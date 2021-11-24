Украина в рамках меморандума с МВФ обязалась сформировать наблюдательные советы "Нафтогаза", "Укрэнерго" и "Энергоатома"
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Украина в рамках меморандума с Международным валютным фондом взяла на себя обязательство сформировать и обеспечить работу наблюдательных советов ЧАО "НЕК "Укрэнерго", НАК "Нафтогаз Украины" и НАЭК "Энергоатом" на основе прозрачного и конкурентного отбора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы гарантируем, что госпредприятия будут действовать на расстоянии вытянутой руки от правительства, сохраняя прогресс, достигнутый в укреплении корпоративного управления, в том числе путем сохранения большинства независимых наблюдательных советов", – говорится в тексте обновленного меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ по программе stand-by.
Сроки формирования новых наблюдательных советов:
- ЧАО "НЭК "Укрэнерго" до конца декабря 2021 года,
- НАК "Нафтогаз Украины" – до конца января 2022 года
- НАЭК "Энергоатом" – до конца мая 2022 года
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Ти не правий
Как сообщалось, МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand-by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование долгое время приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств. Совет директоров МВФ принял решение о выделении второго транша в размере SDR500 ($699 млн) 22 ноября этого года.
Прочь руки дикого запада от кормушки зелёных сиротинкшек 🙂
"Прозорий відбор" в наглядові ради від бубочки гарно видно на прикладі залізничника Сірожі)
https://www.youtube.com/watch?v=e3t8pwz455E
Если нет тогда вы нам не подходите
Сергей Лещенко
Бабушку можно и потом шнурочком удавить, когда под контролем будет весь силовой блок.
Яйки-то ЗЕ уже холодными и недоступными будут.
Ты из них прямо каких-то мальчишей-кибальчишей делаешь. А там корзина печенья и бочка варенья. И ноги при первых признаках пилюлей.
Яка ганьба.
Тот же Нафтогаз был абсолютно рейдерски захвачен, например.
Hellis@13Hellis_13
газовая сделка между ОПГ Зеленского/Ермака и Коломойским по передаче Коломойскому газа, которая была остановлена из-за получения огласки, планируется повторно на 30 ноября.
Петр Петров@Rooftop564
це не слухи, на 30.11 планується якийсь дуже великий правочин між Коломойським та Нафтогазом - https://www.ukrnafta.com/povidomlennya-pro-vnesennya-zmin-do-proektu-poryadku-dennogo-pozachergovyh-zagalnyh-zboriv-akczionernogo-tovarystva-shcho-sklykani-na-30.11.2021
судьинаблюдатели кто?
МВФ срочно нужно устроить сотню всокооплачиваемых дармоедов?
До недавнего времени, наблюдателями были на общественных началах, без оплаты. Как родительский комитет класса в школе.