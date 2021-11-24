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Новости Политика Украины
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Ахметов (2002) Шустер (681) телевидение (856) ЧВК Вагнера (1281) Слуга народа (2548)

Заявление части "Слуг народа" в отношении каналов "Украина" и "Украина 24" стало ответом на вопросы о "вагнергейте", – Белянский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Заявление части

Публичное заявление части депутатов фракции "Слуга народа" в отношении каналов "Украина" и "Украина 24" является формой ответа на журналистские вопросы о "вагнергейте", прозвучавшие в программе "Свобода слова с Савиком Шустером" 19 ноября.

Об этом заявил член наблюдательного совета "Медиа группы Украина" (МГУ) Дмитрий Белянский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Украина 24.

"Отказ власти представлять свою позицию в эфире – автоматически означал, что мы получим ответ другими способами. В данном случае это попытка очернить репутацию каналов и их сотрудников", - заявил Белянский.

Вероятно, такой ответ существенно ухудшит ситуацию со свободой слова в нашей стране, добавил Белянский. Он почеркнул, что МГУ работает в строгом соответствии с интересами общества, четко соблюдая стандарты журналистики и принципы свободы слова.

"Мы не можем замалчивать ни результаты международного расследования Bellingcat в отношении спецоперации по "вагнеровцам", ни тему офшоров президента Украины, ни другие резонансные расследования. Власть вправе комментировать или отказываться от комментариев, но информация, представляющая общественный интерес, всегда будет опубликована", - отметил Белянский.

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Редакционная политика каналов "Украина" и "Украина 24" не изменялась, не меняется и не может изменяться, поскольку полностью основана на принципах свободы слова, отметил член набсовета МГУ.

"Акционер "Медиа Группы Украина" (МГУ) Ринат Ахметов не вмешивается в редакционную политику канала "Украина 24", как и других активов МГУ, и неоднократно открыто заявлял об этом. Он не вмешивался в нее раньше, и я не могу себе представить, чтобы какие-либо обстоятельства могли убедить Рината Леонидовича вмешаться в нее в будущем", - подытожил Дмитрий Белянский.

Напомним, ранее часть депутатов фракции "Слуга Народа" заявили, что намерены бойкотировать эфиры Украина и Украниа24 из-за несогласия с редакционной политикой этих телеканалов.
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Топ комментарии
+18
неявка команды на футбольный матч = техническое поражение

не обсуждается.....
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24.11.2021 19:22
+15
Это у зедебидов отработанный прием,95 анал по команде фас кого только грязью и брехней не обливал, вся его работа на этом заключалась, а сейчас великий деятель членограй, нервничает, так это только правду говорят.
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24.11.2021 19:20
+9
Про дам легкого поведения так это к вам зедебилы,это у вас любители анала на халяву.А правдивая информация ,нужна .И не важно на каком канале ее донесут людям.На г+г мосейчучка про такое тебе не расскажет. Или ты зедебил считаешь ,что это не правда ,что там говорил Бурба и Бутусов?
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24.11.2021 19:35
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Чуваки вааще не палятся!
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24.11.2021 19:04 Ответить
неявка команды на футбольный матч = техническое поражение

не обсуждается.....
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24.11.2021 19:22 Ответить
Тока если не форс-мажор. В ОП считают, что зеленого створіннячка обгажені труси то форс мажор.
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24.11.2021 19:25 Ответить
Та Да, абсолютно незалежні, хіба що від грошей. Але то такоє. Хай собачаться поміж собою, від цього ВСІ виграЮть аби не змовлялися иіж собою.
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24.11.2021 19:06 Ответить
"між собою".
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24.11.2021 19:52 Ответить
Та бойкотували б всі телеканали, чого ж по дрібницям розмінюватися! Всерівно ККД нульовий, одні тільки "зашквари" і "натягування сови на глобус".
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24.11.2021 19:06 Ответить
А фигли Ренат Леонидычу кудись там " втручатися" - сказал "фас" и шавки на Президента ринулись
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24.11.2021 19:07 Ответить
Это у зедебидов отработанный прием,95 анал по команде фас кого только грязью и брехней не обливал, вся его работа на этом заключалась, а сейчас великий деятель членограй, нервничает, так это только правду говорят.
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24.11.2021 19:20 Ответить
Про дам легкого поведения так это к вам зедебилы,это у вас любители анала на халяву.А правдивая информация ,нужна .И не важно на каком канале ее донесут людям.На г+г мосейчучка про такое тебе не расскажет. Или ты зедебил считаешь ,что это не правда ,что там говорил Бурба и Бутусов?
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24.11.2021 19:35 Ответить
Ага, и поэтому Зеля назначает людей Ахметки во властные кабинеты? Типа с ним воюет?
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24.11.2021 19:26 Ответить
Ти хотів сказати, мабуть, "шавкі прєзідєнта".
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24.11.2021 19:54 Ответить
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24.11.2021 20:04 Ответить
Олігархічне телебачення вже нікому з розумних громадян не цікаве. Ну от що мені з каналу "Україна"? Точка зору Ахмєтова і реклама його "благодійної діяльності"? Та пішов цей упир разом з своїм каналом нах! В мене рік назад зникло зоображення на телевізорі. Якось з ремонтом затягнулось а зараз так звикли що навіть думки про те щоб витратити гроші на ремонт або придбання нового "ящика для дурнів" не виникає і тв затягли на горище. Можна дивитися через мережу але ... не цікаво і потребує дуже багато часу, який вже шкода витрачати на потоки лайна...
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24.11.2021 19:07 Ответить
За даними «Детектора медіа», 74% людей беруть новини саме з телебачення, і хоч ця цифра з року в рік меншає, не варто її недооцінювати.
73% виборців, які голосували за Зеленського, - це наслідок роботи телебачення, серіалу «Слуга народу».
Тобто якщо серіал змусив народ проголосувати на телевізійного персонажа Голобородька, уявіть собі, як можна було б у позитивний спосіб міняти свідомість людей - десовітизувати, робити освітні, культурні проєкти - якби власники мали інший горизонт мислення. https://theukrainians.org/myroslava-barchuk/
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24.11.2021 19:09 Ответить
Дуже-дуже слушно!
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24.11.2021 19:29 Ответить
брешіть, брешіть, рижемразівські, ніби "...РінАх не втручається у редакційну політику каналу "Україна 24", як і інших активів МГУ"
У всяк випадку, футбольні уболівальники прекрасно знають, як "невтручається"
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24.11.2021 19:17 Ответить
Верим,димон,верим!
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24.11.2021 19:18 Ответить
Да пусть не ходят ,кроме г+г ,вообще никуда -сами себе отстрелили ногу -чем их меньше тем лучше
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24.11.2021 19:24 Ответить
А вот прикол - на "5-й" они будуть ходить, если их пригласят?
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24.11.2021 19:30 Ответить
Та їх завжди запрошують, просто вони бояться туди ходити, бо їх там як м'яча пінають.
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24.11.2021 19:48 Ответить
Сцут
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24.11.2021 20:00 Ответить
Надо ещё разобраться как олигархи вывели каналы в платную цифру, и теперь украинцы спокойно смотрят бесплатныероссийские каналы , БО ДРУГИЕ ЗАКОДИРОВАНЫ - типичная спецоперация оккупантов
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24.11.2021 20:02 Ответить
Коломойский их ждёт с утра и до глубокой ночи на своём канале.
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24.11.2021 20:34 Ответить
тысчу лет не смотрел Г+Г
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24.11.2021 22:04 Ответить
 
 