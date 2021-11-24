Новый руководитель САП будет избран до декабря 2021, НАБУ получит оборудование для перехвата информации, – меморандум с МВФ

Обновленный меморандум экономической и финансовой политики Украины с Международным валютным фондом (МВФ) предусматривает избрание нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) до декабря 2021 года и предоставление до 2022 года Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) ресурсов и оборудования для перехвата информации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы обеспечим автономность САП. Мы завершим конкурсный отбор и назначим нового руководителя САП к концу ноября 2021 года", - говорится в тексте меморандума, который МВФ обнародовал в среду.

В документе также закреплено обязательство предоставления НАБУ до 2022 года необходимого оборудования для обеспечения детективами Бюро самостоятельного перехвата информации. "Во исполнение закона, разрешающего НАБУ перехватывать информацию, мы предоставим необходимые ресурсы, оборудование и технологические решения, чтобы НАБУ могло самостоятельно перехватывать информацию со стационарных и мобильных устройств к концу декабря 2021 года", - отмечается в меморандуме.

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Также документ декларирует защиту независимости НАБУ как центрального органа исполнительной власти с особым статусом при Кабинете министров, в том числе, решение законодательных коллизий в пользу независимости Бюро – модели внешнего аудита независимыми экспертами.

"Ускорить процесс отбора нового директора НАБУ, отдавая решающую роль независимым экспертам с международным опытом как минимум с двумя голосами независимых экспертов в комиссии из шести членов… подтвердить статус нынешнего главы НАБУ во избежание юридических вызовов текущей работе НАБУ и обеспечить плавный переход…пока не будет избран новый директор НАБУ", - говорится в меморандуме.

Также в документе подчеркивается поддержка независимости Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Отмечается, что суд будет и в дальнейшем обеспечен финансовыми ресурсами для продуктивной детальности. "К концу декабря 2021 года ВАКС получит право пользования постоянными помещениями, которые соответствуют потребностям", - говорится в меморандуме.