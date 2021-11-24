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Новости Политика Украины
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Ахметов (2002) Зеленский (16565) олигарх (1016) телевидение (856) Загребельская (101) Слуга народа (2548)

Зеленский не хочет, чтобы каналы перестали быть олигархическими. Он хочет вернуться в "теплую ванну", - Загребельская

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский не хочет, чтобы каналы перестали быть олигархическими. Он хочет вернуться в

Президент и его команда последние два года посещали олигархические каналы. Они не стремятся изменить правила игры на телевизионном рынке - они хотят снизить "плату" за "олигархическую любовь".

Об этом пишет в фейсбуке бывшая государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015-2019) Агия Загребельская, передает Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что интересы олигархов отстаивают не только телеканалы "Украина 24" и "ТРК Украины", решившие бойкотировать "слуги народа", но и другие телеканалы Коломойского, Фирташа и Пинчука. И телевизионный рынок они, по словам Загребельской, контролируют благодаря "согласованному рыночному поведению, имеющему все признаки нарушения антимонопольного законодательства". "И само руководство АМКУ, назначенное президентом и монобольшинством, не просто игнорирует эти нарушения, но прямо сейчас доказывает в суде свое право их не расследовать", - добавила Загребельская.

По ее мнению, заявления "слуг народа" о бойкоте телеканалов Ахметова не преследуют цель изменить ситуацию.

"Их цель проста - вернуть "теплую ванну". Без изменения правил. Без изменения уклада. Без развития конкуренции, как на телерынке, так и на других важных для Украины рынках. Просто, чтобы все было как раньше, разве что "плата" за "олигархическую любовь" снизилась. А за их повальную некомпетентность рассчитывались не они, а те же олигархи, другие бизнесмены и население. И, чтобы, не приведи Господи, из телеэкранов никто этим не возмущался", - пишет Загребельская.

Напомним, ранее депутаты "Слуги народа" заявили, что будут игнорировать телеканалы "Украина 24" и "Украина", принадлежащие Ринату Ахметову.
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Топ комментарии
+22
У зеленой вонючки, вполне себе шариковское мышление.
Олигархический канал, это канал, где имеют наглость критиковать зеленского и его подельников.
Вот и все.
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24.11.2021 19:03
+13
Але ж уявіть, в нас був реальний шанс у 2019 році. І до чого ми дожились...
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24.11.2021 19:26
+11
А Віслючку крім коксу нічого не потрібно !!! Обдовбатися та між сосен корабельних ,обдовбаним ,поблукати !!!))
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24.11.2021 19:09
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Правила форума Совет форумчан
У зеленой вонючки, вполне себе шариковское мышление.
Олигархический канал, это канал, где имеют наглость критиковать зеленского и его подельников.
Вот и все.
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24.11.2021 19:03 Ответить
Ага) Канал Г+Г не олигархический, туда можна ходить)
А телеканал "НАШ" где бобики практически прописались те вообще няшки.
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24.11.2021 19:35 Ответить
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24.11.2021 19:48 Ответить
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24.11.2021 20:10 Ответить
ВОПРОС-- ЧТО НЕТ 40 ЛИТРОВ ДЛЯ ВОВЫ ЗЕЛЕНСКОГО-- СЕРНОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ МРАМОРНОЙ ЕГО ЛЮБИМОЙ ВАННЫ???в Украине??!! НЕ ВЕРЮ!!!!!!
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24.11.2021 20:52 Ответить
За даними «Детектора медіа», 74% людей беруть новини саме з телебачення, і хоч ця цифра з року в рік меншає, не варто її недооцінювати.
73% виборців, які голосували за Зеленського, - це наслідок роботи телебачення, серіалу «Слуга народу».
Тобто якщо серіал змусив народ проголосувати на телевізійного персонажа Голобородька, уявіть собі, як можна було б у позитивний спосіб міняти свідомість людей - десовітизувати, робити освітні, культурні проєкти - якби власники мали інший горизонт мислення. https://theukrainians.org/myroslava-barchuk/
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24.11.2021 19:08 Ответить
Так, але власникам каналів потрібні тупі раби.
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24.11.2021 20:20 Ответить
А Віслючку крім коксу нічого не потрібно !!! Обдовбатися та між сосен корабельних ,обдовбаним ,поблукати !!!))
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24.11.2021 19:09 Ответить
Жалко що не можна поставити зазу сотню лайків на цей пост бо шо правда то правда
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24.11.2021 19:30 Ответить
не довіряю оцій Загребельській. Взагалі - шалава: і по вигляду, і по діям (в публічній сфері, звісно)
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24.11.2021 19:15 Ответить
Підбором спікерів для озвучування таких от прописних істин займається цензор. По суті цей месидж очевидний і міг бути оприлюднений любою публічною особою. Але цензор обрав цю.
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24.11.2021 19:38 Ответить
Хай вже голову у пісок запхає свою...
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24.11.2021 19:17 Ответить
Зеленський не хоче, щоб канали перестали бути олігархічними. Він хоче повернутися у "теплу ванну", - Загребельська Джерело: https://censor.net/ua/n3301413

Бінго !! І додати нічого . .
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24.11.2021 19:17 Ответить
...Я знаю, що багато хто мріє про зміну влади під тиском чергового Майдану. Але давайте будемо реалістами, добре? Нам все одно доведеться пройти через наступні президентські вибори, чергові чи позачергові, не суть. І зробити це максимально відповідально, чітко і зосереджено. Навіть якщо виборчі дільниці відкриють у бомбосховищах. - https://t.me/nuts_roses/393
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24.11.2021 19:19 Ответить
Але ж уявіть, в нас був реальний шанс у 2019 році. І до чого ми дожились...
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24.11.2021 19:26 Ответить
Поки не контролюємо свого інформаційного простору і не маємо спільного для всієї України смислового горизонту - говорити про якісь шанси марно.
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24.11.2021 19:34 Ответить
Вибори 1991 р. Кравчук-понад 60% ,В.Чорновол-23% !!! Минуло понад 30 років Незалежності ,а "мудрий нарід",як Чахлик Невмирущий ,без жодних змін ,як в якісному так і кількісному сенсі !!!!)))
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24.11.2021 20:12 Ответить
Ну в 2004 і 2014 щось же клюнуло мудрий нарід...
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24.11.2021 20:31 Ответить
Після революцій завжди наступає час контрреволюцій !!! І будь-яка перемога надихає не лише переможців,але і реваншистів!!!Тож слід бути обережнішими з ейфорією від перемоги,кремлівські реваншисти працюють і від власної мети не відмовляться ніколи ,доки існує московська орда !!!)))
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24.11.2021 20:40 Ответить
Сказала, что Вова хочет в тёплую ванную с Ермаком.
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24.11.2021 19:35 Ответить
Будет ему и ванная будет и какава.
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24.11.2021 19:40 Ответить
как ермак скажет - так зеленский и хочет
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24.11.2021 19:46 Ответить
Мне кажется олигархи хотят свергнуть Зеленского.
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24.11.2021 19:52 Ответить
Не только они,но и Запад тоже -и снесут сто пудов)
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24.11.2021 21:00 Ответить
А мені б хотілося втопити це зелене чморидло в тій теплій ванні. Але дивитись на оте голе...з бульбашками... Бррр! Я не занадто жорстока?
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24.11.2021 19:52 Ответить
А що ж ця пані мовчала з 15 до 19 року? Невже нічого не бачила?
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24.11.2021 19:53 Ответить
Зебил, не скыглы
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24.11.2021 20:35 Ответить
Слуга який царює, дає він клятву легко, брехня йому не гріх, розтопчує довіру, боїться і своїх, міняє обіцянки, котрі так жде юрба, СЛУГА ЯКИЙ ЦАРЮЄ, ВІН ГІРШЕ ЗА РАБА.

Редьярд Киплинг
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24.11.2021 20:31 Ответить
Если он любит тёплую ванну, пусть устроит её себе в штанах.
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24.11.2021 20:35 Ответить
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24.11.2021 21:34 Ответить
Типу в Україні є НЕОЛЕРГАХІЧНІ телеканали.
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24.11.2021 22:19 Ответить
Так продажный и гнилой здесь ты, или полезный идиот--выбирай!
Это счастье будет, если Порох вернется! Хоть шанс у страны появится на лучшее будущее ,без воров-предателей- наркоманов и постоянного стыда за страну и полшестого со всей его кодлой.
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24.11.2021 23:59 Ответить
Ботяра, пшел прочь---вали к ********** своей!
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25.11.2021 00:00 Ответить
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25.11.2021 00:01 Ответить
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25.11.2021 00:01 Ответить
 
 