослав Хоробрий - "Іду на ви"
Вопрос воинs ОУН-УПА воевали с краснопузыми мудаками до лета 1962 года,когда последний Курінь УПА на Галичине не сдался в плен ...а взорвал сам себя...
И так будет всегда....,крысы мавзолейные...
https://www.interfax.ru/russia/804761
Впроочем любая бумага подписанная рюсскими баранами не стоит и одного доллара...
Отто Фон Бисмарк...казав колись...
Она утонула...
Война будет недолгой.
Она будет носить максимально гибридный характер.
Она позволит обнулить социальные обязательства государства.
Она позволит укрепить власть и решить все проблемы с оппозицией.
Что может помешать начать войну?
Война может быть предотвращена, если США и Европа твердо дадут понять России две вещи.
Первое: война кончится делегитимизацией российской власти. Не отключением SWIFT, не отменой «Северного потока», - она кончится тем, что Запад перестанет рассматривать Путина как безальтернативного правителя России со всеми вытекающими для российской элиты от этого соблазнами.
И второе: если России дадут понять, что Запад будет защищать Украину, а не стремиться любой ценой остановить войну. Что не будет никаких новых Минских соглашений. Никакого Макрона, мокнущего на Параде Победы без зонтика. Война будет означать войну. Не санкции, на которые так шикарно списывать обнищание. Не переговоры: ура, давайте-ка вместо Навального поговорим о Харькове! Не соловьевы на экране, которые будут рассказывать про распятых укрофашистами младенцев. А будет она означать военную помощь украинской армии, мясорубку на фронте и похоронки, приходящие ядерному электорату.
Вот тогда есть шанс войны избежать.
Первое и главное - никакая дипломатия не заставит Россию вернуть ОРДЛО. Просто потому что эта щука имеет специфическое строение зубов. Внутрь проходит, обратно не выходит. Клыки загнуты назад. Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье… смело вносите ОРДЛО в список. При выполнении любых условий, формул Штайнмайера, планов Мореля - армия РФ никуда не уйдет. Молдова прошла этот путь, все выполнила и попросила в том году Кремль забрать войска из Приднестровья. В ответ получила выражение недоумения. И на этом все.
Второе - Москве мало уже захваченного. Из кусочков двух областей не слепишь "Новороссию", как из отходов жизнедеятельности конфетку. Плюс, не решена главная задача - ликвидация независимой Украины или демонтаж крупного независимого государства у своих границ до приемлемых управляемых кусочков.
Вывод? Кремль не остановится, пока не решит эти задачи. Прямая военная агрессия, информационная война, финансовые и энергетические рычаги - в ход пойдет все. И наступление на любом участке может начаться завтра, через месяц, через год или через три. Но оно начнется. Не обманывайте себя и не зажмуривайтесь - это плохо заканчивается. Они полезут дальше.