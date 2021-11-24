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Новый руководитель САП будет избран до декабря 2021, НАБУ получит оборудование для перехвата информации, – меморандум с МВФ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Новый руководитель САП будет избран до декабря 2021, НАБУ получит оборудование для перехвата информации, – меморандум с МВФ

Обновленный меморандум экономической и финансовой политики Украины с Международным валютным фондом (МВФ) предусматривает избрание нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) до декабря 2021 года и предоставление до 2022 года Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) ресурсов и оборудования для перехвата информации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы обеспечим автономность САП. Мы завершим конкурсный отбор и назначим нового руководителя САП к концу ноября 2021 года", - говорится в тексте меморандума, который МВФ обнародовал в среду.

В документе также закреплено обязательство предоставления НАБУ до 2022 года необходимого оборудования для обеспечения детективами Бюро самостоятельного перехвата информации. "Во исполнение закона, разрешающего НАБУ перехватывать информацию, мы предоставим необходимые ресурсы, оборудование и технологические решения, чтобы НАБУ могло самостоятельно перехватывать информацию со стационарных и мобильных устройств к концу декабря 2021 года", - отмечается в меморандуме.

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Также документ декларирует защиту независимости НАБУ как центрального органа исполнительной власти с особым статусом при Кабинете министров, в том числе, решение законодательных коллизий в пользу независимости Бюро – модели внешнего аудита независимыми экспертами.

"Ускорить процесс отбора нового директора НАБУ, отдавая решающую роль независимым экспертам с международным опытом как минимум с двумя голосами независимых экспертов в комиссии из шести членов… подтвердить статус нынешнего главы НАБУ во избежание юридических вызовов текущей работе НАБУ и обеспечить плавный переход…пока не будет избран новый директор НАБУ", - говорится в меморандуме.

Также в документе подчеркивается поддержка независимости Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Отмечается, что суд будет и в дальнейшем обеспечен финансовыми ресурсами для продуктивной детальности. "К концу декабря 2021 года ВАКС получит право пользования постоянными помещениями, которые соответствуют потребностям", - говорится в меморандуме.
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МВФ знову тримають за дурнів...
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24.11.2021 19:29 Ответить
У мене враження що вони і не проти)
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24.11.2021 20:07 Ответить
Нового керівника САП буде обрано до грудня 2021 р
=====
до 32-го ?
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24.11.2021 19:30 Ответить
Смотреть надо за вещами, когда в комнату входишь!
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24.11.2021 19:34 Ответить
"Зеленим все - чужим Закон". Хто б сумнівався... Перефразуючи Митця "Аж тут приходить чорт в зелених галіфе і саме час задуматись що й Лінч десь поряд ходить"...
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24.11.2021 19:38 Ответить
всё равно зелох кинет, зря ему дали деньги вперед
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24.11.2021 19:54 Ответить
а может ты просто выбрал сруцький булбаш, и это запомнилось
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24.11.2021 20:05 Ответить
что произошло, открой приватное окно в браузере (которое рубит куки) и увидишь украинский интерфейс по умолчанию. то что ты выбрал сруцький это твои проблемы P.S. а в банкомате я всегда выбираю украинский
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24.11.2021 20:11 Ответить
Це котрий за ліком меморандум?)
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24.11.2021 20:08 Ответить
це тіпа, зробим все, тільки дайдте бабла.... мвф вже дав на інвесторів альтернативної енергії, розрахуватись. де гроші, моня?
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24.11.2021 20:26 Ответить
Так у Ермака уже и список есть.
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24.11.2021 20:40 Ответить
оборудование для перехоплення информации … простаивать точно не будет , под офисами и бизнес центрами будет круглосуточно работать
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24.11.2021 20:42 Ответить
 
 